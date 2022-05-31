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  • 31 мая 2022, 19:20
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Треска, запечённая в йогуртовом соусе

Рецепт: Треска, запечённая в йогуртовом соусе

Рыбка получается сочной и очень вкусной. Подходит для тех, кто на диете. Можно приготовить, как запеканку, посыпав сыром. Но мне больше нравится порционная подача.

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы

Ингредиенты для «Треска, запечённая в йогуртовом соусе»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1819.9 ккал 		белки
160.4 г 		жиры
39.4 г 		углеводы
208.3 г
Порции
ккал
303.3 ккал		 белки
26.7 г		 жиры
6.6 г		 углеводы
34.7 г
100 г блюда
ккал
101.7 ккал		 белки
9 г		 жиры
2.2 г		 углеводы
11.6 г

Рецепт «Треска, запечённая в йогуртовом соусе»:

Рис отварите в подсоленной воде, добавьте сливочное масло, перемешайте.

Филе трески нарежьте небольшими кусочками, посолите и поперчите, сбрызните соком лимона.

Помидоры залейте кипятком на 1 мин. (предварительно сделав неглубокий крестообразный надрез), затем обдайте холодной водой и снимите кожицу. Нарежьте мелкими кубиками.

Тонко нарежьте красный лук.

Смешайте помидоры, лук, рубленную зелень и выдавленный прессом чеснок.

Заправьте йогуртом и хорошо перемешайте.

Формочки для запекания смажьте маслом, выложите рис, разровняйте.

Затем положите рыбу.

И залейте йогуртом.

Запекайте в духовке 25-30 минут.

Приятного аппетита!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Рыбная неделя" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее Специальное питание : Для беременных и кормящих / Для диеты

Теги: горячее быстрый

Вкусы: рыбный сливочный нежный рисовый овощной

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Треска, запечённая в йогуртовом соусе
Рецепт: Треска, запечённая в йогуртовом соусе

Рыбка получается сочной и очень вкусной. Подходит для тех, кто на диете. Можно приготовить, как запеканку, посыпав сыром. Но мне больше нравится порционная подача.

Ингредиенты для «Треска, запечённая в йогуртовом соусе»:

Комментарии и отзывы

Вкусная рыбка
Очень аппетитные фото
Юлечка, замечательное, нежное блюдо!
Юлечка, замечательная, очень аппетитная рыбка!
Танечка, благодарю
Какая соблазнительная рыбка, Юлечка!
Аллочка, спасибо большое
Очень интересно! А солить какой из ингредиентов - рис, рыбу, соус или все по чуть-чуть?
Я, пожалуй, приготовлю
Рис варим в подсоленной воде, рыбу немного посолите и поперчите, сбрызните соком лимона, соус солить не надо. А вообще кто как любит. Я солю совсем немного. Благодарю, за интерес к рецепту
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