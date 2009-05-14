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Версия для печати Рецепты Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы
  • 14 мая 2009, 16:23
  • 9918

Салат "Мышки под одеялом"

Рецепт: Салат "Мышки под одеялом"

Легкий и вкусный салатик!

Категория: Салаты Салаты из птицы Салаты из курицы

Ингредиенты для «Салат "Мышки под одеялом"»:



Рецепт «Салат "Мышки под одеялом"»:

Филе куриное отварить, нарезать кубиками, 3 яйца нарезать кубиками, 150 г. сыра нарезать кубиками, консервированный ананас нарезать кубиками, чеснок (2 зубчика) натереть на мелкой тeрке, всe заправить майонезом, приправить чeрным перцем и солью по вкусу, выложить в подходящую салатницу,
УКРАШЕНИЕ из варeных яиц, кружочков моркови, сделать мышек, по краям выложить мелко нарезанный укроп!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На праздничный стол : День влюбленных На ужин Неожиданные гости

Теги: салат

Вкусы: Вкусно

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Комментарии и отзывы

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Прелесть!!!! Так мило!!! И очень вкусно!!!! +++++++
Прелесть!!!! Так мило!!! И очень вкусно!!!! +++++++
вауууууууууууууууууу
СПАСИБО!
Салатик классный!!!!+++++++++
смешное название
Здорово!+++
Красотища неимоверная и салат вкусный!
супер мышки
Хорошее оформление и салат отменный
Салатик известный, оформление супер!
Какие лапусечки! Оформление супер!!!
Очень милое оформление и салатик вкусный!!!
СПАСИБО!!!
Ух ТЫ!!! Вкуснотища!!!Очень замечательный салатик!!!
очень вкусный салатик!!! а оформление 10000++++
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