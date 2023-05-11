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  • 11 мая 2023, 5:57
  • 3258

Закуска "Рыбная"

Рецепт: Закуска Рыбная

Хочу предложить рыбный вариант закуски на хрустящих булочках от ТМ "Bagerstat ".

Категория: Закуски Паштеты

Ингредиенты для «Закуска "Рыбная"»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2299 ккал 		белки
171.9 г 		жиры
102.4 г 		углеводы
158.6 г
Порции
ккал
383.2 ккал		 белки
28.7 г		 жиры
17.1 г		 углеводы
26.4 г
100 г блюда
ккал
174.2 ккал		 белки
13 г		 жиры
7.8 г		 углеводы
12 г

Рецепт «Закуска "Рыбная"»:

  • Скумбрию очистить от кожи, костей, внутренностей и пленки с рёбер (иначе будет горчить). Порезать на маленькие кусочки.

  • Корнишоны и лук измельчить, яйца почистить от скорлупы и нарезать. Все ингредиенты поместить в чашу блендера и опять измельчить.

  • Далее в чашу блендера добавляем рыбу, сыр и тщательно измельчаем до получения однородной паштетной массы.

  • Булочки подсушиваем на сухой сковороде минуты 2 максимум.

  • Затем на хрустящие булочки выкладываем рыбный паштет и посыпаем смесью перцев по вкусу (так же смесь можно добавить и измельчить еще на этапе приготовления паштетной массы).







Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс "Грильмания с булочками Bagerstat" На обед : На закуску На праздничный стол На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска быстро пикник

Вкусы: рыбный творожный пряный

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Закуска "Рыбная"
Рецепт: Закуска Рыбная

Хочу предложить рыбный вариант закуски на хрустящих булочках от ТМ "Bagerstat ".

Категория: Закуски Паштеты

Ингредиенты для «Закуска "Рыбная"»:

Комментарии и отзывы

Пошла реклама булочек. Если не дорого, куплю.
Цена в районе 100 р
Обязательно попробую. Спасибо за идею
Обращайтесь
Хороша закуска .
Булочки забыли в ингредиенты .
Ой, спасибо
Вкусно, сытно и аппетитно.
мерси
Интересная рыбная закуска!!!!
Солидарна
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