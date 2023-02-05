Предлагаю приготовить великолепный пирог с хрустящим штрейзелем, ягодным вкусом и очень нежным,\"муссовым\"н аполнителем.
- 5 февраля 2023, 16:51
- 4163
Муссовый пирог с хрустящим штрейзелем
Ингредиенты для «Муссовый пирог с хрустящим штрейзелем»:
Тесто
- Масло сливочное — 100 г
- Мука пшеничная / Мука — 200 г
- Желток яичный (от крупных яиц) — 2 шт
- Сахар — 50 г
- Разрыхлитель теста — 1 ч. л.
- Ванилин — по вкусу
- Вода (при необходимости) — 5 мл
Мусс
- Белок яичный — 2 шт
- Сметана — 500 г
- Крахмал кукурузный — 30 г
- Ванилин — по вкусу
- Сахар — 130 г
- Соль
Время приготовления:
Количество порций: 8
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
3322.7 ккал
|
белки
48.4 г
|
жиры
201 г
|
углеводы
376 г
|Порции
|ккал
415.3 ккал
|белки
6.1 г
|жиры
25.1 г
|углеводы
47 г
|100 г блюда
|ккал
288.9 ккал
|белки
4.2 г
|жиры
17.5 г
|углеводы
32.7 г
Рецепт «Муссовый пирог с хрустящим штрейзелем»:
Просеиваем муку с помощью сита.
Соединяем муку с разрыхлителем, добавляем сахар и ванилин.
В муку натираем холодное сливочное масло, перетираем руками в крошку, добавляем желтки и быстренько замешиваем.
Вымешивать не нужно, просто собираем тесто в однородный комок.
Если влажности мало, то добавляем по чайной ложечке воды, иногда бывает достаточно желтков.
Разделяем на 2 части, одна из которых составляет 2\3 от всего количества теста и убираем в морозильник.
Готовим мусс.
В отдельную емкость вливаем белки, добавляем щепотку соли, слегка взбиваем, как только появилась лёгкая пена, добавляя частями сахар, взбиваем до устойчивых пиков.
Ко взбитым белкам добавляем крахмал и аккуратно перемешиваем.
Добавляем сметану и снова перемешиваем.
Дно разъёмной формы выстилаем бумагой для выпечки, бока формы смазываем кусочком сливочного масла. Диаметр формы 22 см.
Достаем из морозилки больший кусок теста, даем ему немного нагреться и равномерно распределяем по форме руками и формируя"лукошко "
В это "лукошко" выкладываем взбитую массу.
Выкладываем сверху любые ягоды. У меня замароженная вишня, которой я дала оттаять и слила сок.
Достаём из морозилки второй кусочек теста и натираем сверху, распределяя равномерным слоем.
Ставим в заранее разогретую до 170 гр духовку, примерно на 50-55 минут.
Готовому пирогу даем полностью остыть, начинка должна "схватиться".
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
позавчера SweetLily #
позавчера Нина-супербабушка #
1. Чебуреки на кукурузной муке с водочкой.
2. Шоколадно-лимонное печенье.
3. Овощной пай с лисичками.
4. Вак балиш (это, вообще-то, пирожки с мясом и картофелем).
Все предложенные рецепты ну, ооооочень, похожи на сладкий ягодный пирог с кремом.
позавчера Нина-супербабушка #
позавчера larabest #
вчера в 14:38 Нина-супербабушка #
позавчера alex130409 #
позавчера jana_c #
позавчера dlatehktopishet #
позавчера zaharovna2 #
позавчера jana_c #
позавчера joop7 #
позавчера jana_c #
позавчера специалист # (модератор)
позавчера alex130409 #
позавчера специалист # (модератор)
позавчера alex130409 #
позавчера специалист # (модератор)
ссылку я удалила, предварительно сохранив скриншот.
позавчера alex130409 #
позавчера специалист # (модератор)
5 февраля Рыжая Лиса77 #
5 февраля lilu290887 # (автор рецепта)
позавчера Рыжая Лиса77 #
5 февраля jannasimf #
А форма какого размера?
5 февраля lilu290887 # (автор рецепта)
5 февраля lamer #
5 февраля lilu290887 # (автор рецепта)
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