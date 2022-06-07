Одна из любимых закусок в нашей семье!! Не каждый поймёт (по вкусу), что входит в состав этого паштета).. Готовится он на раз-два! Нежнейшая, пикантная намазка для тостов, крекеров или хлебцев. Удобно взять с собой на пикник в закрытой баночке. И если даже, не запланировано других блюд, этот питательный паштет, с лёгкостью, утолит ваш голод.
- 7 июня 2022, 16:22
- 3242
Паштет "Сырная фасолька"
Ингредиенты для «Паштет "Сырная фасолька"»:
- Фасоль консервированная — 150 г
- Яйцо куриное (вареное) — 2 шт
- Сырок плавленый (ТМ Хохланд) — 3 шт
- Чеснок — 2 зуб.
- Перец черный (по вкусу)
- Перец красный жгучий (по вкусу)
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1086.6 ккал
|
белки
74.7 г
|
жиры
66.8 г
|
углеводы
43.8 г
|100 г блюда
|ккал
187.3 ккал
|белки
12.9 г
|жиры
11.5 г
|углеводы
7.6 г
Рецепт «Паштет "Сырная фасолька"»:
Приятного аппетита и отличного отдыха!
Комментарии и отзывы
вчера в 13:34 fireinice #
вчера в 12:25 Irena13 #
вчера в 10:14 Ленчик Дашик #
позавчера Ирушенька #
вчера в 5:46 Мария По # (автор рецепта)
позавчера Olga_Alexandrovna_B #
позавчера Мария По # (автор рецепта)
7 июня мисс #
позавчера Мария По # (автор рецепта)
7 июня ИРепка #
позавчера Мария По # (автор рецепта)
7 июня dokunet #
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