Пирог с капустой "Любимому учителю"

Наверное, трудно найти человека, который не смотрел фильм "Большая перемена", снятый в 1972—1973 годах режиссёром Алексеем Кореневым по мотивам повести Георгия Садовникова "Иду к людям". К сердцу главного героя - учителя истории в вечерней школе - одна из учениц пыталась проложить путь самым надежным методом. ) Готовила вкусные блюда для Него... любимого Нестора Петровича. Сегодня это пирог с капустой. Классика - и блюдо, и фильм!) Пробуйте!