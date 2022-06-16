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  • 16 июня 2022, 18:59
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Насыпной творожный пирог с заливкой

Рецепт: Насыпной творожный пирог с заливкой

Предлагаю приготовить вкусную выпечку с творогом. Этот пирог, как и все насыпные, прост в приготовлении, но от этого не менее вкусен. Дополнять его будет сметанная заливка с кокосовой стружкой. Угощайтесь!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Насыпной творожный пирог с заливкой»:

Мучная крошка

Творожный слой

Заливка

Посыпка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4601.5 ккал 		белки
158.4 г 		жиры
208.6 г 		углеводы
534.3 г
100 г блюда
ккал
272.3 ккал		 белки
9.4 г		 жиры
12.3 г		 углеводы
31.6 г

Рецепт «Насыпной творожный пирог с заливкой»:

Для приготовления творожного слоя пробить блендером до гладкого, однородного состояния творог ТМ "Искренне Ваш", сахар, ванильный сахар, яйца.

Для приготовления мучной крошки просеянную с разрыхлителем теста муку порубить ножом со сливочным маслом в крошку.

Для приготовления заливки соединить сгущенное молоко, сметану ТМ "Искренне Ваш" и яйцо, перемешать все до однородности.

Дно, бока разъемной формы для выпечки (диаметром 20 см) застелить бумагой для выпечки. На дно формы насыпать слой масляно-мучной крошки (1/3 часть), вылить 1/2 часть творожного слоя, высыпать второй слой масляно-мучной крошки, затем вылить оставшуюся 1/2 часть творожного слоя, сверху высыпать оставшийся слой масляно-мучной крошки. Выпекать в предварительно разогретой до 180 С духовке до готовности (примерно 50-60 минут).

Практически готовый пирог сверху залить сметанной заливкой.

Сверху посыпать пирог кокосовой стружкой, оправить в духовку минут на 10, снизив температуру до 150-160 С. Пирог охладить до теплого, освободить от формы, переложить на решетку до полного охлаждения.

Приятного аппетита!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс "Искренне мой..." На завтрак : Сытный завтрак На обед На полдник На праздничный стол На ужин Специальное питание : Для беременных и кормящих

Теги: завтрак обед ужин выпечка перекус

Вкусы: творожный сливочный сладкий

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Насыпной творожный пирог с заливкой
Рецепт: Насыпной творожный пирог с заливкой

Предлагаю приготовить вкусную выпечку с творогом. Этот пирог, как и все насыпные, прост в приготовлении, но от этого не менее вкусен. Дополнять его будет сметанная заливка с кокосовой стружкой. Угощайтесь!

Ингредиенты для «Насыпной творожный пирог с заливкой»:

Комментарии и отзывы

Спасибо за рецепт ! При всей простоте,результат шикарный !!!
Спасибо за внимание к рецепту и добрые слова!
Интересная идея! Надо так насыпной с манкой попробовать - заливать вашей творожной заливкой, а то я только с яблоками+ягоды делала.
Спасибо! Попробуйте конечно!
Супер! Интересный и простой рецепт!
Наташа, спасибо за внимание к рецепту!
Ой, и этот рецептик прихватила! Очень аппетитно!
Оля спасибо за добрые слова!
Мариночка, очень симпатичный пирог!
Ирочка благодарю от души!
Очень аппетитный пирог
Света, спасибо дорогая!
Отличный пирог !
Нелли, спасибо огромное!
Марина, очень аппетитный пирог! Как красиво смотрятся фиалки на пироге!
Ирочка благодарю от души за добрые слова!
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