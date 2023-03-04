Корзиночки "Яблочная нежность"

Сверху добавьте крем. Крем будет иметь жидковатую консистенцию, однако это не должно вас пугать. После украсьте кондитерской посыпкой и поставьте в холодильник. Крем еще немного схватиться. Для полноценного вкуса, советую оставить корзиночки в холодильнике на всю ночь - так они станут еще более нежными и рассыпчатыми. Пирожные готовы! Приятного чаепития!