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Версия для печати Рецепты Десерты Пирожные
  • 4 марта 2023, 7:03
  • 3176

Корзиночки "Яблочная нежность"

Рецепт: Корзиночки Яблочная нежность

Нежные песочные корзиночки с яблоком под кремом из вареной сгущенки. При приготовлении пирожных использовался сорт яблок "Голден".

Категория: Десерты Пирожные

Ингредиенты для «Корзиночки "Яблочная нежность"»:

Крем

Начинка

Тесто

Время приготовления:

Количество порций: 9

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2590.8 ккал 		белки
45.5 г 		жиры
136.4 г 		углеводы
366.7 г
Порции
ккал
287.9 ккал		 белки
5.1 г		 жиры
15.2 г		 углеводы
40.7 г
100 г блюда
ккал
165 ккал		 белки
2.9 г		 жиры
8.7 г		 углеводы
23.4 г


Рецепт «Корзиночки "Яблочная нежность"»:

  • Подготовьте все необходимые ингредиенты.

  • Для начала приготовим начинку и крем. Для начинки необходимо яблоки помыть и очистить от кожуры и семечек, мелко нарезать.

  • Положите нарезанные яблоки в кастрюльку и залейте яблочным соком, который придаст нашим яблокам аромат и вкус, добавьте сахар 4 ч. л.
    Если яблоки кислые или, наоборот, сладкие, то здесь ориентируйтесь на свой вкус, чтобы яблоки не были приторными на вкус.

  • Поставьте кастрюлю на плиту и варите яблоки около 5 минут.
    Если ваши яблоки более рыхлые или, наоборот, плотные, то варите до состояния мягкости, но чтобы кусочки яблока держали форму.

  • После того, как яблоки станут мягкими и приобретут янтарный цвет, выключите плиту, перелейте в отдельную миску и оставьте остывать. Начинка для корзиночек должны быть холодной, иначе песочные корзиночки размокнут.

  • Приготовим теперь крем. В емкость для взбивания положите 150 г сметаны и взбивайте до пышности.

  • Добавьте к сметане столько же вареной сгущенки. Взбивайте до однородности и пышности. Крем получится немного жидковатым.

  • Перелейте крем в отдельную миску и поставьте ее в холодильник для загустения.

  • Приготовим тесто. Для этого смешайте в миске муку, сахарную пудру, ванильный сахар и сливочное масло. Разотрите все в крошку.

  • В крошке добавьте желтки и замесите тесто. Оставьте на 40-60 минут в холодильнике.

  • Достаньте готовое тесто. Отщипывайте по небольшому кусочку теста, скатайте в шарик и разомните руками. Затем аккуратно распределите по формочке. Выпекайте в заранее разогретой до 200 градусов С духовке 10-15 минут до румяного цвета.

  • После приготовления корзиночек, извлеките их из формы и дайте остыть. Затем в холодные корзиночки положите яблочную начинку.

  • Сверху добавьте крем. Крем будет иметь жидковатую консистенцию, однако это не должно вас пугать. После украсьте кондитерской посыпкой и поставьте в холодильник. Крем еще немного схватиться. Для полноценного вкуса, советую оставить корзиночки в холодильнике на всю ночь - так они станут еще более нежными и рассыпчатыми. Пирожные готовы! Приятного чаепития!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На праздничный стол : 8 Марта

Теги: десерт

Вкусы: сладкий

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Корзиночки "Яблочная нежность"
Рецепт: Корзиночки Яблочная нежность

Нежные песочные корзиночки с яблоком под кремом из вареной сгущенки. При приготовлении пирожных использовался сорт яблок "Голден".

Категория: Десерты Пирожные

Ингредиенты для «Корзиночки "Яблочная нежность"»:

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Комментарии и отзывы

Большое спасибо!
У вас готовая сгущенка варенка? если нет то сколько варили молоко?
Добрый день! Готовая
Ответ для Инна Добринская
готовая сгущенка вареная продается, хорошего качества
Отличный десерт!
Добрый день!
Пожалуйста, измените название: оно не должно содержать слова на латинице. Все названия должны быть написаны русским алфавитом и на русском языке. Это необходимо для будущего поиска рецепта.
Заранее благодарю.
Модератор
Хорошо
Отличный десерт! Песочное тесто на желтках нежное и рассыпчатое! Начинка вкусная. С благодарностью беру рецепт
Спасибо
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