Название возникло само собой, в тот момент, когда я попыталась забрать это печенье у своего ребeнка. Сделать это было очень сложно... Печенье получилось такое вкусное и ароматное, нежно-рассыпчатое, с насыщенным вкусом миндаля. Попробовав его, я поняла своего малыша. На конкурс "Silver Line на радость детям".
- 29 апреля 2009, 16:03
- 52565
Миндальное печенье "А ну-ка, отними!"
Ингредиенты для «Миндальное печенье "А ну-ка, отними!"»:
- Масло сливочное (+ немного для смазывания противня) — 80 г
- Сахар — 1 стак.
- Желток яичный — 4 шт
- Белок яичный — 1 шт
- Мука пшеничная / Мука — 1,5 стак.
- Миндаль — 100 г
- Ванильный сахар — 1 пакет.
- Соль (щепотка)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2816.4 ккал
|
белки
56.1 г
|
жиры
157.4 г
|
углеводы
387.6 г
|100 г блюда
|ккал
385.8 ккал
|белки
7.7 г
|жиры
21.6 г
|углеводы
53.1 г
Рецепт «Миндальное печенье "А ну-ка, отними!"»:
-
Сахар (0,5 стакана) и масло (мягкое) растереть.
-
Добавить ванильный сахар и щепотку соли.
-
Желтки отделить от белков. Желтки добавить к маслу с сахаром, растереть. Один белок отложить. Остальные, если использовать некуда, в данный момент, можно заморозить.
-
Добавить муку. Вымесить тесто. Оно должно быть эластичным, но мягким, и совершенно не прилипать к рукам.
-
Раскатываем тесто, толщиной 3-5мм. Раскатывается очень легко, нужно только слегка присыпать стол и скалку мукой.
-
Вырезаем рюмкой, бокалом, формочками или просто ножом, любые фигурки. У нас просто кружки. Их, сразу выкладываем, на, смазанный сливочным маслом, противень.
-
Миндаль (немного нужно оставить, для украшения), измельчаем в блендере, в очень мелкую крошку. Либо пропускаем через мясорубку.
-
Добавляем оставшийся сахар.
-
И белок. Тщательно перемешиваем.
-
Из миндальной массы, скатываем небольшие шарики. Кладём их на наши заготовки.
-
В центр, по половинке орешка.
-
Выпекаем, в разогретой до 180 градусов духовке, пока не начнут золотиться края. Ещё, Вы почувствуете обалденный аромат.
-
Нам было очень вкусно!!!
Комментарии и отзывы
1 час назад alex130409 #
12 августа 2019 года dra-kosha #
24 июня 2017 года ГалаАля #
8 июня 2016 года albertovna6 #
3 августа 2015 года nataly 2000 #
12 мая 2014 года Оксююша #
6 января 2014 года Zayka83 #
23 января 2014 года Zayka83 #
23 декабря 2013 года Feya60 #
25 октября 2013 года Elina_tuchka #
19 февраля 2013 года Светлана04 #
5 января 2013 года katerinka-katerinka deleted #
23 декабря 2012 года Pusselka #
3 января 2013 года Julja_lja # (автор рецепта)
30 ноября 2012 года natanya #
3 января 2013 года Julja_lja # (автор рецепта)
27 января 2012 года tanyushkar12 #
13 июня 2011 года Kukusja #
Спасибо Вам большое за рецепт!
16 июня 2011 года Julja_lja # (автор рецепта)
29 апреля 2011 года Elina_tuchka #
24 июля 2010 года jevgesha #
28 января 2010 года asya_masya #
11 января 2010 года deputat43 #
13 декабря 2009 года Natali04 #
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