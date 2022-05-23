Предлагаю приготовить вкусные бездрожжевые пирожки с капустой на кефире. Это быстрый и всегда удачный рецепт, тесто в пирожках получается тонким и хрустящим, а начинки много. Готовые изделия долго не черствеют.
- 23 мая 2022, 18:10
- 7935
Пирожки на кефире без дрожжей
Ингредиенты для «Пирожки на кефире без дрожжей»:
Тесто
- Кефир — 190 г
- Масло растительное — 90 г
- Мука пшеничная / Мука — 300 г
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль — 0.5 ч. л.
- Разрыхлитель теста — 6 г
- Желток яичный (для смазывания) — 1 шт
- Молоко (для смазывания) — 1 ст. л.
Начинка
- Капуста белокочанная / Капустa — 350 г
- Морковь — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Яйцо куриное — 1 шт
- Молоко — 40 мл
- Масло сливочное — 1 ст. л.
- Масло растительное (для жарки) — 2 ст. л.
- Сахар — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 12
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2664.8 ккал
|
белки
58.8 г
|
жиры
147.5 г
|
углеводы
302.3 г
|Порции
|ккал
222.1 ккал
|белки
4.9 г
|жиры
12.3 г
|углеводы
25.2 г
|100 г блюда
|ккал
205 ккал
|белки
4.5 г
|жиры
11.3 г
|углеводы
23.3 г
Рецепт «Пирожки на кефире без дрожжей»:
На разогретой с маслом сковороде обжариваем лук до прозрачности и легкой румяности.
Добавляем морковь и даем ей немного обжариться.
Всыпаем подготовленную капусту, обжариваем овощи на среднем огне около 10 минут, тем временем готовим тесто.
В емкость вливаем кефир комнатной температуры, добавляем соль и сахар, перемешиваем и добавляем растительное
масло комнатной температуры без запаха. Перемешиваем до однородности.
Муку соединяем с разрыхлителем, всыпаем частями муку и вымешиваем тесто. Тесто получается нежным, не пристает к рукам,
очень эластичным.
Формируем из теста комок, перекладываем в пакет и оставляем отдохнуть на 15-20 минут.
За это время капуста стала мягкой, золотистого цвета. Добавляем соль, перец, всыпаем немного сахара, кладем для вкуса сливочное масло, обжариваем еще 10 минут, убавив огонь.
Когда капуста почти готова, отдельно смешиваем яйцо с молоком, взбиваем до однородности и вливаем к овощам, обжариваем пару минут. Начинка должна получиться мягкой и не пресной.
Полностью даем остыть начинки, распределив ее на плоской тарелке.
Подготовленную для раскатки поверхность посыпаем небольшим количеством муки, выкладываем тесто, разминаем и катаем колбаску, которую делим на равные кусочки примерно по 50 г.
Подкатываем в шарики.
Скалкой раскатываем каждый шарик в лепешку, выкладываем начинку гдето-то 1,5 столовые ложки, защипываем края, придавая форму. С данного количества теста получается 12 пирожков. Смазываем пирожки смесью яйца с молоком, ставим выпекать в заранее разогретую духовку до 180 градусов до золотистого цвета примерно на 25 минут.
Как вы могли заметить, рецепт довольно простой, быстрый, тесто получается хрустящим и вкусным, начинка может быть абсолютно любой. Пробуйте и наслаждайтесь! Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 7:18 nat76575930 #
вчера в 7:23 lilu290887 # (автор рецепта)
26 мая mornyazalea #
27 мая lilu290887 # (автор рецепта)
26 мая kuzminas 65 #
27 мая lilu290887 # (автор рецепта)
25 мая tverfq #
26 мая lilu290887 # (автор рецепта)
25 мая mornyazalea #
26 мая lilu290887 # (автор рецепта)
25 мая Cita #
26 мая lilu290887 # (автор рецепта)
24 мая lana lutseva 69 #
24 мая lilu290887 # (автор рецепта)
24 мая joop7 #
24 мая lilu290887 # (автор рецепта)
23 мая Stillet #
23 мая lilu290887 # (автор рецепта)
23 мая Т-пушка #
23 мая lilu290887 # (автор рецепта)
23 мая ИРепка #
23 мая lilu290887 # (автор рецепта)
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