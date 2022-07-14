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  • 14 июля 2022, 1:22
  • 3525

Горячий бутерброд

Рецепт: Горячий бутерброд

Данный вариант горячих бутербродов в новой, измененной интерпретации. Готовятся они быстро, не сложно и такие же вкусные, как и привычный нам, старый вариант горячих бутербродов. Приготовить их можно как дома, так и на пикнике. Это отличная ссобойка для увлекательных прогулок.

Категория: Закуски Бутерброды Открытый бутерброд

Ингредиенты для «Горячий бутерброд»:

Время приготовления:

Количество порций: 5

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
10168.9 ккал 		белки
322.4 г 		жиры
182.3 г 		углеводы
1755.9 г
Порции
ккал
2033.8 ккал		 белки
64.5 г		 жиры
36.5 г		 углеводы
351.2 г
100 г блюда
ккал
226 ккал		 белки
7.2 г		 жиры
4.1 г		 углеводы
39 г

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Рецепт «Горячий бутерброд»:

  • Для приготовления горячих бутербродов приготовьте все необходимые ингредиенты.

  • В каждом ломтике хлеба для тостов, вырежьте середину таким размером, равную размеру сырного ломтика.

  • Сосиски, половину красной луковицы, 1/3 часть болгарского перца, чеснок и зеленый лук мелко нашинкуйте.

  • Смешайте в миске нашинкованные ингредиенты и яйца. Добавьте соль и перец по вкусу. Жидкая начинка для бутербродов готова.

  • В разогретую на среднем огне сковороду влейте 1 ст. л. растительного масла и положите один хлебный квадрат. В середину квадрата влейте примерно по 2 ст. л. ложки жидкой начинки.
    Сверху положите сырный ломтик.

  • На сырный ломтик положите мякиш хлебного тоста.

  • Примерно через 1 -2 минуты переверните бутерброд и сверху, аккуратно ( без фанатизма) прижмите лопаткой. Таким образом придайте ломтику хлеба равномерную толщину снизу и сверху.

  • При необходимости еще раз переверните ломтик, чтобы он подрумянился со всех сторон. Таким образом приготовьте остальные бутерброды.

  • Горячие бутерброды, с пылу-жару можно подавать на завтрак или упаковав в пищевую пленку, отправиться на пикник.





Для начинки можно взять любые понравившиеся ингредиенты.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Рецепты к пикнику На завтрак На обед На полдник На природу На ужин

Теги: завтрак обед полдник ужин пикник

Вкусы: сырный колбасный пикантный хлебный яичный

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Горячий бутерброд
Рецепт: Горячий бутерброд

Данный вариант горячих бутербродов в новой, измененной интерпретации. Готовятся они быстро, не сложно и такие же вкусные, как и привычный нам, старый вариант горячих бутербродов. Приготовить их можно как дома, так и на пикнике. Это отличная ссобойка для увлекательных прогулок.

Ингредиенты для «Горячий бутерброд»:
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Рецепт: Котлеты в беконе
Котлеты в беконе
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Ленивые чебуреки с сыром и зеленью

Комментарии и отзывы

Интересный рецепт. Один нюанс: скажите, насколько хорошо начинка держится в хлебной рамке? Как его есть без риска, что она вывалится, как обычный бутер или все же на тарелке?
Елена спасибо начинка хорошо держится... потому что сама начинка -это омлет... за счет яиц все ингредиенты, во время обжарки, скрепляются хорошо и ломтик сыра, тоже создает дополнительную крепость...так как, когда вы перевернете бутерброд, то его необходимо прижать лопаткой. В это время бортик и начинка хорошо скрепляются.
Круто и просто! Спасибо автору!
и вам спасибо
Наташенька, порадовала горячим бутербродом !
спасибо Аллочка
Отличная идея Вкусно и сытно
и быстро спасибо Катенька
Вот это да! Просто чудесные бутерброды! Очень интересная идея! Шикарные фотографии!
Ирочка спасибо и ко всему перечисленному
еще добавлю- готовятся легко
Вкуснейшие бутерброды! Я бы от такого завтрака или перекуса точно не отказалась!
спасибо Валечка в следующий раз, когда их буду готовить, позову в гости
Бутерброды это наше все! Отличные! И такие красивые!
так и есть Катюш , без бутербродов мы никак... спасибо
Аппетитные бутербродики! Надо будет приготовить!
Ольга, однозначно надо приготовить и меня позвать, для дегустации
Аппетитные бутерброды!
Танечка спасибо
Наташа, очень оригинально!
спасибо Светланка
бутерброды обожаю любые! Вкусно очень!
это вкусно Натусь... я тоже люблю бутерброды, любые... спасибо
Наташенька, очень аппетитные и симпатичные бутерброды!
Ирочка спасибо
Отличный вариант бутиков
Ленусь спасибо
Необычное блюдо, хотя вкусно, не спорю.
спасибо Светланка ты уже не спишь?
Привет, когда ты отвечала, у нас было уже 9.20, я просыпаюсь в 5-6)
ранняя пташка ты Светланк...
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