Рецепт нашла в ЖЖ, у пользователья sonulya, и мои незначительные изменения. Давно хотела их сделать, и вот наконец добралась до них сырники получились очень нежными, мягкими и воздушными. самое приятное что при их приготовлении не нужно стоять над ними и смотреть чтобы не сгорели, как если бы их жарить на сковороде некоторые ингредиенты правда заменила, т. к. их не было. в оригинале был ванильный экстракт и пекарский порошок.
- 4 июня 2009, 18:14
- 569665
Сырники в духовке
Ингредиенты для «Сырники в духовке»:
- Творог (лучше не жирный) — 400 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Сахар — 3 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 4 ст. л.
- Разрыхлитель теста — 0,5 ч. л.
- Ванильный сахар — 0,5 ч. л.
- Соль (щепотка)
- Ягода (у меня была вяленая вишня) — 100 г
Время приготовления:
Количество порций: 9
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1265.7 ккал
|
белки
97 г
|
жиры
20.6 г
|
углеводы
173.7 г
|Порции
|ккал
140.6 ккал
|белки
10.8 г
|жиры
2.3 г
|углеводы
19.3 г
|100 г блюда
|ккал
180.8 ккал
|белки
13.9 г
|жиры
2.9 г
|углеводы
24.8 г
Рецепт «Сырники в духовке»:
1. Растереть яйца с сахаром и ванильным сахаром.
2. Добавить творог, муку, соль и разрыхлиель и хорошо размешать.
3. Добавить фрукты и аккуратно размешать, чтобы не раздавить фрукты.
4. Формы дя маффинов смазать маслом(если необходимо).
5. Выпекать в разогретой до 180 С духовке 35 -40 минут, или пока верхушка не подрумянится.
2. Добавить творог, муку, соль и разрыхлиель и хорошо размешать.
3. Добавить фрукты и аккуратно размешать, чтобы не раздавить фрукты.
4. Формы дя маффинов смазать маслом(если необходимо).
5. Выпекать в разогретой до 180 С духовке 35 -40 минут, или пока верхушка не подрумянится.
Комментарии и отзывы
17 декабря 2019 года katyusha dyakina #
22 октября 2019 года Olya_Rukomeslo #
18 июня 2019 года anilah #
23 мая 2019 года сахара #
6 мая 2019 года Dama-Lorik #
6 мая 2019 года Светланка g980 #
6 мая 2019 года Dama-Lorik #
6 мая 2019 года Светланка g980 #
6 мая 2019 года Dama-Lorik #
6 мая 2019 года virgola71 #
6 мая 2019 года Dama-Lorik #
6 мая 2019 года Лилек3011 #
6 мая 2019 года Dama-Lorik #
6 мая 2019 года felix032 #
6 мая 2019 года Dama-Lorik #
6 мая 2019 года Покусаева Ольга #
6 мая 2019 года Dama-Lorik #
6 мая 2019 года mega lana1981 #
6 мая 2019 года Dama-Lorik #
6 мая 2019 года jannasimf #
6 мая 2019 года Dama-Lorik #
7 мая 2019 года Глушец #
7 мая 2019 года Dama-Lorik #
1 мая 2019 года Волкова Алла #
30 апреля 2019 года Ната 69 #
30 апреля 2019 года wise1288 #
12 февраля 2019 года ogolubeva #
Спасибо большое!!!
4 февраля 2019 года Фируза-ханум #
4 февраля 2019 года Лилек3011 #
4 февраля 2019 года virgola71 #
А какие аппетитные и вкусные они!
4 февраля 2019 года Лилек3011 #
4 февраля 2019 года Mara2181 #
Разве можно устоять против такой красоты...ммм...ням-ням
4 февраля 2019 года Лилек3011 #
4 февраля 2019 года jannasimf #
4 февраля 2019 года Лилек3011 #
4 февраля 2019 года Natkati #
4 февраля 2019 года Лилек3011 #
4 февраля 2019 года Глушец #
4 февраля 2019 года Лилек3011 #
4 февраля 2019 года lina0710 #
4 февраля 2019 года Лилек3011 #
4 февраля 2019 года Просто Мэри #
4 февраля 2019 года Лилек3011 #
6 мая 2019 года Dama-Lorik #
6 мая 2019 года Лилек3011 #
6 мая 2019 года Dama-Lorik #
1 февраля 2019 года akiv lev #
1 февраля 2019 года Liones #
Единственное изменение - сахара добавляю меньше, примерно 2 ложки, и в моей электрической духовке сырники выпекаются за 20-25 минут при 180гр.
31 января 2019 года oxy25 #
30 января 2019 года mila240159 #
29 января 2019 года Фируза-ханум #
29 января 2019 года Tatulek-2 #
23 января 2019 года миранда-муся #
23 января 2019 года wise1288 #
24 сентября 2018 года Л-лька2805 #
10 сентября 2018 года Sofiya15 #
29 июня 2018 года Инночка 65 #
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