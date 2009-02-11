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Версия для печати Рецепты Выпечка Изделия из теста Пироги
  • 11 февраля 2009, 0:07
  • 93574

Пирожки дрожжевые из теста "Семейное"

Рецепт: Пирожки дрожжевые из теста Семейное

Кулинар Люмана (SAY7) предложила вариант быстрого дрожжевого теста под названием "Семейное", мне очень понравилось и быстрота приготовления, и вкус пирожков из этого чудесного теста, нежнейшие пирожки получились.

Категория: Выпечка Изделия из теста Пироги

Ингредиенты для «Пирожки дрожжевые из теста "Семейное"»:

Количество порций: 26

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4235.6 ккал		 белки
146.5 г		 жиры
39.3 г		 углеводы
849.2 г
Порции
ккал
162.9 ккал		 белки
5.6 г		 жиры
1.5 г		 углеводы
32.7 г
100 г блюда
ккал
168.1 ккал		 белки
5.8 г		 жиры
1.6 г		 углеводы
33.7 г


Рецепт «Пирожки дрожжевые из теста "Семейное"»:

Просеем в большую миску 6 стаканов муки (0,5 стакана оставим на подмес), покрошим прессованные дрожжи прямо в муку.

Смешаем кефир с водой и сахаром, выльем на дрожжи и аккуратно перемешаем ложкой (захватываем только часть муки, чтобы получилось жидкое тесто), поставим в теплое место на 30-40 минут.

А мы пока приготовим сладенькую начинку, для этого чистим и трем на терке тыкву, чистим и режем на мелкие кусочки яблоко, абрикосы берем прямо из морозилки, добавляем сахар и ванильный сахар, тщательно перемешиваем и ставим в микроволновку на 20 минут (900 вт), через 6-7 минут 3 раза перемешиваем.

Получилась вот такая ароматнейшая вкуснятина, по вкусу очень напоминало апельсиновое варенье, по консистенции густая смесь, лепить пирожки было удобно ничего не вытекло.

Пока готовилась начинка, опара выросла и заполнила собой всю миску.

Аккуратно перемешаем опару с мукой ложкой, яйца посолим, немного взобьем, добавим растительное масло, перемешаем эту смесь с тестом.

Замесим мягкое, эластичное тесто, смажем поверхность стола и руки растительным маслом и отобьем тесто о стол, чтобы из него вышел лишний воздух (минут 5)

Тесто не требует дополнительной расстойки, сразу делим на кусочки и формируем пирожки, пока лепим остальные, первые уже подошли на столе.

Наливаем на разогретую сковороду растительное масло (не много) и обжариваем по 3 минутки с каждой стороны на небольшом огне под крышкой.

Внученька очень любит пирожки с картофелем, как ей можно отказать?

Красавцы получились, не могла налюбоваться на них.

Еще раз хочу выразить благодарность Люмане за этот чудесный рецепт теста, пирожочки получились пышные, мягонькие, и очень вкусные!!!
Не верите? Быстренько приготовьте!
Приглашаю всех а столу, пока горяченькие!!!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме - http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?f=34&t=5796
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак : Сытный завтрак На обед На полдник На ужин

Теги: ужин полдник обед завтрак выпечка

Вкусы: сладкий абрикосовый яблочный вкусные

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Пирожки дрожжевые из теста Семейное
Описание: Кулинар Люмана (SAY7) предложила вариант быстрого дрожжевого теста под названием "Семейное", мне очень понравилось и быстрота приготовления, и вкус пирожков из этого чудесного теста, нежнейшие пирожки получились.


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Фотографии «Пирожки дрожжевые из теста "Семейное"» от приготовивших (8)

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Комментарии и отзывы

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Восхитительное тесто! Делала пол порции, для нас двоих в самый раз. Пирожки получились супер вкусные, пышные, аппетитные! Готовила с капустой тушенной, любим мы такие! Спасибо огромное, Ирина, за прекрасный рецепт!
Комментарий только что оставила, а вот и фото-отчет:
Отличные пирожки, спасибо за фото ))
Как можно не съедать за раз 40 этих ПИРОЖКОВ?!!! Огромное спасибо за рецепт. Кислое молоко появляется быстрее, чем реализуется. Оладушки и блинчики уже надоели. А тут шикарный рецепт, достаточно простой в исполнении, с великолепным результатом. Я сделала с картошкой и пекла в духовке, только смазала все хорошенько постным маслом. Хорошо, что не взялась за двойную порцию (50 г дрожжей еще ожидают своего часа). Большая миска с горой, но после того, как несколько штук смолотили горячими прямо с противня. Конечно, великолепный вид получился благодаря тому, что у меня электродуховка - в ней невозможно спалить выпечку, как в газ.духовке. Большущее упущение модераторов сайта, что в ингредиентах нет кислого молока, а только кефир. Но секрет рецепта, по-моему в том, что вода 1:1 разбавляет кислое молоко. Я в блины тоже обязательно воду добавляю, иначе они не будут тоненькими.
Сделала вчера пирожки! Ох...я совсем не ожидала что их получится так много ))) Начинку делала из тыквы, банана и грецких орехов, мне очень понравилась идея делать начинку в микроволновке, никогда раньше до этого не пробовала. Однако, у меня почему то выделилось очень много сока...я думаю тут дело в тыкве, она в этот раз была какая-то не сильно рыжая и плохо и долго запекалась в духовке (в других блюдах), но ничего страшного сок я слила и сделаю с ним потом какой нибудь сладкий соус, мусс или крем)))
Отдельное спасибо за тесто, конечно много дрожжей - это не есть хорошо (потому что во-первых, когда тесто подходит несколько раз оно получается нежнее, но и получается оно не всегда....и подходит по времени долго, а во-вторых некоторые считают, что дрожжи вредны и чем их больше, тем хуже, но я думаю что если за раз не съедать по 40 пирожков, то ничего с нами и не случиться ))))
На все про все у меня ушло 2,5 часа , правда я не жарила, а пекла в духовке. Спасибо за быстрый и простой рецепт)))))
О, порадовали Вы меня )) Давно не готовила пирожки по этому рецепту, непременно на следующей неделе пожарю, спасибо, что напомнили ))
Ароматной Вам выпечки ))
Спасибо ))
Ответ для laletinakaterina
Попробуйте на том соке, что выделился из тыквы, сделать печенье. Я так делаю все время, тыква очень много сока дает. Рецепт беру с этого сайта "печенье на рассоле". Только вместо рассола беру тыквенный сироп. Там 1:1:1:1 рассол, растительное масло, сахар и мука. Немного соды гашенной. Просто и сердито. Результат очень хороший. Но рецепт, все таки поищите сами, может я что-то путаю.
Ага, спасибо, в следующий раз попробую)) рецепт есть!
Ответ для laletinakaterina
Как можно не съедать за раз 40 этих ПИРОЖКОВ?!!!
Сладкие пирожки с тыквой - наше давнее любимое угощение, но в сочетании с абрикомом я еще не готовила. Так вот, с абрикосом - еще вкуснее: получается очень душистая начинка, с ярким летним вкусом. За окном зима, а ешь эти пирожки, и по ощущениям- лето, будто наполняешься солнечной энергией, а заодно и витаминами. В общем, эта простая начинка покорила меня)) Отдельно скажу по тесту- мы жареные пирожки не любим, поэтому я готовила их в духовке - тесто абсолютно не капризное, легко формируется в пирожки, хорошо подходит при расстойке и красиво румянится при выпечке. Готвила на 200 град на нижнем уровне в электрической духовке. Спасибо автору огромное!))
Здорово, я очень рада, что начинка покорила и вас )) Пеките пироги с удовольствием, благодарю за фото ))
Как-то не сложилось у меня с дрожжевым тестом))) Вышла замуж и решила любимого порадовать пирожками (свекровь частенько пекла). Но....Сказать, что не вышло, это ничего не сказать))))) Это было ФИАСКО, причем с большой буквы)))) Было это почти 19 лет назад. С тех пор ни разу не пыталась сотворить что-либо из дрожжевого теста))) А муж частенько просил то пирогов, то ватрушек. И вот мне почти 40 и за плечами 19 лет замужества, двое деток и я только СЕЙЧАС рискнула))))) И ведь ВЫШЛО)))))) Это я всё к чему. К тому, что СПАСИБО ВАМ за то, что с подвигли меня на вторую попытку))) Тесто Ваше изумительное. Я делала сразу двойную порцию и напекла гору пирожков. Кстати, попробовала его в духовке и оно и там шикарное. Еще раз - СПАСИБО))) Теперь этот рецепт и в моей кулинарной книге)))
Ой, как мне приятно !!!
Пеките и не сомневайтесь, выпечка теперь будет отлично получаться, в этом году и кулич испеките, и у меня есть отличный вариант кулича "Венского" в рецептах. Пеките на радость своим родным и близким )))
Огромное спасибо за чудесный рецепт! Пирожки, как пух, нежные и пушистые. Начинку делала творожную и тыкву с апельсином. Муж в восторге, теперь просит беляшей только из такого теста. Еще раз спасибо!!!
Всегда приятно слышать от родных похвалу в свой адрес, ароматной вам выпечки ))
Вот они пушистики!!!! Теперь только по вашему рецепту будем стряпать!!! Быстрее и вкуснее не бывает!!!!Спасибо!!!
Точно, такие пухленькие, спасибо за фото и добрый отзыв о рецепте ))
Супер тесто!!!!! Очень воздушное,тает во рту!!!!Как раз такое искала.Ребенок кажется сегодня лопнет!!!! Спасибо за чудесный рецепт!!!! Теперь мой любимый!!!! И очень быстрый!!!!
Очень рада, пеките на радость своим близким, спасибо за чудесный комментарий ))
Ирочка, молодец!!! Стащила у тебя пирожок, восторг полнейший!!!!!
Спасибки, Ларочка, надеюсь и тебе пирожки понравятся ))
Очень долго искала компромисс между дрожжевым и кефирным тестом.И вот оно,то что надо.
Жарила беляши,ушли на УРА.Не обошлось и без курьёза:поставила на замес в хлебопечку,так ведь убежало.Но всё бережно собрала и итог не разочаровал.Спасибо!
Главное, что вы не разочаровались, спасибо за добрый отзыв ))
Очень вкусное, хорошее тесто. Делала с картошкой, с капустой, сладкие с морковкой и беляши. Огромное спасибо за рецепт! Ну ооочень вкусно!
Ой, мне ну очень приятно !!!
Тесто ОЧЕНЬ вкусное , оценили все: за пирожками так и бегают ( хотя до этого наелись... ) Делала с повидлом, горохом и "сосиски в тесте" . Спасибочки от всей семьи
Мне так приятно, пеките с удовольствием пирожочки ))
Восхитительное тесто получилось! ВОСТОРГ!!!
Нежное, мягкое с отличным подъемом и оооочень вкусное! Делала лепешки с сыром и творогом с сухой аджикой.
Оленька, мне очень приятно, спасибо за фото ))
Очень понравилась идея начинки для пирожков - для меня это новое. Спасибо за идею!
Готовьте с удовольствием ))
Ириша принимай и мой скромненький отчет по тесту,сделала пирожки с куриными потрошками,вот отвела душу!!!!!
Тесто очень нежное и вкусное!!!!
Спасибки за фотоулику ))) Рада, что пирожки понравились, с потрошками и я лю ))
Большое спасибо Ирочка за вкусные пирожки, и за отличное тесто!!!!!!!!!!! Тесто не стает твердым, даже на второй день!
Пожалуйста, Ирочка, и отдельное спасибки за фото аппетитных пирожочков ))
все бы ничего, но начинки для такого количества теста оказалось маловато... пришлось допекать плюшками
Очень вкусные, пышные и необычные пирожки!!!
Очень вкусные, пышные и необычные пирожки!!!
а почему необычные ?
Начинка не стандартная!!!
Начинка не стандартная!!!
ага, понятненько, зато очень вкусная
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