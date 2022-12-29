Поиск по ингредиентам
Добавить рецепт
Версия для печати
  • 29 декабря 2022, 10:25
  • 2401

Айнтопф с квашеной капустой

Рецепт: Айнтопф с квашеной капустой

Если вы любите густые и сытные супы, то вы обязательно должны попробовать айнтопф! На сайте есть несколько рецептов этого замечательного блюда, я предлагаю ещё один вариант, уверена, что лишним он точно не будет.

Категория: Бульоны и супы Горячие супы Другие супы

Ингредиенты для «Айнтопф с квашеной капустой»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2369.3 ккал 		белки
159.3 г 		жиры
99.1 г 		углеводы
213 г
100 г блюда
ккал
109.2 ккал		 белки
7.3 г		 жиры
4.6 г		 углеводы
9.8 г

Рецепт «Айнтопф с квашеной капустой»:

  • Отмерить необходимое количество говяжьего бульона ТМ Роллтон.

  • Всыпать его в литр кипящей воды, дать прокипеть пару минут.

  • Морковь натереть на крупной терке.
    Лук мелко нарезать.
    Картофель нарезать на кубики.
    Взвесить 200 г квашеной капусты.

  • Обжарить лук до мягкости и легкого золотистого цвета, затем добавить морковь и обжаривать все вместе еще 2-3 минуты.
    После чего добавить колбаски, нарезанные кружочками, прогреть еще пару минут.

  • В кипящий бульон всыпать нарезанный кубиками картофель, варить 10 минут после закипания.
    Затем добавить квашеную капусту и готовить еще 5 минут.

  • Всыпать фасоль.

  • Добавить обжарку.

  • По желанию приправить майораном, довести до кипения и варить 10 минут.
    В самом конце добавить в айнтопф нарезанную зелень.
    Дать ему настояться 10-15 минут и подавать.

Это очень вкусное и согревающее блюдо.
Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Бульон Роллтон для любимых блюд" На обед : На первое На ужин : На горячее

Теги: обед ужин горячее

Вкусы: мясной приятный насыщенный

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Айнтопф с квашеной капустой
Рецепт: Айнтопф с квашеной капустой

Если вы любите густые и сытные супы, то вы обязательно должны попробовать айнтопф! На сайте есть несколько рецептов этого замечательного блюда, я предлагаю ещё один вариант, уверена, что лишним он точно не будет.

Ингредиенты для «Айнтопф с квашеной капустой»:

Комментарии и отзывы

Немецкий суп. Мой муж любит с беконом кубиками и сосиски венские. Но я сварила солянку раз и теперь это его любимый суп. 😂
Не очень понятно , какую фасоль использовать ? Консервированную , судя по времени варки ?
Очень вкусно и душевно, Леночка Выздоравливай !
Отличный супец!!! А что можно добавить вместо фасоли? Не любим…
Чечевица
Ответ для 19820318
замороженный зелёный горошек,стручковую фасоль,кукурузу,чечевицу
Отличный суп!
Отменный супчик!
Очень люблю айнтопф.
Айнтопф - всегда сытный, наваристый и вкусный! Прекрасный рецепт зимнего супа у Вас!
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список