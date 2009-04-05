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  • 5 апреля 2009, 15:41
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Рыба "Волшебная золотая рыбка"

Рецепт: Рыба Волшебная золотая рыбка

Хочу представить вам чудесное блюдо, которое не имеет названия и не относится ни к одной конкретной кухне, но оно по истине волшебно и чудесно. Это рыбка, маринованная со специями, лимонным соком, соевым соусом и запечeнная в духовке с лучком, томатами и картошечкой под золотистой майонезно-сырной шубкой. Попробуйте это королевское блюдо хотя бы раз, и оно с первого кусочка покорит Ваше сердце и навсегда станет Вашим любимым блюдом!

Категория: Горячие блюда Блюда из рыбы и морепродуктов Горячие блюда из рыбы

Ингредиенты для «Рыба "Волшебная золотая рыбка"»:

Время приготовления:

Количество порций: 2

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
755.9 ккал		 белки
64.5 г		 жиры
21.6 г		 углеводы
76 г
Порции
ккал
378 ккал		 белки
32.3 г		 жиры
10.8 г		 углеводы
38 г
100 г блюда
ккал
86.9 ккал		 белки
7.4 г		 жиры
2.5 г		 углеводы
8.7 г

Рецепт «Рыба "Волшебная золотая рыбка"»:

Для начала давайте приготовим всё необходимое. Все ингредиенты здесь очень простые и доступные.

Сначала нам необходимо замариновать филе рыбки примерно на пол часа. Для этого полейте рыбку соевым соусом и лимонным соком. Рыбку можно использовать любую, лишь бы она была без костей.

Затем посыпьте солью, чёрным и красным (острым) перцем, куркумой (не обязательно) и каким-нибудь готовым набором специй (по желанию). Маринуйте около получаса.

Приготовьте посуду, в которой будете запекать нашу рыбку. Выложите на дно нарезанную тонкими ломтиками картошечку. Чем тоньше порежете, тем лучше она пропечётся. А сверху выложите лучок, нарезанный полукольцами.

Посолите, поперчите, посыпьте зеленью и специями.

Положите сверху рыбку.

Теперь добавьте помидорку и сверху выложите лучком.

Снова положите картошечку и посыпьте сверху солью, зеленью и специями.

Полейте майонезом

И посыпьте натёртым на мелкой тёрке сыром. Поместите всю эту красоту в духовку и запекайте при температуре 180 градусов около 45 минут.

Спустя 45 минут, достаём наше чудо из духовочки и несколько минут любуемся его красотой и наслаждаемся чудесным ароматом. :-)

Выкладываем в тарелочки и поглощаем всю эту вкуснейшую прелесть с огромным удовольствием.
Будьте счастливы и здоровы! Приятного аппетита!

Этот рецепт - участник акции "Готовим вместе - кулинарная неделя". Обсуждение приготовления на форуме: http://forum.povarenok.ru/viewtopic.php?t=3776&postdays=0&postorder=asc&start=0
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На обед / На полдник / На ужин На обед : На второе На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: обед горячее ужин второе

Вкусы: нежный необычный вкусный превосходный потрясающий

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Рыба Волшебная золотая рыбка
Описание: Хочу представить вам чудесное блюдо, которое не имеет названия и не относится ни к одной конкретной кухне, но оно по истине волшебно и чудесно. Это рыбка, маринованная со специями, лимонным соком, соевым соусом и запечeнная в духовке с лучком, томатами и картошечкой под золотистой майонезно-сырной шубкой. Попробуйте это королевское блюдо хотя бы раз, и оно с первого кусочка покорит Ваше сердце и навсегда станет Вашим любимым блюдом!


Комментарии и отзывы

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Отличный рецепт, понравился!!! Всё прекрасно пропеклось, рыба очень ароматная, сочная, вкусная!!! Делал двойную порцию, с выбором рыбы особо не заморачивался, взял обычный бюджетный хек, всё получилось классно!!! Большое Олегу спасибо, светлая память... А всех Поварят с Новогодними праздниками!!!
Девочки только тапками не кидайте пож-та. Хочу так приготовить рыбку на др но там пост. Как сделать чтобы рыбка была сочной без майонеза и сыра. Рыба можно - рыбный день
Вообще шикарно! Ну и на подачу веточку укропчика!
Я делаю уже несколько раз из семги. Ну очень нравится. Правда не ставлю лук. Тушу под фольгой и посыпаю сыром "от души" уже в конце, когда открываю. Сегодня приготовила в очередной раз. Как кто-то писал уже: Вкусно всегда, но по разному. Так и у меня Огромное спасибо автору. Очень даже рекомендую. Что интересно: Не жирное блюдо! Меньше сыра, сметанка вместо майонеза и будет вообще диета.
Великолепное блюдо,сочное и вкусное.
Спасибо шикарный рецепт!!
Сделали эту рыбку, но без соевого соуса и помидор. Она получается нежная, вкусная, лёгкая и со сливочным вкусом из-за сырка, хороший рецепт!
Девчат, кто подскажет, есть ли возможность увидеть все рецепты автора Олега, которого к сожалению нет с нами.
Поищите в колонке справа на главной "Индийская кухня"-- там много рецептов Олега.
Спасибо
Спасибо большое за рецепт, как раз было немного лосося и искала что бы такое приготовить интересное, моим очень понравилось!
Делала с домашним майонезом из горбуши. Конечно вкусно!!!
Отличный рецептик. Спасибо
Вкусы конечно у всех разные, но майонез, причём магазинный, с рыбой, это нечто вообще.
Не надо портить продукты.
Я думаю, первой части комментария было достаточно. Зачем писать чушь про "магазинный майонез"?
Совершенно с Вами согласна- не нравится рецепт - не готовь и не выставляй свои ненужные коменты... а рецепт классный, готовила, очень вкусно
А если вы , предварительно картошечку отварите, то запекать нужно будет 20-25 мин. С такими филюшками 20, а через 45 мин.рыбка высохнет, и только за счёт сыра и майонеза будет съедобной, от самой рыбки её вкуса уже не особенно много и останется. Лук, также можно слегка обжарить. Но это я так делаю. Это просто совет.
Делала все согласно рецепта, ничего не высыхает, рыба очень сочная и вкусная...возможно у Вас в духовке проблема...но по-этому рецепту рыба просто прелесть
Ответ для iri a 2015
Я делаю строго по рецепту- и схожего результата ни разу не было. Видимо у вас что то не так.
Ответ для iri a 2015
Вы не правы, готовила по этому рецепту много раз и ни разу у меня, как Вы выражаетесь, рыбка не высохла....получалось очень вкусно, видимо Вы что-то делаете не так или рыба не та или продукты....
Да , я не в смысле - сухая сухой , как я уже писала она не будет так как в ней майонез и сыр, а так долго рыбе быть в духовке, просто нельзя. Ведь в ней вкусовых качеств рыбы не останется. Конечно оно съедобны, но смысл запекать рыбу так долго под вопросом.
Вы, конечно, можете делать таким образом. Я же, просто дала совет получить более полезный продукт.
Попробуйте Ира хотя бы один раз сделать по этому рецепту, Вам понравится
Вкусная рыбка, спасибо автору.
Очень аппетитная рыбка!
Успела сфоткать то, что осталось. Делала со стейком зубатки - даже доча, которую нереально накормить рыбой, просила - ещё, ещё кусочек. Рыбка нежная, в сырном соусе, очень вкусно. Однозначно буду готовить ещё и большую порцию. Картошечку присыпала тмином и черным перчиком молотым. - очень хорошо.
Рыбка как рыбка под майонезом, волшебства нет.
С 2010 года использую рецепты, но зарегистрировалась только сейчас из за Олега ( царство небесное), автора рецепта. Практически никогда не готовила рыбу. Не получалось, невкусно, не мое, как я думала. Приготовила вчера рыбку по рецепту- это просто обьядение, по другому не скажешь. Это очень вкусно. Спасибо тебе, огромное спасибо за рецепт, до сих пор согревает нас своим теплом и заботой замечательный светлый Человек! Только для благодарности , искренней, и зарегистрировалась. Спасибо тебе, Олег! Жаль, не научилась фото прикреплять.
Вкуснятина!!!
Чудо, как хороша! Забрала!
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