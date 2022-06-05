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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/175747/]Слойки "Рыбные кральки"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/175747/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2022jun/04/21/2967508_49712-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Выпечка -> Изделия из теста -> Слойки На пикник всегда выручают слойки. Масса выриантов для начинки, но нам очень понравились слойки с консервированной горбушей и творожным сыром - так сливочно и, вместе с тем, пикантно! Пробуем? Ингредиенты: Горбуша, Сыр творожный, Перец черный, Соль, Тесто слоеное, Кунжут, Желток яичный. Тэги: выпечка, чаепитие, закуска, пикник.