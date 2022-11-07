Наверное, трудно найти человека, который не смотрел фильм "Большая перемена", снятый в 1972—1973 годах режиссёром Алексеем Кореневым по мотивам повести Георгия Садовникова "Иду к людям". К сердцу главного героя - учителя истории в вечерней школе - одна из учениц пыталась проложить путь самым надежным методом. ) Готовила вкусные блюда для Него... любимого Нестора Петровича. Сегодня это пирог с капустой. Классика - и блюдо, и фильм!) Пробуйте!
- 7 ноября 2022, 13:07
- 2639
Пирог с капустой "Любимому учителю"
Ингредиенты для «Пирог с капустой "Любимому учителю"»:
Тесто
- Мука пшеничная / Мука — 500 г
- Молоко — 250 мл
- Масло сливочное — 180 г
- Дрожжи (11 гр.) — 1 пакет.
- Сахар — 2 ст. л.
- Соль — 1 ч. л.
Начинка
- Капуста белокочанная / Капустa (700-800гр) — 1 вилок
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Масло сливочное — 20 г
- Молоко — 200 мл
- Яйцо куриное — 2 шт
- Белок яичный — 1 шт
- Соль — 2 щепот.
Дополнительно
- Вода — 1 л
- Соль — 1 ст. л.
- Желток яичный — 1 шт
Время приготовления:
Количество порций: 10
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4470.3 ккал
|
белки
113.8 г
|
жиры
225.4 г
|
углеводы
524.7 г
|Порции
|ккал
447 ккал
|белки
11.4 г
|жиры
22.5 г
|углеводы
52.5 г
|100 г блюда
|ккал
113.2 ккал
|белки
2.9 г
|жиры
5.7 г
|углеводы
13.3 г
Рецепт «Пирог с капустой "Любимому учителю"»:
Займемся приготовлением теста.
В чашку наливаем теплое молоко. (Можно подогреть в микроволновой печи). Добавляем сахар и дрожжи. Перемешиваем и оставляем на 10 минут.
Приготовим начинку. В кастрюлю наливаем воду. Добавляем соль. Доводим до кипения. Пока закипает вода, капусту нарезаем соломкой.
Кастрюлю с кипящей водой убираем с огня. Выкладываем в кастрюлю нарезанную капусту и оставляем на 10 минут.
Выкладываем капусту из дуршлага в сковороду. Перемешиваем. Убавляем огонь. Готовим 10 минут на среднем огне.
В отдельную чашку разбиваем 2 яйца. Добавляем еще 1 белок и щепотку соли.
Взбиваем с помощью вилки или венчика.
Сковороду ставим на огонь. Смазываем маслом. Наливаем половину яичной смеси. Вращая сковороду, распределяем яичную смесь в виде блина.
На рабочей поверхности делим тесто на 2 неравные части. Большую часть раскатываем в виде лепешки. На противень, застеленный пергаментом или ковриком для выпечки, выкладываем лепешку.
Смазываем будущий пирог яичным желтком. Выпекаем 30-35 минут при 180 градусах, ориентируясь на свою духовку.
-Нестор Петрович, просили Вам передать по секрету. С капустой! Только никому не говори!
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
13 минут назад Светлана Шульман #
позавчера Kuss #
вчера в 17:25 alekstr # (автор рецепта)
позавчера ирпенчанка #
позавчера alekstr # (автор рецепта)
позавчера мисс #
позавчера alekstr # (автор рецепта)
7 ноября ИРепка #
7 ноября alekstr # (автор рецепта)
7 ноября Ирушенька #
7 ноября alekstr # (автор рецепта)
7 ноября Аллочка-уралочка #
7 ноября alekstr # (автор рецепта)
7 ноября специалист # (модератор)
7 ноября alekstr # (автор рецепта)
7 ноября iren0511 #
7 ноября alekstr # (автор рецепта)
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