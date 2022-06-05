На пикник всегда выручают слойки. Масса выриантов для начинки, но нам очень понравились слойки с консервированной горбушей и творожным сыром - так сливочно и, вместе с тем, пикантно! Пробуем?
- 5 июня 2022, 5:43
- 1566
Слойки "Рыбные кральки"
Ингредиенты для «Слойки "Рыбные кральки"»:
- Горбуша (консервированная) — 1 бан.
- Сыр творожный (ТМ Hochland) — 150 г
- Перец черный — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Тесто слоеное — 250 г
- Кунжут — по вкусу
- Желток яичный (сырой) — 1 шт
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1321.2 ккал
|
белки
56.6 г
|
жиры
89.6 г
|
углеводы
101.8 г
|100 г блюда
|ккал
249.3 ккал
|белки
10.7 г
|жиры
16.9 г
|углеводы
19.2 г
Рецепт «Слойки "Рыбные кральки"»:
Тесто разморозить и раскатать в прямоугольник.
Нанести на тесто горбушу с творожным сыром ровным слоем.
Посыпать черным перцем.
Убрать заготовку в морозилку на 15минут.
Достать и разрезать толщиной 1 см.
Выложить на пергамент.
Я не убирала заготовку в морозилку- хотела мягкие слойки.
и резала толщиной чуть более 1 см.
Смазатьверх желтком и присыпатькунжутом.
Духовка разогрета на 200 - 210.
Выпекать 15 минут - ориентируйтесь на свою духовку -мне понадобилось больше времени.
Комментарии и отзывы
6 июня Vishnja #
7 июня alarm clock # (автор рецепта)
6 июня СкарлеттО #
6 июня alarm clock # (автор рецепта)
6 июня narabote2020 #
6 июня alarm clock # (автор рецепта)
6 июня ma-ma sveta #
6 июня alarm clock # (автор рецепта)
6 июня Kuss #
6 июня alarm clock # (автор рецепта)
6 июня Himbeeren #
Очень аппетитные!
6 июня alarm clock # (автор рецепта)
7 июня Himbeeren #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
5 июня Ирушенька #
6 июня alarm clock # (автор рецепта)
5 июня ИРепка #
5 июня alarm clock # (автор рецепта)
5 июня Okoolina #
5 июня alarm clock # (автор рецепта)
5 июня мисс #
5 июня alarm clock # (автор рецепта)
5 июня мисс #
5 июня alarm clock # (автор рецепта)
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