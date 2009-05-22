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  • 22 мая 2009, 15:26
  • 744318

Тарталетки с сырно-куриной закуской

Рецепт: Тарталетки с сырно-куриной закуской

Эта закуска нравится всем, без исключения, и может, по праву, занять центральное место на праздничном столе!

Категория: Закуски Бутерброды Тарталетки, волованы

Ингредиенты для «Тарталетки с сырно-куриной закуской»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1684.8 ккал 		белки
79.9 г 		жиры
84.7 г 		углеводы
151.1 г
100 г блюда
ккал
251.5 ккал		 белки
11.9 г		 жиры
12.6 г		 углеводы
22.6 г

Рецепт «Тарталетки с сырно-куриной закуской»:

1. Сначала приготовим тесто для тарталеток, для этого надо в молоке растворить сахар, соль, часть муки и желток, и хорошо перемешать. Размягченный маргарин взбить, соединить с приготовленной массой и остатком муки.
2. Раскатываем тесто и вырезаем кружки по размеру формочек. Выкладываем кружочки в формы, смазанные маргарином, дно прокалываем. Выпекаем при температуре 240 гр. , до золотистого цвета.
3. Готовим начинку, для этого измельчаем вареную курицу, добавляем измельченный сыр, майонез, 0, 5 чайной ложки мускатного ореха и мелко нарезанную зелень. Хорошо взбиваем.
4. Приготовленной начинкой наполняем тарталетки.
5. Украшаем маслинами, оливками и зеленью.
6. Вот и все!
Приятного аппетита!!!!!!!!!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На праздничный стол : 23 февраля / 8 Марта / День влюбленных / День рождения / Новый год / Пасха / Рождество

Теги: обед ужин праздник закуска

Вкусы: Вкусно

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Тарталетки с сырно-куриной закуской
Рецепт: Тарталетки с сырно-куриной закуской

Эта закуска нравится всем, без исключения, и может, по праву, занять центральное место на праздничном столе!

Ингредиенты для «Тарталетки с сырно-куриной закуской»:

Комментарии и отзывы

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Добрый день. Может кто то подскажет, сколько грамм теста нужно на 1 тарталетку если печь в тарталетнице First?
Спасибо за рецепт, вчера опробовали, получилось вкусно, доча сказала, что на гриль похоже - она его очень любит
Спасибо за адресок !!!!!!!!!!! Очень аппетитное фото
Ответ для Uliana_moon
Очень аппетитно и вкусно
Тарталетки не пекла, покупные брала песочные. Но начинка на мой взгляд не очень. Не хватает какой-то свежести что ль...Огурца или чего-то подобного. Еще этот мускатный орех -беее
Очень вкусные тарталетки получаются, делаю их постоянно. Для тех кто только нашёл рецепт советую использовать 150 грамм муки и целое яйцо. По данному рецепту получается 12 шт.
Из указанного рецепта я пекла только тарталетки, начинка у меня другая. Не скажу, что это оказалось легко, у меня тесто было очень тугое, может это моя вина и я что-то не так сделала... на вкус они мне понравились, из половины порции я слепила 6 штучек.
Тут за столько лет автор уже потерял интерес к своему рецепту, и зачем его выкладывают в рассылку,ведь все равно никто не ответит на вопросы по рецептуре
Тарталетки просты в приготовлении и вкусны.Начинка у меня другая.Спасибо за рецепт.
Подскажите,пожалуйста, для тарталеток правильно муки 170 гр. И только один желток без белка? У меня тесто туговато после замена, раскатать трудно,смешивается даже после отдыха.
А по вкусу начинка замечательная, но я добавила меньше майонеза, вместо остроты захотелось немного куриного бульона
Добрый день! Спасибо за рецепт... Готовила уже несколько раз по нему! Тарталетки просто восхитительные....Легкие, вкусные и готовятся очень быстро. У меня родные взяли Ваш рецепт тарталеток и готовят их в качестве легкого печенья...Спасибо, еще раз!!!
Воспользовалась вариантом начинки! Спасибо)
Добрый день, у меня вопрос к 3 пункту : измельчаем курицу и сыр- каким образом? На терке, блендер или ещё какой то способ? И следом вопрос : хорошо взбиваем- опять же чем? Миксером или блендером ? Спасибо заранее за ответ ))
Очень вкусные тарталетки: и тесто, и начинка. Спасибо за рецепт!
Спасибо))) Разошлись на ура
Спасибо за рецепт! Действительно, ничего сложного и превосходный результат!
Всем всё понравилось, а -5 стоит... Или мне мерещится?
Пекла тарталетки по Вашему рецепту, а начинку сделала из творожного сыра с зеленью - получилось очень вкусно. Теперь не буду покупать тарталетки в магазине, т.к. печь их совсем не сложно, но гораздо вкуснее магазинных. Спасибо большое за рецепт!
как долго хранятся тарталетки?
Девочки,так и не нашла ответа на вопрос сколько они хранятся?
как по мне, то лучше всего тарталетки "уничтожать" в первый день..так как на второй день начинка подсыхает, а тесто стает мягким....есть можно, конечно, но все же чувствуется, что это блюдо не первой свежести...
Так’с сделаем, как раз др мужа. А то покупать цены кусаются а тут такой рецепт
Спасибо за рецепт, готовлю уже не единожды после прочтения. Вдохновили!!!
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