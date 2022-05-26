Замечательное блюдо для промозглой погоды! Сытное, согревающее, ароматное... Обязательно приготовьте, это очень вкусно, рекомендую!
- 26 мая 2022, 12:33
- 14992
Ленивая лазанья
Ингредиенты для «Ленивая лазанья»:
Для основы
- Макаронные изделия / Макароны — 300 г
- Фарш мясной (говяжий или домашний) — 300 г
- Лук репчатый (крупный) — 1 шт
- Соус (томатный или пассата) — 240 мл
- Сливки (от 20 до 33%) — 120 мл
- Соль — по вкусу
- Приправа (итальянские травы) — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Масло растительное (для пассеровки) — 2 ст. л.
Для сливочного слоя
- Творог — 400 г
- Сыр твердый — 100 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Орех мускатный (тертый) — 1 щепот.
Для верха
- Сыр твердый — 50 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2303.6 ккал
|
белки
138.3 г
|
жиры
100.6 г
|
углеводы
123.5 г
|100 г блюда
|ккал
155.6 ккал
|белки
9.3 г
|жиры
6.8 г
|углеводы
8.3 г
Рецепт «Ленивая лазанья»:
Лук очистить, мелко нарезать и обжарить на разогретом растительном масле до прозрачности.
Затем добавить к нему фарш.
Обжарить фарш до готовности, разбивая комочки при помощи лопатки.
Приправить его солью, перцем и итальянскими травами.
Влить томатный соус. Eсли соус густой, то нужно разбавить его кипятком. Добавить сливки, перемешать.
Для этого блюда нужно брать вкусный и некислый творог, желательно 5% или 9% жирности. У меня это творог торговой марки "Искренне ваш".
Выложить творог в глубокую миску, добавить к нему яйца, соль, перец, всыпать 100 г сыра, натертого на мелкой терке.
На фото у меня есть еще творог в зернах, я хотела попробовать будет ли он ощущаться в сливочном слое, но нет, он не меняет текстуру, так что лучше брать только гладкий творог, такой, как "Искренне ваш".
В форму выложить половину макарон в мясном соусе.
Затем покрыть их сливочным слоем, сверху выложить оставшиеся макароны. Посыпать 50 г тертого сыра.
Комментарии и отзывы
6 июня Himbeeren #
вчера в 7:34 Silverina1 # (автор рецепта)
1 июня Сурик #
1 июня Silverina1 # (автор рецепта)
28 мая мисс #
30 мая Silverina1 # (автор рецепта)
27 мая sibir77 #
У нас весь май аномальная жара 30-35... Дайте мне промозлую погоду, хочу ленивую лазанью!
28 мая мисс #
30 мая Silverina1 # (автор рецепта)
30 мая sibir77 #
30 мая Silverina1 # (автор рецепта)
26 мая Ange77 #
27 мая Silverina1 # (автор рецепта)
26 мая mariana82 #
26 мая Silverina1 # (автор рецепта)
26 мая alarm clock #
26 мая Silverina1 # (автор рецепта)
Спасибо, Алла!
26 мая Ирушенька #
26 мая Silverina1 # (автор рецепта)
26 мая yugai ludmila65 #
Леночка, красивые фото.
26 мая Silverina1 # (автор рецепта)
Мне в этом плане проще - всегда можно на работу с собой взять.
26 мая Okoolina #
26 мая Silverina1 # (автор рецепта)
26 мая ИРепка #
26 мая Silverina1 # (автор рецепта)
26 мая nelliundco #
26 мая Silverina1 # (автор рецепта)
26 мая dokunet #
26 мая Silverina1 # (автор рецепта)
Кстати, минус таки кто-то все же поставил
26 мая dokunet #
26 мая Silverina1 # (автор рецепта)
Я, признаться, не слежу за плюсами. И за минусами бы тоже не следила, но там уведомление приходить, так что их труднее игнорить)))
27 мая dokunet #
27 мая Silverina1 # (автор рецепта)
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