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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 23 мая 2022, 18:10
  • 7935

Пирожки на кефире без дрожжей

Рецепт: Пирожки на кефире без дрожжей

Предлагаю приготовить вкусные бездрожжевые пирожки с капустой на кефире. Это быстрый и всегда удачный рецепт, тесто в пирожках получается тонким и хрустящим, а начинки много. Готовые изделия долго не черствеют.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирожки на кефире без дрожжей»:

Тесто

Начинка

Время приготовления:

Количество порций: 12

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2664.8 ккал 		белки
58.8 г 		жиры
147.5 г 		углеводы
302.3 г
Порции
ккал
222.1 ккал		 белки
4.9 г		 жиры
12.3 г		 углеводы
25.2 г
100 г блюда
ккал
205 ккал		 белки
4.5 г		 жиры
11.3 г		 углеводы
23.3 г


Рецепт «Пирожки на кефире без дрожжей»:

Подготовим продукты для начинки: репчатый лук порежем мелким кубиком, морковь потрем на крупной терке, мелко шинкуем капусту.
На разогретой с маслом сковороде обжариваем лук до прозрачности и легкой румяности.
Добавляем морковь и даем ей немного обжариться.
Всыпаем подготовленную капусту, обжариваем овощи на среднем огне около 10 минут, тем временем готовим тесто.
В емкость вливаем кефир комнатной температуры, добавляем соль и сахар, перемешиваем и добавляем растительное
масло комнатной температуры без запаха. Перемешиваем до однородности.
Муку соединяем с разрыхлителем, всыпаем частями муку и вымешиваем тесто. Тесто получается нежным, не пристает к рукам,
очень эластичным.
Формируем из теста комок, перекладываем в пакет и оставляем отдохнуть на 15-20 минут.
За это время капуста стала мягкой, золотистого цвета. Добавляем соль, перец, всыпаем немного сахара, кладем для вкуса сливочное масло, обжариваем еще 10 минут, убавив огонь.
Когда капуста почти готова, отдельно смешиваем яйцо с молоком, взбиваем до однородности и вливаем к овощам, обжариваем пару минут. Начинка должна получиться мягкой и не пресной.
Полностью даем остыть начинки, распределив ее на плоской тарелке.
Подготовленную для раскатки поверхность посыпаем небольшим количеством муки, выкладываем тесто, разминаем и катаем колбаску, которую делим на равные кусочки примерно по 50 г.
Подкатываем в шарики.
Скалкой раскатываем каждый шарик в лепешку, выкладываем начинку гдето-то 1,5 столовые ложки, защипываем края, придавая форму. С данного количества теста получается 12 пирожков. Смазываем пирожки смесью яйца с молоком, ставим выпекать в заранее разогретую духовку до 180 градусов до золотистого цвета примерно на 25 минут.
Как вы могли заметить, рецепт довольно простой, быстрый, тесто получается хрустящим и вкусным, начинка может быть абсолютно любой. Пробуйте и наслаждайтесь! Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед : На закуску На ужин : На закуску

Теги: быстро выпечка духовка пирог чаепитие

Вкусы: капустный печеный хрустящий

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Пирожки на кефире без дрожжей
Рецепт: Пирожки на кефире без дрожжей

Предлагаю приготовить вкусные бездрожжевые пирожки с капустой на кефире. Это быстрый и всегда удачный рецепт, тесто в пирожках получается тонким и хрустящим, а начинки много. Готовые изделия долго не черствеют.

Ингредиенты для «Пирожки на кефире без дрожжей»:

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Фотографии «Пирожки на кефире без дрожжей» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

Очень быстрое тесто. Когда нет времени на дрожжевое - просто незаменимо. Действительно мягкое и хрустящее. Я делала с рыбной начинкой. На следующий день пирожки такие же свежие
Спасибо большое! Очень аппетитные пирожки! Рада, что вам понравился рецепт!
Супер быстрые пирожки. Сделал с начинкой вареные яйца+ рис+ зеленый лук. Получилось вкусно. Остальное все по рецепту. Спасибо автору! Будет палочка-выручалочка, когда нет времени возиться с дрожжевым тестом. Надо попробовать с другими начинками.
Спасибо большое за оставленный отзыв, рада, что вам понравился рецепт!
Пирожки испекла с удовольствием, рецепт не сложный, а результат отменный, но в следующий раз масло в тесто добавлю не больше 60 гр.
Очень аппетитные пирожки у вас! Благодарю за оставленный отзыв и фото.
Рада Вашему рецепту , давно ищу что-то подходящее без дрожжей . Обязательно приготовлю в ближайшее время . Отчитаюсь )
Спасибо большое, рада, что оценили рецепт. Буду ждать вашего отчета
Хвалить буду когда попробую испечь. Но выглядят пирожки аппетитными , и рецепт не "забубуенный". Спасибо!
Спасибо большое, рада, что понравился рецепт. Обязательно приготовьте!
Красивое видео и пирожки вкуснейшие. Спасибо
Спасибо большое, за теплые слова в адрес данного рецепта! Рада, что Вам понравилось
Я к Вам с отчетом! Увидела сегодня Ваш рецепт и сразу же захотелось их испечь. Такие аппетитные Ваши пирожки на фото!! Делала сразу двойную порцию. С картошкой и с капустой. Тесто очень вкусное! Мы с удовольствием полакомились. Спасибо Вам за рецепт!
Здравствуйте, какие замечательные пирожки у Вас! Очень рада, что Вы воспользовались моим рецептом.
Рецепт замечательный и рабочий!! обожаю пирожки с капустой)
Здравствуйте, спасибо большое за вашу оценку!
Красивые. Правда я сторонник мясных начинок, но тем не менее.
Здравствуйте, такое тесто сочетается с любыми начинками, в том числе и мясными
Фото пирожков обалденно аппетитное! Конечно же, с благодарностью утащила рецепт себе в КК!
Спасибр большое, обязательно попробуйте!
Очень аппетитные пирожки. С благодарностью взяла рецепт
Спасибо большое, рада, что вам понравилось!
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