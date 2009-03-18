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  • 18 марта 2009, 18:54
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Постный плов с чечевицей

Рецепт: Постный плов с чечевицей

Вчера был плов с нутом... Сегодня совсем другой.. с чечевицей.. Вкусно... и что не маловажно полезно)))На конкурс "Постимся с "Moulinex"".

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых

Ингредиенты для «Постный плов с чечевицей»:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1082.7 ккал 		белки
41.5 г 		жиры
35.3 г 		углеводы
151.6 г
Порции
ккал
541.4 ккал		 белки
20.8 г		 жиры
17.7 г		 углеводы
75.8 г
100 г блюда
ккал
114 ккал		 белки
4.4 г		 жиры
3.7 г		 углеводы
16 г




Рецепт «Постный плов с чечевицей»:

Лук и морковь мелко режем..и тушим в небольшом колличестве воды(Или можно предварительно обжарить на растительном масле)

Добавляем рис..чечевицу...томаты (предварительно порубленные)Или томатный сок..1.5 стакана воды..(Если вы не добавляете томатный сок или томаты...Воды берем 2 стакана)..Солим...перчим..Чеснок режем на дольки..Добавляем в плов...Затем куркума..

Доводим до кипения...притушим огонь...и на слабом огне тушим ..под закрытой крышкой..20 минут..Не мешайте!!!

Через 20 минут..Рис и чечевица всю воду забрали...Снимите с огня..посыпьте зеленью..и чесноком..Закройте крышкой..и оставьте подышать плов ..еще 5-8 минут...Затем перемешайте..

Приятного аппетита!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед На ужин Специальное питание : Постное питание

Теги: горячее

Вкусы: вкусный

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Постный плов с чечевицей
Рецепт: Постный плов с чечевицей

Вчера был плов с нутом... Сегодня совсем другой.. с чечевицей.. Вкусно... и что не маловажно полезно)))На конкурс "Постимся с "Moulinex"".

Ингредиенты для «Постный плов с чечевицей»:

Комментарии и отзывы

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Замечательный плов получился. Делала в мультиварке. Очень вкусно. И как гарнир, и как основное блюдо. Благодарю за рецепт
Приготовила плов. Но рис разварился, получился плов-пюре. Как постное блюдо буду готовить.
Неплохо. Но моркови нужно чуть побольше.
вкусно получилось! Чечевицу предварительно замочила часа на три (боялась, что за 20 мин не приготовится). Вкус интересный, понравилось даже детям, которые чечевицу не жалуют ))
Спасибо за рецепт!
Какой замечательный рецепт! Очень вкусный плов получился! Никаких проблем с чечевицей не возникло. Из специй я добавляла смесь перцев и так как не оказалось у меня куркумы, я положила карри, в ней она есть, помидоры свежие порезала.Очень ароматный и рассыпчатый плов ! Делала двойную порцию и не пожалела!Ксюшенька спасибо за рецепт!
Впервые готовила чечевицу, судя по аромату и виду - должно быть невероятно вкусно! Завтра испробуем-с))
Правда за 20 минут она не была готова... Пришлось томить значительно дольше)
сделала плов в мультиварке, очень сытно, спасибо за рецепт!
Я к Вам с благодарностью.) Очень нравится этот плов, попробовала приготовить один раз, понравилось, теперь готовлю часто. Всем, кого угощала, очень нравится и спрашивают рецепт. Спасибо что поделились!
Впервые пробовали чечевицу- очень понравилось!!! Отличный рецепт!!!!
Рецепт ваш понравился ещё много лет назад, когда постилась. Сейчас посты не соблюдаю, но плов от этого менее вкусным не стал. Огромное спасибо за рецепт. Сегодня готовила опять этот плов. Вкуснотища!! Только немножко отошла от рецепта, чечевицу добавляю из баночки, консервированную.
Сегодня приготовила ваш плов. Вкуснотища! До этого с зеленой чечевицей подружиться не получалось. Огромное спасибо за рецепт!
Я как-то зеленую чечевицу сутки отмачивала, так она ни на чуть-чуть не стала мягче. Делала тогда котлеты из чечевицы - чуть мясорубку не сломала. Так какая чечевица более мягкая и нежная? Посоветуйте пожалуйста, может из другой чечевицы и вкус будет вкуснее.
Самая мягкая и нежная чечевица - консервированная в баночке. Я конечно не профессионал в этом деле, но уже не первый раз готовлю этот плов и добавляю именно такую. Хотя конечно у каждого свои предпочтения.
Спасибо за простой и вкусный рецепт! Готовила с оранжевой чечевицей (дома только такая была), положила ее позже, чем рис, а то она разваривается быстро. Вкусно и само по себе, и как гарнир.
Ну по теме , если , то за неимением сока или пасты - попробовала из помидор в блендере сделать пюре и добавить его подсолив )) Плюс куркуму , видимо , все же придется где-то постараться разыскать - нередко смотрю встречается в рецептах , которые мне попадаются А вот с зеленой чечевицей впервые пробую блюдо приготовить , т.к. до этого пробовала супы с красной чечевицей и "влюбилась" прям в нее потом и вот в итоге решила попробовать другие её виды )) Посмотрим чего выйдет )) Правда еще жидкости все же побольше добавляла сейчас , пока готовилось все , а то чечевица не разварилась у меня , если следовать рецепту Но ничего , надеюсь съедобно минимум выйдет
Не потеме , но ..... https://www.povarenok.ru/data/cache/2013mar/03/48/280228_36047-640x480.jpg , где говорится " Доводим до кипения...притушим огонь...и на слабом огне тушим ..под закрытой крышкой..20 минут..Не мешайте!!! " - мне одной видится какой-то оранжевый радостный детеныш-монстрик ? XD
скажите,а оранжевая чечевица подойдет в виде исключения?другой у нас нет,тока оранж,что делать?
Забираю в кк
Очень и очень вкусно! наконец удалось ввести чечевицу в рацион спасибо!
Решила приготовить что то с чечевицы.
Остановилась на вашем рецепте.
Думаю будет вкусно!
Спасибо за рецепт!
Интересный рецепт !!!
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