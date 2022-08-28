Вкуснейшее печенье!!! Мягкая, рассыпчатая, сливочная, буквально тающая во рту основа и освежающая начинка - безупречное сочетание! Идеальное печенье для пикника для детей и взрослых- с чаем, кофе, компотом, с любыми прохладительными напитками-все идеально сочетается, да и в транспортировке никаких неудобств - настаиваю- надо пробовать!
- 28 августа 2022, 7:17
- 2750
Печенье "Цитрусовое"
Ингредиенты для «Печенье "Цитрусовое"»:
Тесто
- Сыр творожный (ТМ Hohland) — 100 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Сахар — 80 г
- Масло сливочное (комнатной температуры) — 50 г
- Мука пшеничная / Мука — 260 г
- Соль (щепотка)
- Разрыхлитель теста (немного с горкой) — 1 ч. л.
Начинка
- Апельсин (у меня 230 гр) — 1 шт
- Лимон (у меня 120 гр) — 1 шт
- Сахар — 100 г
- Крахмал кукурузный — 10 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2436.2 ккал
|
белки
46.1 г
|
жиры
70.8 г
|
углеводы
407.9 г
|100 г блюда
|ккал
236.5 ккал
|белки
4.5 г
|жиры
6.9 г
|углеводы
39.6 г
Рецепт «Печенье "Цитрусовое"»:
-
Апельсин и лимон вымыть.
Нарезать кусочками, удалив семечки.
Пробить вместе с кожурой.
-
Выложить в сотейник, добавить сахар и поставить на огонь.
Немного прогрев, добавить крахмал и, постоянно мешая, довести до кипения.
Проварить, мешая, немного загустить начинку - я варила пару минут на среднем огне.
-
Снять с огня и остудить.
Начинка после остывания должна быть достаточно густой.
-
Масло с сахаром взбить.
Добавить остальные ингредиенты, кроме муки с разрыхлителем.
Взбить.
-
Добавить муку разрыхлителем и замесить эластичное тесто.
Обернуть пленкой и убрать в холодильник на 30 минут.
-
Разделить тесто на 2 части.
Раскатать в прямоугольник толщиной 3 мм.
Я немного подсыпала муки.
-
Покрыть половиной начинки, не доходя пару см до конца одной длинной стороны.
-
Свернуть.
Шов внизу.
-
Разрезать на кусочки и уложить на противень выложенный пергаментом.
Так же поступить со второй половиной теста.
-
Духовка разогрета на 180.
Выпекать до легкого зарумянивания.
Ориентируйтесь на свою духовку!
У меня газовая плита с нижним обогревом - выпекала на верхней полке 25 минут.
Остужаем на решетке.
-
Посыпаем печенье по желанию сахарной пудрой.
Комментарии и отзывы
9 часов назад Helen771 #
9 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
9 часов назад Helen771 #
9 часов назад Светлана Шульман #
9 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
11 часов назад natyla84 #
9 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
11 часов назад galacomzone-2018 #
9 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
12 часов назад Silverina1 #
9 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
21 час назад мисс #
18 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 22:59 ma-ma sveta #
18 часов назад alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 18:05 inulia68 #
вчера в 18:26 alarm clock # (автор рецепта)
12 часов назад inulia68 #
вчера в 17:57 Ирушенька #
вчера в 18:01 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 16:36 F-M #
вчера в 17:04 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 14:05 акчуч #
вчера в 14:28 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 11:09 tatabilga-2015 #
вчера в 13:10 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 7:29 Kuss #
вчера в 13:09 alarm clock # (автор рецепта)
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