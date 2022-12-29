Если вы любите густые и сытные супы, то вы обязательно должны попробовать айнтопф! На сайте есть несколько рецептов этого замечательного блюда, я предлагаю ещё один вариант, уверена, что лишним он точно не будет.
- 29 декабря 2022, 10:25
- 2401
Айнтопф с квашеной капустой
Ингредиенты для «Айнтопф с квашеной капустой»:
- Бульон — 1000 мл
- Картофель — 3 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Морковь — 1 шт
- Капуста квашеная — 200 г
- Фасоль — 200 г
- Колбаски (копченые) — 200 г
- Масло растительное — 2 ст. л.
- Зелень (у меня петрушка) — по вкусу
- Майоран (сушеный) — 1/2 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2369.3 ккал
|
белки
159.3 г
|
жиры
99.1 г
|
углеводы
213 г
|100 г блюда
|ккал
109.2 ккал
|белки
7.3 г
|жиры
4.6 г
|углеводы
9.8 г
Рецепт «Айнтопф с квашеной капустой»:
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Отмерить необходимое количество говяжьего бульона ТМ Роллтон.
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Всыпать его в литр кипящей воды, дать прокипеть пару минут.
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Морковь натереть на крупной терке.
Лук мелко нарезать.
Картофель нарезать на кубики.
Взвесить 200 г квашеной капусты.
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Обжарить лук до мягкости и легкого золотистого цвета, затем добавить морковь и обжаривать все вместе еще 2-3 минуты.
После чего добавить колбаски, нарезанные кружочками, прогреть еще пару минут.
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В кипящий бульон всыпать нарезанный кубиками картофель, варить 10 минут после закипания.
Затем добавить квашеную капусту и готовить еще 5 минут.
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Всыпать фасоль.
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Добавить обжарку.
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По желанию приправить майораном, довести до кипения и варить 10 минут.
В самом конце добавить в айнтопф нарезанную зелень.
Дать ему настояться 10-15 минут и подавать.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
4 января syaba #
4 января ya sir d kosh #
30 декабря 2022 года mazziadri #
30 декабря 2022 года 19820318 #
4 января syaba #
вчера в 14:26 Бубно #
29 декабря 2022 года VikulinaS #
29 декабря 2022 года МурКатеринка #
29 декабря 2022 года мисс #
29 декабря 2022 года Ал-нка 39 #
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