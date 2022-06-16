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<div style="margin-bottom:3px;font-size:28px;color:#303030;font:bold 26px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:116.66%;padding:5px 0 18px 0;"> <a href="https://www.povarenok.ru/"><img src="https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.png" style="margin:-8px 5px 1px 0;border:none;float:left;"/></a> Насыпной творожный пирог с заливкой </div> <div style="margin:0 15px 17px 0;max-width:100%;min-height:200px;float:none;display:block;"> <img style="max-width:100%;vertical-align:top;width:auto;height:auto;" src="https://www.povarenok.ru/data/cache/2022jun/16/11/2972607_43384-710x550x.jpg" alt="Рецепт: Насыпной творожный пирог с заливкой" title="Рецепт: Насыпной творожный пирог с заливкой"/> </div> <div style="padding:0 0 23px;"> <p style="color:#303030;font:16px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:22px;">Предлагаю приготовить вкусную выпечку с творогом. Этот пирог, как и все насыпные, прост в приготовлении, но от этого не менее вкусен. Дополнять его будет сметанная заливка с кокосовой стружкой. Угощайтесь!</p> </div> <div style="font:16px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:24px;padding:3px 0 9px;color:#666;overflow:hidden;letter-spacing:-.3px;"> <p style="padding-bottom:8px;"> Категория: <span> <a style="color:#666;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/25/"> Выпечка </a> </span> <span style="display:inline-block;vertical-align:top;margin:0 5px 0 2px;">›</span> <span> <a style="color:#666;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/29/"> Изделия из теста </a> </span> <span style="display:inline-block;vertical-align:top;margin:0 5px 0 2px;">›</span> <span> <a style="color:#666;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/category/43/"> Пироги </a> </span> </p> </div> <div style="margin-bottom:0;font-size:20px;line-height:120%;padding-bottom:11px;color:#303030;font:bold 26px 'Source Sans Pro',sans-serif;">Ингредиенты для «Насыпной творожный пирог с заливкой»:</div> <div style="padding:0;font:16px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:22px;"> <a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/2339">Мука пшеничная</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1068">Масло сливочное</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3446">Разрыхлитель теста</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1771">Творог</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3562">Яйцо куриное</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1601">Сахар</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/3192">Ванильный сахар</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/7199">Молоко сгущенное</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/1657">Сметана</a><a style="display:block;padding:0 0 0 10px;color:#4bbe64;font-weight:700;text-decoration:none;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/ingredient/4111">Стружка кокосовая</a> <div style="margin-top:20px;color:#303030;padding-bottom:0;"> <strong>Тэги:</strong> <a style="color: #666" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/2/">завтрак</a>, <a style="color: #666" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/29/">обед</a>, <a style="color: #666" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/112/">ужин</a>, <a style="color: #666" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/251/">выпечка</a>, <a style="color: #666" href="https://www.povarenok.ru/recipes/tag/15208/">перекус</a> </div> </div> <div style="margin-top: 20px;"> <a style="color:#303030;font:16px 'Source Sans Pro',sans-serif;line-height:22px;" href="https://www.povarenok.ru/recipes/show/175959/">Читать рецепт полностью >></a> </div>