Поиск по ингредиентам
Версия для печати
  • 31 октября 2023, 16:49
  • 2848

Мясные рулеты для перекуса

Рецепт: Мясные рулеты для перекуса

Приготовление таких рулетов не занимает много времени. Очень удобно приготовить их в большом количестве - часть на ужин в горячем виде, а часть отложить в контейнер и наследующий день взять с собой.

Категория: Закуски Закуски из мяса

Ингредиенты для «Мясные рулеты для перекуса»:

Время приготовления:

Количество порций: 3

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2965.9 ккал 		белки
191.3 г 		жиры
148 г 		углеводы
225.6 г
Порции
ккал
988.6 ккал		 белки
63.8 г		 жиры
49.3 г		 углеводы
75.2 г
100 г блюда
ккал
272.1 ккал		 белки
17.6 г		 жиры
13.6 г		 углеводы
20.7 г

Рецепт «Мясные рулеты для перекуса»:

  • Для приготовления рулетиков возьмите необходимые ингредиенты. Отличным вариантом будет взять стейки грудки Индилайт. Они уже нарезаны, Поэтому их удобно отбивать. Можно взять сразу целый стейк для крупного рулета. А можно разрезать и сделать маленькие рулетики, как у меня. Чтобы не тратить лишнее время на подготовку начинки, воспользуйтесь готовыми ломтиками плавленого сыра.

  • Каждый стейк разрежьте напополам. Затем отбейте, накрыв пищевой пленкой. Пленка предотвратит края от повреждений. Затем мясо подсолите.

  • На каждый кусочек выложите по ломтику плавленого сыра и сверните в рулетик.

  • Так сверните все рулетики.

  • Мясные рулетики обваляйте в муке, затем окуните в яйцо и в панировочные сухари.

  • Разогрейте сковороду до горячего состояния, налейте немного растительного масла и выложите рулетики швом вниз. Готовьте их на малом огне, чтобы они успели прожариться внутри, но не начали подгорать снаружи.

  • Переворачивайте их на другой бок, чтобы они стали румяные.

  • Рулетики из мяса индейки очень вкусные как в горячем виде, так и в холодном. Отличный вариант для семейного обеда или ужина.

  • Так же их можно взять с собой на работу или на учёбу в качестве перекуса.
    Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На полдник / На ужин Конкурсные рецепты : Конкурс «Перекус на любой вкус» На обед : На второе / На закуску На полдник На праздничный стол На ужин : На горячее / На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска горячее перекус

Вкусы: мясной сырный соленый

Читать комментарии и отзывы
BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Мясные рулеты для перекуса
Рецепт: Мясные рулеты для перекуса

Приготовление таких рулетов не занимает много времени. Очень удобно приготовить их в большом количестве - часть на ужин в горячем виде, а часть отложить в контейнер и наследующий день взять с собой.

Ингредиенты для «Мясные рулеты для перекуса»:
Рецепт: Запечённые котлеты из индейки с кориандром
Запечённые котлеты из индейки с кориандром
Рецепт: Шарики из индейки Инди-попс
Шарики из индейки "Инди-попс"

Комментарии и отзывы

Юлия, вкусные рулетики и выглядят красиво!
Благодарю!
Очень аппетитные рулетики, чудесные фотографии
Спасибо!
аппетитно!
красивые и вкусные!
До чего же аппетитно!
Отличный вариант рулетиков!
Спасибо!
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Рецепт: Пирожки из лаваша с квашеной капустой
Пирожки из лаваша с квашеной капустой
Рецепт: Сэндвич в булочке Поделись с другом
Сэндвич в булочке "Поделись с другом"
Рецепт: Хот-дог из слоеного теста
Хот-дог из слоеного теста