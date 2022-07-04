Хрустящие куриные кольца

Пока готовили соус, куриные кольца к этому времени хорошо схватились и готовы к обжариванию.

Для этого подготовьте необходимые ингредиенты для панировки.

Куриное колечко сначала обваляйте в муке, затем в яичной смеси и потом обваляйте в панировочных сухарях.

Жарьте кольца на разогретом растительном масле с обеих сторон, на среднем огне минут по 5 с каждой стороны (или под крышкой)

Готовые кольца выкладывайте на бумажное полотенце для удаления излишков жира.