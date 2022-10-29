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  • 29 октября 2022, 19:23
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Капуста квашеная "Ширли-мырли"

Рецепт: Капуста квашеная Ширли-мырли Рецепт: Капуста квашеная Ширли-мырли

В последние годы все больше становится популярным ферментирование овощей. Поистине верна поговорка: «Новое – это хорошо забытое старое». О полезных бактериях, обитающих в готовых домашних квашениях, в те времена мало кто задумывался, но знали о пользе и естественном способе укрепления здоровья. Крылатая фраза Олега Ефремова : "Такой засол дай бог каждому!" с началом сезона квашеной капусты произносят многие фанаты фильма Владимира Меньшова " Ширли- мырли". Желающим познать важные тонкости процесса квашения капусты предлагаю сразу перейти к делу.

Категория: Заготовки Соленья

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Капуста квашеная "Ширли-мырли"»:

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
787 ккал 		белки
38 г 		жиры
2.2 г 		углеводы
154.3 г
Порции
ккал
78.7 ккал		 белки
3.8 г		 жиры
0.2 г		 углеводы
15.4 г
100 г блюда
ккал
24.4 ккал		 белки
1.2 г		 жиры
0.1 г		 углеводы
4.8 г

Рецепт «Капуста квашеная "Ширли-мырли"»:

Подготовить необходимые продукты для квашения капусты. Необходимо использовать поздние сорта капусты плотные, тугие кочаны плоскоокруглой формы. 2 килограммового кочана капусты достаточно, чтобы утрамбовать 3-х литровую банку. Моркови можно взять больше или меньше — на ваше усмотрение.
Капусту нашинковать тонкой соломкой. Это можно сделать с помощью остро заточенного ножа или воспользоваться специальной теркой магдаленой.

Натереть морковь. Перемешать овощи.
В миску влить литр теплой воды и размешать в ней 40 граммов соли (не йодированную!) и сахар (30 граммов) до полного их растворения. Добавить лавровый лист и душистый перец горошком.
Сахара можно взять меньше, либо не использовать совсем. Чем белее капуста на разрезе тем больше в ней находится природных сахаров.

Порцию шинкованных овощей опустить в подготовленную соленую воду и затем перенести в банку.
Снова взять часть овощной смеси, опустить в рассол и уложить в тару. Часть рассола будет стекать обратно в миску, а часть — оставаться на овощах в банке.
Утрамбовать таким образом всю капусту. Оставшийся рассол вылить.

Тару с капустой накрыть марлей и поставить в глубокую чашку, так как при брожении сок будет подниматься до краев банки. Оставить емкость при комнатной температуре на трое суток.
Два раза в день протыкать капусту по всей глубине в нескольких местах деревянной шпажкой или ножом, чтобы выходил скопившийся газ.
Через трое суток банку необходимо перенести в более прохладное место. Процесс быстрой засолки считается завершенным, если соленая капуста приобрела приятный кисловатый вкус, рассол стал светлым и прозрачным.













Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Кулинарная Кинолента с GEFEST" На обед : На закуску На праздничный стол

Теги: обед закуска квашение брожение гости

Вкусы: капустный острый кислый соленый хрустящий

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Капуста квашеная "Ширли-мырли"
Рецепт: Капуста квашеная Ширли-мырли

В последние годы все больше становится популярным ферментирование овощей. Поистине верна поговорка: «Новое – это хорошо забытое старое». О полезных бактериях, обитающих в готовых домашних квашениях, в те времена мало кто задумывался, но знали о пользе и естественном способе укрепления здоровья. Крылатая фраза Олега Ефремова : "Такой засол дай бог каждому!" с началом сезона квашеной капусты произносят многие фанаты фильма Владимира Меньшова " Ширли- мырли". Желающим познать важные тонкости процесса квашения капусты предлагаю сразу перейти к делу.

Ингредиенты для «Капуста квашеная "Ширли-мырли"»:
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Комментарии и отзывы

Люблю "Ширли-Мырли" и часто вспоминаю эту фразу "капустка конечно, дело хорошее, но дома нужно держать и мясные закуски". Тоже квасим капусту примерно по такому рецепту, но только без специй.
Фоточки - огонь!
Как в фильме аппетитно хрустит капустка
Мы и прекращали квасить капусту, огурцы, помидоры и наши дети умеют
Нормальная квашенная капуста. Красиво выглядит.
"Мама, капустка хороша, но дома нужно держать и мясные закуски".
Ещё алмазик в баночку добавить.
Обожаю этот фильм.
А соли не маловато: 1 стол/ложка на 2 кг капусты? Получается, что сахара в два раза больше, чем соли?
уточню в рецепте по граммовке. 1 ст.л крупной соли с горкой 35-40 граммов. 2 ст.л. сахара без горки - 30 граммов. Сахара можно взять меньше, если в капусте содержится достаточное количество сахаров. Чем белее капуста тем больше в ней содержится сахара.
Да, в граммах понятнее. Одна столовая ложка крупной соли, без горки, весит 20 г. Если имеется ввиду ложка с горкой, общим весом 40 г, то это фактически 2 стол/ложки без горки, что обычно на 2 кг капусты))
Оставить емкость при комнатной температуре на трое суток.
- назначение "неожиданные гости" неактуально
Готовая баночка с капустой в холодильнике всегда была актуальной закуской для неожиданных гостей.
готовая - ключевое слово
Лен, ну какая прелесть! Я про "Ширли-мырли" даже не вспомнила. А Чурикову обожаю просто!
Я не столько за сам рецепт капусты зацепилась, сколько за идею, оформление и стилизацию фото с авоськой!! Класс!
Это уже не квашеная капуста получается, а маринованная. В квашеной капусте нет рассола, она КВАСИТЬСЯ в собственном соку. А если кто решит готовить по этому рецепту, то учтите то, что от сахара капуста осклизнет. Чтобы это не было, не стоит добавлять сахар или же добавить уксус к соли и сахару.
Маринованная - это когда добавляется уксус, а не рассол.... Так как маринад сам по себе предполагает наличие уксуса.
По поводу сахара. Всегда добавляю сахар и никогда капуста не осклизает. Вот ни разу.
Ответ для Юлёк-09
от сахара не "осклизнит", сахар добавляют чуть-чуть, для ферментации. а вот воду добавлять..., совершенно с вами согласна, не стоит. в самой капусте, особенно белой на срезе, столько сока!!!
добавляют воду в том случае, если капуста не очень сочная или перележала лишнего (когда хозяйка занемогла, например, а капуста уже куплена). Сахар - это дело вкуса. Морковь выполняет роль сахара. Её тоже кладут умеренно, чтобы как раз не переборщить с сахаром.
морковь добавляют для красоты, а вялая капуста... это что-то новое
морковь для сахаров. Дай бог, чтобы Вас не коснулись такие новости
Ответ для Юлёк-09
У меня так квасят капусту женщины в гарнизоне, которым за 60-70. Фильм, конечно, смотрела. Уже забыла.
Вкусная капустка Похожим образом и моя мама квасила капусту, но только не добавляла специй
Хорошая комедия, но смотреть ее можно только с перемоткой к самым интересным местам, так как не на все хватает терпения
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