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Версия для печати Рецепты Выпечка Блины, оладьи, сырники
  • 28 февраля 2009, 0:49
  • 38267

Блинный пирог "Просто "АХ!"

Рецепт: Блинный пирог Просто АХ!

Эх! как хорошо.. что раз в год есть такой восхитительный обычай: целую неделю есть блины!!! и ведь, чем больше съешь, тем счастливее.. богаче и лучше будет год!!!.. и нужно с размахом проводить зиму и встретить КРАСАВИЦУ - ВЕСНУ!!!... и, конечно... каждый день хочется отведать каких-нибудь ОСОБЕННЫХ блинчиков.. или блинных пирогов... предлагаю на Ваш суд сладкий блинный пирог... это такое наслаждение - ОТВЕДАТЬ хотя бы мааааленький кусочек этого творожно-шоколадно-в ишневого блаженства... и слова здесь лишние... это так вусно, что ПРОСТО.. АХ!

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники

Ингредиенты для «Блинный пирог "Просто "АХ!"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4483.9 ккал 		белки
164 г 		жиры
154.8 г 		углеводы
607.4 г
100 г блюда
ккал
206.6 ккал		 белки
7.6 г		 жиры
7.1 г		 углеводы
28 г

Рецепт «Блинный пирог "Просто "АХ!"»:

Все, что нам понадобится
рецепт шоколадной пасты можно посмотреть тут:
http://www.povarenok .ru/recipes/show/183 82/

Творог смешиваем с желтками, 1ст. л. муки и ванилинчиком, все хорошо перемешиваем в однородную пушистую массу
в шоколадную пасту добавляем 2 ст. л. муки и молоко, все тщательно размешиваем

Форму (у меня маленькая форма.. объемом 1-1,5 литра) смазываем маслом, выкадываем блинчики внахлест, чтобы свешивались края с бортика

Выливаем половину шоколадной массы

Добавляем в творожную массу вишенку

Выкладываем треть творожной массы на блинчик и сворачиваем его в трубочку, так же заворачиваем еще один блин

На шоколадную массу выкладываем блинчик

Выкладываем блинчики с творожной начинкой слоем в форму

Заливаем оставшейся шоколадной пастой

Выкладываем оставшуюся творожную начинку

Заворачиваем края, смазываем маслом краешки, чтобы они плотненько легли друг на друга
выпекаем в разогретой до 200С духовке 30 минут

Готовый пирог переворачиваем на блюдо, которое можно отправить в духовку ( я взяла нижнюю часть разъемной формы для выпекания, застелила бумагой для выпечки, смазала маслом и перевернула на нее пирог)

Белки взбиваем с сахаром в крепкую пышную.. стойкую массу, покрываем ей пирог и возвращаем в разогретую до 180С духовку еще минут на 20 (пока пирог не станет приятного коричневатого цвета... а кухня не наполнится ароматами безе..)

Готовый пирог достаем и нарезаем кусочками... это вкусно и в горячем виде.. и в холодном..
приятнейшего Вам аппетита!!! :)



Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На полдник На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Рождество На ужин : На десерт

Теги: завтрак обед ужин гости блины десерт пирог масленица

Вкусы: яркий вишневый шоколадный сладкий творожный восхитительный

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Блинный пирог "Просто "АХ!"
Рецепт: Блинный пирог Просто АХ!

Эх! как хорошо.. что раз в год есть такой восхитительный обычай: целую неделю есть блины!!! и ведь, чем больше съешь, тем счастливее.. богаче и лучше будет год!!!.. и нужно с размахом проводить зиму и встретить КРАСАВИЦУ - ВЕСНУ!!!... и, конечно... каждый день хочется отведать каких-нибудь ОСОБЕННЫХ блинчиков.. или блинных пирогов... предлагаю на Ваш суд сладкий блинный пирог... это такое наслаждение - ОТВЕДАТЬ хотя бы мааааленький кусочек этого творожно-шоколадно-в ишневого блаженства... и слова здесь лишние... это так вусно, что ПРОСТО.. АХ!

Ингредиенты для «Блинный пирог "Просто "АХ!"»:

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Фотографии «Блинный пирог "Просто "АХ!"» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

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Это очень вкусный блинный пирог!)) никто не стал ждать, когда остынет)))) только я делала без белковой обмазки
Какая красота!!! Спасибо за рецепт)))
На вид просто супер! Жаль что Масленница закончилась.Но после поста обязательно приготовлю.
Не получился ...шоколадная паста подвела меня ..жидкая какая-то получилась..ну все сказали, что вкусно..но просто жуткого выгляда этот тортик ..всё растеклось из-за шокопасты...формы после переворачивания никакой не осталось..Вообще-то все наши сказали, что вишня с какао не удачное сочетание . Но на вкус и цвет...как говорится, друга нет! Одно жалко- провозилась кучу времени ..хотела порадовать всех очередным поварёнковским шедевром. Одно утешение, слопали всё , наверное больше из любви и уважения - первый раз такой кошмарик у меня с рецептом из поварёнка. Больше делать его не буду.
Великолепно!!! Спасибо за рецепт!!!
Ого Такое надо еще придумать!!!!
Dasha vash pirog prosto super!Ja segodnja ego prigotovila,tolko u menja krem zudkij pochemu-to!Esli mozno-to napishute u vas napisano myka-3stakana,a dobavit v krem-1 st.lozku i2 st.lozki!A kuda ostalnyju myky?Ili tam kaka-ja-to opechatka?Vu-umnichka!Spasibo ogromnoe!
муки в крем 3 ст.л. .. после ввода новой системы ингредиентов.. они сбились :’(
Вкуснятина!!!! Суперрр!
Ням - нятина!просто супер!
Скоро масленная и обязательно сделааю такой шедевр.Спасибо!
очень рада, что идея Вам понравилась...на здоровье
Вкусняшка
спасибо большое
Офигеть! Не думала, что из блинов можно сворганить такой ЧУДО
спасибо большое
Супер
спасибо большое
Шикарный пирог,даже и не подумала, что это с блинчиков. Супер.
спасибо большое
Вот это пирожок!!! Шикарный, бесподобный...и т.п.
++++++++++
спасибо большое
Ого!Ахнешь от такого ,пожалуй!!!БЕСПОДОБНО!!!
спасибо большое
Дашуля, просто прелесть!!!!!!!!!!!!!!!!
спасибо большое
Дашик!!!! Очередной блинный шедевр!!!!
спасибо большое
Еще разочек с НАСТУПАЮЩИМ!!!!!!
спасибо огромное, солнышко!!!
Дашуля очень вкусно, оригинально!
спасибо большое
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