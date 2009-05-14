irina tmprenameПоваренок 5 уровня 14 мая 2009, 16:23

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Салат "Мышки под одеялом"

Легкий и вкусный салатик!

Ингредиенты для «Салат "Мышки под одеялом"»:

Рецепт «Салат "Мышки под одеялом"»:

Филе куриное отварить, нарезать кубиками, 3 яйца нарезать кубиками, 150 г. сыра нарезать кубиками, консервированный ананас нарезать кубиками, чеснок (2 зубчика) натереть на мелкой тeрке, всe заправить майонезом, приправить чeрным перцем и солью по вкусу, выложить в подходящую салатницу,

УКРАШЕНИЕ из варeных яиц, кружочков моркови, сделать мышек, по краям выложить мелко нарезанный укроп!