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  • 26 мая 2022, 12:33
  • 14992

Ленивая лазанья

Рецепт: Ленивая лазанья

Замечательное блюдо для промозглой погоды! Сытное, согревающее, ароматное... Обязательно приготовьте, это очень вкусно, рекомендую!

Категория: Горячие блюда Запеканки Запеканка с мясом

Ингредиенты для «Ленивая лазанья»:

Для основы

Для сливочного слоя

Для верха

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2303.6 ккал 		белки
138.3 г 		жиры
100.6 г 		углеводы
123.5 г
100 г блюда
ккал
155.6 ккал		 белки
9.3 г		 жиры
6.8 г		 углеводы
8.3 г

Рецепт «Ленивая лазанья»:

Лук очистить, мелко нарезать и обжарить на разогретом растительном масле до прозрачности.
Затем добавить к нему фарш.

Обжарить фарш до готовности, разбивая комочки при помощи лопатки.
Приправить его солью, перцем и итальянскими травами.
Влить томатный соус. Eсли соус густой, то нужно разбавить его кипятком. Добавить сливки, перемешать.

Макароны отварить до состояния аль денте.
Выложить их в соус и прогреть все вместе пару минут.

Для этого блюда нужно брать вкусный и некислый творог, желательно 5% или 9% жирности. У меня это творог торговой марки "Искренне ваш".

Выложить творог в глубокую миску, добавить к нему яйца, соль, перец, всыпать 100 г сыра, натертого на мелкой терке.
На фото у меня есть еще творог в зернах, я хотела попробовать будет ли он ощущаться в сливочном слое, но нет, он не меняет текстуру, так что лучше брать только гладкий творог, такой, как "Искренне ваш".

Хорошо перемешать творожно-сырную массу, добавить тертый мускатный орех и снова перемешать.

В форму выложить половину макарон в мясном соусе.
Затем покрыть их сливочным слоем, сверху выложить оставшиеся макароны. Посыпать 50 г тертого сыра.

Закрыть форму фольгой.
Поставить в духовку, разогретую до до 180°С, и запекать 20 минут.

Затем снять фольгу и запекать еще 10 минут.

Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Искренне мой..." На обед : На второе На ужин : На горячее

Теги: обед ужин горячее

Вкусы: мясной томатный творожный сырный приятный

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Ленивая лазанья
Рецепт: Ленивая лазанья

Замечательное блюдо для промозглой погоды! Сытное, согревающее, ароматное... Обязательно приготовьте, это очень вкусно, рекомендую!

Ингредиенты для «Ленивая лазанья»:

Комментарии и отзывы

Забрала в КК, подожду промозглой погоды! Соблазнительные и невероятно аппетитные фото!
Спасибо, моя хорошая! Буду рада, если пригодится рецепт
Леночка! Отличное домашнее блюдо!!! Очень и очень вкусно!!!
Большое спасибо, Людочка!
Очень аппетитные фото
Спасибо большое!
... для промозглой погоды...

У нас весь май аномальная жара 30-35... Дайте мне промозлую погоду, хочу ленивую лазанью!
А у нас весь май ливни, град, гром и молния, ураганный ветер. Утром сегодня 8 град. Пару дней было до 27.
Ответ для sibir77
Давай к нам, у нас май холодный
пошла в сарай за ступой и метлой. Вылетаю. Тчк. )))
Метнулась накрывать поляну
Интересное блюдо!
Благодарю!
Шикарное блюдо!
Спасибо, Марианочка!
Раньше часто готовила.Это очень вкусно!Отличные фото
Да, хорошее блюдо
Спасибо, Алла!
Леночка, бесподобная лазанья! Шикарное блюдо! Очень красивые фотографии!
Ирунечка, спасибо большущее! Мне очень приятно!
Вкусно, я такое люблю и готовить, особенно когда остались макароны. Вдвоём живём, сложно угадать - то остались, то не хватило.
Леночка, красивые фото.
Спасибо большое, Людочка!
Мне в этом плане проще - всегда можно на работу с собой взять.
вкусняшка! Всё с макаронами люблю!
Спасибо, Наташа!
Леночка, отличная запеканка!
Благодарю, Ириша!
А у нас очень любят такие макаронные запеканки ,отличный вариант !
Спасибо большое!
Просто не люблю макароны в таком виде. Никаких минусов.
На вкус и цвет, как говорится... Я же никого не заставляю готовить и есть
Кстати, минус таки кто-то все же поставил
Не мой минус. Вот плюс ставлю. 14.22 26.05.2022
Верю, верю!
Я, признаться, не слежу за плюсами. И за минусами бы тоже не следила, но там уведомление приходить, так что их труднее игнорить)))
Мне уведомления не приходят. Просто удаляют переписку.
Когда минус, то уведомление автоматически приходит. Просто там ничего нет, пустое письмо.
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