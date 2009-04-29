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Версия для печати Рецепты Десерты Печенье Песочное печенье
  • 29 апреля 2009, 16:03
  • 52565

Миндальное печенье "А ну-ка, отними!"

Рецепт: Миндальное печенье "А ну-ка, отними!"

Название возникло само собой, в тот момент, когда я попыталась забрать это печенье у своего ребeнка. Сделать это было очень сложно... Печенье получилось такое вкусное и ароматное, нежно-рассыпчатое, с насыщенным вкусом миндаля. Попробовав его, я поняла своего малыша. На конкурс "Silver Line на радость детям".

Категория: Десерты Печенье Песочное печенье

Ингредиенты для «Миндальное печенье "А ну-ка, отними!"»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2816.4 ккал 		белки
56.1 г 		жиры
157.4 г 		углеводы
387.6 г
100 г блюда
ккал
385.8 ккал		 белки
7.7 г		 жиры
21.6 г		 углеводы
53.1 г


Рецепт «Миндальное печенье "А ну-ка, отними!"»:

  • Сахар (0,5 стакана) и масло (мягкое) растереть.

  • Добавить ванильный сахар и щепотку соли.

  • Желтки отделить от белков. Желтки добавить к маслу с сахаром, растереть. Один белок отложить. Остальные, если использовать некуда, в данный момент, можно заморозить.

  • Добавить муку. Вымесить тесто. Оно должно быть эластичным, но мягким, и совершенно не прилипать к рукам.

  • Раскатываем тесто, толщиной 3-5мм. Раскатывается очень легко, нужно только слегка присыпать стол и скалку мукой.

  • Вырезаем рюмкой, бокалом, формочками или просто ножом, любые фигурки. У нас просто кружки. Их, сразу выкладываем, на, смазанный сливочным маслом, противень.

  • Миндаль (немного нужно оставить, для украшения), измельчаем в блендере, в очень мелкую крошку. Либо пропускаем через мясорубку.

  • Добавляем оставшийся сахар.

  • И белок. Тщательно перемешиваем.

  • Из миндальной массы, скатываем небольшие шарики. Кладём их на наши заготовки.

  • В центр, по половинке орешка.

  • Выпекаем, в разогретой до 180 градусов духовке, пока не начнут золотиться края. Ещё, Вы почувствуете обалденный аромат.

  • Нам было очень вкусно!!!

[size=18]Приятного аппетита!!![/size]

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт

Теги: десерт печенье

Вкусы: миндальный сладкий рассыпчатый

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Миндальное печенье "А ну-ка, отними!"
Рецепт: Миндальное печенье "А ну-ка, отними!"

Название возникло само собой, в тот момент, когда я попыталась забрать это печенье у своего ребeнка. Сделать это было очень сложно... Печенье получилось такое вкусное и ароматное, нежно-рассыпчатое, с насыщенным вкусом миндаля. Попробовав его, я поняла своего малыша. На конкурс "Silver Line на радость детям".

Ингредиенты для «Миндальное печенье "А ну-ка, отними!"»:

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Фотографии «Миндальное печенье "А ну-ка, отними!"» от приготовивших (3)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5
Обязательно испеку. Сейчас хочу выразить восторг по поводу последнего фото
Да, это просто восхитительно!!! По рецепту получились 22 печенюшки. Вариант миндальной массы на песочном тесте - это беспроигрышный вариант - снимаются с противня легко и просто! Мои налетели и вмиг все смели Хорошо, успела сфоткать Спасибо за рецепт
Добрый день! Делала печенье на день рождения ребёнка-3 года. Ребенок помогал вырезать основу из теста и раскладывал миндаль по печенькам очень вкусное печенье! И простое в исполнении. Буду готовить ещё однозначно! Спасибо за рецепт!
А вот интересно если вместо миндаля взять фундук?) может кто то пробовал?)
К сожалению, в рецепте не указанно время приготовления в духовке и я печеньки немного передержала... получились вкусные сухарики
Вкусный, и правда : не отнять у детей и не только!!
Вкусные печеньки получились! Слопали моментом!)) Спасибо!
фото https://www.povarenok.ru/photo/13512/
Original’no smotritsa! budu gotovit’! Bol’shoe spasibo za retsept
печеньки очень вкусные! пекла много раз по вашему рецепту. самое любимое мое печенье. спасибо!
Только что приготовила ваше печенье, ну просто прелесть, вкусное, рассыпчатое, тесто готовиться просто и быстро... Мне особенно понравился 2й ярус-миндальный, нежный, мягкий, сахара положила 3/4 стакана и вполне сладко получилось.Печенье подойдет и на повседневку и на угощение гостей, поверьте оно не может не понравится.Спасибо большое вам за рецепт!
просто замечательно!!! всем понравилось) лучший рецепт печенья для меня
Превосходное печенье, особенно понравилось моему мужу, хрустящее, вкусное, с тестом очень приятно работать, буду и впредь такое готовить. Спасибо! Сделала печенье с миндалем и безе.
Здорово! Рада, что понравилось! С Новым годом!
Печенье просто супер!!! Все получилось и очень понравилось!!! Муж и ребенок были в восторге!
Очень рада, что понравилось! С Новым годом!
Обалденно вкусные печеньки.Только миндаля у меня не было.К сахару и белку добовила молотый грецкий орех,а сверху положила фундук!Вкуснотища!!!
Приготовила миндальное и с грецким орехом на 8 марта и раздаривала в красивых стеклянных баночках. Все были в полном восторге!
Спасибо Вам большое за рецепт!
На здоровье! Очень рада, что понравилось!
Приготовила по Вашему рецепту! Печенье сказочное! )) Спасибо!
Надо же !! Это такой чудесный рецепт. Вкус уже даже представила. Спасибо. И красиво очень !!
Юлечка,спасибо за рецепт!Испекла,всем оооооочень понравилось!
вкусно+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Печенюшки вкусненькие.Спасибо.Фотку прикрепила,правда в следующий раз надо будет их делать потолще.А так все супер!
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