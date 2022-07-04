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  • 4 июля 2022, 10:46
  • 3274

Хрустящие куриные кольца

Рецепт: Хрустящие куриные кольца

Собираетесь на пикник? Тогда возьмите с собой необычные, хрустящие и вкусные кольца из куриного филе. А в сочетании с сырным соусом - это отличный тандем для сытного перекуса.

Категория: Закуски Закуски из мяса

Ингредиенты для «Хрустящие куриные кольца»:

Основная

Панировка

Сырный соус

Дополнительно

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5845.7 ккал 		белки
147 г 		жиры
400.9 г 		углеводы
420.7 г
Порции
ккал
974.3 ккал		 белки
24.5 г		 жиры
66.8 г		 углеводы
70.1 г
100 г блюда
ккал
306.1 ккал		 белки
7.7 г		 жиры
21 г		 углеводы
22 г

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Рецепт «Хрустящие куриные кольца»:

  • Для приготовления куриных колец, подготовьте все необходимые ингредиенты.

  • Куриное филе и отваренную картофелину нарежьте средними кусочками. Зеленый лук, укроп и луковицу нашинкуйте.

  • Массу перемешайте и измельчите в блендере до однородности.

  • Затем переложите в миску, добавьте соль, молотый черный перец, куриное яйцо, кукурузный крахмал и натертый на мелкой терке, сыр ТМ "Хохланд" Грюнландер.
    Всю массу хорошо перемешайте и переложите в кондитерский мешок.

  • С помощью кондитерского мешка отсадите на бумагу для выпечки или пищевую пленку, небольшие кольца. Поставьте в морозильную камеру примерно на 1 час.

  • Пока колечки замораживаются, приготовим сырный соус. Для этого приготовьте все необходимые ингредиенты.

  • Все ингредиенты для соуса смешайте в сотейнике, чеснок пропустите через чеснокодавилку. Смесь доведите до кипения, постоянно помешивая. Затем огонь убавьте и проварите минуты 3 до загустения и снимите с огня.
    Соус получается однородным и густым, примерно как майонез.

  • Пока готовили соус, куриные кольца к этому времени хорошо схватились и готовы к обжариванию.
    Для этого подготовьте необходимые ингредиенты для панировки.
    Куриное колечко сначала обваляйте в муке, затем в яичной смеси и потом обваляйте в панировочных сухарях.
    Жарьте кольца на разогретом растительном масле с обеих сторон, на среднем огне минут по 5 с каждой стороны (или под крышкой)
    Готовые кольца выкладывайте на бумажное полотенце для удаления излишков жира.

Это вкусно... хрустко... и пикантно



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Рецепты к пикнику На завтрак На обед : На закуску На полдник На природу На ужин : На закуску

Теги: завтрак обед ужин пикник

Вкусы: куриный луковый чесночный сырный

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Хрустящие куриные кольца
Рецепт: Хрустящие куриные кольца

Собираетесь на пикник? Тогда возьмите с собой необычные, хрустящие и вкусные кольца из куриного филе. А в сочетании с сырным соусом - это отличный тандем для сытного перекуса.

Ингредиенты для «Хрустящие куриные кольца»:
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Рецепт: Куриные бедра с горчицей и сыром
Куриные бедра с горчицей и сыром
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Грибы, запеченные с сыром

Комментарии и отзывы

заморочек много
наверняка полдня уйдёт, времени жаль
Ух ты! Интересно, необычно, оригинально!
спасибо Наташенька
Очаровательные колечки!
спасибо Ирочка
ах, какие суперские!
Тонечка спасибо
Интересно. Забрал.
На пикник не собираюсь, а дома, будет время, обязательно приготовлю.
Владимир, не обязательно их делать на пикник... готовьте хоть каждый день
Прелестные колечки
Ленусь спасибо
Наташенька! И красиво, и вкусно!
спасибо Ирочка
Ответ для ИРепка
Действительно вкусно? Вы готовили уже?
Нет, не готовила. Но я вкус и так представляю по ингредиентам и процессу приготовления
Вкусно и красиво!
спасибо Танечка
хорошИ хрустяшки!
Наташенька спасибо
Пикантные куриные кольца. Ты сегодня вкусные колечки выкладываешь .
Аллочка спасибо что -то да...я сегодня зациклилась на них
Очень красивые колечки , аппетитные восторг !!!
Татьяна спасибо вам
Очень оригинально и привлекательно!
и еще вкусно ... спасибо Светланка
Очень аппетитные фото
Светланка спасибо
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