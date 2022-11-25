Никогда не квашу капусту впрок, но при этом она у меня всегда есть в холодильнике, а когда заканчивается, то просто покупаю в магазине пару кочанов капусты и несколько морковок, и солю по новой. Рецепт классический - только капуста, морковь и соль! Количество ингредиентов рассчитано на 3-х литровую банку! Ещё ни разу мой рецепт меня не подводил, и капуста всегда получается вкусная, хрустящая и в меру солёная и кислая! Вчера вот засолил очередную 3-х литровую баночку, а заодно решил поделиться рецептом здесь.
- 25 ноября 2022, 7:42
- 6610
Квашеная капуста с морковью в банке
Ингредиенты для «Квашеная капуста с морковью в банке»:
- Капуста белокочанная / Капустa (Взвешиваем капусту только после удаления верхних листьев и кочерыжек.) — 3 кг
- Морковь (Морковь берём из расчета 100 грамм на 1 кг капусты.) — 300 г
- Соль (Используйте для засолки пищевую каменную молотую соль без добавок. На 1 кг капусты берём 20 грамм соли, это одна столовая ложка без горки. Не использовать мелкую (Экстра) и йодированную соль!) — 60 г
Количество порций: 20
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
906 ккал
|
белки
57.9 г
|
жиры
3.3 г
|
углеводы
161.7 г
|Порции
|ккал
45.3 ккал
|белки
2.9 г
|жиры
0.2 г
|углеводы
8.1 г
|100 г блюда
|ккал
27 ккал
|белки
1.7 г
|жиры
0.1 г
|углеводы
4.8 г
Рецепт «Квашеная капуста с морковью в банке»:
-
Подготавливаем все ингредиенты (капуста, морковь, соль), и тару, в которой будем производить засолку.
Объём тары должен быть не менее 10 литров! Можно использовать стеклянную, пластиковую или керамическую тару, а также эмалированную (и только!) сталь.
Раньше я использовал обычный пластиковый тазик, а недавно мы приобрели домой аэрогриль, и теперь я использую стеклянную чашу от него, объём у неё как раз 10 литров.
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Удаляем у капусты верхние листья и вырезаем кочерыжки, после чего капусту взвешиваем на кухонных весах, общий вес должен быть не менее 3000 грамм.
Морковь чистим (удаляем стебель), моем и тоже взвешиваем. Общий вес должен быть не менее 300 грамм.
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Капусту мелко нарезаем (шинкуем) ножом или с помощью специальной шинковки, и складываем её в подготовленную тару для засолки.
Морковь натираем на крупной тёрке, и отправляем её к капусте.
Я для шинковки капусты и натирания моркови использую кухонный комбайн, поэтому весь процесс у меня занимает всего 10-15 минут.
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Перемешиваем в ёмкости капусту с морковкой потихоньку добавляя соль по 1 столовой ложке (20 грамм). Всего нужно добавить 3 столовых ложки (60 грамм) соли.
В процессе перемешивания применяем усилие слегка сдавливая и растирая капусту руками. Это для того, чтобы капуста дала сок.
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Перекладываем готовую капусту с морковкой в 3-х литровую банку, плотно утрамбовывая каждый слой с помощью толокуши. Туда же выливаем выделившийся в процессе засолки капустный сок.
У меня вся капуста (3 кг) с морковкой (300 грамм) как раз входит в банку до самого верха.
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Банку с капустой обязательно помещаем в какую-нибудь ёмкость (у меня пластиковая миска), поскольку в процессе квашения (брожения) капуста будет выделять сок и он будет вытекать из банки.
Сверху банку прикрываем лёгкой пластиковой крышечкой (я взял от сметаны), чтобы в капусту не попадала пыль и грязь.
В таком виде банку оставляем ровно на 3-е суток при комнатной температуре, но при этом капусту обязательно нужно протыкать не менее 3-х раз в сутки для того, чтобы выходили газы, образующиеся при брожении. Я для этого исользую деревянную палочку от японской еды.
В конце 3-го дня банку с капустой необходимо плотно закрыть капроновой крышкой и поместить в холодильник.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Комментарии и отзывы
9 часов назад y klepik #
8 часов назад K_P_V # (автор рецепта)
И зачем тогда потом перекладывать в банку? Если засолили в кастрюле, к примеру, ну и ставьте её в холодильник, а перекладка это лишние телодвижения только.
11 часов назад 2706370 #
10 часов назад K_P_V # (автор рецепта)
При желании укроп в свежем виде всегда можно добавить в салат из квашенной капусты, благо он теперь есть в продаже в магазинах круглый год.
13 часов назад natali0370 #
13 часов назад K_P_V # (автор рецепта)
14 часов назад Alenamaster #
14 часов назад K_P_V # (автор рецепта)
У меня покупная капуста, поэтому я выбрасываю.
15 часов назад duduka05 #
14 часов назад K_P_V # (автор рецепта)
А фишка в простоте и надёжности данного рецепта - всегда отличный результат!
вчера в 20:36 KraBzik #
15 часов назад K_P_V # (автор рецепта)
вчера в 19:28 nata shcherbakova 50 #
15 часов назад K_P_V # (автор рецепта)
вчера в 19:16 A2tis #
вчера в 20:21 Olga_Alexandrovna_B #
15 часов назад K_P_V # (автор рецепта)
4 часа назад Zhka1 #
вчера в 18:44 ira-lila #
15 часов назад K_P_V # (автор рецепта)
7 часов назад ira-lila #
вчера в 15:13 ssnegireva44 #
вчера в 12:25 Цыганова1982 #
вчера в 12:18 abayuka #
вчера в 12:28 Цыганова1982 #
вчера в 16:27 abayuka #
вчера в 20:11 Olga_Alexandrovna_B #
3 часа назад ludmilapavenko #
вчера в 12:29 K_P_V # (автор рецепта)
вчера в 16:23 abayuka #
вчера в 11:15 Русалочка88 #
вчера в 11:41 K_P_V # (автор рецепта)
А рецептов очень много, у каждого свой. Кто-то перец добавляет, кто-то лавровый лист или тмин, но мне нравится без добавок. Морковь вот люблю в капусте, и смотрится с ней красивее, поэтому ложу 100 гр на 1 кг капусты, а вообще по классической норме положено 50 гр моркови на 1 кг капусты, это ещё из рецептов СССР.
вчера в 22:05 Агол #
15 часов назад K_P_V # (автор рецепта)
54 минуты назад Крупеня #
45 минут назад K_P_V # (автор рецепта)
вчера в 10:15 kotmarsa #
вчера в 11:44 K_P_V # (автор рецепта)
вчера в 12:03 K_P_V # (автор рецепта)
вчера в 10:10 Elena0761 #
вчера в 11:45 K_P_V # (автор рецепта)
вчера в 3:24 Olga_Alexandrovna_B #
Вкусно и полезно Только недавно заквасила большой вилок капусты и теперь салатики на ужин всегда готовы С квашенной капустой - всегда удобно
вчера в 5:21 K_P_V # (автор рецепта)
Я и на завтрак ем, вот сегодня, например, с кашей и сосиками, само то!
А ещё я люблю щи варить из квашеной капусты...
вчера в 20:05 Olga_Alexandrovna_B #
позавчера ирпенчанка #
позавчера K_P_V # (автор рецепта)
25 ноября Олька80 #
очень жалко, когда этот рассол вытекает.
так капуста получается особенно сочная
позавчера K_P_V # (автор рецепта)
вчера в 10:19 kotmarsa #
вчера в 13:13 elena dialogus #
13 часов назад K_P_V # (автор рецепта)
25 ноября Ирушенька #
позавчера K_P_V # (автор рецепта)
25 ноября специалист # (модератор)
позавчера K_P_V # (автор рецепта)
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