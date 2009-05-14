Легкий и вкусный салатик!
- 14 мая 2009, 16:23
- 9918
Салат "Мышки под одеялом"
Ингредиенты для «Салат "Мышки под одеялом"»:
- Курица (Куриная грудка) — 1 шт
- Яйцо куриное (отварное) — 3 шт
- Сыр твердый — 150 г
- Ананас (консервированные кольцами) — 4 ломт.
- Чеснок — 2 зуб.
- Майонез
- Яйцо перепелиное (для мышек)
Рецепт «Салат "Мышки под одеялом"»:
УКРАШЕНИЕ из варeных яиц, кружочков моркови, сделать мышек, по краям выложить мелко нарезанный укроп!
Комментарии и отзывы
15 мая 2009 года ВИКА-72 #
15 мая 2009 года tanysshkin #
15 мая 2009 года Ялорис #
15 мая 2009 года Ялорис #
15 мая 2009 года мисс #
15 мая 2009 года irina tmprename # (автор рецепта)
15 мая 2009 года tat70 #
14 мая 2009 года koshamysha #
14 мая 2009 года pinkflamingo1962 #
14 мая 2009 года Нина пингвина #
14 мая 2009 года Iulija #
14 мая 2009 года Ксаночка deleted #
14 мая 2009 года Bandikot #
14 мая 2009 года Молодая хозяйка #
14 мая 2009 года kozlik3 #
14 мая 2009 года Tasik #
14 мая 2009 года timoxa #
14 мая 2009 года irina tmprename # (автор рецепта)
14 мая 2009 года Катиша #
14 мая 2009 года наташа лучко #
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