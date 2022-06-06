Прекрасная летняя пора... Это время путешествий, походов с ночёвками в палатках, рыбалка и конечно же, поездка на дачу. Летом особенно не хочется много времени проводить у плиты. Поэтому предлагаю быстрый и вкусный рецепт для "завтрака на траве" - пиццу в кружке. Если вы находитесь на даче и у вас есть микроволновка, то приготовить быстрый завтрак не составит труда. Но если нет микроволновки и дачи, то такую пиццу можно приготовить на костре, заменив кружки на одноразовые алюминиевые лоточки.
- 6 июня 2022, 20:19
- 4132
Пицца в кружке
Ингредиенты для «Пицца в кружке»:
- Хлеб — 3 ломт.
- Сыр твердый (ТМ "Грюнландер") — 150 г
- Яйцо куриное — 3 шт
- Бекон — 3 ломт.
- Помидор — 3 шт
- Майонез — 6 ст. л.
- Кетчуп — 6 ст. л.
- Лук зеленый — 3 веточ.
- Соль — 1 ч. л.
- Перец черный — 1 ч. л.
- Молоко — 6 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1676 ккал
|
белки
76.4 г
|
жиры
110.5 г
|
углеводы
93.3 г
|Порции
|ккал
558.7 ккал
|белки
25.5 г
|жиры
36.8 г
|углеводы
31.1 г
|100 г блюда
|ккал
151 ккал
|белки
6.9 г
|жиры
10 г
|углеводы
8.4 г
Рецепт «Пицца в кружке»:
Хлеб нарезать кубиком, примерно 1х1 см и разложить по кружкам.
В каждую кружку добавить по одному куриному яйцу, по 2 ст. л. молока, по 1 ст. л. тертого сыра, посолить и поперчить, все перемешать.
Все посыпать хорошим слоем сыра... из расчета, что сыра много не бывает...)))
Поставить в микроволновку на 5-6 минут. Время приготовления будет зависеть от мощности микроволновки.
Комментарии и отзывы
вчера в 16:08 Stillet #
вчера в 23:06 ariel7777 # (автор рецепта)
вчера в 14:55 alenanat #
вчера в 23:05 ariel7777 # (автор рецепта)
10 часов назад diana175 #
9 часов назад alenanat #
вчера в 10:26 leonovama #
вчера в 11:55 ariel7777 # (автор рецепта)
позавчера inessadoc #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
7 июня nadinhike #
Наташечка , фотки с аппетитом более чем ...
7 июня ariel7777 # (автор рецепта)
7 июня nadinhike #
8 июня ariel7777 # (автор рецепта)
10 часов назад diana175 #
5 часов назад Лена Паевская #
7 июня СкарлеттО #
7 июня ariel7777 # (автор рецепта)
7 июня Аллочка-уралочка #
7 июня ariel7777 # (автор рецепта)
6 июня Ирушенька #
7 июня ariel7777 # (автор рецепта)
6 июня мисс #
7 июня ariel7777 # (автор рецепта)
6 июня koshevaya katya #
7 июня ariel7777 # (автор рецепта)
6 июня ИРепка #
6 июня ariel7777 # (автор рецепта)
6 июня Okoolina #
6 июня ariel7777 # (автор рецепта)
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