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  • 12 июня 2023, 3:11
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Картофельный салат с запеченной индейкой

Рецепт: Картофельный салат с запеченной индейкой

Если у вас на пикнике остался шашлык из индейки (бывает и такое), предлагаю приготовить из него картофельный салат. Это сытное, вкусное блюдо может стать полноценным обедом или ужином. Конечно, особенно вкусным будет этот салат из молодого картофеля, свежих овощей и зелени.

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из индейки

Ингредиенты для «Картофельный салат с запеченной индейкой»:

Салат

Заправка

Время приготовления:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1134.8 ккал 		белки
80.3 г 		жиры
57.1 г 		углеводы
76.4 г
Порции
ккал
283.7 ккал		 белки
20.1 г		 жиры
14.3 г		 углеводы
19.1 г
100 г блюда
ккал
103.2 ккал		 белки
7.3 г		 жиры
5.2 г		 углеводы
6.9 г

Рецепт «Картофельный салат с запеченной индейкой»:

  • Готовим салат из запечённой индейки. У меня шашлык из филе грудки индейки "Индилайт".

  • Режем индейку тонкими ломтиками.

  • Овощи моем, картофель чистим от кожуры. Картофель режем небольшими ломтиками, лук - стрелками, огурец и редис тонкими кружками.

  • Соединяем в миске все ингредиенты салата.

  • Готовим заправку. На тёрке натираем маринованный огурец. Зелень моем, обсушиваем. Мелко режем зелёный лук, зелёную часть чеснока, укроп.

  • К сметане добавляем горчицу, соль, молотый перец.

  • Кладём в заправку маринованный огурец, зелень, всё перемешиваем.

  • Подаём салат с заправкой. Перемешиваем перед подачей. Приятного аппетита!



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Конкурсные рецепты : Конкурс «Пикник с «Индилайт» На обед : На закуску На природу На ужин : На закуску

Теги: обед ужин закуска пикник салат

Вкусы: мясной картофельный овощной насыщенный

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Картофельный салат с запеченной индейкой
Рецепт: Картофельный салат с запеченной индейкой

Если у вас на пикнике остался шашлык из индейки (бывает и такое), предлагаю приготовить из него картофельный салат. Это сытное, вкусное блюдо может стать полноценным обедом или ужином. Конечно, особенно вкусным будет этот салат из молодого картофеля, свежих овощей и зелени.

Ингредиенты для «Картофельный салат с запеченной индейкой»:
Рецепт: Фаршированные купаты
Фаршированные купаты
Рецепт: Салат Походный
Салат "Походный"

Комментарии и отзывы

От твоих фото аппетит зашкаливает
Очень красивые фото! Удачи!
Балдею от твоих фото, Света!
Сто лет шашлыка не ела. Хоть посмотреть...
Салатик хорош! Фото со стулом очень интересное
Этот стул взяла напрокат у соседки, ему, наверно, лет 60. В итоге, отдала мне его, я давно такой хотела.
Сытный салат!
Заправка класс, как и всё в целом!
Вкусно, сытно!
Люблю салаты с шашлыком они намного вкуснее.
Спасибо
Спасибо
вкусно очень! Аппетитно! Красиво!
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