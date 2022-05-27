Очень вкусные нежные кабачки в соусе приготовить быстро и просто.
- 27 мая 2022, 13:53
- 4815
Кабачки в нежном соусе
Ингредиенты для «Кабачки в нежном соусе»:
- Кабачок — 2 шт
- Лук репчатый — 3 шт
- Морковь — 1 шт
- Сметана — 150 г
- Сливки (10%) — 100 г
- Кубик бульонный (грибной) — 1 шт
- Перец черный — по вкусу
- Чеснок — 3 зуб.
- Масло растительное (для жарки лука и кабачков) — 5 ст. л.
- Масло сливочное (для жарки лука) — 30 г
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1792.5 ккал
|
белки
19.9 г
|
жиры
152.4 г
|
углеводы
76 г
|Порции
|ккал
448.1 ккал
|белки
5 г
|жиры
38.1 г
|углеводы
19 г
|100 г блюда
|ккал
129.9 ккал
|белки
1.4 г
|жиры
11 г
|углеводы
5.5 г
Рецепт «Кабачки в нежном соусе»:
Когда лук станет прозрачным добавить тертую на крупной терке морковь и продолжать обжаривать лук вместе с морковью.
Пока жарится лук приготовим заливку. Смешать сливки и сметану, добавить измельченный чеснок, бульоный кубик и черный перец. Заливку можно сделать из одной сметаны или одних сливок.
Комментарии и отзывы
вчера в 4:31 Akira Shinrei #
28 мая Злобина Елена #
28 мая Ната 69 # (автор рецепта)
28 мая Stillet #
28 мая мисс #
28 мая Ната 69 # (автор рецепта)
27 мая Ирушенька #
28 мая Ната 69 # (автор рецепта)
27 мая nelliundco #
28 мая Ната 69 # (автор рецепта)
27 мая ИРепка #
27 мая Ната 69 # (автор рецепта)
27 мая dokunet #
Здесь - серьезно и интересно. Забрал. Будет время - обязательно попробую приготовить.
27 мая Ната 69 # (автор рецепта)
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