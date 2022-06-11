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  • 11 июня 2022, 11:11
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Творожные оладьи

Рецепт: Творожные оладьи

Хочу поделиться своим любимым рецептом оладушек с творогом. Они получаются очень вкусные и воздушные. Делаем всегда несколько порций, потому что разлетаются на ура))) А с "Творог" ТМ «Искренне Ваш» они получаются еще вкуснее!!! Конкурс "Искренне мои творожные оладушки"

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Оладьи

Ингредиенты для «Творожные оладьи»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1508.5 ккал 		белки
75.6 г 		жиры
23.4 г 		углеводы
244.2 г
Порции
ккал
251.4 ккал		 белки
12.6 г		 жиры
3.9 г		 углеводы
40.7 г
100 г блюда
ккал
184 ккал		 белки
9.2 г		 жиры
2.9 г		 углеводы
29.8 г

Рецепт «Творожные оладьи»:

Подготовим ингредиенты.
Первым делом необходимо творог пробить блендером до гладкости. Я использовала "Творог" ТМ «Искренне Ваш» 9%

Кефир подогреть до t 37-40 °C

Яйцо с сахаром растереть до пышности венчиком.

К яичной массе добавить ванильную эссенцию, все перемешать до однородности.

Затем добавить теплый кефир и еще раз все перемешать.

Добавляем пробитый блендером творог, перемешиваем.

Муку просеять несколько раз и частями ввести в нашу массу.

Все перемешать до однородности.

По консистенции тесто должно получится как сметана 10%.

Добавляем соду и все быстро перемешиваем.

Теперь, чтобы сода и кефир подействовали, необходимо дать нашему тесту отдохнуть примерно 20 минут.

Поставить сковороду на средний огонь, добавить растительное масло и дать нагреться.

Не перемешивая!, ложечкой выкладываем тесто на разогретую сковороду.
Чем больше будет масла на сковороде, тем пышнее поднимутся оладушки.

Жарить оладушки примерно 2 минуты, затем перевернуть на другую сторону.
И обжарить до готовности.

На тарелку постелить бумажное полотенце и после жарки дать немного остыть на полотенце, так впитается все лишнее масло. Затем переложить оладушки на блюдо.
Подавать оладушки рекомендуется со сметаной ТМ "Искренне Ваш".

Можно наслаждаться вкуснейшими оладушками

Приятного аппетита!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На завтрак / На полдник Конкурсные рецепты : Конкурс "Искренне мой..." На завтрак : Быстрый завтрак / Сытный завтрак На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: завтрак полдник обед десерт

Вкусы: сладкий ванильный

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Творожные оладьи
Рецепт: Творожные оладьи

Хочу поделиться своим любимым рецептом оладушек с творогом. Они получаются очень вкусные и воздушные. Делаем всегда несколько порций, потому что разлетаются на ура))) А с "Творог" ТМ «Искренне Ваш» они получаются еще вкуснее!!! Конкурс "Искренне мои творожные оладушки"

Ингредиенты для «Творожные оладьи»:

Комментарии и отзывы

А почему нельзя тесто перемешивать? К вечеру тоже мягкие и вкусные? Хочу приготовить завтра
Пока тесто "отдыхает", сода с кефиром начнет работать, если перемешать перед жаркой, они просто не будут такие воздушные, станут плотные. Если все таки творог большими крупицам, он может осесть, в таком случае аккуратно, не нарушая пышность, перемешать. Но я стараюсь пробить блендером творог до гладкого состояния
Ксения, замечательные, воздушные оладушки!
Большое спасибо
Добре пропікаються всередині?
Да, пропекаются, они получаются очень воздушные
Ксения! Пышные какие оладушки
Спасибо
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