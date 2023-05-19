Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из мяса Салаты из ветчины
  • 19 мая 2023, 20:32
  • 7429

Салат с фасолью "Дачный"

Рецепт: Салат с фасолью Дачный

Простой, вкусный и сытный салат, из разряда - "на скорую руку". Как мне кажется, идеален для дачи и нежданных гостей. Поможет "заморить червячка" в ожидании шашлыка. Угощайтесь!

Категория: Салаты Салаты из мяса Салаты из ветчины

Кухня: Русская

Ингредиенты для «Салат с фасолью "Дачный"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2255.3 ккал 		белки
128.2 г 		жиры
114.4 г 		углеводы
176.9 г
100 г блюда
ккал
212.8 ккал		 белки
12.1 г		 жиры
10.8 г		 углеводы
16.7 г


Рецепт «Салат с фасолью "Дачный"»:

  • Консервированную фасоль промыть и откинуть на сито.

  • Порубить петрушку.

  • Вот такие огурцы "пошли" в салат. Я практически всегда срезаю кожицу с огурцов, а Вы решайте сами.

  • Для этого салата нужно нарезать кубиками примерно одного размера: огурцы,

  • ветчину и

  • яйца.

  • Смешать майонез, сметану, хрен, соль и чёрный перец. Заправить салат.


Приятного аппетита и хорошего настроения!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе / На закуску На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На природу На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: салат обед ужин закуска быстро быстрый гости праздник

Вкусы: фасолевый огуречный яичный ветчинный насыщенный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Салат с фасолью "Дачный"
Рецепт: Салат с фасолью Дачный

Простой, вкусный и сытный салат, из разряда - "на скорую руку". Как мне кажется, идеален для дачи и нежданных гостей. Поможет "заморить червячка" в ожидании шашлыка. Угощайтесь!

Ингредиенты для «Салат с фасолью "Дачный"»:

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Попробуйте приготовить вместе

Комментарии и отзывы

Я в выходные тоже салат с фасолью готовила, чтобы на даче съесть по-быстрому вместо обеда, поскольку салаты с фасолью очень сытные. Так что название «Дачный» в моём случае себя оправдало. Только составляющие у меня несколько иные: фасоль, свежий перец, свежий и маринованный огурец, сладкий репчатый лук и вместо ветчины - отварной язык. Резала соломкой и заправляла только майонезом. В следующий раз попробую с хреном. Будет по-новому, спасибо за идею.
Такой полноценный прием пищи. Спасибо за рецепт!
Спасибо большое за рецепт
Надо попробовать, с белой фасолью ни какие салаты я пока не готовила
Очень понравился салат, особую нотку придаёт хрен, раньше его не добавляла в такие плотные салаты. Ещё в похожий салат клала не свежий , а маринованный огурец, НО Ваш вариант мне больше понравился, свежо и ненавязчиво. Готовила как раз перед шашлыками, чтоб мужики, пока возятся с мясом, не "накидались" под тщедушные закуски (которые жёны остальные приготовили) , девоньки даже удивлялись , что на эти выходные мужики не упились, а дело всё в том, что мужей кормить надо как следует, они не козлы, травой сыты не будут, это нам женщинам и брускетки с помидоркой хватит . В общем, будем готовить ещё не раз, наши все оценили! СПАСИБО!
Салат удачный, а название странное. Дачный салат собирается из того, что растет на даче, а не привозится на машине, потому что пешком нести такой набор от электрички - странная идея: и ветчина, и яйца, и фасоль в банке, и майонез, хрен ещё. И по составу он точно не для "заморить червячка перед шашлыками" : в нем калорий больше, чем в оливье, после тарелочки такого уже никакого шашлыка не захочется. Это вполне себе такой зимний, сытный, домашний салат.
Жанночка! Отличный, очень аппетитный салат!
замечательный салатик
Жанночка, очень аппетитно! Добавление хрена вносит нотку пикантности!
Жанночка, столь замечательный салатик
Вкусно без сомнения!
Прекрасный салат вкуснотища
Ну я сегодня загружу свою КК по полной! Опять рецепт в тему! Буду готовить обязательно, а пока сохраню!!!!
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом с 3 спальнями и мансардой V327 "Порт Сэнт Люси"

Каркасный дом с 3 спальнями и мансардой V327 "Порт Сэнт Люси"
Каркасный дом с мансардой V383 "Спрингфилд"

Каркасный дом с мансардой V383 "Спрингфилд"
Каркасный дом с мансардой и 4 спальнями V267 "Уотербери"

Каркасный дом с мансардой и 4 спальнями V267 "Уотербери"
Ещё 483 проекта

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

Опрос
Какие проекты группы МедиаФорт (кроме povarenok.ru) вы посещаете?


Уже 276 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки