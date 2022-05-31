Треска в сливочном соусе получается очень нежной и вкусной. Готовить ее быстро и просто. Базилик, чеснок и сливки придают блюду особую интересную вкусовую нотку. И ингредиентов нам понадобится совсем немного.
- 31 мая 2022, 21:33
- 3344
Треска в сливочном соусе
Ингредиенты для «Треска в сливочном соусе»:
- Треска (филе) — 500 г
- Масло оливковое — 3 ст. л.
- Сливки (10%) — 200 мл
- Лук зеленый — 2 веточ.
- Базилик — 1 веточ.
- Чеснок — 1-2 зуб.
- Соль — 1 ч. л.
- Горчица (зернистая) — 2 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1483.3 ккал
|
белки
88.1 г
|
жиры
120.5 г
|
углеводы
15 г
|100 г блюда
|ккал
180.9 ккал
|белки
10.7 г
|жиры
14.7 г
|углеводы
1.8 г
Рецепт «Треска в сливочном соусе»:
Филе трески нарезаем на порционные кусочки. Промокаем бумажными салфетками, обтираем солью (1/2 ч. л.).
Обжариваем кусочки на оливковом масле (2 ст. л.) до золотистости с двух сторон. Перекладываем рыбку на тарелку, накрываем фольгой.
Перемешиваем и доводим до кипения. Как только сливки начнут густеть, кладем в соус рыбу. Прогреваем рыбу в соусе с одной стороны и с другой по паре минут. Выключаем огонь, накрываем крышкой и оставляем на 3-5 мин.
Комментарии и отзывы
6 июня dlatehktopishet #
3 часа назад МурКатеринка # (автор рецепта)
1 июня nadinhike #
2 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
1 июня Сурик #
2 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
1 июня флайз #
2 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
1 июня красавица киса #
Удачи в конкурсе!
2 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
31 мая мисс #
2 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
31 мая Ирушенька #
2 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
31 мая Novikova_Natashechka #
2 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
31 мая Аллочка-уралочка #
2 июня МурКатеринка # (автор рецепта)
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