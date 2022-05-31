Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 31 мая 2022, 21:33
  • 3344

Треска в сливочном соусе

Рецепт: Треска в сливочном соусе

Треска в сливочном соусе получается очень нежной и вкусной. Готовить ее быстро и просто. Базилик, чеснок и сливки придают блюду особую интересную вкусовую нотку. И ингредиентов нам понадобится совсем немного.

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы

Ингредиенты для «Треска в сливочном соусе»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1483.3 ккал 		белки
88.1 г 		жиры
120.5 г 		углеводы
15 г
100 г блюда
ккал
180.9 ккал		 белки
10.7 г		 жиры
14.7 г		 углеводы
1.8 г

Рецепт «Треска в сливочном соусе»:

Филе трески нарезаем на порционные кусочки. Промокаем бумажными салфетками, обтираем солью (1/2 ч. л.).

Обжариваем кусочки на оливковом масле (2 ст. л.) до золотистости с двух сторон. Перекладываем рыбку на тарелку, накрываем фольгой.

Зелёный лук промыть, нарезать его белые и светлые части.

Отдельно нарезать остальной лук и листья базилика.

Нарезанные светлые части лука и чеснок обжарить на оливковом масле (1 ст. л.) до золотистости.

Затем влить сливки, добавить остальной зелёный лук, базилик, зернистую горчицу и соль (1/2 ч. л.).

Перемешиваем и доводим до кипения. Как только сливки начнут густеть, кладем в соус рыбу. Прогреваем рыбу в соусе с одной стороны и с другой по паре минут. Выключаем огонь, накрываем крышкой и оставляем на 3-5 мин.

Готовое блюдо можно подавать к столу




Приятного аппетита!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На полдник / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "Рыбная неделя" На обед : На второе / На закуску На полдник На праздничный стол На ужин : На горячее / На закуску Неожиданные гости : На горячее / На закуску

Теги: второе обед ужин

Вкусы: рыбный сливочный луковый горчичный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Треска в сливочном соусе
Рецепт: Треска в сливочном соусе

Треска в сливочном соусе получается очень нежной и вкусной. Готовить ее быстро и просто. Базилик, чеснок и сливки придают блюду особую интересную вкусовую нотку. И ингредиентов нам понадобится совсем немного.

Ингредиенты для «Треска в сливочном соусе»:

Комментарии и отзывы

Хороший рецепт, вкусно, практично .быстро, бюджетно. Спасибо )))
И вам спасибо большое за внимание
Катюша , столь аппетитная трека .., знатная рыбка, прекрасный соус Фотки завидные
Надюш, благодарю тебя
Вкусная рыбка!!! Катюша, отличный рецепт!
Людочка, спасибо большое
Катюша,привет! Отличнейшая рыбка.Ароматная,нежная... люблю...
Удачи в конкурсе!
Надюш, благодарю
Очень аппетитные фото. Такая красивая оригинальная форма для подачи. Так приятно, что девочки активизировались после перерыва.
Светочка, спасибо большое за внимание Да, Поваренок нас радует
Катюша, замечательное, нежное, ароматное блюдо!
Ирочка, спасибо большое за внимание
Очень красивое исполнение! Так и хочется полакомиться хоть кусочком.
Угощайтесь на здоровье И спасибо за внимание
Сегодня треска в фаворитах. Достойная рыбка. А в сливках, да в присутствии базилика вообще благоухает. Вкусно, Катюша !
Да, аромат восхитительный Аллочка, спасибо за внимание
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список