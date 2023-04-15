Отличный десерт для любителей лимонного вкуса. И как бонус - лимонный крем, по вкусу напоминающий лимонный курд, но без сливочного масла. Крем в сочетании с густым натуральным йогуртом дает свежую лимонную нотку. Низкокалорийный, но оооочень вкусный десерт. Лимонный крем хорош с блинчиками и оладьями. Пробуем? Кокосовое молоко дает сливочность и практически не ощущается в готовом креме. Если нет молока, заменить водой и увеличить количество облепихи.
- 15 апреля 2023, 11:10
- 5418
Легкий десерт с лимонным кремом
Ингредиенты для «Легкий десерт с лимонным кремом»:
- Молоко кокосовое — 100 мл
- Облепиха (у меня свежемороженая) — 30 г
- Вода (кипяток) — 100 мл
- Сок лимонный — 50 мл
- Крахмал — 20 г
- Сахар (я брала 3 ст л) — по вкусу
- Йогурт (натуральный и густой) — 250 г
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
486.1 ккал
|
белки
9 г
|
жиры
19.6 г
|
углеводы
67 г
|Порции
|ккал
162 ккал
|белки
3 г
|жиры
6.5 г
|углеводы
22.3 г
|100 г блюда
|ккал
88.4 ккал
|белки
1.6 г
|жиры
3.6 г
|углеводы
12.2 г
Рецепт «Легкий десерт с лимонным кремом»:
-
Облепиху помять и залить кипятком,
Процедить.
-
Выжать лимонный сок из одного лимона.
У меня 60 мл.
Процедить.
-
В чашу влить кокосовое молоко, облепиховый напиток, сахар, крахмал и очень тщательно перемешать.
Откорректировать на сахар.
Добавить желток и тщательно перемешать.
Я процеживаю.
-
Выливаем в сотейник и ставим на огонь.
Постоянно помешивая, довести до загустения.
Накрыть пленкой в контакт и охлаждаем.
-
Йогурт перемешать.
Крем перемешать.
Выкладываем в креманки слоями.
Немного охлаждаем и подаем.
Лимонный крем
Комментарии и отзывы
3 мая inna_2107 #
3 мая alarm clock # (автор рецепта)
25 апреля iranec #
25 апреля alarm clock # (автор рецепта)
17 апреля elena m121 #
17 апреля alarm clock # (автор рецепта)
16 апреля Vishnja #
16 апреля alarm clock # (автор рецепта)
16 апреля dirapo1425 #
16 апреля alarm clock # (автор рецепта)
16 апреля Елена Бельтан #
16 апреля alarm clock # (автор рецепта)
15 апреля ИРепка #
15 апреля alarm clock # (автор рецепта)
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