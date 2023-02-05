lilu290887Поваренок 3 уровня 5 февраля 2023, 16:51

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Муссовый пирог с хрустящим штрейзелем

Предлагаю приготовить великолепный пирог с хрустящим штрейзелем, ягодным вкусом и очень нежным,\"муссовым\"н аполнителем.

Ингредиенты для «Муссовый пирог с хрустящим штрейзелем»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

3322.7 ккал белки

48.4 г жиры

201 г углеводы

376 г Порции ккал

415.3 ккал белки

6.1 г жиры

25.1 г углеводы

47 г 100 г блюда ккал

288.9 ккал белки

4.2 г жиры

17.5 г углеводы

32.7 г

Рецепт «Муссовый пирог с хрустящим штрейзелем»:

Для начала приготовим тесто.

Просеиваем муку с помощью сита.

Соединяем муку с разрыхлителем, добавляем сахар и ванилин.

В муку натираем холодное сливочное масло, перетираем руками в крошку, добавляем желтки и быстренько замешиваем.

Вымешивать не нужно, просто собираем тесто в однородный комок.

Если влажности мало, то добавляем по чайной ложечке воды, иногда бывает достаточно желтков.

Разделяем на 2 части, одна из которых составляет 2\3 от всего количества теста и убираем в морозильник.

Готовим мусс.

В отдельную емкость вливаем белки, добавляем щепотку соли, слегка взбиваем, как только появилась лёгкая пена, добавляя частями сахар, взбиваем до устойчивых пиков.

Ко взбитым белкам добавляем крахмал и аккуратно перемешиваем.

Добавляем сметану и снова перемешиваем.

Дно разъёмной формы выстилаем бумагой для выпечки, бока формы смазываем кусочком сливочного масла. Диаметр формы 22 см.

Достаем из морозилки больший кусок теста, даем ему немного нагреться и равномерно распределяем по форме руками и формируя"лукошко "

В это "лукошко" выкладываем взбитую массу.

Выкладываем сверху любые ягоды. У меня замароженная вишня, которой я дала оттаять и слила сок.

Достаём из морозилки второй кусочек теста и натираем сверху, распределяя равномерным слоем.

Ставим в заранее разогретую до 170 гр духовку, примерно на 50-55 минут.

Готовому пирогу даем полностью остыть, начинка должна "схватиться".

Приятного аппетита!