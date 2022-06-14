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  • 14 июня 2022, 4:03
  • 3204

Творожная сбричолата с клубникой

Рецепт: Творожная сбричолата с клубникой

Сезон клубники у нас в полном разгаре. Предлагаю испечь итальянский насыпной пирог - песочная крошка и творожно-клубничная начинка. Ничего лишнего, но как вкусно!!! Пробуем?

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Творожная сбричолата с клубникой»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2053.2 ккал 		белки
60.6 г 		жиры
78.9 г 		углеводы
280.1 г
100 г блюда
ккал
247.4 ккал		 белки
7.3 г		 жиры
9.5 г		 углеводы
33.7 г

Рецепт «Творожная сбричолата с клубникой»:

Духовку разогреть на 180.
В чашу выложить сливочное масло, сахар, муку с разрыхлителем, влить яйцо и всыпать щепотку соли.

Перетереть в крошку комбайном или руками.

Я использую творог ТМ Искренне Ваш 5%.

Творог пробить с сахарной пудрой и молоком.

Добавить в творог нарезанную клубнику. Перемешать.

Форму выложить пергаментом.
Насыпать половину крошки, делая бортики.
Утрамбовать крошку.
Вылить начинку.

Сверху выложить оставшуюся крошку. У меня форма диаметром 18 см.
Ставим в духовку. У меня выпекался 40 минут.
Ориентируйтесь на свою духовку!

Остужаем и отправляем в холодильник.




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Искренне мой..." На обед : На десерт На полдник На ужин : На десерт

Теги: выпечка пирог чаепитие

Вкусы: творожный сливочный клубничный

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Творожная сбричолата с клубникой
Рецепт: Творожная сбричолата с клубникой

Сезон клубники у нас в полном разгаре. Предлагаю испечь итальянский насыпной пирог - песочная крошка и творожно-клубничная начинка. Ничего лишнего, но как вкусно!!! Пробуем?

Ингредиенты для «Творожная сбричолата с клубникой»:

Комментарии и отзывы

Очаровательный пирожок!
Скажите, а можно замороженную клубнику использовать? Или она сильно много воды даст?
Да, она много воды даст ,ведь в творог не добавляется ничего - нет крахмала, нет яиц ,все просто расползется.
У, как вкусно но клубники ещё нет, возьму на заметку
А у нас клубника уже заканчивается
аппетитный кусочек
Красивый и аппетитный!
Спасибо!
Аллочка, шикарный пирог! Вкуснотища!
Спасибо,Людочка!
Прелестный летний пирог!
По летнему красивый, и, точно вкусный!!!!
Спасибо!
Чудесный клубничный пирог
Благодарю
Аллочка, потрясающий пирог
Спасибо!
Аллочка, просто изумительный пирог! Очень красивый,ароматный и нежный! Фотографии бесподобные!
Ирочка, спасибо!
Аллочка, прекрасный пирог! И вкусный, и красивый! Разрез такой соблазнительный!!! Думаю, что его можно делать и с другими ягодами. С благодарностью взяла рецепт
Ирочка, буду рада ,если пригодится!
Аллочка, отличный пирог !
Спасибо!
Клубника - это вкусно, и даже очень вкусно! А у нас уже закончилась клубника, как всегда, очень быстро .
Как быстро!!У нас,наверное,ещё пару недель точно будет!Да,клубничка отличная ягода
Аллочка, классный пирог! Удачи в конкурсе!
Светик,спасибо!Удача нам всем не помешает
Очень аппетитные фото
Спасибо!
Аллочка, отличный пирог ! Шикарные фотографии ! Удачи тебе в конкурсе !
Нелличка,спасибо!Муж вот не очень доволен,что конкурс заканчивается Вчера ещё десерт сделала,хорошо,что сразу отсняла,а утром его уже в холодильнике не нашла))))
Какой он сладкоежка , а мой если кусочек съест, хорошо !
Сладкоежка это мягко сказано!)))Но даже ни намёка на лишний вес или живот,ничего не откладывается,правда он в спортзале регулярно.Зато у меня всегда свой дегустатор
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