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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Мучные блюда Пельмени, манты, хинкали
  • 15 января 2009, 0:30
  • 121880

Пельмени по-еврейски

Рецепт: Пельмени по-еврейски

Пельмени с необычным фаршем по рецепту свекрови, проживающей всю жизнь бок-о-бок с еврейской семьeй, в которой она и научилась готовить их национальные блюда.

Категория: Горячие блюда Мучные блюда Пельмени, манты, хинкали

Кухня: Еврейская

Ингредиенты для «Пельмени по-еврейски»:

Время приготовления:

Количество порций: 5

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3492.7 ккал 		белки
83.9 г 		жиры
31.4 г 		углеводы
529 г
Порции
ккал
698.5 ккал		 белки
16.8 г		 жиры
6.3 г		 углеводы
105.8 г
100 г блюда
ккал
142.6 ккал		 белки
3.4 г		 жиры
1.3 г		 углеводы
21.6 г


Рецепт «Пельмени по-еврейски»:

Нарезаем репчатый лук меленько

И ставим тушиться БЕЗ МАСЛА в сковородке с толстым дном, постоянно перемешивая, на 7-10 минут

Вот примерно до такого состояния.

Теперь помидоры обдаём кипятком, снимаем шкурку

И трём их на крупной тёрке.

Смешиваем остывший лук, тёртые помидоры с фаршем.

Теперь тесто:
смешиваем стакан молока и стакан воды.

Взбиваем немного 2 яйца, смешиваем с молоком+водой, солим.

муку нужно высыпать на стол горкой, сделать ямку и влить туда жидкость из яиц и молока+воды.
я почему-то боюсь этого процесса вливания в ямку и замешиваю тесто, постепенно подсыпая муку,
в конце налить столовую ложку масла.
получилось хорошо.

Отрезаем кусочки от теста и раскатываем в пласты 2-3 мм толщиной, честно говоря, не измеряла, ну, как на обычные пельмени.
и вырезаем кругляши стаканом; свекровь сказала: "гранёным", но у меня нет гранёного, поэтому взяла стакан, какой был.
по-моему, он чуть больше оказался.

Выкладываем начинку на кругляши и лепим типа пирожков.

Ставим воду в большой кастрюле, чтоб удобно было перемешивать. солим её, можно кинуть лавр, перец горошком, кто любит - бульонный кубик.
в кипящую воду бросаем наши пельмени.
шумовкой осторожно отлепляем от дна, пока не всплывут, а потом ещё поварить минут 7-10.

Ну и всё.
вылавливаем их.
выкладываем в блюдо.
кладём на них кусок сливочного масла, оно на пельменях тает.
или отдельно масло подаём растопленное, если едоки с разными пристрастиями.
ставим на стол сметану, но в идеале их едят с маслом и сбрызгивают винным уксусом.
всё, приятного аппетита!

А это в разрезе.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: обед второе

Вкусы: мясной помидорный пельменный

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Пельмени по-еврейски
Рецепт: Пельмени по-еврейски

Пельмени с необычным фаршем по рецепту свекрови, проживающей всю жизнь бок-о-бок с еврейской семьeй, в которой она и научилась готовить их национальные блюда.

Ингредиенты для «Пельмени по-еврейски»:

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Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5
Доброе время суток. Приготовила сегодня пельмени, добавила в смешанный фарш помидорку. Не знаю, какое отношение этот рецепт имеет к еврейской кухне( тесто, кстати, делала на воде), но идея с помидоркой-супер! Фарш получился мегасочный! Будем готовить летом обязательно! Спасибо автору
Сделала пельмени не отступая от рецепта. Это просто супер. Никогда бы не подумала что помидор даст фаршу такую сочность. Теперь так буду делать много раз. Спасибо за простой и очень вкусный рецепт. С таким фаршем хочу попробовать сделать чебуреки.
Мясо с молоком...типичное "еврейское " блюдо...((
Простите пожалуйста,но не называйте рецепт еврейским.
Мы не едим свинину вообще,а тут уже 20 лет ее не видили,и тем более как можно добавить в мясной фарш молоко и назвать блюдо еврейским.Кашерность-это не мешать мясное и молочное.
Еще раз простите,но назовите эти пельмени Очень вкусные но не в теме:еврейские блюда.
автор уже давно не ходит на сайт. И в комментариях она объяснила, что не поняла свекровь. Она сто раз извинилась.
И мы все уже давно её простили
Очень, очень вкусно!!! Огромное спасибо!!!
Очень интересный рецепт,вкусный фарш и пельмешки выходят сочные.А насчет *не еврейский рецепт*,господа,так евреи-то евреям рознь и многие уже настолько *обруселые*,что правил не придерживаются и свинину ой как едят!Точно так же как и мусульмане на сальцо и свининку у нас в Украине *нажимают*-сама видела!
Очень вкусный фарш получился с добавлением помидоров. Просто и вкусно. Спасибо.
ГОСПОДА ЕВРЕИ Я ЖИЛ В ИЗРАИЛЕ И У МЕНЯ БЫЛ СОСЕД РЕБЕ ИЗ ЛАТВИИ, ТАК ОН ЧАСТЕНКО ЗАХОДИЛ КО МНЕ ВИПИТЬ И ЗАКУСИТЬ ХОРОШИМ КУСКОМ САЛА. ТАК-ЧТО ДАВАЙТЕ НЕ БУДЕМ .....
Рецепт не еврейский точно!! мой муж-еврей 20лет в Израиле жил-это недопустимое сочетание мясо и молоко,и уж тем более свинина и евреи)))хотя допускаю,что блюдо вкусное,попробую с курочки)))
Я бы поставила под сомнение этот рецепт, свинину евреи не едят у них каширная еда. Треплах треугольные пельмени символизирующии трёх патриархов, готовяться из варёного куриного или говяжего мяса с добавлением куриного жира обычно варят в курином бульоне.
KOSHERnaya , ne KASHIRnaya, gramotnaya gospozha...
Начала готовить по Вашему рецепту пельмени ещё в прошлом году, да так и готовлю- всем очень нравяться такие пельмешки- вкусные, сочные- просто сказка. Ещё раз спасибо Вам огромное за подсказку фарша с помидорками .
Рецепт супер! Вкусно, сочно, сытно! Спасибо за рецептик! Вся семья одобрила!
+++++ так все просто, но изюминка!Спасибо!
Извините, а очень сложно этот рецепт переместить в другую категорию? Например, в постные блюда? Это же одно и тоже!
Какая разница еврейский или нет? Главное вкусно и сочно, я уже не первый раз такой рецепт делаю, у моего мужа корни еврейские и он чихать хотел, что там свинина. Улепетывает только в путь!
Не знаю кошерное это блюдо или нет, но очень здоровское. Рецептик забрала. Спасибо.
Свинина - самое кошерное мясо
вкусно
Классные пельмени, но со свининой и мешать мясо с молоком - это, извините, не |||по-еврейски|||[x]17:16 17.03.10 Отредактировано создателем комментария[/x]
пельмени классные,просто объедение,рецепт оригинальный,хоть и евреи придумали,но они ведь не едят свинину и молоко с мясом,так-же запрещено законом.
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