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  • 5 июня 2022, 5:43
  • 1566

Слойки "Рыбные кральки"

Рецепт: Слойки Рыбные кральки

На пикник всегда выручают слойки. Масса выриантов для начинки, но нам очень понравились слойки с консервированной горбушей и творожным сыром - так сливочно и, вместе с тем, пикантно! Пробуем?

Категория: Выпечка Изделия из теста Слойки

Ингредиенты для «Слойки "Рыбные кральки"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1321.2 ккал 		белки
56.6 г 		жиры
89.6 г 		углеводы
101.8 г
100 г блюда
ккал
249.3 ккал		 белки
10.7 г		 жиры
16.9 г		 углеводы
19.2 г

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Рецепт: Слойки Рыбные кральки
Слойки "Рыбные кральки"

Рецепт «Слойки "Рыбные кральки"»:

Отцедить горбушу.
Приготовить творожныйсыр.

Размять вилкой горбушу с творожным сыром.

Тесто разморозить и раскатать в прямоугольник.
Нанести на тесто горбушу с творожным сыром ровным слоем.
Посыпать черным перцем.

Скатать тесто с начинкой рулончиком с двух противоположных сторон к середине.

На месте соприкосновения чуть смазать тесто водой, чтобы не раскаталось.

Убрать заготовку в морозилку на 15минут.
Достать и разрезать толщиной 1 см.
Выложить на пергамент.
Я не убирала заготовку в морозилку- хотела мягкие слойки.
и резала толщиной чуть более 1 см.

Смазатьверх желтком и присыпатькунжутом.
Духовка разогрета на 200 - 210.
Выпекать 15 минут - ориентируйтесь на свою духовку -мне понадобилось больше времени.

Остужаем и берем с собой на пикник!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Рецепты к пикнику На обед : На закуску На полдник На природу На ужин : На закуску

Теги: выпечка чаепитие закуска пикник

Вкусы: сливочный рыбный сырный

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Слойки "Рыбные кральки"
Рецепт: Слойки Рыбные кральки

На пикник всегда выручают слойки. Масса выриантов для начинки, но нам очень понравились слойки с консервированной горбушей и творожным сыром - так сливочно и, вместе с тем, пикантно! Пробуем?

Ингредиенты для «Слойки "Рыбные кральки"»:
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Рецепт: Баклажаны запеченные с сухарями и сыром
Баклажаны запеченные с сухарями и сыром
Рецепт: Сэндвич-гриль
Сэндвич-гриль

Комментарии и отзывы

Аллочка, отличный вариант!
Очень аппетитно!
Благодарю!
это наверное очень вкусно!
Это точно вкусно
Аллочка, прекрасные слойки! Поздравляю с Рецептом, и Поварёнком дня! Удачи!
Светик,спасибо!
Классные слоечки!
Чудесные словечки!
Очень аппетитные!
Смартфон "мочит корки"! Слоечки, а не словечки, конечно! Не знаю когда доберусь до них, но виды имею...
Иметь виды —почти полдела
Аллочка, слойки - просто прелесть, как хороши!
Ирочка,спасибо!
Аллочка! Очень симпатичные слойки!
красота и вкуснота!
Вкусно и просто. А у нас неделю дождь. Не могу фото сделать даже под окном.
Даа,дождь это не помощник(((у нас 32,дальше будет выше,все как всегда)))
У нас 8. Лежу дома под кондиционером на обогрев.
Эх,вот так лето
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