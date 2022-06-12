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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы
  • 12 июня 2022, 20:01
  • 2293

Курица по-троицки

Рецепт: Курица по-троицки

На праздник Троицы принято накрывать праздничный стол. Рецепт одного из блюд я нашла в интернете, делюсь с вами. Из указанных продуктов у меня получилось две порции в горшочках, объемом по 0,5 л.

Категория: Горячие блюда Блюда из птицы Горячие блюда из курицы

Ингредиенты для «Курица по-троицки»:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1097.8 ккал 		белки
97.6 г 		жиры
47.7 г 		углеводы
64.3 г
Порции
ккал
548.9 ккал		 белки
48.8 г		 жиры
23.9 г		 углеводы
32.2 г
100 г блюда
ккал
107.6 ккал		 белки
9.6 г		 жиры
4.7 г		 углеводы
6.3 г


Рецепт «Курица по-троицки»:

  • Сначала отварим картофель. Когда остынет, нарезаем его пластинками.

  • Куриное филе слегка отбить, посолить, поперчить и обжарить с двух сторон на сковороде. Я это делаю в пергаменте.

  • Готовое филе нарезаем на небольшие кусочки, чтобы удобно было брать ложкой.

  • Мелко нарезаем лук, а грибы - пластинками. На небольшом огне обжариваем лук до полупрозрачности. Добавляем шампиньоны и обжариваем все вместе 1-2 минуты.

  • Собираем наше блюдо. В порционную форму на дно выкладываем курицу, сверху –слой картофеля, а затем лук с грибами.

  • Подготовленные слои заливаем соусом Бешамель и запекаем в духовке 10 минут при температуре 220*С.
    Рецепты соуса есть на сайте. Можете приготовить по моему рецепту: Соус "Бешамель" с желтками, https://www.povareno k.ru/recipes/show/17 5889/
    В состав этого соуса входят желтки, и вам не придется думать, куда их применить.

  • Пока курица запекается в духовке, взбиваем яичные белки в крепкую пену, добавив щепотку соли. Через 10 минут достаем формы из духовки, сверху распределяем взбитые белки и запекаем еще 5 минут.

Курица по-троицки готова!



Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: второе горячее гости духовка праздник праздничный

Вкусы: грибной изысканный куриный мягкий нежный сливочный

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Курица по-троицки
Рецепт: Курица по-троицки

На праздник Троицы принято накрывать праздничный стол. Рецепт одного из блюд я нашла в интернете, делюсь с вами. Из указанных продуктов у меня получилось две порции в горшочках, объемом по 0,5 л.

Ингредиенты для «Курица по-троицки»:

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Комментарии и отзывы

Инночка, как вкусно! Замечательное блюдо!
Спасибо, дорогая! Курочка и вправду вкусная!
Это, безусловно, очень вкусно!
Большое спасибо! Очень рада, что рецепт понравился!
У меня первая реакция была, что название блюда по названию города. Оказалось, что по названию праздника. Интересно, Инночка !
Да, Аллочка, оказывается на Троицу есть свои блюда я сама узнала пару лет назад. Их не так мало, курица- одно из...
Большое спасибо за интерес к рецепту!
Вкусно и аппетитно, Инночка!
Жанночка, большое спасибо за внимание и похвалу!
Очень вкусно, красиво, оригинально!
Наташа, большое спасибо з внимание и добрые слова!
Инночка, красиво, аппетитно! С праздником!
Большое спасибо, Светочка! С праздником, дорогая!
Спасибо!
ЗдОрово! Очень аппетитно! Вкусно без сомнения!
Наташа, большое спасибо за похвалу! Мне очень приятно!
Инночка, как красиво и очень интересно!
Ирочка, большое спасибо! Я рада, что рецепт понравился!
Очень аппетитные фото. Душевно.
Большое спасибо!!! Мне приятно!
Инночка, прекрасное блюдо! С благодарностью беру в копилочку
Ирочка, как я рада, что рецепт приглянулся! Готовь на здоровье, буду ждать впечатлений!
Инночка, какой интересный рецепт ! Конечно же прихватила ! Скажи пожалуйста, курицу не обязательно прожаривать, раз она ещё и запекается?
Нелличка, спасибо за внимание к рецепту! Думаю, что курицу все-таки лучше предварительно обжарить. Боюсь, что в духовке сырая не успеет приготовиться
Обжарить конечно, я имею ввиду довести не до пункта готовности !
А-а, в этом смысле Я тоже не до готовности жарила, по 3 минутки с каждой стороны в пергаменте
Инночка, спасибо за рецепт , интересно будет попробовать
Мариночка, спасибо за внимание! Готовь на здоровье!
Интересное блюдо! С праздником!!!
Благодарю за внимание к рецепту! И Вас поздравляю с праздником!
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