Эллиса deletedПоваренок 7 уровня 22 мая 2009, 15:26

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Тарталетки с сырно-куриной закуской

Эта закуска нравится всем, без исключения, и может, по праву, занять центральное место на праздничном столе!

Ингредиенты для «Тарталетки с сырно-куриной закуской»:

Пищевая и энергетическая ценность: Готового блюда ккал

1684.8 ккал белки

79.9 г жиры

84.7 г углеводы

151.1 г 100 г блюда ккал

251.5 ккал белки

11.9 г жиры

12.6 г углеводы

22.6 г

Рецепт «Тарталетки с сырно-куриной закуской»:

1. Сначала приготовим тесто для тарталеток, для этого надо в молоке растворить сахар, соль, часть муки и желток, и хорошо перемешать. Размягченный маргарин взбить, соединить с приготовленной массой и остатком муки.

2. Раскатываем тесто и вырезаем кружки по размеру формочек. Выкладываем кружочки в формы, смазанные маргарином, дно прокалываем. Выпекаем при температуре 240 гр. , до золотистого цвета.

3. Готовим начинку, для этого измельчаем вареную курицу, добавляем измельченный сыр, майонез, 0, 5 чайной ложки мускатного ореха и мелко нарезанную зелень. Хорошо взбиваем.

4. Приготовленной начинкой наполняем тарталетки.

5. Украшаем маслинами, оливками и зеленью.

6. Вот и все!

Приятного аппетита!!!!!!!!!