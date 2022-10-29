Капуста квашеная "Ширли-мырли"

Тару с капустой накрыть марлей и поставить в глубокую чашку, так как при брожении сок будет подниматься до краев банки. Оставить емкость при комнатной температуре на трое суток.

Два раза в день протыкать капусту по всей глубине в нескольких местах деревянной шпажкой или ножом, чтобы выходил скопившийся газ.

Через трое суток банку необходимо перенести в более прохладное место. Процесс быстрой засолки считается завершенным, если соленая капуста приобрела приятный кисловатый вкус, рассол стал светлым и прозрачным.