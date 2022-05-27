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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей
  • 27 мая 2022, 13:53
  • 4815

Кабачки в нежном соусе

Рецепт: Кабачки в нежном соусе

Очень вкусные нежные кабачки в соусе приготовить быстро и просто.

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Кабачки в нежном соусе»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1792.5 ккал 		белки
19.9 г 		жиры
152.4 г 		углеводы
76 г
Порции
ккал
448.1 ккал		 белки
5 г		 жиры
38.1 г		 углеводы
19 г
100 г блюда
ккал
129.9 ккал		 белки
1.4 г		 жиры
11 г		 углеводы
5.5 г


Рецепт «Кабачки в нежном соусе»:

Кабачки нарезать кружками толщиной 0,5 см, обвалять их в муке. На этом этапе кабачки не солить.

Обжарить кабачки на растительном масле с двух сторон.

Жареные овощи переложить в отдельную миску, теперь можно немного их посолить.

Репчатый лук нарезать полукольцами и жарить на смеси растительного и сливочного масла.

Когда лук станет прозрачным добавить тертую на крупной терке морковь и продолжать обжаривать лук вместе с морковью.

Пока жарится лук приготовим заливку. Смешать сливки и сметану, добавить измельченный чеснок, бульоный кубик и черный перец. Заливку можно сделать из одной сметаны или одних сливок.

Переложить кабачки в сковородку к жареному луку.

Вылить заливку на овощи, довести до кипения и отключить плиту.

Подавать кабачки в соусе к мясу, курице, картошке. Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На завтрак На обед : Легкий / На второе На праздничный стол На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: второе обед ужин

Вкусы: овощной сливочный

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Кабачки в нежном соусе
Рецепт: Кабачки в нежном соусе

Очень вкусные нежные кабачки в соусе приготовить быстро и просто.

Ингредиенты для «Кабачки в нежном соусе»:

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Фотографии «Кабачки в нежном соусе» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Отличные кабачки. Вкусные, летние.
Что-то новенькое, а то ломаю голову куда деть кабачки забираю в КК
ддолжно очень нежжюно получиться. Хороший гпрнир к шашлыку!
Очень аппетитные фото
Наташенька, замечательное, нежное и очень аппетитное блюдо!
Спасибо,Ириша!
Кабачки в сметане обожаю , а с луком и морковью ещё не готовила! Аппетитные кабачки !
Спасибо!
Наташа, это очень вкусно должно быть. Я готовила нечто похожее. С благодарностью беру рецепт в копилочку
Ирина,спасибо,..я сама в шоке..почему раньше так не готовила ,очень вкусно получается!
Я на втором шаге завершаю приготовление кабачков.
Здесь - серьезно и интересно. Забрал. Будет время - обязательно попробую приготовить.
Я раньше тоже на втором шаге завершала,но сегодня приготовила вот по такому рецепту,это очень вкусно.
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