Эта закуска нравится всем, без исключения, и может, по праву, занять центральное место на праздничном столе!
- 22 мая 2009, 15:26
- 744318
Тарталетки с сырно-куриной закуской
Ингредиенты для «Тарталетки с сырно-куриной закуской»:
- Мука пшеничная / Мука (для теста) — 170 г
- Маргарин (для теста) — 40 г
- Молоко (для теста) — 40 г
- Яйцо куриное (для теста, яичный желток) — 1 шт
- Сахар (для теста) — 1 ч. л.
- Соль (для теста)
- Курица (отварная, для начинки) — 200 г
- Сыр твердый (для начинки) — 100 г
- Майонез (для начинки) — 4 ст. л.
- Орех мускатный (для начинки)
- Зелень (для украшения)
- Маслины (для украшения)
- Оливки зеленые (для украшения)
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1684.8 ккал
|
белки
79.9 г
|
жиры
84.7 г
|
углеводы
151.1 г
|100 г блюда
|ккал
251.5 ккал
|белки
11.9 г
|жиры
12.6 г
|углеводы
22.6 г
Рецепт «Тарталетки с сырно-куриной закуской»:
1. Сначала приготовим тесто для тарталеток, для этого надо в молоке растворить сахар, соль, часть муки и желток, и хорошо перемешать. Размягченный маргарин взбить, соединить с приготовленной массой и остатком муки.
2. Раскатываем тесто и вырезаем кружки по размеру формочек. Выкладываем кружочки в формы, смазанные маргарином, дно прокалываем. Выпекаем при температуре 240 гр. , до золотистого цвета.
3. Готовим начинку, для этого измельчаем вареную курицу, добавляем измельченный сыр, майонез, 0, 5 чайной ложки мускатного ореха и мелко нарезанную зелень. Хорошо взбиваем.
4. Приготовленной начинкой наполняем тарталетки.
5. Украшаем маслинами, оливками и зеленью.
6. Вот и все!
Приятного аппетита!!!!!!!!!
2. Раскатываем тесто и вырезаем кружки по размеру формочек. Выкладываем кружочки в формы, смазанные маргарином, дно прокалываем. Выпекаем при температуре 240 гр. , до золотистого цвета.
3. Готовим начинку, для этого измельчаем вареную курицу, добавляем измельченный сыр, майонез, 0, 5 чайной ложки мускатного ореха и мелко нарезанную зелень. Хорошо взбиваем.
4. Приготовленной начинкой наполняем тарталетки.
5. Украшаем маслинами, оливками и зеленью.
6. Вот и все!
Приятного аппетита!!!!!!!!!
Комментарии и отзывы
24 августа nika01071210 #
1 июля 2019 года Uliana_moon #
1 июля 2019 года Михеева76 #
2 июля 2019 года wise1288 #
31 декабря 2018 года vitleona #
12 августа 2017 года ketrin loven #
1 мая 2017 года mihals 81 #
15 декабря 2016 года МарияКисуля #
9 декабря 2016 года svetysia #
1 декабря 2016 года Мигель Елена #
А по вкусу начинка замечательная, но я добавила меньше майонеза, вместо остроты захотелось немного куриного бульона
24 июня 2016 года osksenia #
18 апреля 2016 года Смирнова Анастасия #
14 апреля 2016 года Brovarskaya #
10 апреля 2016 года kat mk #
31 марта 2016 года 22marusy #
28 марта 2016 года fole4ka #
28 января 2016 года Руслёна #
9 января 2016 года StarTatiana #
29 апреля 2015 года julia_tjs #
5 марта 2015 года МариКьюрри #
18 ноября 2015 года Silver Sky #
23 января 2015 года Азиза Нурман #
5 января 2015 года pavkri #
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