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  • 7 ноября 2022, 13:07
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Пирог с капустой "Любимому учителю"

Рецепт: Пирог с капустой Любимому учителю Рецепт: Пирог с капустой Любимому учителю

Наверное, трудно найти человека, который не смотрел фильм "Большая перемена", снятый в 1972—1973 годах режиссёром Алексеем Кореневым по мотивам повести Георгия Садовникова "Иду к людям". К сердцу главного героя - учителя истории в вечерней школе - одна из учениц пыталась проложить путь самым надежным методом. ) Готовила вкусные блюда для Него... любимого Нестора Петровича. Сегодня это пирог с капустой. Классика - и блюдо, и фильм!) Пробуйте!

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирог с капустой "Любимому учителю"»:

Тесто

Начинка

Дополнительно

Время приготовления:

Количество порций: 10

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4470.3 ккал 		белки
113.8 г 		жиры
225.4 г 		углеводы
524.7 г
Порции
ккал
447 ккал		 белки
11.4 г		 жиры
22.5 г		 углеводы
52.5 г
100 г блюда
ккал
113.2 ккал		 белки
2.9 г		 жиры
5.7 г		 углеводы
13.3 г

Рецепт «Пирог с капустой "Любимому учителю"»:

Подготовим продукты.

Займемся приготовлением теста.
В чашку наливаем теплое молоко. (Можно подогреть в микроволновой печи). Добавляем сахар и дрожжи. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.

В глубокую чашку просеиваем муку. Добавляем соль и сливочное масло.

Перетираем сухие ингредиенты до состояния "крошки".

Молочно-дрожжевая смесь готова к работе.

В чашку к сухим ингредиентам добавляем молочную смесь.

Замешиваем тесто. Накрываем чашку. Оставляем на 1 час в теплом месте.

Приготовим начинку. В кастрюлю наливаем воду. Добавляем соль. Доводим до кипения. Пока закипает вода, капусту нарезаем соломкой.

Кастрюлю с кипящей водой убираем с огня. Выкладываем в кастрюлю нарезанную капусту и оставляем на 10 минут.

Затем откидываем капусту на дуршлаг.

Сковороду ставим на огонь. Добавляем растительное и сливочное масла.

Выкладываем капусту из дуршлага в сковороду. Перемешиваем. Убавляем огонь. Готовим 10 минут на среднем огне.

Затем добавляем в сковороду молоко. Тушим капусту еще 15 минут, убавив огонь до минимума.

Затем убираем сковороду с огня. Капусту выкладываем в чашку. Остужаем.

В отдельную чашку разбиваем 2 яйца. Добавляем еще 1 белок и щепотку соли.
Взбиваем с помощью вилки или венчика.

Сковороду ставим на огонь. Смазываем маслом. Наливаем половину яичной смеси. Вращая сковороду, распределяем яичную смесь в виде блина.

Обжариваем яичный блин с двух сторон. Таким же образом жарим второй блин.

Остужаем яичные блинчики.

Нарезаем их соломкой.

Выкладываем яичную соломку в чашку с капустой.

Добавляем, если нужно, соль по вкусу. Хорошо перемешиваем массу.

Тесто готово. Включаем духовку.

На рабочей поверхности делим тесто на 2 неравные части. Большую часть раскатываем в виде лепешки. На противень, застеленный пергаментом или ковриком для выпечки, выкладываем лепешку.

На тесто выкладываем капустно-яичную начинку. Равномерно распределяем.

Раскатываем с помощью скалки вторую часть теста. Делаем прорези с помощью ножа.

Накрываем начинку раскатанной лепешкой теста. Защипываем края.

Смазываем будущий пирог яичным желтком. Выпекаем 30-35 минут при 180 градусах, ориентируясь на свою духовку.

Вынимаем пирог из духовки. Накрываем чистым полотенцем. Даем пирогу "отдохнуть" 10-15 минут.

Подаем пирог.

Пирог с капустой. К/ф "Большая перемена"

-Нестор Петрович, просили Вам передать по секрету. С капустой! Только никому не говори!

Приятного аппетита!




Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На завтрак / На обед / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс "Кулинарная Кинолента с GEFEST" На завтрак : Сытный завтрак На обед : На закуску На полдник На праздничный стол : День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На природу На ужин : На закуску

Теги: выпечка обед ужин полдник пирог

Вкусы: сдобный капустный овощной приятный

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Пирог с капустой "Любимому учителю"
Рецепт: Пирог с капустой Любимому учителю

Наверное, трудно найти человека, который не смотрел фильм "Большая перемена", снятый в 1972—1973 годах режиссёром Алексеем Кореневым по мотивам повести Георгия Садовникова "Иду к людям". К сердцу главного героя - учителя истории в вечерней школе - одна из учениц пыталась проложить путь самым надежным методом. ) Готовила вкусные блюда для Него... любимого Нестора Петровича. Сегодня это пирог с капустой. Классика - и блюдо, и фильм!) Пробуйте!

Ингредиенты для «Пирог с капустой "Любимому учителю"»:
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Рецепт: Чили кон карне
Чили кон карне
Рецепт: Колобок
Колобок

Комментарии и отзывы

Как- то очень сложно все с начинкой. Просто пожарить на сливочном масле и добавить вареные яйца- нет??😄😄
Пирог с капустой это так душевно!
Это точно!)
Аппетитнейший пирог и добрый, чудесный фильм!
Спасибо огромное!!!
Пироги с капустой - это очень вкусно!
Это точно!
Пироги с капустой любят большинство. Очень аппетитный пирог! Очень интересная и, без сомнения, вкусная начинка! Никогда раньше не добавляла в неё яичные блинчики. Но они, на мой взгляд, добавляют нежности в начинку. Капуста, тушёная в молоке, нежная и вкусная. Наталья, с благодарностью беру рецепт в свою копилку
Огромное спасибо!
Наталья, очень красивый пирог!
Ирина, огромное спасибо!
Пироги с капустой - это очень вкусно!
Очень!!! Большое спасибо!
Время приготовления: 180 минут
. назначение "неожиданные гости" для блюд, готовящихся за полчаса-час, убрано.
Понятно. Спасибо за помощь.
Одна из любимых начинок для пирогов! Очень вкусно!
Это точно! Спасибо!
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