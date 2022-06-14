Сезон клубники у нас в полном разгаре. Предлагаю испечь итальянский насыпной пирог - песочная крошка и творожно-клубничная начинка. Ничего лишнего, но как вкусно!!! Пробуем?
- 14 июня 2022, 4:03
- 3204
Творожная сбричолата с клубникой
Ингредиенты для «Творожная сбричолата с клубникой»:
- Творог (ТМ Искренне Ваш 5%) — 180 г
- Сахарная пудра — 20 г
- Клубника — 180 г
- Мука пшеничная / Мука — 200 г
- Яйцо куриное (С1) — 1 шт
- Масло сливочное (комнатной температуры) — 80 г
- Сахар — 90 г
- Разрыхлитель теста (приблизительно 1 ч л) — 4 г
- Молоко — 20 мл
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2053.2 ккал
|
белки
60.6 г
|
жиры
78.9 г
|
углеводы
280.1 г
|100 г блюда
|ккал
247.4 ккал
|белки
7.3 г
|жиры
9.5 г
|углеводы
33.7 г
Рецепт «Творожная сбричолата с клубникой»:
Духовку разогреть на 180.
В чашу выложить сливочное масло, сахар, муку с разрыхлителем, влить яйцо и всыпать щепотку соли.
Форму выложить пергаментом.
Насыпать половину крошки, делая бортики.
Утрамбовать крошку.
Вылить начинку.
Сверху выложить оставшуюся крошку. У меня форма диаметром 18 см.
Ставим в духовку. У меня выпекался 40 минут.
Ориентируйтесь на свою духовку!
Комментарии и отзывы
3 часа назад Kuss #
3 часа назад alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 15:07 veronika1809 #
вчера в 15:18 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 8:31 лакомка42 #
вчера в 9:59 alarm clock # (автор рецепта)
позавчера ariel7777 #
вчера в 7:11 alarm clock # (автор рецепта)
позавчера motorina1812 #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Сурик #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера Silverina1 #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера гошлена #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
14 июня gapcalova #
14 июня alarm clock # (автор рецепта)
14 июня julika1108 #
14 июня alarm clock # (автор рецепта)
14 июня Ирушенька #
14 июня alarm clock # (автор рецепта)
14 июня ИРепка #
14 июня alarm clock # (автор рецепта)
14 июня mariana82 #
14 июня alarm clock # (автор рецепта)
14 июня Аллочка-уралочка #
14 июня alarm clock # (автор рецепта)
14 июня ma-ma sveta #
14 июня alarm clock # (автор рецепта)
14 июня мисс #
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14 июня nelliundco #
14 июня alarm clock # (автор рецепта)
14 июня nelliundco #
14 июня alarm clock # (автор рецепта)
14 июня nelliundco #
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