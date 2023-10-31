Приготовление таких рулетов не занимает много времени. Очень удобно приготовить их в большом количестве - часть на ужин в горячем виде, а часть отложить в контейнер и наследующий день взять с собой.
- 31 октября 2023, 16:49
- 2848
Мясные рулеты для перекуса
Ингредиенты для «Мясные рулеты для перекуса»:
- Индейка (стейк грудки Индилайт) — 500 г
- Сыр плавленый — 10 ломт.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Мука пшеничная / Мука — 1/2 стак.
- Сухари панировочные / Панировка — 1/2 стак.
- Масло растительное — 50 г
- Соль — по вкусу
Время приготовления:
Количество порций: 3
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2965.9 ккал
|
белки
191.3 г
|
жиры
148 г
|
углеводы
225.6 г
|Порции
|ккал
988.6 ккал
|белки
63.8 г
|жиры
49.3 г
|углеводы
75.2 г
|100 г блюда
|ккал
272.1 ккал
|белки
17.6 г
|жиры
13.6 г
|углеводы
20.7 г
Рецепт «Мясные рулеты для перекуса»:
-
Для приготовления рулетиков возьмите необходимые ингредиенты. Отличным вариантом будет взять стейки грудки Индилайт. Они уже нарезаны, Поэтому их удобно отбивать. Можно взять сразу целый стейк для крупного рулета. А можно разрезать и сделать маленькие рулетики, как у меня. Чтобы не тратить лишнее время на подготовку начинки, воспользуйтесь готовыми ломтиками плавленого сыра.
-
Каждый стейк разрежьте напополам. Затем отбейте, накрыв пищевой пленкой. Пленка предотвратит края от повреждений. Затем мясо подсолите.
-
На каждый кусочек выложите по ломтику плавленого сыра и сверните в рулетик.
-
Так сверните все рулетики.
-
Мясные рулетики обваляйте в муке, затем окуните в яйцо и в панировочные сухари.
-
Разогрейте сковороду до горячего состояния, налейте немного растительного масла и выложите рулетики швом вниз. Готовьте их на малом огне, чтобы они успели прожариться внутри, но не начали подгорать снаружи.
-
Переворачивайте их на другой бок, чтобы они стали румяные.
-
Рулетики из мяса индейки очень вкусные как в горячем виде, так и в холодном. Отличный вариант для семейного обеда или ужина.
-
Так же их можно взять с собой на работу или на учёбу в качестве перекуса.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
1 ноября ИРепка #
1 ноября Юлия1211 # (автор рецепта)
1 ноября gapcalova #
1 ноября Юлия1211 # (автор рецепта)
1 ноября мисс #
1 ноября Okoolina #
31 октября МурКатеринка #
31 октября inna_2107 #
31 октября Юлия1211 # (автор рецепта)
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: