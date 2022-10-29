В последние годы все больше становится популярным ферментирование овощей. Поистине верна поговорка: «Новое – это хорошо забытое старое». О полезных бактериях, обитающих в готовых домашних квашениях, в те времена мало кто задумывался, но знали о пользе и естественном способе укрепления здоровья. Крылатая фраза Олега Ефремова : "Такой засол дай бог каждому!" с началом сезона квашеной капусты произносят многие фанаты фильма Владимира Меньшова " Ширли- мырли". Желающим познать важные тонкости процесса квашения капусты предлагаю сразу перейти к делу.
- 29 октября 2022, 19:23
- 5311
Капуста квашеная "Ширли-мырли"
Ингредиенты для «Капуста квашеная "Ширли-мырли"»:
- Капуста белокочанная / Капустa — 2 кг
- Морковь — 2 шт
- Вода — 1 л
- Лист лавровый — 2 шт
- Соль (с горкой) — 1 ст. л.
- Сахар (под нож) — 2 ст. л.
- Перец душистый (горошком) — 5 шт
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
787 ккал
|
белки
38 г
|
жиры
2.2 г
|
углеводы
154.3 г
|Порции
|ккал
78.7 ккал
|белки
3.8 г
|жиры
0.2 г
|углеводы
15.4 г
|100 г блюда
|ккал
24.4 ккал
|белки
1.2 г
|жиры
0.1 г
|углеводы
4.8 г
Рецепт «Капуста квашеная "Ширли-мырли"»:
Подготовить необходимые продукты для квашения капусты. Необходимо использовать поздние сорта капусты плотные, тугие кочаны плоскоокруглой формы. 2 килограммового кочана капусты достаточно, чтобы утрамбовать 3-х литровую банку. Моркови можно взять больше или меньше — на ваше усмотрение.
Капусту нашинковать тонкой соломкой. Это можно сделать с помощью остро заточенного ножа или воспользоваться специальной теркой магдаленой.
Натереть морковь. Перемешать овощи.
В миску влить литр теплой воды и размешать в ней 40 граммов соли (не йодированную!) и сахар (30 граммов) до полного их растворения. Добавить лавровый лист и душистый перец горошком.
Сахара можно взять меньше, либо не использовать совсем. Чем белее капуста на разрезе тем больше в ней находится природных сахаров.
Порцию шинкованных овощей опустить в подготовленную соленую воду и затем перенести в банку.
Снова взять часть овощной смеси, опустить в рассол и уложить в тару. Часть рассола будет стекать обратно в миску, а часть — оставаться на овощах в банке.
Утрамбовать таким образом всю капусту. Оставшийся рассол вылить.
Тару с капустой накрыть марлей и поставить в глубокую чашку, так как при брожении сок будет подниматься до краев банки. Оставить емкость при комнатной температуре на трое суток.
Два раза в день протыкать капусту по всей глубине в нескольких местах деревянной шпажкой или ножом, чтобы выходил скопившийся газ.
Через трое суток банку необходимо перенести в более прохладное место. Процесс быстрой засолки считается завершенным, если соленая капуста приобрела приятный кисловатый вкус, рассол стал светлым и прозрачным.
Комментарии и отзывы
4 часа назад OlgaBerdsk #
8 часов назад Silverina1 #
8 часов назад galacomzone-2018 #
11 часов назад nesbyt #
вчера в 16:14 dokunet #
"Мама, капустка хороша, но дома нужно держать и мясные закуски".
Ещё алмазик в баночку добавить.
Обожаю этот фильм.
вчера в 13:22 Sladkoejca #
вчера в 15:04 gapcalova # (автор рецепта)
вчера в 15:44 Sladkoejca #
вчера в 8:40 специалист # (модератор)
вчера в 15:09 gapcalova # (автор рецепта)
вчера в 17:15 специалист # (модератор)
вчера в 7:24 sibir77 #
Я не столько за сам рецепт капусты зацепилась, сколько за идею, оформление и стилизацию фото с авоськой!! Класс!
позавчера Юлёк-09 #
вчера в 8:59 Benga #
По поводу сахара. Всегда добавляю сахар и никогда капуста не осклизает. Вот ни разу.
13 часов назад olgasukh2009 #
5 часов назад Этоя Нетуменяфамилии #
4 часа назад olgasukh2009 #
4 часа назад Этоя Нетуменяфамилии #
8 часов назад ira-lila #
позавчера мисс #
позавчера Olga_Alexandrovna_B #
Хорошая комедия, но смотреть ее можно только с перемоткой к самым интересным местам, так как не на все хватает терпения
позавчера gapcalova # (автор рецепта)
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