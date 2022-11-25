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Версия для печати Рецепты Заготовки Соленья Засолка овощей
  • 25 ноября 2022, 7:42
  • 6610

Квашеная капуста с морковью в банке

Рецепт: Квашеная капуста с морковью в банке

Никогда не квашу капусту впрок, но при этом она у меня всегда есть в холодильнике, а когда заканчивается, то просто покупаю в магазине пару кочанов капусты и несколько морковок, и солю по новой. Рецепт классический - только капуста, морковь и соль! Количество ингредиентов рассчитано на 3-х литровую банку! Ещё ни разу мой рецепт меня не подводил, и капуста всегда получается вкусная, хрустящая и в меру солёная и кислая! Вчера вот засолил очередную 3-х литровую баночку, а заодно решил поделиться рецептом здесь.

Категория: Заготовки Соленья Засолка овощей

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Квашеная капуста с морковью в банке»:

  • Капуста белокочанная / Капустa (Взвешиваем капусту только после удаления верхних листьев и кочерыжек.) — 3 кг
  • Морковь (Морковь берём из расчета 100 грамм на 1 кг капусты.) — 300 г
  • Соль (Используйте для засолки пищевую каменную молотую соль без добавок. На 1 кг капусты берём 20 грамм соли, это одна столовая ложка без горки. Не использовать мелкую (Экстра) и йодированную соль!) — 60 г

Количество порций: 20

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
906 ккал 		белки
57.9 г 		жиры
3.3 г 		углеводы
161.7 г
Порции
ккал
45.3 ккал		 белки
2.9 г		 жиры
0.2 г		 углеводы
8.1 г
100 г блюда
ккал
27 ккал		 белки
1.7 г		 жиры
0.1 г		 углеводы
4.8 г


Рецепт «Квашеная капуста с морковью в банке»:

  • Подготавливаем все ингредиенты (капуста, морковь, соль), и тару, в которой будем производить засолку.
    Объём тары должен быть не менее 10 литров! Можно использовать стеклянную, пластиковую или керамическую тару, а также эмалированную (и только!) сталь.
    Раньше я использовал обычный пластиковый тазик, а недавно мы приобрели домой аэрогриль, и теперь я использую стеклянную чашу от него, объём у неё как раз 10 литров.

  • Удаляем у капусты верхние листья и вырезаем кочерыжки, после чего капусту взвешиваем на кухонных весах, общий вес должен быть не менее 3000 грамм.
    Морковь чистим (удаляем стебель), моем и тоже взвешиваем. Общий вес должен быть не менее 300 грамм.

  • Капусту мелко нарезаем (шинкуем) ножом или с помощью специальной шинковки, и складываем её в подготовленную тару для засолки.
    Морковь натираем на крупной тёрке, и отправляем её к капусте.
    Я для шинковки капусты и натирания моркови использую кухонный комбайн, поэтому весь процесс у меня занимает всего 10-15 минут.

  • Перемешиваем в ёмкости капусту с морковкой потихоньку добавляя соль по 1 столовой ложке (20 грамм). Всего нужно добавить 3 столовых ложки (60 грамм) соли.
    В процессе перемешивания применяем усилие слегка сдавливая и растирая капусту руками. Это для того, чтобы капуста дала сок.

  • Перекладываем готовую капусту с морковкой в 3-х литровую банку, плотно утрамбовывая каждый слой с помощью толокуши. Туда же выливаем выделившийся в процессе засолки капустный сок.
    У меня вся капуста (3 кг) с морковкой (300 грамм) как раз входит в банку до самого верха.

  • Банку с капустой обязательно помещаем в какую-нибудь ёмкость (у меня пластиковая миска), поскольку в процессе квашения (брожения) капуста будет выделять сок и он будет вытекать из банки.

    Сверху банку прикрываем лёгкой пластиковой крышечкой (я взял от сметаны), чтобы в капусту не попадала пыль и грязь.

    В таком виде банку оставляем ровно на 3-е суток при комнатной температуре, но при этом капусту обязательно нужно протыкать не менее 3-х раз в сутки для того, чтобы выходили газы, образующиеся при брожении. Я для этого исользую деревянную палочку от японской еды.

    В конце 3-го дня банку с капустой необходимо плотно закрыть капроновой крышкой и поместить в холодильник.
    ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На природу На ужин : На закуску Специальное питание : Вегетарианское питание

Теги: салат закуска

Вкусы: соленый кислый острый капустный

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Квашеная капуста с морковью в банке
Рецепт: Квашеная капуста с морковью в банке

Никогда не квашу капусту впрок, но при этом она у меня всегда есть в холодильнике, а когда заканчивается, то просто покупаю в магазине пару кочанов капусты и несколько морковок, и солю по новой. Рецепт классический - только капуста, морковь и соль! Количество ингредиентов рассчитано на 3-х литровую банку! Ещё ни разу мой рецепт меня не подводил, и капуста всегда получается вкусная, хрустящая и в меру солёная и кислая! Вчера вот засолил очередную 3-х литровую баночку, а заодно решил поделиться рецептом здесь.

Ингредиенты для «Квашеная капуста с морковью в банке»:

Другие варианты рецепта

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Комментарии и отзывы

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удобнее все таки квасить в более широкой емкости, а в банку перекладывать на третьи сутки готовую. А так вполне себе классический рецепт.
А чем удобнее-то, хотелось бы узнать? Там уже гнёт надо ставить, марлю ложить...
И зачем тогда потом перекладывать в банку? Если засолили в кастрюле, к примеру, ну и ставьте её в холодильник, а перекладка это лишние телодвижения только.
Я ещё добавляю семя укропа.
Любые добавки это на любителя, кому-то с укропом понравится, а кому-то нет (я имею в виду гостей, к примеру). Поэтому я с этим осторожно...
При желании укроп в свежем виде всегда можно добавить в салат из квашенной капусты, благо он теперь есть в продаже в магазинах круглый год.
Спасибо огромное за этот рецепт, так делала моя мама.. К сожалению недавно она скончалась и я так и не успела записать рецепт. Сегодня случайно зашла и увидела ваш рецепт в точности такой, как делала она😍спасибо огромное... Такая капуста самая вкусная
Спасибо! Удачи Вам и здоровья!
хорошая капуста! А я добавляютертую свеклу и семена укропа. А еще, я кочерыжку не выбрасываю, а тоже истираю на терке туда же. А недавно ещё и помидорку добавила.Спасибо, что делитесь своими знаниями!
Спасибо! Про кочерыжку скажу так, если капуста покупная, то кочерыжку лучше выбрасывать т.к. в ней, прежде всего, накапливаются нитраты и радионуклиды. Другое дело, если капуста выросла на вашем огороде безо всякой химии. В этом случае кочерыжку не только можно есть, а даже нужно, поскольку в ней больше всего витаминов и полезных веществ.
У меня покупная капуста, поэтому я выбрасываю.
Все так капусту квасят. В чем фишка вашего рецепта?
Ну, если Вы внимательно прочитаете все комментарии к этому рецепту, а потом ещё почитаете другие рецепты на этом сайте, то увидите, что отнюдь не все квасят именно так, как я. Поэтому Ваше утверждение про всех немного некорректно!
А фишка в простоте и надёжности данного рецепта - всегда отличный результат!
Много лет готовлю по такому рецепту. Отличная капуста , самая вкусная.
Полностью согласен! Удачи!
Наши мамы не заморачивались и капуста получалась настоящая квашенная, очень вкусная. Спасибо за рецепт, простой и правильный.
И Вам спасибо!
Никак нельзя капусту заливать водой если её не хотите испортить.МОЖНО добавить семена тмина ,ягоды клюквы.Когда капусту заквашиваем в более объемистой посуде,на дно емкости можно положить на дно слой яблок -(лучше всего сорта АНТОНОВКА или БОГАТЫРЬ).Квашенные яблоки прекраснный гарнир к мясным горячим блюдам.
Я немного кипяченной воды тоже добавляю, чтобы соль растворить. Потом смешиваю морковь с капустой и солевым раствором для наилучшего перераспределения соли и проблем с квашением никогда не было
Ответ для A2tis
Насчёт воды соглашусь, но в моём рецепте её нет! Если Вы кому-то отвечаете, то выберите комментарий и нажмите "ответить" или "ответить с цитированием", тогда этот человек Ваш ответ увидит, да и остальным будет понятно. Спасибо.
Ответ для A2tis
так у автора в рецепте нет никакой воды.
Замечательный рецепт ,подтверждаю !!! Капуста получается идеальная и полностью проквашено-ферментированная!!!
Спасибо!
Сама так делаю много лет !!! Солидарна !!!!
Спасибо!
Чтобы получить максимальную пользу от квашеной капусты, она должна кваситься при температуре 18-20 градусов, первый этап, а далее температура ниже, но не менее 8 градусов, ферментация проходит в три этапа, по 7-10 дней, зависит от температуры, на каждом этапе развиваются определённые кисломолочные бактерии, которые ферментируют капусту, обогащая её, рассол- это кладезь витаминов, при таком брожении. Быстрая ферментация , 3 дня, тоже имеет место быть, но она не даёт такого спектра энзимов и ферментов в капусте. Я не умничаю, просто квасить капусту нужно правильно, чтобы получить максимальную пользу.
А почему нельзя йодированную соль? Это как-то испортит вкус?
Йодированная соль угнетает бактерии, капуста просто протухнет, так как не будет кваситься....
Очень даже будет, проверено. Спросила у автора рецепта, так как он особо это отметил.
Ответ для Цыганова1982
Всегда квасила капусту с большим количеством моркови и с йодированной солью и никаких проблем с бактериями не было. Правильным бактериям важно тепло и отсутствие воздуха. Соли добавлять без фанатизма, так как избыток соли быстрее погубит бактерии, чем микроскопическое количество летучего йода.
Ответ для Цыганова1982
У нас имеется только йодированная соль, ею и солим всё. Ничего не тухнет.
Ответ для abayuka
Вкус нет, но вот сама капуста может стать мягкой, многие жаловались именно на йодированную соль, хотя это и из-за самой капусты (сорт) может произойти. Но лучше не экспериментировать, я думаю. Йодированную соль можно прекрасно использовать в других повседневных блюдах.
Спасибо за ответ!
Больше 30-ти лет солю только в банке. Но. На плотно набитую банку капустой насыпаю сверху 2 ст. Л. сахара и 1 ст. л с горкой крупной соли. Заливаю тёплой водой из чайника. Протыкается отлично, лишняя вода выливается в миску. Оч удобный способ. Кто не пробовал - рекомендую. Соль- сахар по своему вкусу. Автору благодарность за свой, домашний рецепт.
Респект за благодарность!
А рецептов очень много, у каждого свой. Кто-то перец добавляет, кто-то лавровый лист или тмин, но мне нравится без добавок. Морковь вот люблю в капусте, и смотрится с ней красивее, поэтому ложу 100 гр на 1 кг капусты, а вообще по классической норме положено 50 гр моркови на 1 кг капусты, это ещё из рецептов СССР.
Слова "ложить" в русском языке не существует, правильно – "класть", Корень "-лож-" употребляется только с приставкой: положить, заложить, наложить.
Спасибо за поправку! Действительно, для литературного русского языка это считается ошибкой, но в разговорном многие так говорят. Ну и думаю, что от написания слова суть рецепта или комментария никак не изменится.
Как раз очень немногие говорят так. Здесь, на Поваренке, ни у кого не видела.
Вам заняться больше нечем? Я ответил человеку на замечание, а Вы зачем лезете? Что-то ни одного рецепта у Вас не увидел - не люблю праздношатающихся умников!
Это классика.Но раньше солили в бочках , а теперь в банках это действо требует корректировки. Плотно набитая капуста, плохо протыкается палочкой И , как следствие .газы выходят плохо . Три дня? Сомнительно . Всё зависит от температуры воздуха. И готовность продукта для дальнейшего хранения , только проба на вкус . Лично у меня и двух дней хватает,т.к. температура 26-27 градусов в помещении . В остальном всё нормально. Удачи и публикуйте Ваши рецепты ещё .
Спасибо, Вам тоже удачи! Протыкается нормально! Для 26-27 градусов точно 2-х дней хватит, но у нас попрохладнее дома, тем более на полу стоит. А вообще, я где-то читал, что капусту нельзя квасить при температуре выше 24-х градусов, посмотрите поиском в инете.
Ответ для kotmarsa
Погуглил про температуру, оптимальная от 20 до 25 градусов! Как-то так...
Спасибо огромное! У меня папочка всегда так делал: квасил всю зиму в банках и раздавал всей семье, всегда были с капустой. Но вот скоро год, как его нет, и капусты нет... Покупаю, но всё не то. Теперь сама заквашу.
И Вам спасибо! Конечно, квасьте сами, это не сложно! Удачи!
С дебютом
Вкусно и полезно Только недавно заквасила большой вилок капусты и теперь салатики на ужин всегда готовы С квашенной капустой - всегда удобно
Спасибо! Полностью согласен
Я и на завтрак ем, вот сегодня, например, с кашей и сосиками, само то!
А ещё я люблю щи варить из квашеной капусты...
Раньше тоже готовила только салат с лучком, винегрет и щи, а на днях изучила и другие рецепты на этом сайте. Теперь будет большее разнообразие блюд с квашенной капустой
Классика! С дебютным рецептом! Кулинарного вдохновения и удачи!
Спасибо огромное!
накладываю капусту не доходя до верха банки сантиметра на 3-4.
очень жалко, когда этот рассол вытекает.
так капуста получается особенно сочная
Самое главное при квашении капусты - не допустить её контакт с воздухом! В этом случае верхний слой капусты может быстро испортиться! Когда банка неполная, при протыкании сок может уйти вниз банки, оголив верхний слой, т.к. капуста будет сама приподниматься над соком, поскольку сверху есть свободное место. При полной банке это исключено! Удачи Вам!
Налить в стеклянную бутылку воды и поставить её на капусту.
Ответ для Олька80
Я заметила, что если рассол перельётся через край, значит заквасится нормально. А если не дать ему выйти - не получится вкусно. Кстати, рассол потом можно назад залить, если маловато покажется.
Вы правильно заметили! Если рассол выливается из банки через край, значит процесс брожения идёт отлично! Это как показатель.
Шикарный, подробнейший мастер-класс! Очень красивые фотографии! С дебютом Вас!
Спасибо большое! Буду стараться!
В таком виде банку оставляем ровно на 3-е суток
- назначение "неожиданные гости" (для рецептов, готовящихся за полчаса-час) убрано
Возможно, Вы правы... Пока капуста квасится её, конечно, гостям не предложишь. Но ведь это блюдо не на 1 раз! Готовая стоит в холодильнике и ждёт гостей - великолепная быстрая закуска! Спасибо.
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