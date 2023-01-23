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  • 23 января 2023, 11:32
  • 1890

Баклажанный закусочный торт с яично-сырной начинкой

Рецепт: Баклажанный закусочный торт с яично-сырной начинкой

Отличная закуска к праздничному столу, вкусно и красиво. Возможность приготовить его заранее помогает подать как можно больше разных блюд. Рекомендую.

Категория: Закуски Закусочные торты Овощные закусочные торты

Ингредиенты для «Баклажанный закусочный торт с яично-сырной начинкой»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
616.8 ккал 		белки
40 г 		жиры
32.8 г 		углеводы
188.5 г
100 г блюда
ккал
123.4 ккал		 белки
8 г		 жиры
6.6 г		 углеводы
37.7 г

Рецепт «Баклажанный закусочный торт с яично-сырной начинкой»:

  • Приготовить продукты.

  • Баклажан нарезать тонкими ломтиками вдоль.

  • Обжарить ломтики на растительном масле, выложить на бумажное полотенце для удаления лишнего масла.

  • Сыр натереть на крупной тёрке, добавить измельчённый чеснок.

  • Натереть варёное яйцо, нарубить зелень, посолить и добавить майонез.

  • Хлебцы измельчить в ступке.

  • Добавить в начинку хлебцы, майонез.

  • Смешать, проверить на вкус, если что откорректировать.

  • Небольшую форму застелить пищевой плёнкой.

  • Расстелить два ломтика баклажана, на него 2 ст. л. начинки.

  • Таким образом, чередовать слои.

  • Заполнить плотно форму, накрыть плёнкой.

  • Поставить в холодильник под небольшим гнётом, на 8-12 часов.

  • Перед подачей убрать сверху плёнку, накрыть блюдом и аккуратно перевернуть на блюдо.

  • Украсить по желанию.





ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!!!







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Новогодние рецепты" с Kruazett На обед : На закуску На праздничный стол : Новый год / Рождество На ужин : На закуску

Теги: жарить закуска обед ужин праздник гости

Вкусы: овощной сырный яичный ржаной чесночный

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Баклажанный закусочный торт с яично-сырной начинкой
Рецепт: Баклажанный закусочный торт с яично-сырной начинкой

Отличная закуска к праздничному столу, вкусно и красиво. Возможность приготовить его заранее помогает подать как можно больше разных блюд. Рекомендую.

Ингредиенты для «Баклажанный закусочный торт с яично-сырной начинкой»:
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Комментарии и отзывы

Очень аппетитное сочетание!
Отличная закусочка!
Очень понравился твой тортик, Людочка!
Наташа, благодарю сердечно за поддержку.
Красивая и очень аппетитная закусочка!
Спасибо большое, Светлана.
Очень аппетитный закусочный торт, Люда!
Спасибо, Оля, можно подумать что с орехами.
Просто великолепно
Катя, спасибо большое тебе за похвалу.
Отличная закусочка!!!
Спасибо, Людочка. Вкусненько было.
Людмила, прекрасная закуска! И вкусно, и нарядно смотрится на столе!
Спасибо большое, Ирина, да было вкусно, немного по новому,но вкусно.
Интересный закусочный торт получился!
Спасибо большое, было вкусно.
Интересный рецепт
Из разряда "быстро и из того что под рукой".
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