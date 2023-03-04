Нежные песочные корзиночки с яблоком под кремом из вареной сгущенки. При приготовлении пирожных использовался сорт яблок "Голден".
- 4 марта 2023, 7:03
- 3176
Корзиночки "Яблочная нежность"
Ингредиенты для «Корзиночки "Яблочная нежность"»:
Крем
- Молоко сгущенное (Вареная сгущенка) — 150 г
- Сметана (Жирность 20%) — 150 г
- Посыпка кондитерская (Для украшения) — по вкусу
Начинка
- Яблоко — 3 шт
- Сок яблочный — 400 мл
- Сахар — 4 ч. л.
Тесто
- Желток яичный — 3 шт
- Мука пшеничная / Мука — 150 г
- Масло сливочное — 80 г
- Сахарная пудра — 30 г
- Ванильный сахар — 1 ч. л.
Время приготовления:
Количество порций: 9
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2590.8 ккал
|
белки
45.5 г
|
жиры
136.4 г
|
углеводы
366.7 г
|Порции
|ккал
287.9 ккал
|белки
5.1 г
|жиры
15.2 г
|углеводы
40.7 г
|100 г блюда
|ккал
165 ккал
|белки
2.9 г
|жиры
8.7 г
|углеводы
23.4 г
Рецепт «Корзиночки "Яблочная нежность"»:
-
Подготовьте все необходимые ингредиенты.
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Для начала приготовим начинку и крем. Для начинки необходимо яблоки помыть и очистить от кожуры и семечек, мелко нарезать.
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Положите нарезанные яблоки в кастрюльку и залейте яблочным соком, который придаст нашим яблокам аромат и вкус, добавьте сахар 4 ч. л.
Если яблоки кислые или, наоборот, сладкие, то здесь ориентируйтесь на свой вкус, чтобы яблоки не были приторными на вкус.
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Поставьте кастрюлю на плиту и варите яблоки около 5 минут.
Если ваши яблоки более рыхлые или, наоборот, плотные, то варите до состояния мягкости, но чтобы кусочки яблока держали форму.
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После того, как яблоки станут мягкими и приобретут янтарный цвет, выключите плиту, перелейте в отдельную миску и оставьте остывать. Начинка для корзиночек должны быть холодной, иначе песочные корзиночки размокнут.
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Приготовим теперь крем. В емкость для взбивания положите 150 г сметаны и взбивайте до пышности.
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Добавьте к сметане столько же вареной сгущенки. Взбивайте до однородности и пышности. Крем получится немного жидковатым.
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Перелейте крем в отдельную миску и поставьте ее в холодильник для загустения.
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Приготовим тесто. Для этого смешайте в миске муку, сахарную пудру, ванильный сахар и сливочное масло. Разотрите все в крошку.
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В крошке добавьте желтки и замесите тесто. Оставьте на 40-60 минут в холодильнике.
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Достаньте готовое тесто. Отщипывайте по небольшому кусочку теста, скатайте в шарик и разомните руками. Затем аккуратно распределите по формочке. Выпекайте в заранее разогретой до 200 градусов С духовке 10-15 минут до румяного цвета.
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После приготовления корзиночек, извлеките их из формы и дайте остыть. Затем в холодные корзиночки положите яблочную начинку.
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Сверху добавьте крем. Крем будет иметь жидковатую консистенцию, однако это не должно вас пугать. После украсьте кондитерской посыпкой и поставьте в холодильник. Крем еще немного схватиться. Для полноценного вкуса, советую оставить корзиночки в холодильнике на всю ночь - так они станут еще более нежными и рассыпчатыми. Пирожные готовы! Приятного чаепития!
Комментарии и отзывы
позавчера ssnegireva44 #
позавчера Инна Добринская #
позавчера Sophi-Telegina # (автор рецепта)
позавчера ritab7 #
позавчера мисс #
4 марта larik_malasha # (модератор)
Пожалуйста, измените название: оно не должно содержать слова на латинице. Все названия должны быть написаны русским алфавитом и на русском языке. Это необходимо для будущего поиска рецепта.
Заранее благодарю.
Модератор
4 марта Sophi-Telegina # (автор рецепта)
4 марта ИРепка #
4 марта Sophi-Telegina # (автор рецепта)
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