Простой, вкусный и сытный салат, из разряда - "на скорую руку". Как мне кажется, идеален для дачи и нежданных гостей. Поможет "заморить червячка" в ожидании шашлыка. Угощайтесь!
- 19 мая 2023, 20:32
- 7429
Салат с фасолью "Дачный"
Ингредиенты для «Салат с фасолью "Дачный"»:
- Фасоль (белая, консервированная) — 300 г
- Яйцо куриное — 3 шт
- Ветчина — 250 г
- Огурец (два средних) — 215 г
- Петрушка — 25 г
- Сметана — 2 ст. л.
- Майонез — 2 ст. л.
- Хрен — 1 ч. л.
- Соль (по вкусу) — 1 ч. л.
- Перец черный (по вкусу)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2255.3 ккал
|
белки
128.2 г
|
жиры
114.4 г
|
углеводы
176.9 г
|100 г блюда
|ккал
212.8 ккал
|белки
12.1 г
|жиры
10.8 г
|углеводы
16.7 г
Рецепт «Салат с фасолью "Дачный"»:
-
Консервированную фасоль промыть и откинуть на сито.
-
Порубить петрушку.
-
Вот такие огурцы "пошли" в салат. Я практически всегда срезаю кожицу с огурцов, а Вы решайте сами.
-
Для этого салата нужно нарезать кубиками примерно одного размера: огурцы,
-
ветчину и
-
яйца.
-
Смешать майонез, сметану, хрен, соль и чёрный перец. Заправить салат.
Приятного аппетита и хорошего настроения!
Комментарии и отзывы
22 мая Геннадьевна Наталья #
22 мая golub1901 #
21 мая Жена Мороза #
Надо попробовать, с белой фасолью ни какие салаты я пока не готовила
21 мая Ксения Мочалова #
21 мая Mishutkovna #
21 мая ирпенчанка #
21 мая мисс #
20 мая ИРепка #
20 мая nadinhike #
20 мая Марина Мармеладинка #
20 мая tatabilga-2015 #
19 мая акчуч #
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