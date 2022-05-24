Сочный, сытный, пикантный и очень вкусный салат с курицей. Непременно станет "гвоздём" праздничного стола. И, несмотря на наличие других блюд и закусок, исчезнет с тарелок практически мгновенно. Угощайтесь!
- 24 мая 2022, 6:27
- 13413
Салат "Лицедей"
Ингредиенты для «Салат "Лицедей"»:
Салат
- Филе куриное (грудка) — 300 г
- Перец болгарский (крупный) — 1 шт
- Сыр твердый — 100 г
- Огурец (маленький) — 2 шт
- Укроп — 50 г
Соус
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
992.4 ккал
|
белки
96.8 г
|
жиры
50.9 г
|
углеводы
32.4 г
|100 г блюда
|ккал
107.9 ккал
|белки
10.5 г
|жиры
5.5 г
|углеводы
3.5 г
Рецепт «Салат "Лицедей"»:
Приятного аппетита и хорошего настроения!
Комментарии и отзывы
1 июня Сивцова Наталья #
4 июня Himbeeren # (автор рецепта)
30 мая Блондино4ка #
4 июня Himbeeren # (автор рецепта)
28 мая Блондино4ка #
4 июня Himbeeren # (автор рецепта)
25 мая artefact #
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
Ну, хотя бы в соусе "лицедейство".
27 мая artefact #
25 мая nelliundco #
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
Неллечка, огромное спасибо за скорость, выбор рецепта, высокую оценку и совершенно очаровательный фотоотчёт!!!
Мне невероятно приятно, что рецепт пригодился и салат понравился!!!
Готовь на доброе здоровье и с удовольствием!!!
П. С. Вместо кетчупа можно помидорку измельчить.
27 мая nelliundco #
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
25 мая Silverina1 #
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
25 мая mornyazalea #
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
25 мая zima72 #
25 мая diana175 #
Видимо, мужчины привыкли к такой еде
26 мая zima72 #
26 мая nelliundco #
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
27 мая nelliundco #
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
27 мая nelliundco #
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
29 мая alex130409 #
1 июня Сивцова Наталья #
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
Огромное спасибо за позитивный комментарий и поддержку!!!
2 июня zima72 #
25 мая diana175 #
Но, до обидного, странный, мягко говоря.
Как себя будут чувствовать в желудке рядом огурец и сыр? Не говорю уже о заправке.
Бомбическое соединение.
Но скажу пару слов.
Соединение майонеза, соли, горчицы. Ведь в майонезе все это уже есть...
Плюс кетчуп, а это, прежде всего томаты. Томаты с орурцами вообще не сочетаются, ни как...
Девочки, берегите мужей. Ведь этот рецептик прямая дорога в больницу...
На мой взгляд, салатик станет более употребим, если убрать сыр и кетчуп. И заправить сметаной, добавив немного соли и горчицы.
Приятного аппетита!
25 мая Larisa_Hanina #
25 мая diana175 #
Очень просто. В этих овощах разные минеральные вещества. Кислота помидора мешает усваиваться таким необходимым организму минеральным веществам, которые отвечают за работу почек, что очень важно.
Помидоры лишь раздражают почки и в них образуются камни или песок. Помидоры вообще не стоит употреблять в пищу с мясными продуктами. В почках создается кислая среда, в которой и образуются камни.
5 июня tihora #
5 июня diana175 #
Но ведь, читая рецепт, вы тоже учитесь. Тот, кто оставляет рецепт блюда, он же вас и учит. Почему к респонденту у вас нет пожелания "не учи"!
А я, по простоте душевной, делюсь мыслями и знаниями на тему, как можно улучшить рецепт. Ваша задача принять или нет.
Зачем же так расстраиваться?
Кстати говоря, мне скоро 64 и я молода!
К вашему возрасту у меня нет вопросов...
25 мая Ange77 #
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
Спасибо, что заглянули и высказали своё мнение.
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
П. С. Минус я вам не ставила.
вчера в 13:48 Ася09 #
25 мая wowa22 #
25 мая diana175 #
Но бомба замедленного действия, к сожалению.
Приглашая гостей, необходимо думать о последствиях...
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
25 мая OlgaBerdsk #
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
25 мая mega lana1981 #
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
24 мая Ирушенька #
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
24 мая акчуч #
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
24 мая Valushok #
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
24 мая anuta200583 #
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
24 мая jannasimf #
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
24 мая nadinhike #
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
Спасибо огромное за внимание и поддержку!! Буду безмерна рада, если салат понравится!!!
27 мая nadinhike #
С ДНЁМ ГОРОДА, ЖАННОЧКА
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
24 мая Сурик #
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
Буду счастлива, если салат понравится!!!
24 мая мисс #
27 мая Himbeeren # (автор рецепта)
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