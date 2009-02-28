Эх! как хорошо.. что раз в год есть такой восхитительный обычай: целую неделю есть блины!!! и ведь, чем больше съешь, тем счастливее.. богаче и лучше будет год!!!.. и нужно с размахом проводить зиму и встретить КРАСАВИЦУ - ВЕСНУ!!!... и, конечно... каждый день хочется отведать каких-нибудь ОСОБЕННЫХ блинчиков.. или блинных пирогов... предлагаю на Ваш суд сладкий блинный пирог... это такое наслаждение - ОТВЕДАТЬ хотя бы мааааленький кусочек этого творожно-шоколадно-в ишневого блаженства... и слова здесь лишние... это так вусно, что ПРОСТО.. АХ!
- 28 февраля 2009, 0:49
- 38267
Блинный пирог "Просто "АХ!"
Ингредиенты для «Блинный пирог "Просто "АХ!"»:
- Паста шоколадная (я готовила по рецепту Еленушки, за что ей ОГРОМНЕЙШЕЕ СПАСИБО!!! это очень вкусно!!!) — 350 г
- Блин (по Вашему любимому рецепту) — 6 шт
- Творог — 360 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Мука пшеничная / Мука — 3 ст. л.
- Молоко — 100 мл
- Ванилин (немного, для аромата)
- Масло сливочное (немного, для смазки формочки и бинчиков)
- Вишня (у меня из варенья...можно взять просто замороженую, но тогда целый стакан и смешать ее надо с 1/2 стакана сахара ) — 2/3 стак.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4483.9 ккал
|
белки
164 г
|
жиры
154.8 г
|
углеводы
607.4 г
|100 г блюда
|ккал
206.6 ккал
|белки
7.6 г
|жиры
7.1 г
|углеводы
28 г
Рецепт «Блинный пирог "Просто "АХ!"»:
Все, что нам понадобится
рецепт шоколадной пасты можно посмотреть тут:
http://www.povarenok .ru/recipes/show/183 82/
Творог смешиваем с желтками, 1ст. л. муки и ванилинчиком, все хорошо перемешиваем в однородную пушистую массу
в шоколадную пасту добавляем 2 ст. л. муки и молоко, все тщательно размешиваем
Форму (у меня маленькая форма.. объемом 1-1,5 литра) смазываем маслом, выкадываем блинчики внахлест, чтобы свешивались края с бортика
Выкладываем треть творожной массы на блинчик и сворачиваем его в трубочку, так же заворачиваем еще один блин
Заворачиваем края, смазываем маслом краешки, чтобы они плотненько легли друг на друга
выпекаем в разогретой до 200С духовке 30 минут
Готовый пирог переворачиваем на блюдо, которое можно отправить в духовку ( я взяла нижнюю часть разъемной формы для выпекания, застелила бумагой для выпечки, смазала маслом и перевернула на нее пирог)
Белки взбиваем с сахаром в крепкую пышную.. стойкую массу, покрываем ей пирог и возвращаем в разогретую до 180С духовку еще минут на 20 (пока пирог не станет приятного коричневатого цвета... а кухня не наполнится ароматами безе..)
Готовый пирог достаем и нарезаем кусочками... это вкусно и в горячем виде.. и в холодном..
приятнейшего Вам аппетита!!! :)
Комментарии и отзывы
10 октября 2015 года vavelena #
10 октября 2015 года vavelena #
2 марта 2014 года амирзая #
29 марта 2013 года Кантюша #
21 марта 2012 года Ната223 #
28 сентября 2011 года Водолейкина #
16 июля 2010 года Aljusik3 #
30 ноября 2010 года Meotida # (автор рецепта)
22 апреля 2010 года ирина66 #
27 марта 2010 года Yanochka17 #
18 февраля 2010 года Lerochka1 #
1 февраля 2010 года Ольга6119 #
1 февраля 2010 года Meotida # (автор рецепта)
20 мая 2009 года Natalka01 #
29 декабря 2009 года Meotida # (автор рецепта)
16 апреля 2009 года Надюшище deleted #
29 декабря 2009 года Meotida # (автор рецепта)
26 марта 2009 года Романна #
29 декабря 2009 года Meotida # (автор рецепта)
21 марта 2009 года Irisik #
29 декабря 2009 года Meotida # (автор рецепта)
15 марта 2009 года Konniia #
++++++++++
29 декабря 2009 года Meotida # (автор рецепта)
11 марта 2009 года Pachita #
29 декабря 2009 года Meotida # (автор рецепта)
10 марта 2009 года розочка #
29 декабря 2009 года Meotida # (автор рецепта)
4 января 2010 года розочка #
3 марта 2009 года Хомячок #
29 декабря 2009 года Meotida # (автор рецепта)
30 декабря 2009 года Хомячок #
11 января 2010 года Meotida # (автор рецепта)
2 марта 2009 года Очарование #
29 декабря 2009 года Meotida # (автор рецепта)
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