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  • 7 июня 2022, 16:22
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Паштет "Сырная фасолька"

Рецепт: Паштет Сырная фасолька

Одна из любимых закусок в нашей семье!! Не каждый поймёт (по вкусу), что входит в состав этого паштета).. Готовится он на раз-два! Нежнейшая, пикантная намазка для тостов, крекеров или хлебцев. Удобно взять с собой на пикник в закрытой баночке. И если даже, не запланировано других блюд, этот питательный паштет, с лёгкостью, утолит ваш голод.

Категория: Закуски Паштеты

Ингредиенты для «Паштет "Сырная фасолька"»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1086.6 ккал 		белки
74.7 г 		жиры
66.8 г 		углеводы
43.8 г
100 г блюда
ккал
187.3 ккал		 белки
12.9 г		 жиры
11.5 г		 углеводы
7.6 г

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Рецепт «Паштет "Сырная фасолька"»:

Приготовить наши ингредиенты.

Яйца и чеснок почистить. С фасоли слить жидкость. Загрузить всё в чашу блендера.

Пробить до однородной массы.
Хранить в чистой, сухой, закрытой баночке.

Приятного аппетита и отличного отдыха!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Рецепты к пикнику На завтрак На обед На полдник На природу На ужин

Теги: закуска обед ужин

Вкусы: фасолевый сырный яичный чесночный

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Паштет "Сырная фасолька"
Рецепт: Паштет Сырная фасолька

Одна из любимых закусок в нашей семье!! Не каждый поймёт (по вкусу), что входит в состав этого паштета).. Готовится он на раз-два! Нежнейшая, пикантная намазка для тостов, крекеров или хлебцев. Удобно взять с собой на пикник в закрытой баночке. И если даже, не запланировано других блюд, этот питательный паштет, с лёгкостью, утолит ваш голод.

Категория: Закуски Паштеты

Ингредиенты для «Паштет "Сырная фасолька"»:
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Рецепт: Баклажаны запеченные с сухарями и сыром
Баклажаны запеченные с сухарями и сыром
Рецепт: Калитки с рисом и сыром
Калитки с рисом и сыром

Комментарии и отзывы

Гениально! Посто пикантно и красиво. Думаю, что особенно хорошо было бы на ржаном хлебе или хлебцах.
Спасибо за рецепт, надо делать!
Спасибо за напоминание. Делала такой паштетик. Моим всем понравился.Надо еще на досуге сделать
Машенька, замечательный паштет! Шикарные фотографии!
Ирочка, рада видеть тебя, спасибо!!
Вкусный паштет
Спасибо, что оценили!
Интересная закуска. Очень аппетитные фото пикника.
Светлана, благодарю!
Мария, люблю паштеты из фасоли. С благодарностью беру рецепт. Очень красивые фотографии
Надеюсь и этот придётся по вкусу
Вот это вкусная штучка, с небольшим, совсем маленьким, "закосом" под хумус, если конечно немного доработать.
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