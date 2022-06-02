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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из смешанного фарша
  • 2 июня 2022, 10:35
  • 3913

Фрикадельки по рецепту ресторана Икеа

Рецепт: Фрикадельки по рецепту ресторана Икеа

Фрикадельки по этому рецепту получаются очень похожи на оригинал.

Категория: Горячие блюда Блюда из фарша Горячие блюда из смешанного фарша

Кухня: Шведская

Ингредиенты для «Фрикадельки по рецепту ресторана Икеа»:

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2064.4 ккал 		белки
25 г 		жиры
108.3 г 		углеводы
106.3 г
Порции
ккал
516.1 ккал		 белки
6.3 г		 жиры
27.1 г		 углеводы
26.6 г
100 г блюда
ккал
170.6 ккал		 белки
2.1 г		 жиры
9 г		 углеводы
8.8 г


Рецепт «Фрикадельки по рецепту ресторана Икеа»:

Нарежьте лук мелко. Обжарьте лук до золотистого цвета с двумя столовыми ложками сливочного масла.
Отварите картофель, остудите, разомните картофель вилкой. Слегка смочите молоком или сливками панировочные сухари.
Перемешайте все ингредиенты. Чтобы получился однородный фарш необходимой густоты. Обильно посыпьте солью, добавьте белый перец и (по желанию) мелко молотый душистый перец. Взбейте фарш миксером, фрикадельки получатся воздушными, рекомендую такой способ. Поставьте фарш в морозильную камеру на 10 минут, после будет легче лепить фрикадельки. Смажьте руки маслом, что бы фарш не прилипал. Слепите из фарша круглые фрикадельки.
Обваляйте их в муке, затем жарьте на слабом огне в большом количестве масла, 5 минут до золотистого цвета.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На ужин На обед : На второе На природу На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: обед ужин

Вкусы: мясной

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Фрикадельки по рецепту ресторана Икеа
Рецепт: Фрикадельки по рецепту ресторана Икеа

Фрикадельки по этому рецепту получаются очень похожи на оригинал.

Ингредиенты для «Фрикадельки по рецепту ресторана Икеа»:

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