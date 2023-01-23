Отличная закуска к праздничному столу, вкусно и красиво. Возможность приготовить его заранее помогает подать как можно больше разных блюд. Рекомендую.
- 23 января 2023, 11:32
- 1890
Баклажанный закусочный торт с яично-сырной начинкой
Ингредиенты для «Баклажанный закусочный торт с яично-сырной начинкой»:
- Хлебцы (ржаные от ТМ Kruazett) — 5 шт
- Баклажан (230 г.) — 1 шт
- Сыр голландский — 100 г
- Яйцо куриное — 1 шт
- Чеснок — 1 зуб.
- Зелень — по вкусу
- Соль — по вкусу
- Масло растительное — по вкусу
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
616.8 ккал
|
белки
40 г
|
жиры
32.8 г
|
углеводы
188.5 г
|100 г блюда
|ккал
123.4 ккал
|белки
8 г
|жиры
6.6 г
|углеводы
37.7 г
Рецепт «Баклажанный закусочный торт с яично-сырной начинкой»:
-
Приготовить продукты.
-
Баклажан нарезать тонкими ломтиками вдоль.
-
Обжарить ломтики на растительном масле, выложить на бумажное полотенце для удаления лишнего масла.
-
Сыр натереть на крупной тёрке, добавить измельчённый чеснок.
-
Натереть варёное яйцо, нарубить зелень, посолить и добавить майонез.
-
Хлебцы измельчить в ступке.
-
Добавить в начинку хлебцы, майонез.
-
Смешать, проверить на вкус, если что откорректировать.
-
Небольшую форму застелить пищевой плёнкой.
-
Расстелить два ломтика баклажана, на него 2 ст. л. начинки.
-
Таким образом, чередовать слои.
-
Заполнить плотно форму, накрыть плёнкой.
-
Поставить в холодильник под небольшим гнётом, на 8-12 часов.
-
Перед подачей убрать сверху плёнку, накрыть блюдом и аккуратно перевернуть на блюдо.
-
Украсить по желанию.
ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!
Комментарии и отзывы
позавчера Valushka2003 #
позавчера mariana82 #
позавчера Kuss #
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
позавчера мисс #
позавчера yugai ludmila65 # (автор рецепта)
23 января СкарлеттО #
23 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
23 января МурКатеринка #
23 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
23 января Людмила НК #
23 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
23 января ИРепка #
23 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
23 января VikulinaS #
23 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
23 января gapcalova #
23 января yugai ludmila65 # (автор рецепта)
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