Собираетесь на пикник? Тогда возьмите с собой необычные, хрустящие и вкусные кольца из куриного филе. А в сочетании с сырным соусом - это отличный тандем для сытного перекуса.
- 4 июля 2022, 10:46
- 3274
Хрустящие куриные кольца
Ингредиенты для «Хрустящие куриные кольца»:
Основная
- Филе куриное — 250 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Крахмал кукурузный — 3 ст. л.
- Лук зеленый (небольшой) — 1 пуч.
- Укроп (небольшой) — 1 пуч.
- Сыр твердый (ТМ "Хохланд" Грюнландер) — 50 г
- Картофель (отварной) — 1 шт
- Соль — 1 ч. л.
- Перец черный — 1 щепот.
- Лук репчатый — 1 шт
Панировка
- Яйцо куриное — 2 шт
- Мука пшеничная / Мука — 100 г
- Сухари панировочные / Панировка — 200 г
Сырный соус
- Сыр сливочный (ТМ "Хохланд" Ассорти) — 2 шт
- Молоко — 50 мл
- Сахар (без верха) — 1 ч. л.
- Чеснок — 3 зуб.
- Масло сливочное — 5 г
- Майонез — 2 ст. л.
- Соль — 1 щепот.
Дополнительно
- Масло растительное (для жарки) — 300 мл
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5845.7 ккал
|
белки
147 г
|
жиры
400.9 г
|
углеводы
420.7 г
|Порции
|ккал
974.3 ккал
|белки
24.5 г
|жиры
66.8 г
|углеводы
70.1 г
|100 г блюда
|ккал
306.1 ккал
|белки
7.7 г
|жиры
21 г
|углеводы
22 г
Рецепт «Хрустящие куриные кольца»:
-
Для приготовления куриных колец, подготовьте все необходимые ингредиенты.
-
Куриное филе и отваренную картофелину нарежьте средними кусочками. Зеленый лук, укроп и луковицу нашинкуйте.
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Массу перемешайте и измельчите в блендере до однородности.
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Затем переложите в миску, добавьте соль, молотый черный перец, куриное яйцо, кукурузный крахмал и натертый на мелкой терке, сыр ТМ "Хохланд" Грюнландер.
Всю массу хорошо перемешайте и переложите в кондитерский мешок.
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С помощью кондитерского мешка отсадите на бумагу для выпечки или пищевую пленку, небольшие кольца. Поставьте в морозильную камеру примерно на 1 час.
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Пока колечки замораживаются, приготовим сырный соус. Для этого приготовьте все необходимые ингредиенты.
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Все ингредиенты для соуса смешайте в сотейнике, чеснок пропустите через чеснокодавилку. Смесь доведите до кипения, постоянно помешивая. Затем огонь убавьте и проварите минуты 3 до загустения и снимите с огня.
Соус получается однородным и густым, примерно как майонез.
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Пока готовили соус, куриные кольца к этому времени хорошо схватились и готовы к обжариванию.
Для этого подготовьте необходимые ингредиенты для панировки.
Куриное колечко сначала обваляйте в муке, затем в яичной смеси и потом обваляйте в панировочных сухарях.
Жарьте кольца на разогретом растительном масле с обеих сторон, на среднем огне минут по 5 с каждой стороны (или под крышкой)
Готовые кольца выкладывайте на бумажное полотенце для удаления излишков жира.
Комментарии и отзывы
9 часов назад boel #
4 часа назад kos-6464 #
вчера в 7:17 Kuss #
вчера в 7:22 ariel7777 # (автор рецепта)
позавчера Ирушенька #
вчера в 7:07 ariel7777 # (автор рецепта)
позавчера sibir77 #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
позавчера dokunet #
На пикник не собираюсь, а дома, будет время, обязательно приготовлю.
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
позавчера gapcalova #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
позавчера ИРепка #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
4 часа назад kos-6464 #
1 час назад ИРепка #
позавчера Tatanj #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
позавчера Okoolina #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
позавчера Аллочка-уралочка #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
позавчера tatabilga-2015 #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
позавчера ma-ma sveta #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
позавчера мисс #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
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