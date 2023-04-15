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  • 15 апреля 2023, 11:10
  • 5418

Легкий десерт с лимонным кремом

Рецепт: Легкий десерт с лимонным кремом

Отличный десерт для любителей лимонного вкуса. И как бонус - лимонный крем, по вкусу напоминающий лимонный курд, но без сливочного масла. Крем в сочетании с густым натуральным йогуртом дает свежую лимонную нотку. Низкокалорийный, но оооочень вкусный десерт. Лимонный крем хорош с блинчиками и оладьями. Пробуем? Кокосовое молоко дает сливочность и практически не ощущается в готовом креме. Если нет молока, заменить водой и увеличить количество облепихи.

Категория: Десерты Другие десерты Десертные крема

Ингредиенты для «Легкий десерт с лимонным кремом»:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
486.1 ккал 		белки
9 г 		жиры
19.6 г 		углеводы
67 г
Порции
ккал
162 ккал		 белки
3 г		 жиры
6.5 г		 углеводы
22.3 г
100 г блюда
ккал
88.4 ккал		 белки
1.6 г		 жиры
3.6 г		 углеводы
12.2 г


Рецепт «Легкий десерт с лимонным кремом»:

  • Облепиху помять и залить кипятком,
    Процедить.

  • Выжать лимонный сок из одного лимона.
    У меня 60 мл.
    Процедить.

  • В чашу влить кокосовое молоко, облепиховый напиток, сахар, крахмал и очень тщательно перемешать.
    Откорректировать на сахар.
    Добавить желток и тщательно перемешать.
    Я процеживаю.

  • Выливаем в сотейник и ставим на огонь.
    Постоянно помешивая, довести до загустения.
    Накрыть пленкой в контакт и охлаждаем.

  • Йогурт перемешать.
    Крем перемешать.
    Выкладываем в креманки слоями.
    Немного охлаждаем и подаем.





Лимонный крем



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак

Теги: десерт

Вкусы: лимонный свежий сливочный

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Легкий десерт с лимонным кремом
Рецепт: Легкий десерт с лимонным кремом

Отличный десерт для любителей лимонного вкуса. И как бонус - лимонный крем, по вкусу напоминающий лимонный курд, но без сливочного масла. Крем в сочетании с густым натуральным йогуртом дает свежую лимонную нотку. Низкокалорийный, но оооочень вкусный десерт. Лимонный крем хорош с блинчиками и оладьями. Пробуем? Кокосовое молоко дает сливочность и практически не ощущается в готовом креме. Если нет молока, заменить водой и увеличить количество облепихи.

Ингредиенты для «Легкий десерт с лимонным кремом»:

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Комментарии и отзывы

Прекрасный десерт, вкусный!
А куда вы добавили лимонный сок.?
В массу,которую ставим на огонь
Кокосовое молоко заменить на коровье можно?
нет, коровье свернется
Аллочка, очень аппетитный десерт !
Спасибо!!!
Ой, как вкусно) Спасибо большое за рецептик!
Великолепно! А можно ли заменить облепиху другими ягодами?
Надо пробовать,что будет сочетаться с лимонным соком,кокосовое молоко можно вообще убрать
Аллочка, я за тобой не успеваю. Чудесный десерт! С благодарностью беру рецепт.
Ирочка,спасибо!
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