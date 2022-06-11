Хочу поделиться своим любимым рецептом оладушек с творогом. Они получаются очень вкусные и воздушные. Делаем всегда несколько порций, потому что разлетаются на ура))) А с "Творог" ТМ «Искренне Ваш» они получаются еще вкуснее!!! Конкурс "Искренне мои творожные оладушки"
- 11 июня 2022, 11:11
- 3050
Творожные оладьи
Ингредиенты для «Творожные оладьи»:
- Кефир (250 мл) — 1 стак.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Мука пшеничная / Мука — 230 г
- Сахар (2-3 ст. ложки, кто как любит) — 2 ст. л.
- Соль — 1/2 ч. л.
- Сода — 1/2 ч. л.
- Творог ("Творог" ТМ «Искренне Ваш») — 200 г
- Масло растительное (Для жарки) — 1 ст. л.
- Ванильная эссенция — 1/2 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1508.5 ккал
|
белки
75.6 г
|
жиры
23.4 г
|
углеводы
244.2 г
|Порции
|ккал
251.4 ккал
|белки
12.6 г
|жиры
3.9 г
|углеводы
40.7 г
|100 г блюда
|ккал
184 ккал
|белки
9.2 г
|жиры
2.9 г
|углеводы
29.8 г
Рецепт «Творожные оладьи»:
Подготовим ингредиенты.
Первым делом необходимо творог пробить блендером до гладкости. Я использовала "Творог" ТМ «Искренне Ваш» 9%
Не перемешивая!, ложечкой выкладываем тесто на разогретую сковороду.
Чем больше будет масла на сковороде, тем пышнее поднимутся оладушки.
На тарелку постелить бумажное полотенце и после жарки дать немного остыть на полотенце, так впитается все лишнее масло. Затем переложить оладушки на блюдо.
Подавать оладушки рекомендуется со сметаной ТМ "Искренне Ваш".
Комментарии и отзывы
вчера в 21:11 syaba #
16 часов назад KsuCher # (автор рецепта)
12 июня Ирушенька #
13 июня KsuCher # (автор рецепта)
11 июня непростая #
12 июня KsuCher # (автор рецепта)
11 июня ИРепка #
11 июня KsuCher # (автор рецепта)
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