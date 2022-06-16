Предлагаю приготовить вкусную выпечку с творогом. Этот пирог, как и все насыпные, прост в приготовлении, но от этого не менее вкусен. Дополнять его будет сметанная заливка с кокосовой стружкой. Угощайтесь!
- 16 июня 2022, 18:59
- 1901
Насыпной творожный пирог с заливкой
Ингредиенты для «Насыпной творожный пирог с заливкой»:
Мучная крошка
- Мука пшеничная / Мука — 240 г
- Масло сливочное — 100 г
- Разрыхлитель теста — 2 ч. л.
Творожный слой
- Творог (ТМ "Искренне Ваш") — 500 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар (по вкусу) — 180 г
- Ванильный сахар — 1 пакет.
Заливка
- Молоко сгущенное — 200 г
- Сметана (ТМ "Искренне Ваш") — 200 г
- Яйцо куриное — 1 шт
Посыпка
- Стружка кокосовая — 3 ст. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4601.5 ккал
|
белки
158.4 г
|
жиры
208.6 г
|
углеводы
534.3 г
|100 г блюда
|ккал
272.3 ккал
|белки
9.4 г
|жиры
12.3 г
|углеводы
31.6 г
Рецепт «Насыпной творожный пирог с заливкой»:
Для приготовления творожного слоя пробить блендером до гладкого, однородного состояния творог ТМ "Искренне Ваш", сахар, ванильный сахар, яйца.
Для приготовления мучной крошки просеянную с разрыхлителем теста муку порубить ножом со сливочным маслом в крошку.
Для приготовления заливки соединить сгущенное молоко, сметану ТМ "Искренне Ваш" и яйцо, перемешать все до однородности.
Дно, бока разъемной формы для выпечки (диаметром 20 см) застелить бумагой для выпечки. На дно формы насыпать слой масляно-мучной крошки (1/3 часть), вылить 1/2 часть творожного слоя, высыпать второй слой масляно-мучной крошки, затем вылить оставшуюся 1/2 часть творожного слоя, сверху высыпать оставшийся слой масляно-мучной крошки. Выпекать в предварительно разогретой до 180 С духовке до готовности (примерно 50-60 минут).
Сверху посыпать пирог кокосовой стружкой, оправить в духовку минут на 10, снизив температуру до 150-160 С. Пирог охладить до теплого, освободить от формы, переложить на решетку до полного охлаждения.
Комментарии и отзывы
4 часа назад ira-lila #
2 часа назад Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
13 часов назад Туся10000 #
13 часов назад Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
вчера в 0:47 Natalya Molodtsova #
вчера в 8:43 Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
17 июня акчуч #
18 июня Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
16 июня Ирушенька #
18 июня Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
16 июня мисс #
18 июня Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
16 июня nelliundco #
18 июня Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
16 июня ИРепка #
18 июня Марина Мармеладинка # (автор рецепта)
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