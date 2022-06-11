Ароматное, нежное и вкусное печенье из творога без яиц. Всем рекомендую приготовить эту домашнюю творожную выпечку к чаю. Вместо джема можно использовать кусочек шоколада или вареную сгущенку. Творожное тесто это всегда беспроигрышный вариант.
- 11 июня 2022, 14:56
- 2495
Творожное печенье с начинкой
Ингредиенты для «Творожное печенье с начинкой»:
- Творог (у меня творог ТМ «Искренне Ваш») — 200 г
- Масло сливочное — 100 г
- Сахар — 40 г
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Мука пшеничная / Мука — 170 г
- Джем (густой) — 3 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1984.1 ккал
|
белки
52.2 г
|
жиры
88.1 г
|
углеводы
247.9 г
|100 г блюда
|ккал
320 ккал
|белки
8.4 г
|жиры
14.2 г
|углеводы
40 г
Рецепт «Творожное печенье с начинкой»:
В миску добавляю размягченное сливочное масло, творог, сахар, ванильный сахар. Все перемешиваю до однородности погружным блендером.
Часть муки смешиваю с разрыхлителем. Постепенно добавляю к творожной массе муку с разрыхлителем и перемешиваю.
Муки может уйти чуть меньше или больше. Это зависит от влажности творога. Тесто не должно быть слишком плотным или слишком мягким.
Тесто раскатываю в пласт толщиной 3-4 мм. И вырезаю формочкой кружочки. Остатки теста также раскатываю и вырезаю кружочки.
Перекладываю половину заготовок на противень, застеленный пергаментом, на каждую заготовку выкладываю по пол чайной ложечке густого джема или варенья.
Комментарии и отзывы
вчера в 9:53 ssnegireva44 #
вчера в 10:25 lyudmila1002 # (автор рецепта)
позавчера ira-lila #
позавчера lyudmila1002 # (автор рецепта)
14 июня harizma 84 #
позавчера lyudmila1002 # (автор рецепта)
позавчера harizma 84 #
13 июня СкарлеттО #
14 июня lyudmila1002 # (автор рецепта)
12 июня Ирушенька #
13 июня lyudmila1002 # (автор рецепта)
12 июня акчуч #
12 июня lyudmila1002 # (автор рецепта)
11 июня мисс #
12 июня lyudmila1002 # (автор рецепта)
11 июня gapcalova #
11 июня lyudmila1002 # (автор рецепта)
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