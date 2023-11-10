А-ля кюфта из индейки

Налить воду в кастрюлю (желательно не широкую и высокую)и поставить на огонь.

Воду подсолить так, чтобы она была солоноватая.

Воду довести почти до кипения, но не кипятить!

Влажными руками делаем из индейки шар и опускаем в воду.