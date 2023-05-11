Хочу предложить рыбный вариант закуски на хрустящих булочках от ТМ "Bagerstat ".
- 11 мая 2023, 5:57
- 3258
Закуска "Рыбная"
Ингредиенты для «Закуска "Рыбная"»:
- Скумбрия (Х/к) — 1 шт
- Сыр творожный — 4 ст. л.
- Корнишоны — 100 г
- Яйцо куриное (Вареное) — 2 шт
- Лук зеленый (По вкусу) — 1 пуч.
- Смесь перцев — по вкусу
- Булочка (ТМ "Bagerstat") — 3 шт
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2299 ккал
|
белки
171.9 г
|
жиры
102.4 г
|
углеводы
158.6 г
|Порции
|ккал
383.2 ккал
|белки
28.7 г
|жиры
17.1 г
|углеводы
26.4 г
|100 г блюда
|ккал
174.2 ккал
|белки
13 г
|жиры
7.8 г
|углеводы
12 г
Рецепт «Закуска "Рыбная"»:
-
Скумбрию очистить от кожи, костей, внутренностей и пленки с рёбер (иначе будет горчить). Порезать на маленькие кусочки.
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Корнишоны и лук измельчить, яйца почистить от скорлупы и нарезать. Все ингредиенты поместить в чашу блендера и опять измельчить.
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Далее в чашу блендера добавляем рыбу, сыр и тщательно измельчаем до получения однородной паштетной массы.
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Булочки подсушиваем на сухой сковороде минуты 2 максимум.
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Затем на хрустящие булочки выкладываем рыбный паштет и посыпаем смесью перцев по вкусу (так же смесь можно добавить и измельчить еще на этапе приготовления паштетной массы).
Комментарии и отзывы
13 мая dlatehktopishet #
13 мая Ольга Федюнина # (автор рецепта)
13 мая MistressNata #
13 мая Ольга Федюнина # (автор рецепта)
12 мая Мария По #
Булочки забыли в ингредиенты .
12 мая Ольга Федюнина # (автор рецепта)
12 мая мисс #
12 мая Ольга Федюнина # (автор рецепта)
11 мая inna_2107 #
11 мая Ольга Федюнина # (автор рецепта)
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