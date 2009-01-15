Пельмени с необычным фаршем по рецепту свекрови, проживающей всю жизнь бок-о-бок с еврейской семьeй, в которой она и научилась готовить их национальные блюда.
- 15 января 2009, 0:30
- 121880
Пельмени по-еврейски
Ингредиенты для «Пельмени по-еврейски»:
- Масло растительное (немного в тесто) — 1 ст. л.
- Приправа (для фарша)
- Соль (по вкусу)
- Вода — 200 мл
- Молоко — 200 мл
- Яйцо куриное — 2 шт
- Мука пшеничная / Мука — 4 стак.
- Лук репчатый — 3 шт
- Помидор (свежие) — 3 шт
- Фарш мясной (жирный: свинина+говядина) — 700-1000 г
Время приготовления:
Количество порций: 5
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3492.7 ккал
|
белки
83.9 г
|
жиры
31.4 г
|
углеводы
529 г
|Порции
|ккал
698.5 ккал
|белки
16.8 г
|жиры
6.3 г
|углеводы
105.8 г
|100 г блюда
|ккал
142.6 ккал
|белки
3.4 г
|жиры
1.3 г
|углеводы
21.6 г
Рецепт «Пельмени по-еврейски»:
муку нужно высыпать на стол горкой, сделать ямку и влить туда жидкость из яиц и молока+воды.
я почему-то боюсь этого процесса вливания в ямку и замешиваю тесто, постепенно подсыпая муку,
в конце налить столовую ложку масла.
получилось хорошо.
Отрезаем кусочки от теста и раскатываем в пласты 2-3 мм толщиной, честно говоря, не измеряла, ну, как на обычные пельмени.
и вырезаем кругляши стаканом; свекровь сказала: "гранёным", но у меня нет гранёного, поэтому взяла стакан, какой был.
по-моему, он чуть больше оказался.
Ставим воду в большой кастрюле, чтоб удобно было перемешивать. солим её, можно кинуть лавр, перец горошком, кто любит - бульонный кубик.
в кипящую воду бросаем наши пельмени.
шумовкой осторожно отлепляем от дна, пока не всплывут, а потом ещё поварить минут 7-10.
Ну и всё.
вылавливаем их.
выкладываем в блюдо.
кладём на них кусок сливочного масла, оно на пельменях тает.
или отдельно масло подаём растопленное, если едоки с разными пристрастиями.
ставим на стол сметану, но в идеале их едят с маслом и сбрызгивают винным уксусом.
всё, приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
31 июля 2021 года ola79766 #
17 сентября 2019 года irinalfer50 #
28 марта 2016 года olga bl2 #
18 февраля 2016 года Джени дочь Тали Гофман #
Мы не едим свинину вообще,а тут уже 20 лет ее не видили,и тем более как можно добавить в мясной фарш молоко и назвать блюдо еврейским.Кашерность-это не мешать мясное и молочное.
Еще раз простите,но назовите эти пельмени Очень вкусные но не в теме:еврейские блюда.
18 февраля 2016 года kritikessa #
И мы все уже давно её простили
2 июня 2015 года lyalyamar7 #
13 июля 2013 года Оля-Olga 96 #
9 июня 2013 года boycha #
12 января 2013 года BCE XYETA #
10 декабря 2012 года kapustka #
21 сентября 2012 года Толла #
1 апреля 2014 года kirpichik #
22 мая 2012 года Lena0902 #
20 ноября 2011 года Tatiana76 #
8 сентября 2011 года кабачек23 #
26 июля 2011 года ррр-мяу #
25 мая 2010 года Надежда123 #
21 мая 2010 года Антония #
18 мая 2010 года elena_mae #
16 апреля 2010 года ирина66 #
17 марта 2010 года Молния #
11 октября 2009 года марена1 #
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