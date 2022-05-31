Несмотря на сложность рецепта приготовить его можно в домашних условиях. Изюминкой данного способа приготовления рульки является томление на медленном огне в квасе что раздвигает вкусовые горизонты и удивляет сочетанием вкусов.
- 31 мая 2022, 22:44
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Свиная рулька в соусе демиглас
Ингредиенты для «Свиная рулька в соусе демиглас»:
- Рулька (свиная) — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Лук репчатый — 2 шт
- Гвоздика — 4 шт
- Анис — 3 шт
- Корица (палочка) — 1 шт
- Уксус (бальзамический) — 2 ст. л.
- Квас — 1 л
- Бульон (куриный) — 400 мл
- Мед — 1 ст. л.
- Соевый соус — 3 ст. л.
- Соль — по вкусу
- Перец черный — по вкусу
- Соус (основа для соуса Демиглас Knorr) — 2 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2725.7 ккал
|
белки
133.7 г
|
жиры
188.5 г
|
углеводы
112.3 г
|Порции
|ккал
681.4 ккал
|белки
33.4 г
|жиры
47.1 г
|углеводы
28.1 г
|100 г блюда
|ккал
92.4 ккал
|белки
4.5 г
|жиры
6.4 г
|углеводы
3.8 г
Рецепт «Свиная рулька в соусе демиглас»:
В кастрюле объемом 5 л, добавьте рульку гвоздику, анис, корицу, нарезанный крупно морковь и лук, бальзамический уксус залейте все квасом и добавьте бульон. Доведите до кипения накройте крышкой. Томите на медленном огне 2 часа.
Противень смажьте маслом выложите рульку предварительно смазав ее смесью соевого соуса и меда. Отправьте в разогретую духовку на 15 минут при температуре 180 градусов. Тем временем приготовьте соус. Смешайте основу для соуса с водой в кастрюле доведите до кипения. Быстро помешивайте лопаткой до загустения. Подавайте Рульку с соусом. Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
вчера в 22:51 nelliundco #
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