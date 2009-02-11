Пирожки дрожжевые из теста "Семейное"

А мы пока приготовим сладенькую начинку, для этого чистим и трем на терке тыкву, чистим и режем на мелкие кусочки яблоко, абрикосы берем прямо из морозилки, добавляем сахар и ванильный сахар, тщательно перемешиваем и ставим в микроволновку на 20 минут (900 вт), через 6-7 минут 3 раза перемешиваем.