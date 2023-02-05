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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 5 февраля 2023, 16:51
  • 4163

Муссовый пирог с хрустящим штрейзелем

Рецепт: Муссовый пирог с хрустящим штрейзелем

Предлагаю приготовить великолепный пирог с хрустящим штрейзелем, ягодным вкусом и очень нежным,\"муссовым\"н аполнителем.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Муссовый пирог с хрустящим штрейзелем»:

Тесто

Мусс

Время приготовления:

Количество порций: 8

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
3322.7 ккал 		белки
48.4 г 		жиры
201 г 		углеводы
376 г
Порции
ккал
415.3 ккал		 белки
6.1 г		 жиры
25.1 г		 углеводы
47 г
100 г блюда
ккал
288.9 ккал		 белки
4.2 г		 жиры
17.5 г		 углеводы
32.7 г


Рецепт «Муссовый пирог с хрустящим штрейзелем»:

Для начала приготовим тесто.
Просеиваем муку с помощью сита.
Соединяем муку с разрыхлителем, добавляем сахар и ванилин.
В муку натираем холодное сливочное масло, перетираем руками в крошку, добавляем желтки и быстренько замешиваем.
Вымешивать не нужно, просто собираем тесто в однородный комок.
Если влажности мало, то добавляем по чайной ложечке воды, иногда бывает достаточно желтков.
Разделяем на 2 части, одна из которых составляет 2\3 от всего количества теста и убираем в морозильник.
Готовим мусс.
В отдельную емкость вливаем белки, добавляем щепотку соли, слегка взбиваем, как только появилась лёгкая пена, добавляя частями сахар, взбиваем до устойчивых пиков.
Ко взбитым белкам добавляем крахмал и аккуратно перемешиваем.
Добавляем сметану и снова перемешиваем.
Дно разъёмной формы выстилаем бумагой для выпечки, бока формы смазываем кусочком сливочного масла. Диаметр формы 22 см.
Достаем из морозилки больший кусок теста, даем ему немного нагреться и равномерно распределяем по форме руками и формируя"лукошко "
В это "лукошко" выкладываем взбитую массу.
Выкладываем сверху любые ягоды. У меня замароженная вишня, которой я дала оттаять и слила сок.
Достаём из морозилки второй кусочек теста и натираем сверху, распределяя равномерным слоем.
Ставим в заранее разогретую до 170 гр духовку, примерно на 50-55 минут.
Готовому пирогу даем полностью остыть, начинка должна "схватиться".
Приятного аппетита!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: выпечка десерт детям пирог чаепитие

Вкусы: сладкий ягодный сливочный

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Муссовый пирог с хрустящим штрейзелем
Рецепт: Муссовый пирог с хрустящим штрейзелем

Предлагаю приготовить великолепный пирог с хрустящим штрейзелем, ягодным вкусом и очень нежным,\"муссовым\"н аполнителем.

Ингредиенты для «Муссовый пирог с хрустящим штрейзелем»:

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Комментарии и отзывы

Такой воздушный и нежный получается, спасибо!
Убийственно работает наш сайт. Поварёнок выложил рецепт Муссового пирога с ягодами и сладким кремом. Сайт дает ссылки на похожие рецепты. И что там у нас? Опаньки:
1. Чебуреки на кукурузной муке с водочкой.
2. Шоколадно-лимонное печенье.
3. Овощной пай с лисичками.
4. Вак балиш (это, вообще-то, пирожки с мясом и картофелем).
Все предложенные рецепты ну, ооооочень, похожи на сладкий ягодный пирог с кремом.
То, что вы описали третьим слоем не имеет, простите, со штрейзелем ничего общего. Это натёртое тесто. Штрейзель делается из муки, масла и сахара, с добавлением, по вкусу, корицы или ванили. Все ингредиенты растираются РУКАМИ до состояния достаточно крупной крошки. Никаких тёрок, только ручки. А так, рецепт очень хороший и пирог, наверняка, получается очень вкусный. Забрала в КК, я обожаю такие пироги.
То, что вы описали третьим слоем не имеет, простите, со штрейзелем ничего общего. Это натёртое тесто. Штрейзель делается из муки, масла и сахара, с добавлением, по вкусу, корицы или ванили. Все ингредиенты растираются РУКАМИ до состояния достаточно крупной крошки. Никаких тёрок, только ручки. А так, рецепт очень хороший и пирог, наверняка, получается очень вкусный. Забрала в КК, я обожаю такие пироги.
Я тоже хотела это написать. Рецепт не соответствует названию: ни штрейзеля, ни мусса (а скорее сметанная заливка). Да и вообще.... рецепт такого пирога с заливкой уже лет 10-15 существует на сайте Олеси, тольков оригинале он с черникой и без ненужной верхушки, позаимствованной из тертого пирога. После выпечки больше на чизкейк похож. Как-то так...
Именно так!
Видео не нашла
Видео есть
Отличный рецепт, обязательно буду готовить. Тому, кто месил тесто: кольца снимайте.
А где видео?
Сейчас есть
жалко без видео(
Видео есть
углубите категорию рецепта до конца таблицы
"Исчерпывающая" подсказка
для поваренка, публикующего не первый рецепт, исчерпывающая, да, без кавычек. рецепты должны размещаться по правилам сайта. вам бы тоже повторить правила и не публиковать в комментариях ссылки на сторонние интернет-ресурсы
Значит если не публикуешься а просто каждый день интересуешься новостями сайта то уже не достоин нормального ответа? и когда я публиковала ссылки на сторонние интернет ресурсы
пожалуйста, не передергивайте. в вашем комментарии не было вопроса, о каком ответе речь?
ссылку я удалила, предварительно сохранив скриншот.
если сохранили и есть еще время перешлите мне, хочу вспомнить
извините, вам не перешлю
СтоИт значок Видео рецепт,а видео нет...или это у меня не видно его?
здравствуйте, проверила, видео открывается
Здравствуйте)Да,это у меня проблема локальная оказывается...другие видеорецепты не показывает тоже(((
Аппетитный пирог!
А форма какого размера?
Спасибо, форма 22 см.
Очень аппетитно и вкусно!
Спасибо большое!
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