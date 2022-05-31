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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины
  • 31 мая 2022, 22:44
  • 135

Свиная рулька в соусе демиглас

Рецепт: Свиная рулька в соусе демиглас

Несмотря на сложность рецепта приготовить его можно в домашних условиях. Изюминкой данного способа приготовления рульки является томление на медленном огне в квасе что раздвигает вкусовые горизонты и удивляет сочетанием вкусов.

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины

Кухня: Польская

Ингредиенты для «Свиная рулька в соусе демиглас»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2725.7 ккал 		белки
133.7 г 		жиры
188.5 г 		углеводы
112.3 г
Порции
ккал
681.4 ккал		 белки
33.4 г		 жиры
47.1 г		 углеводы
28.1 г
100 г блюда
ккал
92.4 ккал		 белки
4.5 г		 жиры
6.4 г		 углеводы
3.8 г


Рецепт «Свиная рулька в соусе демиглас»:

В кастрюле объемом 5 л, добавьте рульку гвоздику, анис, корицу, нарезанный крупно морковь и лук, бальзамический уксус залейте все квасом и добавьте бульон. Доведите до кипения накройте крышкой. Томите на медленном огне 2 часа.

Противень смажьте маслом выложите рульку предварительно смазав ее смесью соевого соуса и меда. Отправьте в разогретую духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. Тем временем приготовьте соус. Смешайте основу для соуса с водой в кастрюле доведите до кипения. Быстро помешивайте лопаткой до загустения. Подавайте Рульку с соусом. Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На праздничный стол : 23 февраля / День рождения / Новый год На ужин : На горячее

Теги: второе

Вкусы: кисло-сладкий

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Свиная рулька в соусе демиглас
Рецепт: Свиная рулька в соусе демиглас

Несмотря на сложность рецепта приготовить его можно в домашних условиях. Изюминкой данного способа приготовления рульки является томление на медленном огне в квасе что раздвигает вкусовые горизонты и удивляет сочетанием вкусов.

Ингредиенты для «Свиная рулька в соусе демиглас»:

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