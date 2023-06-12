Если у вас на пикнике остался шашлык из индейки (бывает и такое), предлагаю приготовить из него картофельный салат. Это сытное, вкусное блюдо может стать полноценным обедом или ужином. Конечно, особенно вкусным будет этот салат из молодого картофеля, свежих овощей и зелени.
- 12 июня 2023, 3:11
- 2187
Картофельный салат с запеченной индейкой
Ингредиенты для «Картофельный салат с запеченной индейкой»:
Салат
- Индейка (запечённая индейка, шашлык из индейки "Индилайт") — 300 г
- Картофель (вареный в "мундире") — 2 шт
- Огурец — 1 шт
- Редис — 6 шт
- Лук репчатый — 1/2 шт
- Соль — по вкусу
Заправка
- Сметана — 4 ст. л.
- Горчица (острая) — 1 ч. л.
- Лук зеленый — по вкусу
- Укроп — по вкусу
- Перец черный (молотый) — по вкусу
- Огурец маринованный — 1 шт
- Чеснок (зелёная часть) — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1134.8 ккал
|
белки
80.3 г
|
жиры
57.1 г
|
углеводы
76.4 г
|Порции
|ккал
283.7 ккал
|белки
20.1 г
|жиры
14.3 г
|углеводы
19.1 г
|100 г блюда
|ккал
103.2 ккал
|белки
7.3 г
|жиры
5.2 г
|углеводы
6.9 г
Рецепт «Картофельный салат с запеченной индейкой»:
-
Готовим салат из запечённой индейки. У меня шашлык из филе грудки индейки "Индилайт".
-
Режем индейку тонкими ломтиками.
-
Овощи моем, картофель чистим от кожуры. Картофель режем небольшими ломтиками, лук - стрелками, огурец и редис тонкими кружками.
-
Соединяем в миске все ингредиенты салата.
-
Готовим заправку. На тёрке натираем маринованный огурец. Зелень моем, обсушиваем. Мелко режем зелёный лук, зелёную часть чеснока, укроп.
-
К сметане добавляем горчицу, соль, молотый перец.
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Кладём в заправку маринованный огурец, зелень, всё перемешиваем.
-
Подаём салат с заправкой. Перемешиваем перед подачей. Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
21 июня Людмила НК #
22 июня мисс # (автор рецепта)
16 июня ирпенчанка #
16 июня мисс # (автор рецепта)
16 июня Himbeeren #
Сто лет шашлыка не ела. Хоть посмотреть...
16 июня мисс # (автор рецепта)
13 июня МурКатеринка #
14 июня мисс # (автор рецепта)
14 июня МурКатеринка #
13 июня alarm clock #
13 июня мисс # (автор рецепта)
12 июня Silverina1 #
13 июня мисс # (автор рецепта)
12 июня ИРепка #
13 июня мисс # (автор рецепта)
12 июня yugai ludmila65 #
12 июня мисс # (автор рецепта)
12 июня Ольга Федюнина #
12 июня мисс # (автор рецепта)
12 июня Okoolina #
12 июня мисс # (автор рецепта)
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