Хочу представить вам чудесное блюдо, которое не имеет названия и не относится ни к одной конкретной кухне, но оно по истине волшебно и чудесно. Это рыбка, маринованная со специями, лимонным соком, соевым соусом и запечeнная в духовке с лучком, томатами и картошечкой под золотистой майонезно-сырной шубкой. Попробуйте это королевское блюдо хотя бы раз, и оно с первого кусочка покорит Ваше сердце и навсегда станет Вашим любимым блюдом!
- 5 апреля 2009, 15:41
- 1118783
Рыба "Волшебная золотая рыбка"
Ингредиенты для «Рыба "Волшебная золотая рыбка"»:
- Рыба (филе любой рыбы) — 250 г
- Картофель (среднего размера) — 2 шт
- Лук репчатый (среднего размера) — 1 шт
- Помидор (небольшого размера) — 1/2 шт
- Сыр твердый (тертый) — 50 г
- Майонез (прекрасно подойдёт майонез "Провансаль")
- Сок лимонный (свежевыжатый)
- Соевый соус
- Соль
- Зелень (свежая)
- Специи
Время приготовления:
Количество порций: 2
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
755.9 ккал
|белки
64.5 г
|жиры
21.6 г
|углеводы
76 г
|Порции
|ккал
378 ккал
|белки
32.3 г
|жиры
10.8 г
|углеводы
38 г
|100 г блюда
|ккал
86.9 ккал
|белки
7.4 г
|жиры
2.5 г
|углеводы
8.7 г
Рецепт «Рыба "Волшебная золотая рыбка"»:
Сначала нам необходимо замариновать филе рыбки примерно на пол часа. Для этого полейте рыбку соевым соусом и лимонным соком. Рыбку можно использовать любую, лишь бы она была без костей.
Затем посыпьте солью, чёрным и красным (острым) перцем, куркумой (не обязательно) и каким-нибудь готовым набором специй (по желанию). Маринуйте около получаса.
Приготовьте посуду, в которой будете запекать нашу рыбку. Выложите на дно нарезанную тонкими ломтиками картошечку. Чем тоньше порежете, тем лучше она пропечётся. А сверху выложите лучок, нарезанный полукольцами.
И посыпьте натёртым на мелкой тёрке сыром. Поместите всю эту красоту в духовку и запекайте при температуре 180 градусов около 45 минут.
Спустя 45 минут, достаём наше чудо из духовочки и несколько минут любуемся его красотой и наслаждаемся чудесным ароматом. :-)
Выкладываем в тарелочки и поглощаем всю эту вкуснейшую прелесть с огромным удовольствием.
Будьте счастливы и здоровы! Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
4 января Robert1 #
16 декабря 2019 года uic #
10 ноября 2019 года Stillet #
17 марта 2019 года MB-2018 #
16 марта 2019 года svetik5552 #
26 января 2019 года Happy-2015 #
22 ноября 2018 года Povarunok #
13 ноября 2018 года yanata 81 #
14 декабря 2018 года Леночка 53 #
15 декабря 2018 года yanata 81 #
18 октября 2018 года oxana73 #
7 октября 2018 года Doro007 #
4 сентября 2018 года a turcan #
1 июля 2018 года rybalkin igor #
Не надо портить продукты.
16 августа 2018 года нтон #
19 февраля 2019 года MilaIvanenko #
28 апреля 2018 года iri a 2015 #
17 июня 2018 года Лори #
12 февраля MilaIvanenko #
9 февраля 2019 года Ulia Ginger #
19 февраля 2019 года MilaIvanenko #
12 апреля 2019 года iri a 2015 #
Вы, конечно, можете делать таким образом. Я же, просто дала совет получить более полезный продукт.
25 апреля 2019 года MilaIvanenko #
2 апреля 2018 года kateqq #
17 марта 2018 года Любашка 77777 #
17 марта 2018 года Шейла Холмс #
17 марта 2018 года Любашка 77777 #
21 февраля 2018 года statmag #
12 февраля 2018 года nnkrivega #
23 января 2018 года Sark #
22 декабря 2017 года ирпенчанка #
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