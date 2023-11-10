Сделанная по мотивам кявари кюфта, грудка индейки получается, как нежное суфле. Из специй только соль. Хороша в холодном виде для бутербродов, сэндвичей, с соусами. Вкус нежный, спокойный. В горячем виде полить растопленным маслом. Пробуем?
- 10 ноября 2023, 19:17
- 1305
А-ля кюфта из индейки
Ингредиенты для «А-ля кюфта из индейки»:
- Индейка (филе грудки ТМ Индилайт) — 250 г
- Соль — по вкусу
- Мука пшеничная / Мука — 1 ч. л.
- Молоко — 80 мл
- Яйцо куриное (С2) — 1 шт
- Лук репчатый — 20 г
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
657.1 ккал
|
белки
65 г
|
жиры
37 г
|
углеводы
15.9 г
|100 г блюда
|ккал
156.5 ккал
|белки
15.5 г
|жиры
8.8 г
|углеводы
3.8 г
Рецепт «А-ля кюфта из индейки»:
-
Подготовить продукты.
-
Филе разрезать на тонкие пластинки и отбить.
Убрать все прожилки.
-
Муку развести в молоке.
Сложить все ингредиенты, кроме соли, в блендер.
-
Тщательно пробить.
Когда покажется, что пробито, пробить еще раз.
-
Налить воду в кастрюлю (желательно не широкую и высокую)и поставить на огонь.
Воду подсолить так, чтобы она была солоноватая.
Воду довести почти до кипения, но не кипятить!
Влажными руками делаем из индейки шар и опускаем в воду.
-
Довести до кипения и варить на небольшом огне 20-25 минут.
Остудить или подавать в горячем виде, полив растопленным сливочным маслом.
-
Подавать в холодном виде на бутерброды, сэндвичи или с соусом.
Комментарии и отзывы
11 часов назад tatabilga-2015 #
3 часа назад alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 13:18 syaba #
вчера в 15:29 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 12:32 UNU #
вчера в 15:26 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 18:01 UNU #
вчера в 18:13 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 9:41 СкарлеттО #
вчера в 15:28 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 16:09 СкарлеттО #
вчера в 17:26 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 6:12 Т-пушка #
вчера в 3:54 tatabilga-2015 #
вчера в 15:28 alarm clock # (автор рецепта)
вчера в 2:08 мисс #
вчера в 15:28 alarm clock # (автор рецепта)
позавчера nelliundco #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
позавчера nelliundco #
позавчера Okoolina #
позавчера alarm clock # (автор рецепта)
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