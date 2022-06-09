Это очень просто, быстро и вкусно! По вкусу напоминают вареники с картошкой, только ещё вкуснее! Такие сырники можно лучше подавать в остывшем виде. Их можно жарить или выпекать в духовке.
- 9 июня 2022, 9:00
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Картофельные сырники
Ингредиенты для «Картофельные сырники»:
- Творог (у меня творог ТМ «Искренне Ваш») — 200 г
- Картофель (в очищенном виде) — 200 г
- Яйцо куриное (С1) — 1 шт
- Соль — 0,5 ч. л.
- Крупа манная — 1 ст. л.
- Лук зеленый — 1 пуч.
- Перец черный — по вкусу
- Масло сливочное (для жарки) — 10 г
- Мука кукурузная — 1 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
692.4 ккал
|
белки
52.5 г
|
жиры
19 г
|
углеводы
77.8 г
|100 г блюда
|ккал
125.9 ккал
|белки
9.5 г
|жиры
3.5 г
|углеводы
14.1 г
Рецепт «Картофельные сырники»:
Ставлю варить картофель. Пока картофель готовится в миску кладу творог, яйцо и все перемешиваю блендером, чтобы не было крупинок.
Зелёный лук мелко нарезаю. Творог с яйцом и манкой загустел. К творожной смеси добавляю картошку, зелёный лук, соль, черный перец. Все перемешиваю ложкой.
Формирую сырники и слегка обваливаю в кукурузной муке. У меня получилось 9 сырников. Тесто для сырников не прилипает к рукам.
Обжариваю под закрытой крышкой на среднем огне до золотистой корочки. Я использую очень мало сливочного масла.
Их можно выпекать в духовке 15 минут при Т 180 гр. Это также вкусно. Только из за особенностей своей духовки через 10 минут я переворачивала сырники.
Комментарии и отзывы
9 июня Ирушенька #
позавчера lyudmila1002 # (автор рецепта)
9 июня kiraps #
позавчера lyudmila1002 # (автор рецепта)
9 июня ИРепка #
9 июня lyudmila1002 # (автор рецепта)
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