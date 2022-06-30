Вкусное и сытное овощное блюдо. Приготовьте заранее и возьмите с собой на пикник как дополнение к шашлыку.
- 30 июня 2022, 8:24
- 4214
Сырно-грибной "стейк" из цветной капусты
Ингредиенты для «Сырно-грибной "стейк" из цветной капусты»:
- Капуста цветная — 1 вилок
- Шампиньоны — 150 г
- Сыр твердый — 100 г
- Лук зеленый — 1/2 пуч.
- Масло сливочное — 30 г
- Перец кайен (по вкусу) — 1/2 ч. л.
- Соль (по вкусу) — 1/2 ч. л.
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
640 ккал
|
белки
46.9 г
|
жиры
33 г
|
углеводы
49.3 г
|100 г блюда
|ккал
58.2 ккал
|белки
4.3 г
|жиры
3 г
|углеводы
4.5 г
Рецепт «Сырно-грибной "стейк" из цветной капусты»:
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Подготовить необходимые ингредиенты. Разогреть духовку до 200*С.
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Цветную капусту нарезать ломтиками толщиной 1,5 см.
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Сливочное масло растопить, добавить соль и кайенский перец, хорошо перемешать. Смазать маслом "стейки" с обеих сторон. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Отправить в духовку на 15 минут.
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Грибы нарезать ломтиками, зеленый лук измельчить.
Обжарить грибы до золотистого цвета, в конце приготовления добавить зеленый лук.
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Сыр натереть на крупной терке.
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Достать противень с цветной капустой из духовки, выложить на каждый "стейк" порцию грибов с луком.
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Посыпать сыром и отправить в духовку еще на 5 минут.
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Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
4 июля ilona321 #
3 июля Любовь Раменская #
2 июля ilona321 #
1 июля Ange77 #
1 июля СкарлеттО #
1 июля мисс #
1 июля Ирушенька #
30 июня jannasimf #
30 июня Silverina1 #
30 июня ИРепка #
1 июля мисс #
1 июля ИРепка #
30 июня Kuss #
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