Вчера был плов с нутом... Сегодня совсем другой.. с чечевицей.. Вкусно... и что не маловажно полезно)))На конкурс "Постимся с "Moulinex"".
- 18 марта 2009, 18:54
- 120212
Постный плов с чечевицей
Ингредиенты для «Постный плов с чечевицей»:
- Рис — 0.5 стак.
- Чечевица (зелёная) — 0.5 стак.
- Морковь — 1 шт
- Лук репчатый — 1 шт
- Томаты в собственном соку (или томантый сок) — 0.5 стак.
- Специи
- Чеснок — 1 зуб.
- Куркума (Не обязательно) — 0.5 ч. л.
- Масло растительное (не обязательно) — 2 ст. л.
- Вода — 1.5 стак.
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1082.7 ккал
|
белки
41.5 г
|
жиры
35.3 г
|
углеводы
151.6 г
|Порции
|ккал
541.4 ккал
|белки
20.8 г
|жиры
17.7 г
|углеводы
75.8 г
|100 г блюда
|ккал
114 ккал
|белки
4.4 г
|жиры
3.7 г
|углеводы
16 г
Рецепт «Постный плов с чечевицей»:
Лук и морковь мелко режем..и тушим в небольшом колличестве воды(Или можно предварительно обжарить на растительном масле)
Добавляем рис..чечевицу...томаты (предварительно порубленные)Или томатный сок..1.5 стакана воды..(Если вы не добавляете томатный сок или томаты...Воды берем 2 стакана)..Солим...перчим..Чеснок режем на дольки..Добавляем в плов...Затем куркума..
Доводим до кипения...притушим огонь...и на слабом огне тушим ..под закрытой крышкой..20 минут..Не мешайте!!!
Через 20 минут..Рис и чечевица всю воду забрали...Снимите с огня..посыпьте зеленью..и чесноком..Закройте крышкой..и оставьте подышать плов ..еще 5-8 минут...Затем перемешайте..
Комментарии и отзывы
12 мая MarinaS16 #
24 марта 2019 года panacea crimea #
9 мая 2018 года Stillet #
12 декабря 2017 года sunaly #
Спасибо за рецепт!
20 октября 2017 года marina210582 #
25 апреля 2016 года konorina #
Правда за 20 минут она не была готова... Пришлось томить значительно дольше)
15 апреля 2016 года yuvl #
5 февраля 2016 года Мама Сени и Миши #
23 января 2015 года m yefimchyk #
9 января 2015 года junonag #
14 ноября 2014 года Ольга Григоренко #
10 сентября 2014 года Milk-mila #
9 января 2015 года junonag #
11 июля 2014 года higgsbizon #
4 июля 2014 года Imber Orlovskaya #
4 июля 2014 года Imber Orlovskaya #
4 апреля 2014 года Олярия #
14 марта 2014 года пеки-нес #
13 октября 2013 года Ивана2 #
26 июля 2012 года Hellen_ka #
Остановилась на вашем рецепте.
Думаю будет вкусно!
Спасибо за рецепт!
1 сентября 2010 года Виктория09 deleted #
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