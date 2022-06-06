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  • 6 июня 2022, 20:19
  • 4132

Пицца в кружке

Рецепт: Пицца в кружке

Прекрасная летняя пора... Это время путешествий, походов с ночёвками в палатках, рыбалка и конечно же, поездка на дачу. Летом особенно не хочется много времени проводить у плиты. Поэтому предлагаю быстрый и вкусный рецепт для "завтрака на траве" - пиццу в кружке. Если вы находитесь на даче и у вас есть микроволновка, то приготовить быстрый завтрак не составит труда. Но если нет микроволновки и дачи, то такую пиццу можно приготовить на костре, заменив кружки на одноразовые алюминиевые лоточки.

Категория: Горячие блюда Горячие блюда в микроволновке

Ингредиенты для «Пицца в кружке»:

Время приготовления:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1676 ккал 		белки
76.4 г 		жиры
110.5 г 		углеводы
93.3 г
Порции
ккал
558.7 ккал		 белки
25.5 г		 жиры
36.8 г		 углеводы
31.1 г
100 г блюда
ккал
151 ккал		 белки
6.9 г		 жиры
10 г		 углеводы
8.4 г

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Рецепт «Пицца в кружке»:

Для приготовления пиццы приготовим все необходимые ингредиенты.

Хлеб нарезать кубиком, примерно 1х1 см и разложить по кружкам.
В каждую кружку добавить по одному куриному яйцу, по 2 ст. л. молока, по 1 ст. л. тертого сыра, посолить и поперчить, все перемешать.

Сверху хлебную смесь смазать кетчупом, по 2 ст. л. для каждой порции.

Добавить нарезанный бекон и зеленый лук.

Сверху на бекон разложить мелко нарезанный помидор и все смазать майонезом.

Все посыпать хорошим слоем сыра... из расчета, что сыра много не бывает...)))
Поставить в микроволновку на 5-6 минут. Время приготовления будет зависеть от мощности микроволновки.

Все... наш быстрый "завтрак на траве" готов. Слушая щебетание птиц и щурясь под лучами утреннего солнышка, можно наслаждаться вкусной пиццей.





Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Рецепты к пикнику На завтрак На обед : На второе На полдник На природу На ужин : На горячее

Теги: завтрак обед полдник ужин пикник

Вкусы: сырный томатный пикантный

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Пицца в кружке
Рецепт: Пицца в кружке

Прекрасная летняя пора... Это время путешествий, походов с ночёвками в палатках, рыбалка и конечно же, поездка на дачу. Летом особенно не хочется много времени проводить у плиты. Поэтому предлагаю быстрый и вкусный рецепт для "завтрака на траве" - пиццу в кружке. Если вы находитесь на даче и у вас есть микроволновка, то приготовить быстрый завтрак не составит труда. Но если нет микроволновки и дачи, то такую пиццу можно приготовить на костре, заменив кружки на одноразовые алюминиевые лоточки.

Ингредиенты для «Пицца в кружке»:
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Комментарии и отзывы

Удобно, практично и немного необычная подача.
это точно ... спасибо Андрей
это горячий бутерброд, а если семья 6 человек, сколько кружек надо вымыть , все к ним прилипнет, лучше на сковороде ленивую пиццу
это каждый решает сам: кому ,как удобнее... но детям такой "бутерброд" больше понравится, чем на сковороде
Вы спрашивали у детей?
Ответ для ariel7777
у меня детки самой маленькой 20 лет
Необычно. Забрала к себе в КК. Пригодится. С ингредиентами поэкспериментирую. Количество кетчупа уменьшу.
количество кетчупа указано для 3-х порций... это не так уж и много... готовьте с удовольствием
Прикольно, оч. интересно попробовать. Я за на костре
Наташечка , фотки с аппетитом более чем ...
Наденька спасибо вот на костре я тоже хочу попробовать... предполагаю, что будет еще вкуснее, с ароматом дымка
Ароматы зашкалят
однозначно
Ответ для ariel7777
Вам на костре больше пожарить нечего, кроме как яичницу с беконом и кетчупом?
Если Вам не интересен рецепт, зачем его комментировать? Пойдите мимо... А идея очень интересная, я обязательно попробую. Подача интересная.
Отличная идея!!!
Ольга, берите на заметку
Наташенька, удивила так удивила. Кексы в микроволновке уже приелись, а у тебя пицца .
да Аллочка, так получилось кексами уже не удивить спасибоо
Интересная какая идея! Очень эффектно!
Иришка спасибо
Быстро и вкусно. Аппетитные фото.
спасибо Светланка
Конечно, это громко сказано! Не пицца это совсем! Но хороший завтрак или перекус на скорую руку.
да...это не настоящая пицца... но ингредиенты почти те же самые... и да, это отличный быстрый завтрак, вы правы
Красота какая! И вкусно бесспорно! Наташенька, чудесный завтрак!
это так Ириш...вкусно и просто в приготовлении... спасибо
мне такие завтраки нравятся!
мне тоже Натусь быстро...просто...вкусно...и сытно
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