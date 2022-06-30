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  • 30 июня 2022, 8:24
  • 4214

Сырно-грибной "стейк" из цветной капусты

Рецепт: Сырно-грибной стейк из цветной капусты

Вкусное и сытное овощное блюдо. Приготовьте заранее и возьмите с собой на пикник как дополнение к шашлыку.

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда с грибами

Ингредиенты для «Сырно-грибной "стейк" из цветной капусты»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
640 ккал 		белки
46.9 г 		жиры
33 г 		углеводы
49.3 г
100 г блюда
ккал
58.2 ккал		 белки
4.3 г		 жиры
3 г		 углеводы
4.5 г

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Рецепт «Сырно-грибной "стейк" из цветной капусты»:

  • Подготовить необходимые ингредиенты. Разогреть духовку до 200*С.

  • Цветную капусту нарезать ломтиками толщиной 1,5 см.

  • Сливочное масло растопить, добавить соль и кайенский перец, хорошо перемешать. Смазать маслом "стейки" с обеих сторон. Выложить на противень, застеленный пергаментом. Отправить в духовку на 15 минут.

  • Грибы нарезать ломтиками, зеленый лук измельчить.
    Обжарить грибы до золотистого цвета, в конце приготовления добавить зеленый лук.

  • Сыр натереть на крупной терке.

  • Достать противень с цветной капустой из духовки, выложить на каждый "стейк" порцию грибов с луком.

  • Посыпать сыром и отправить в духовку еще на 5 минут.

  • Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Рецепты к пикнику На обед : На второе На праздничный стол На природу На ужин : На горячее

Теги: второе горячее духовка гриль

Вкусы: капустный грибной сырный

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Сырно-грибной "стейк" из цветной капусты
Рецепт: Сырно-грибной стейк из цветной капусты

Вкусное и сытное овощное блюдо. Приготовьте заранее и возьмите с собой на пикник как дополнение к шашлыку.

Ингредиенты для «Сырно-грибной "стейк" из цветной капусты»:
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Комментарии и отзывы

Сегодня сделаю, уж очень люблю цветную капусту и грибы, спасибо за рецепт, отпишусь, как выйдет...
Надо срочно готовить! Это ж песня!
Обожаю и цветную капусту и грибы, спасибо за рецепт!!!
Однозначно вкусно!
Оригинальное блюдо!
Очень аппетитно, люблю и грибы и цветную капусту.
Наташенька, изысканные какие стейки! Красота!
Вкусно и аппетитно!
Наташа, очень аппетитное блюдо!
Наташа, оригинально, просто и вкусно! Первый раз вижу такой способ нарезки вилка цветной капусты! А как здорово получилось! С благодарностью взяла рецепт
Первый раз вижу такой способ нарезки вилка цветной капусты!
Я видела такую нарезку много раз, но у самой не получается, всё распадается.
Света, думаю, у тебя всё получится
Классный рецепт! Надо попробовать!
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