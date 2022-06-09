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  • 9 июня 2022, 9:00
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Картофельные сырники

Рецепт: Картофельные сырники

Это очень просто, быстро и вкусно! По вкусу напоминают вареники с картошкой, только ещё вкуснее! Такие сырники можно лучше подавать в остывшем виде. Их можно жарить или выпекать в духовке.

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Сырники

Ингредиенты для «Картофельные сырники»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
692.4 ккал 		белки
52.5 г 		жиры
19 г 		углеводы
77.8 г
100 г блюда
ккал
125.9 ккал		 белки
9.5 г		 жиры
3.5 г		 углеводы
14.1 г

Рецепт «Картофельные сырники»:

Ставлю варить картофель. Пока картофель готовится в миску кладу творог, яйцо и все перемешиваю блендером, чтобы не было крупинок.

Всыпаю манку, перемешиваю и оставляю примерно на 15 минут.

Картофель измельчаю в пюре и выкладываю на плоскую тарелку, чтобы он поскорее остыл.

Зелёный лук мелко нарезаю. Творог с яйцом и манкой загустел. К творожной смеси добавляю картошку, зелёный лук, соль, черный перец. Все перемешиваю ложкой.

Формирую сырники и слегка обваливаю в кукурузной муке. У меня получилось 9 сырников. Тесто для сырников не прилипает к рукам.

Обжариваю под закрытой крышкой на среднем огне до золотистой корочки. Я использую очень мало сливочного масла.

Их можно выпекать в духовке 15 минут при Т 180 гр. Это также вкусно. Только из за особенностей своей духовки через 10 минут я переворачивала сырники.

Подавать со сметаной.

Сырник в разрезе.

Обязательно попробуйте приготовить картофельные сырники.

Добавляйте зелёный лук, с ним очень вкусно получается!

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На полдник / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "Искренне мой..." На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : На закуску На полдник На ужин : На горячее / На закуску Специальное питание : Вегетарианское питание / Для беременных и кормящих / Для диеты

Теги: полезно завтрак

Вкусы: картофельный творожный

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Картофельные сырники
Рецепт: Картофельные сырники

Это очень просто, быстро и вкусно! По вкусу напоминают вареники с картошкой, только ещё вкуснее! Такие сырники можно лучше подавать в остывшем виде. Их можно жарить или выпекать в духовке.

Ингредиенты для «Картофельные сырники»:

Комментарии и отзывы

Симпатичные какие, румяные сырники!
Спасибо)
Думаю, это очень вкусно
Это очень вкусно
Людмила , очень аппетитные сырники! С благодарностью взяла рецепт!
Обязательно попробуйте!
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