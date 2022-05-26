Ленивая лазанья

Выложить творог в глубокую миску, добавить к нему яйца, соль, перец, всыпать 100 г сыра, натертого на мелкой терке.

На фото у меня есть еще творог в зернах, я хотела попробовать будет ли он ощущаться в сливочном слое, но нет, он не меняет текстуру, так что лучше брать только гладкий творог, такой, как "Искренне ваш".