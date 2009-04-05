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[url=https://www.povarenok.ru/][img]https://www.povarenok.ru/images/logo_bb.gif[/img][/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/23225/]Рыба "Волшебная золотая рыбка"[/url] [url=https://www.povarenok.ru/recipes/show/23225/][img]https://www.povarenok.ru/data/cache/2012dec/17/30/51408_31695-150x150x.jpg[/img][/url] Рецепты: Горячие блюда -> Блюда из рыбы и морепродуктов -> Горячие блюда из рыбы Хочу представить вам чудесное блюдо, которое не имеет названия и не относится ни к одной конкретной кухне, но оно по истине волшебно и чудесно. Это рыбка, маринованная со специями, лимонным соком, соевым соусом и запечeнная в духовке с лучком, томатами и картошечкой под золотистой майонезно-сырной шубкой. Попробуйте это королевское блюдо хотя бы раз, и оно с первого кусочка покорит Ваше сердце и навсегда станет Вашим любимым блюдом! Ингредиенты: Рыба, Картофель, Лук репчатый, Помидор, Сыр твердый, Майонез, Сок лимонный, Соевый соус, Соль, Зелень, Специи. Тэги: обед, горячее, ужин, второе.