Данный вариант горячих бутербродов в новой, измененной интерпретации. Готовятся они быстро, не сложно и такие же вкусные, как и привычный нам, старый вариант горячих бутербродов. Приготовить их можно как дома, так и на пикнике. Это отличная ссобойка для увлекательных прогулок.
- 14 июля 2022, 1:22
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Горячий бутерброд
Ингредиенты для «Горячий бутерброд»:
- Хлеб (тостовый) — 5 шт
- Сосиска (ветчина, бекон, копченое мясо) — 2 шт
- Яйцо куриное — 3 шт
- Сырок плавленый (ТМ "Хохланд" Ассорти) — 5 шт
- Перец болгарский — 1/3 шт
- Лук зеленый — 3 веточ.
- Соль — 1 щепот.
- Перец черный — 1 щепот.
- Лук красный — 1/2 шт
- Чеснок — 2 зуб.
- Масло растительное (для жарки) — 3 ст. л.
Время приготовления:
Количество порций: 5
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
10168.9 ккал
|
белки
322.4 г
|
жиры
182.3 г
|
углеводы
1755.9 г
|Порции
|ккал
2033.8 ккал
|белки
64.5 г
|жиры
36.5 г
|углеводы
351.2 г
|100 г блюда
|ккал
226 ккал
|белки
7.2 г
|жиры
4.1 г
|углеводы
39 г
Рецепт «Горячий бутерброд»:
-
Для приготовления горячих бутербродов приготовьте все необходимые ингредиенты.
-
В каждом ломтике хлеба для тостов, вырежьте середину таким размером, равную размеру сырного ломтика.
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Сосиски, половину красной луковицы, 1/3 часть болгарского перца, чеснок и зеленый лук мелко нашинкуйте.
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Смешайте в миске нашинкованные ингредиенты и яйца. Добавьте соль и перец по вкусу. Жидкая начинка для бутербродов готова.
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В разогретую на среднем огне сковороду влейте 1 ст. л. растительного масла и положите один хлебный квадрат. В середину квадрата влейте примерно по 2 ст. л. ложки жидкой начинки.
Сверху положите сырный ломтик.
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На сырный ломтик положите мякиш хлебного тоста.
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Примерно через 1 -2 минуты переверните бутерброд и сверху, аккуратно ( без фанатизма) прижмите лопаткой. Таким образом придайте ломтику хлеба равномерную толщину снизу и сверху.
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При необходимости еще раз переверните ломтик, чтобы он подрумянился со всех сторон. Таким образом приготовьте остальные бутерброды.
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Горячие бутерброды, с пылу-жару можно подавать на завтрак или упаковав в пищевую пленку, отправиться на пикник.
Для начинки можно взять любые понравившиеся ингредиенты.
Комментарии и отзывы
вчера в 13:06 Elena0761 #
вчера в 17:17 ariel7777 # (автор рецепта)
вчера в 12:58 cstar13 #
вчера в 17:12 ariel7777 # (автор рецепта)
позавчера Аллочка-уралочка #
вчера в 9:44 ariel7777 # (автор рецепта)
позавчера gorschkovaov #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
позавчера МурКатеринка #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
14 июля Ирушенька #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
еще добавлю- готовятся легко
14 июля Valushka2003 #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
14 июля koshevaya katya #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
14 июля акчуч #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
позавчера акчуч #
позавчера ariel7777 # (автор рецепта)
14 июля Tatanj #
14 июля ariel7777 # (автор рецепта)
14 июля ma-ma sveta #
14 июля ariel7777 # (автор рецепта)
14 июля Okoolina #
14 июля ariel7777 # (автор рецепта)
14 июля ИРепка #
14 июля ariel7777 # (автор рецепта)
14 июля gapcalova #
14 июля ariel7777 # (автор рецепта)
14 июля мисс #
14 июля ariel7777 # (автор рецепта)
14 июля мисс #
14 июля ariel7777 # (автор рецепта)
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