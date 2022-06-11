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  • 11 июня 2022, 14:56
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Творожное печенье с начинкой

Рецепт: Творожное печенье с начинкой

Ароматное, нежное и вкусное печенье из творога без яиц. Всем рекомендую приготовить эту домашнюю творожную выпечку к чаю. Вместо джема можно использовать кусочек шоколада или вареную сгущенку. Творожное тесто это всегда беспроигрышный вариант.

Категория: Десерты Печенье Творожное печенье

Ингредиенты для «Творожное печенье с начинкой»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1984.1 ккал 		белки
52.2 г 		жиры
88.1 г 		углеводы
247.9 г
100 г блюда
ккал
320 ккал		 белки
8.4 г		 жиры
14.2 г		 углеводы
40 г

Рецепт «Творожное печенье с начинкой»:

Я использую творог ТМ «Искренне Ваш»

В миску добавляю размягченное сливочное масло, творог, сахар, ванильный сахар. Все перемешиваю до однородности погружным блендером.

Часть муки смешиваю с разрыхлителем. Постепенно добавляю к творожной массе муку с разрыхлителем и перемешиваю.

Добавляю оставшуюся муку, замешиваю тесто.

Муки может уйти чуть меньше или больше. Это зависит от влажности творога. Тесто не должно быть слишком плотным или слишком мягким.

Тесто раскатываю в пласт толщиной 3-4 мм. И вырезаю формочкой кружочки. Остатки теста также раскатываю и вырезаю кружочки.

Перекладываю половину заготовок на противень, застеленный пергаментом, на каждую заготовку выкладываю по пол чайной ложечке густого джема или варенья.

Закрываю вторым кружочком и палочкой делаю дырочки по окружности.

Выпекаю 15 мин при Т 180 гр.

Готовое печенье можно украсить сахарной пудрой. У меня получилось 12 шт.

Уютный аромат творожной выпечки на весь дом!

Печенье в разрезе.

Очень нежно и вкусно к чаю!

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник Конкурсные рецепты : Конкурс "Искренне мой..." На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: печенье выпечка сладкое чаепитие

Вкусы: сладкий творожный сливочный

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Творожное печенье с начинкой
Рецепт: Творожное печенье с начинкой

Ароматное, нежное и вкусное печенье из творога без яиц. Всем рекомендую приготовить эту домашнюю творожную выпечку к чаю. Вместо джема можно использовать кусочек шоколада или вареную сгущенку. Творожное тесто это всегда беспроигрышный вариант.

Ингредиенты для «Творожное печенье с начинкой»:

Комментарии и отзывы

Шик, блеск, красота, СПАСИБООООО!
Какое шикарное печенье 😍 скажите, пожалуйста, а края надо приминать? И для чего дырочки делать? Завтра побегу за творогом)))
Спасибо) Края приминать не обязательно, с помощью палочки они защипываются. Дырочки для красоты. Главное начинку класть немного и густую, чтобы не выпекла.
Спасибо большое! Надеюсь, вернусь с удачным отчетом
Отличное печенье к чаю!
Прелесть, какое печенье!
Спасибо большое)
Интересный рецепт и яркое исполнение! Рецепт прихватила!
Спасибо!
Очень аппетитные фото
Спасибо)
Прелестные печеньки
Благодарю)
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