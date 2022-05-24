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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы
  • 24 мая 2022, 6:27
  • 13413

Салат "Лицедей"

Рецепт: Салат Лицедей

Сочный, сытный, пикантный и очень вкусный салат с курицей. Непременно станет "гвоздём" праздничного стола. И, несмотря на наличие других блюд и закусок, исчезнет с тарелок практически мгновенно. Угощайтесь!

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы

Ингредиенты для «Салат "Лицедей"»:

Салат

Соус

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
992.4 ккал 		белки
96.8 г 		жиры
50.9 г 		углеводы
32.4 г
100 г блюда
ккал
107.9 ккал		 белки
10.5 г		 жиры
5.5 г		 углеводы
3.5 г


Рецепт «Салат "Лицедей"»:

Продукты для салата.

Огурцы нарезать дольками,

перец полосками.

Укроп мелко порубить.

Сыр натереть на крупной тёрке.

Куриное филе отварить, остудить в бульоне. Затем разобрать на волокна.

Ингредиенты для соуса перемешать.

Заправить салат.

Очень вкусный салат готов!






Приятного аппетита и хорошего настроения!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : Легкий / На второе / На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На закуску

Теги: обед второе ужин гости праздник салат закуска

Вкусы: куриный сырный огуречный перечный пикантный оригинальный

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Салат "Лицедей"
Рецепт: Салат Лицедей

Сочный, сытный, пикантный и очень вкусный салат с курицей. Непременно станет "гвоздём" праздничного стола. И, несмотря на наличие других блюд и закусок, исчезнет с тарелок практически мгновенно. Угощайтесь!

Ингредиенты для «Салат "Лицедей"»:

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Фотографии «Салат "Лицедей"» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2
действительно очень вкусный салат все делала строго по рецепту, соус - огонь кетчуп у меня шашлычный, сладковатый - самое оно оказалось спасибо большое, Жанночка
Наташенька, мне очень приятно, что салат понравился! Готовьте на здоровье! Благодарю за внимание и добрые слова!
Отличный рецепт!! Очень вкусный салат!!! Спасибо!
Очень рада, что салат пришёлся по вкусу! Благодарю за комментарий!
С удовольствием забрала в КК. Прям завтра и приготовлю (курицу ток разморожу). И менять ничего не буду!!!
Готовьте на доброе здоровье!
Уважаемый автор, и в чём, извините, "Лицедейство"?!?
То есть к самому рецепту претензий нет? Название не нравится?
Ну, хотя бы в соусе "лицедейство".
Ну если Вы так считаете...
Жанночка, а я уже приготовила твой салат! Всё по-рецепту, только без кетчупа, не едим мы его, но добавила ложечку хрена острого! Получилось замечательно! Благодарю тебя за отличный рецепт !
Ух, ты! Какая красота!!!
Неллечка, огромное спасибо за скорость, выбор рецепта, высокую оценку и совершенно очаровательный фотоотчёт!!!
Мне невероятно приятно, что рецепт пригодился и салат понравился!!!

Готовь на доброе здоровье и с удовольствием!!!
П. С. Вместо кетчупа можно помидорку измельчить.
Он и так зашёл на УРААААА !
ЗдОрово!
Яркий салатик, нарядно смотрится!
Лена, благодарю за внимание и одобрение! Нам очень понравился салат.
Если вы будете этот соус ложками хлебать, то может и попадете в больницу. Но заправить вкусно простой салатик, это здорово. Будем пробовать. Спасибо!
Большущее спасибо за внимание к рецепту и комментарий! Буду очень рада, если салат понравится!
Добрый день. Много раз пробовала добавлять в салаты из курицы соус майонез+кетчуп+горчица, сочетание оччень вкусное! Главное всем нравиться, но никто не понимает, чем заправлен салат особенно почему то нравиться мужчинам..... и поверьте в больницу никто не попал
И слава Богу, что никто не попал.
Видимо, мужчины привыкли к такой еде
Ой.....а у Вас яд капает....
И между прочим всегда...
Уже не в первом моём рецепте, между прочим.
Не только в твоём, почитай её комментарии, они все в таком духе ...
Аааааа, тогда всё понятно.
Ответ для zima72
Ответ для zima72
Ой.....а у Вас яд капает....
Ответ для zima72
Здравствуйте! Вы правы, мужчины все без исключения в восторге от салата. И, как ни странно, все живы и довольны.
Огромное спасибо за позитивный комментарий и поддержку!!!
Салатик, наверняка, вкусный.
Но, до обидного, странный, мягко говоря.
Как себя будут чувствовать в желудке рядом огурец и сыр? Не говорю уже о заправке.
Бомбическое соединение.
Но скажу пару слов.
Соединение майонеза, соли, горчицы. Ведь в майонезе все это уже есть...
Плюс кетчуп, а это, прежде всего томаты. Томаты с орурцами вообще не сочетаются, ни как...
Девочки, берегите мужей. Ведь этот рецептик прямая дорога в больницу...
На мой взгляд, салатик станет более употребим, если убрать сыр и кетчуп. И заправить сметаной, добавив немного соли и горчицы.
Приятного аппетита!
А почему томаты не сочетаются с огурцами, если самый популярный летом салат именно из огурцов и помидоров?
Почему не сочетаются?
Очень просто. В этих овощах разные минеральные вещества. Кислота помидора мешает усваиваться таким необходимым организму минеральным веществам, которые отвечают за работу почек, что очень важно.
Помидоры лишь раздражают почки и в них образуются камни или песок. Помидоры вообще не стоит употреблять в пищу с мясными продуктами. В почках создается кислая среда, в которой и образуются камни.
Как хорошо быть молодым и не нудным. Я, например, ни сметану, ни вообще кисломолочные продукты не ем. А уж натуральны йогурт это вообще ужас для меня по вкусу. Аллергии нет, просто((( Но в голову не придёт учить людей, чем им заправлять салат в СВОЕЙ тарелке. И смешивать тоже. Ешьте вы,что хотите. Не учите людей жить. Лет мне, кстати, 57. Но я молода)))
Милая моя, я не учу и в мыслях не было.
Но ведь, читая рецепт, вы тоже учитесь. Тот, кто оставляет рецепт блюда, он же вас и учит. Почему к респонденту у вас нет пожелания "не учи"!
А я, по простоте душевной, делюсь мыслями и знаниями на тему, как можно улучшить рецепт. Ваша задача принять или нет.
Зачем же так расстраиваться?
Кстати говоря, мне скоро 64 и я молода!
К вашему возрасту у меня нет вопросов...
Ответ для diana175
Возможно, многим мой комментарий не придется по вкусу, но я согласна с вами. Майонез+ горчица,зачем? Вполне подойдёт сметана, а я так давно заменила майонез, сливки и сметану на натуральный йогурт.
Моя семья любит майонез, сметана и йогурт нам нравятся в овощных салатах. Мы все разные и вкусы соответственно тоже. И это прекрасно.
Спасибо, что заглянули и высказали своё мнение.
Ответ для diana175
Сыр и огурец чувствовали себя прекрасно. Предложенные вами замены, на мой взгляд, салат испортят напрочь. Думаю поварята решат самостоятельно как и что готовить.
П. С. Минус я вам не ставила.
Ответ для diana175
Томаты с огурцами не сочетаются!? Впервые такое слышу. Во всех странах это самый классический простой салат - помидоры, огурцы и лук. И уже к этому трио кто-то добавляет болгарский перец и брынзу.
Заправка просто бомба . Очередное хрючево майонез, кетчуп, горчица, соль. Ещё бы не мешало в неё кефиру со сметаной добавить и сдобрить Соса-Сола
То, что заправка бомба, я согласна.
Но бомба замедленного действия, к сожалению.
Приглашая гостей, необходимо думать о последствиях...
Уверяю вас, все остались живы. Даже больше скажу, готовила три дня подряд. 1- для семьи, 2 - на работу, 3 - для гостей. Все в восторге! Нескромно, но...
Ответ для wowa22
Мне приятно, что смогла доставить столько положительных эмоций незатейливым рецептом!
Интересный салатик! Попробуем
Ольга, большое спасибо за внимание к рецепту! Буду очень рада, если салат понравится!
Жанночка, интересный салатик! Надо попробовать, спасибо за рецепт!
Светочка, большущее спасибо за внимание!! Надеюсь салат придётся по вкусу.
Жанночка, замечательный, пикантный салат!
Ириночка, огромное спасибо за внимание и одобрение!!!
Жанночка, прибежала по наводке. Люблю экспериментировать с соусом. Уверена, что результат будет наивкуснейшим. Рецепт прихватила естественно!
Хорошо, что заглянула, Оленька! Буду счастлива, если салат понравится!!! Благодарю за внимание и поддержку!!!
Аппетитно
Валентина, большое спасибо за визит! Вкусно!
Обязательно попробую!! Спасибо за рецепт!!
Большое спасибо за внимание к рецепту! Буду очень рада, если салат придётся по вкусу!
Аппетитный салатик, Жанночка! Красивые фото!
Большущее спасибо за внимание, поддержку и похвалу, Жанночка!!!
Жаннчик, так и есть - ВКУСНО! Колеристый салат, соус огнистый У меня есть горчица термоядерная, по твоему рецепту (часто готовлю), вот с ней будет сильно И курёнок есть, кетчупа нема Занесла в список продуктов
Твои комментарии, Надюша, Агонь!!! Здорово поднимают настроение!!
Спасибо огромное за внимание и поддержку!! Буду безмерна рада, если салат понравится!!!

С ДНЁМ ГОРОДА, ЖАННОЧКА
Спасибо большое, Надюша!!!
Жанночка, великолепный салатик! Красота и вкуснота!
Огромное спасибо за внимание и поддержку, Людочка!!!
Буду счастлива, если салат понравится!!!
Вкусное сочетание. Делаю подобное.
Света, нам тоже нравится этот салат. И заправка /соус так же по вкусу пришлась. Спасибо за визит!
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