Кулинар Люмана (SAY7) предложила вариант быстрого дрожжевого теста под названием "Семейное", мне очень понравилось и быстрота приготовления, и вкус пирожков из этого чудесного теста, нежнейшие пирожки получились.
- 11 февраля 2009, 0:07
- 93574
Пирожки дрожжевые из теста "Семейное"
Ингредиенты для «Пирожки дрожжевые из теста "Семейное"»:
- Кефир (тесто) — 1 стак.
- Вода (теплая, тесто) — 1 стак.
- Дрожжи (прессованные или сухие 16 гр, тесто) — 50 г
- Сахар (1 ст.л. в тесто + 5 ст.л. в начинку)
- Соль (тесто) — 1 ч. л.
- Яйцо куриное (тесто) — 2 шт
- Масло растительное (6 ст.л. в тесто + 100 мл для жарки)
- Мука пшеничная / Мука (тесто) — 6,5 стак.
- Тыква (тертая, начинка) — 500 г
- Абрикос (замороженные, начинка) — 200 г
- Яблоко (кусочками,большое, начинка) — 1 шт
- Ванильный сахар (начинка) — 1 пакет.
Количество порций: 26
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
4235.6 ккал
|белки
146.5 г
|жиры
39.3 г
|углеводы
849.2 г
|Порции
|ккал
162.9 ккал
|белки
5.6 г
|жиры
1.5 г
|углеводы
32.7 г
|100 г блюда
|ккал
168.1 ккал
|белки
5.8 г
|жиры
1.6 г
|углеводы
33.7 г
Рецепт «Пирожки дрожжевые из теста "Семейное"»:
Просеем в большую миску 6 стаканов муки (0,5 стакана оставим на подмес), покрошим прессованные дрожжи прямо в муку.
Смешаем кефир с водой и сахаром, выльем на дрожжи и аккуратно перемешаем ложкой (захватываем только часть муки, чтобы получилось жидкое тесто), поставим в теплое место на 30-40 минут.
А мы пока приготовим сладенькую начинку, для этого чистим и трем на терке тыкву, чистим и режем на мелкие кусочки яблоко, абрикосы берем прямо из морозилки, добавляем сахар и ванильный сахар, тщательно перемешиваем и ставим в микроволновку на 20 минут (900 вт), через 6-7 минут 3 раза перемешиваем.
Получилась вот такая ароматнейшая вкуснятина, по вкусу очень напоминало апельсиновое варенье, по консистенции густая смесь, лепить пирожки было удобно ничего не вытекло.
Аккуратно перемешаем опару с мукой ложкой, яйца посолим, немного взобьем, добавим растительное масло, перемешаем эту смесь с тестом.
Замесим мягкое, эластичное тесто, смажем поверхность стола и руки растительным маслом и отобьем тесто о стол, чтобы из него вышел лишний воздух (минут 5)
Тесто не требует дополнительной расстойки, сразу делим на кусочки и формируем пирожки, пока лепим остальные, первые уже подошли на столе.
Наливаем на разогретую сковороду растительное масло (не много) и обжариваем по 3 минутки с каждой стороны на небольшом огне под крышкой.
Не верите? Быстренько приготовьте!
Приглашаю всех а столу, пока горяченькие!!!
Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5796
Комментарии и отзывы
1 час назад virgola71 #
3 октября 2017 года miriama-2015 #
3 октября 2017 года биа46 # (автор рецепта)
3 октября 2017 года miriama-2015 #
21 сентября 2017 года laletinakaterina #
Отдельное спасибо за тесто, конечно много дрожжей - это не есть хорошо (потому что во-первых, когда тесто подходит несколько раз оно получается нежнее, но и получается оно не всегда....и подходит по времени долго, а во-вторых некоторые считают, что дрожжи вредны и чем их больше, тем хуже, но я думаю что если за раз не съедать по 40 пирожков, то ничего с нами и не случиться ))))
На все про все у меня ушло 2,5 часа , правда я не жарила, а пекла в духовке. Спасибо за быстрый и простой рецепт)))))
21 сентября 2017 года биа46 # (автор рецепта)
Ароматной Вам выпечки ))
22 сентября 2017 года laletinakaterina #
27 сентября 2017 года miriama-2015 #
1 октября 2017 года laletinakaterina #
2 октября 2017 года miriama-2015 #
5 октября 2017 года laletinakaterina #
17 декабря 2016 года svettarasa #
17 декабря 2016 года биа46 # (автор рецепта)
22 марта 2016 года Юнона Ром #
22 марта 2016 года биа46 # (автор рецепта)
Пеките и не сомневайтесь, выпечка теперь будет отлично получаться, в этом году и кулич испеките, и у меня есть отличный вариант кулича "Венского" в рецептах. Пеките на радость своим родным и близким )))
24 января 2016 года schmeluk #
24 января 2016 года биа46 # (автор рецепта)
14 января 2016 года Миледи Я #
14 января 2016 года биа46 # (автор рецепта)
12 января 2016 года Миледи Я #
12 января 2016 года биа46 # (автор рецепта)
11 января 2016 года Лариса 555 #
11 января 2016 года биа46 # (автор рецепта)
20 ноября 2015 года Неподарок2 #
Жарила беляши,ушли на УРА.Не обошлось и без курьёза:поставила на замес в хлебопечку,так ведь убежало.Но всё бережно собрала и итог не разочаровал.Спасибо!
20 ноября 2015 года биа46 # (автор рецепта)
27 октября 2015 года Eugenita #
27 октября 2015 года биа46 # (автор рецепта)
24 мая 2015 года Sandra-15 #
24 мая 2015 года биа46 # (автор рецепта)
21 октября 2014 года Демурия #
Нежное, мягкое с отличным подъемом и оооочень вкусное! Делала лепешки с сыром и творогом с сухой аджикой.
21 октября 2014 года биа46 # (автор рецепта)
21 сентября 2014 года Бирюза-2014 #
21 сентября 2014 года биа46 # (автор рецепта)
3 августа 2014 года mtata #
Тесто очень нежное и вкусное!!!!
3 августа 2014 года биа46 # (автор рецепта)
2 декабря 2013 года irinka-veselaja #
2 декабря 2013 года биа46 # (автор рецепта)
1 ноября 2013 года mariana82 #
1 ноября 2013 года биа46 # (автор рецепта)
9 сентября 2013 года Сиеста 111 #
9 сентября 2013 года биа46 # (автор рецепта)
18 июля 2013 года Лада16 #
18 июля 2013 года биа46 # (автор рецепта)
18 июля 2013 года Лада16 #
18 июля 2013 года биа46 # (автор рецепта)
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