Рыбка получается сочной и очень вкусной. Подходит для тех, кто на диете. Можно приготовить, как запеканку, посыпав сыром. Но мне больше нравится порционная подача.
- 31 мая 2022, 19:20
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Треска, запечённая в йогуртовом соусе
Ингредиенты для «Треска, запечённая в йогуртовом соусе»:
- Треска (филе, без кожи и костей) — 800 г
- Рис — 200 г
- Помидор — 1 шт
- Йогурт — 300 г
- Лук красный — 1 шт
- Петрушка — 1/2 пуч.
- Чеснок — 3 зуб.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Масло сливочное — 30 г
- Лимон — 1/2 шт
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1819.9 ккал
|
белки
160.4 г
|
жиры
39.4 г
|
углеводы
208.3 г
|Порции
|ккал
303.3 ккал
|белки
26.7 г
|жиры
6.6 г
|углеводы
34.7 г
|100 г блюда
|ккал
101.7 ккал
|белки
9 г
|жиры
2.2 г
|углеводы
11.6 г
Рецепт «Треска, запечённая в йогуртовом соусе»:
Помидоры залейте кипятком на 1 мин. (предварительно сделав неглубокий крестообразный надрез), затем обдайте холодной водой и снимите кожицу. Нарежьте мелкими кубиками.
Комментарии и отзывы
9 часов назад Olga_Alexandrovna_B #
9 часов назад мисс #
вчера в 23:41 Ирушенька #
вчера в 20:15 Tatanj #
вчера в 22:52 julika1108 # (автор рецепта)
вчера в 19:34 Аллочка-уралочка #
вчера в 22:51 julika1108 # (автор рецепта)
вчера в 19:32 ЭнВэ #
Я, пожалуй, приготовлю
вчера в 19:37 julika1108 # (автор рецепта)
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