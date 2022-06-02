Фрикадельки по этому рецепту получаются очень похожи на оригинал.
- 2 июня 2022, 10:35
- 3913
Фрикадельки по рецепту ресторана Икеа
Ингредиенты для «Фрикадельки по рецепту ресторана Икеа»:
- Фарш мясной (250 г фарша из говядины 250 г фарша из свинины) — 500 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сливки (или молока) — 250 мл
- Лук репчатый — 1 шт
- Картофель — 2 шт
- Сухари панировочные / Панировка — 50 г
- Соль — по вкусу
- Перец белый — по вкусу
- Масло сливочное — 2 ст. л.
- Масло растительное — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2064.4 ккал
|
белки
25 г
|
жиры
108.3 г
|
углеводы
106.3 г
|Порции
|ккал
516.1 ккал
|белки
6.3 г
|жиры
27.1 г
|углеводы
26.6 г
|100 г блюда
|ккал
170.6 ккал
|белки
2.1 г
|жиры
9 г
|углеводы
8.8 г
Рецепт «Фрикадельки по рецепту ресторана Икеа»:
Отварите картофель, остудите, разомните картофель вилкой. Слегка смочите молоком или сливками панировочные сухари.
Перемешайте все ингредиенты. Чтобы получился однородный фарш необходимой густоты. Обильно посыпьте солью, добавьте белый перец и (по желанию) мелко молотый душистый перец. Взбейте фарш миксером, фрикадельки получатся воздушными, рекомендую такой способ. Поставьте фарш в морозильную камеру на 10 минут, после будет легче лепить фрикадельки. Смажьте руки маслом, что бы фарш не прилипал. Слепите из фарша круглые фрикадельки.
Обваляйте их в муке, затем жарьте на слабом огне в большом количестве масла, 5 минут до золотистого цвета.
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