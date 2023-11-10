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  • 10 ноября 2023, 19:17
  • 1305

А-ля кюфта из индейки

Рецепт: А-ля кюфта из индейки

Сделанная по мотивам кявари кюфта, грудка индейки получается, как нежное суфле. Из специй только соль. Хороша в холодном виде для бутербродов, сэндвичей, с соусами. Вкус нежный, спокойный. В горячем виде полить растопленным маслом. Пробуем?

Категория: Закуски Закуски из мяса

Ингредиенты для «А-ля кюфта из индейки»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
657.1 ккал 		белки
65 г 		жиры
37 г 		углеводы
15.9 г
100 г блюда
ккал
156.5 ккал		 белки
15.5 г		 жиры
8.8 г		 углеводы
3.8 г

Рецепт «А-ля кюфта из индейки»:

  • Подготовить продукты.

  • Филе разрезать на тонкие пластинки и отбить.
    Убрать все прожилки.

  • Муку развести в молоке.
    Сложить все ингредиенты, кроме соли, в блендер.

  • Тщательно пробить.
    Когда покажется, что пробито, пробить еще раз.

  • Налить воду в кастрюлю (желательно не широкую и высокую)и поставить на огонь.
    Воду подсолить так, чтобы она была солоноватая.
    Воду довести почти до кипения, но не кипятить!
    Влажными руками делаем из индейки шар и опускаем в воду.

  • Довести до кипения и варить на небольшом огне 20-25 минут.
    Остудить или подавать в горячем виде, полив растопленным сливочным маслом.

  • Подавать в холодном виде на бутерброды, сэндвичи или с соусом.

Мнения разделились - муж сказал, что очень диетическое, но если сдобрить соусом или на бутер, то весьма неплохо.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей Конкурсные рецепты : Конкурс «Перекус на любой вкус» На завтрак На полдник На природу

Теги: перекус детям

Вкусы: нежный мясной

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А-ля кюфта из индейки
Рецепт: А-ля кюфта из индейки

Сделанная по мотивам кявари кюфта, грудка индейки получается, как нежное суфле. Из специй только соль. Хороша в холодном виде для бутербродов, сэндвичей, с соусами. Вкус нежный, спокойный. В горячем виде полить растопленным маслом. Пробуем?

Ингредиенты для «А-ля кюфта из индейки»:
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Комментарии и отзывы

Аллочка , принимай отчет . Спасибо большое ,очень вкусно получилось , все по моему вкусу , готовила точно по рецепту и варила 25 минут . Большое спасибо !
Урааа!Спасибо,Танюша,за быстрое и отличное исполнение!!!Очень рада,что понравилось! Отличное фото!
Индейка, она и есть диетическая дичь. Муж прав. Но вкусно, однозначно. Соль получается только в воду идет, в фарш нет?
Только в воду.
Интересный рецепт. Спасибо. Попробую. А как из говядины готовить? Технология такая же? Варить дольше? Каждый шарик именно из 250 гр мяса? Бульон, в котором варился мясной шарик уже не годится для супа, например?
Говядина нужна постная, все тоже самое, только еще 1 ч л коньяка добавить в блендер.Да ,шарики по 250 гр.Бульон я не использую ,тк он не насыщенный ,но дело вкуса.Просто я варю только костные бульоны, а супы и прочее большая редкость у нас.
Благодарю за ответ!
с говядиной варить 30 минут
Интересный рецепт, так еще не готовила!
Оля, это больше диетическое блюдо.
Мне подходит
Тогда надо пробовать Я когда то на кулинаре выставляла из говядины
Аллочка , так просто и вкусно конечно
Спасибо ,Танюша!
Никогда не пробовала, Мне такое пойдёт.
Так просто , Аллочка, и никаких мешков/упаковок?
Никаких,Нелличка Я очень люблю кюфту из говядины
Моя еда!
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