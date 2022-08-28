Поиск по ингредиентам
Рецепты к пикнику
Рецепт: Галета с грибами и сыром
Галета с грибами и сыром
Рецепт: Паштет из куриных потрошков с плавленым сыром
Паштет из куриных потрошков с плавленым сыром
Версия для печати
  • 28 августа 2022, 7:17
  • 2750

Печенье "Цитрусовое"

Рецепт: Печенье Цитрусовое

Вкуснейшее печенье!!! Мягкая, рассыпчатая, сливочная, буквально тающая во рту основа и освежающая начинка - безупречное сочетание! Идеальное печенье для пикника для детей и взрослых- с чаем, кофе, компотом, с любыми прохладительными напитками-все идеально сочетается, да и в транспортировке никаких неудобств - настаиваю- надо пробовать!

Категория: Десерты Печенье Печенье с начинкой

Ингредиенты для «Печенье "Цитрусовое"»:

Тесто

Начинка

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2436.2 ккал 		белки
46.1 г 		жиры
70.8 г 		углеводы
407.9 г
100 г блюда
ккал
236.5 ккал		 белки
4.5 г		 жиры
6.9 г		 углеводы
39.6 г

Рецепты к пикнику
Рецепт: Галета с грибами и сыром
Галета с грибами и сыром
Рецепт: Рожки из лепешек
Рожки из лепешек

Рецепт «Печенье "Цитрусовое"»:

  • Апельсин и лимон вымыть.
    Нарезать кусочками, удалив семечки.
    Пробить вместе с кожурой.

  • Выложить в сотейник, добавить сахар и поставить на огонь.
    Немного прогрев, добавить крахмал и, постоянно мешая, довести до кипения.
    Проварить, мешая, немного загустить начинку - я варила пару минут на среднем огне.

  • Снять с огня и остудить.
    Начинка после остывания должна быть достаточно густой.

  • Масло с сахаром взбить.
    Добавить остальные ингредиенты, кроме муки с разрыхлителем.
    Взбить.

  • Добавить муку разрыхлителем и замесить эластичное тесто.
    Обернуть пленкой и убрать в холодильник на 30 минут.

  • Разделить тесто на 2 части.
    Раскатать в прямоугольник толщиной 3 мм.
    Я немного подсыпала муки.

  • Покрыть половиной начинки, не доходя пару см до конца одной длинной стороны.

  • Свернуть.
    Шов внизу.

  • Разрезать на кусочки и уложить на противень выложенный пергаментом.
    Так же поступить со второй половиной теста.

  • Духовка разогрета на 180.
    Выпекать до легкого зарумянивания.
    Ориентируйтесь на свою духовку!
    У меня газовая плита с нижним обогревом - выпекала на верхней полке 25 минут.
    Остужаем на решетке.

  • Посыпаем печенье по желанию сахарной пудрой.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Рецепты к пикнику На завтрак На обед : На десерт На полдник На природу На ужин : На десерт

Теги: выпечка чаепитие детям пикник

Вкусы: нежный цитрусовый сливочный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Печенье "Цитрусовое"
Рецепт: Печенье Цитрусовое

Вкуснейшее печенье!!! Мягкая, рассыпчатая, сливочная, буквально тающая во рту основа и освежающая начинка - безупречное сочетание! Идеальное печенье для пикника для детей и взрослых- с чаем, кофе, компотом, с любыми прохладительными напитками-все идеально сочетается, да и в транспортировке никаких неудобств - настаиваю- надо пробовать!

Ингредиенты для «Печенье "Цитрусовое"»:
Рецепты к пикнику
Рецепт: Галета с грибами и сыром
Галета с грибами и сыром
Рецепт: Паштет из куриных потрошков с плавленым сыром
Паштет из куриных потрошков с плавленым сыром

Комментарии и отзывы

На каком этапе добавлять сахар в начинку?
Перед тем,как ставим на огонь.
Спасибо!
Наверное вкусно, но не будет- ли горчить белая кожурка под корочкой? Мб, лучше ее убрать? А так, да, начинка цитрусовая вкусная.
Горчинка приятная,нам не мешала.
ой-ё-ёй, обычно пеку в выходные, но, боюсь, что не утерплю )))
Спасибо за рецепт. Пройти мимо просто невозможно. 😋😋😋
Спасибо !
Аппетитное печенье!
Спасибо!
Душевное ароматное печенье!
Так и есть!
Аллуся, очень соблазнительное печенье!
Спасибо,Светик!
Безумно вкусно,Аллочка,пекла подобное печенье!
Вот,ты тоже его оценила!
Аллочка, очаровательное, ароматное печенье!
Ирочка,спасибо!
Очень соблазнительное печенье!
Мммм, я прям почувствовала цитрусовый аромат!!!! Рецепт супер, забрала!
Верно учуяла! Спасибо!
Аллочка ,аппетитное и красивое печенье
Танюш ,ооочень удачное!
Душевное печенье!
Спасибо, Натуль!
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Рецепты к пикнику
Рецепт: Разборный пирог с ветчиной и сыром
Разборный пирог с ветчиной и сыром
Рецепт: Порционные пироги из лаваша с сыром
Порционные пироги из лаваша с сыром
Рецепт: Кабачки-гриль с плавленым сыром
Кабачки-гриль с плавленым сыром