На праздник Троицы принято накрывать праздничный стол. Рецепт одного из блюд я нашла в интернете, делюсь с вами. Из указанных продуктов у меня получилось две порции в горшочках, объемом по 0,5 л.
- 12 июня 2022, 20:01
- 2293
Курица по-троицки
Ингредиенты для «Курица по-троицки»:
- Филе куриное — 300 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Грибы (шампиньоны) — 250 г
- Картофель (250 грамм) — 2 шт
- Яйцо куриное (только белок) — 2 шт
- Соль — по вкусу
- Перец черный (молотый) — по вкусу
- Масло растительное (для жарки) — 2 ст. л.
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1097.8 ккал
|
белки
97.6 г
|
жиры
47.7 г
|
углеводы
64.3 г
|Порции
|ккал
548.9 ккал
|белки
48.8 г
|жиры
23.9 г
|углеводы
32.2 г
|100 г блюда
|ккал
107.6 ккал
|белки
9.6 г
|жиры
4.7 г
|углеводы
6.3 г
Рецепт «Курица по-троицки»:
-
Сначала отварим картофель. Когда остынет, нарезаем его пластинками.
-
Куриное филе слегка отбить, посолить, поперчить и обжарить с двух сторон на сковороде. Я это делаю в пергаменте.
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Готовое филе нарезаем на небольшие кусочки, чтобы удобно было брать ложкой.
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Мелко нарезаем лук, а грибы - пластинками. На небольшом огне обжариваем лук до полупрозрачности. Добавляем шампиньоны и обжариваем все вместе 1-2 минуты.
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Собираем наше блюдо. В порционную форму на дно выкладываем курицу, сверху –слой картофеля, а затем лук с грибами.
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Подготовленные слои заливаем соусом Бешамель и запекаем в духовке 10 минут при температуре 220*С.
Рецепты соуса есть на сайте. Можете приготовить по моему рецепту: Соус "Бешамель" с желтками, https://www.povareno k.ru/recipes/show/17 5889/
В состав этого соуса входят желтки, и вам не придется думать, куда их применить.
-
Пока курица запекается в духовке, взбиваем яичные белки в крепкую пену, добавив щепотку соли. Через 10 минут достаем формы из духовки, сверху распределяем взбитые белки и запекаем еще 5 минут.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
15 июня Сурик #
15 июня Sladkoejca # (автор рецепта)
15 июня Silverina1 #
15 июня Sladkoejca # (автор рецепта)
14 июня Аллочка-уралочка #
14 июня Sladkoejca # (автор рецепта)
Большое спасибо за интерес к рецепту!
13 июня jannasimf #
14 июня Sladkoejca # (автор рецепта)
13 июня Kuss #
13 июня Sladkoejca # (автор рецепта)
13 июня ma-ma sveta #
13 июня Sladkoejca # (автор рецепта)
13 июня ma-ma sveta #
13 июня Okoolina #
13 июня Sladkoejca # (автор рецепта)
13 июня Ирушенька #
13 июня Sladkoejca # (автор рецепта)
12 июня мисс #
13 июня Sladkoejca # (автор рецепта)
12 июня ИРепка #
13 июня Sladkoejca # (автор рецепта)
12 июня nelliundco #
13 июня Sladkoejca # (автор рецепта)
13 июня nelliundco #
13 июня Sladkoejca # (автор рецепта)
13 июня nelliundco #
12 июня Марина Indus #
12 июня Sladkoejca # (автор рецепта)
12 июня СкарлеттО #
12 июня Sladkoejca # (автор рецепта)
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