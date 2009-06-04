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  • 4 июня 2009, 18:14
  • 569665

Сырники в духовке

Рецепт: Сырники в духовке

Рецепт нашла в ЖЖ, у пользователья sonulya, и мои незначительные изменения. Давно хотела их сделать, и вот наконец добралась до них сырники получились очень нежными, мягкими и воздушными. самое приятное что при их приготовлении не нужно стоять над ними и смотреть чтобы не сгорели, как если бы их жарить на сковороде некоторые ингредиенты правда заменила, т. к. их не было. в оригинале был ванильный экстракт и пекарский порошок.

Категория: Выпечка Блины, оладьи, сырники Сырники

Ингредиенты для «Сырники в духовке»:

Время приготовления:

Количество порций: 9

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1265.7 ккал 		белки
97 г 		жиры
20.6 г 		углеводы
173.7 г
Порции
ккал
140.6 ккал		 белки
10.8 г		 жиры
2.3 г		 углеводы
19.3 г
100 г блюда
ккал
180.8 ккал		 белки
13.9 г		 жиры
2.9 г		 углеводы
24.8 г

Рецепт «Сырники в духовке»:

1. Растереть яйца с сахаром и ванильным сахаром.
2. Добавить творог, муку, соль и разрыхлиель и хорошо размешать.
3. Добавить фрукты и аккуратно размешать, чтобы не раздавить фрукты.
4. Формы дя маффинов смазать маслом(если необходимо).
5. Выпекать в разогретой до 180 С духовке 35 -40 минут, или пока верхушка не подрумянится.
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На завтрак На полдник

Теги: выпечка десерт

Вкусы: творожный сладкий

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Сырники в духовке
Описание: Рецепт нашла в ЖЖ, у пользователья sonulya, и мои незначительные изменения. Давно хотела их сделать, и вот наконец добралась до них сырники получились очень нежными, мягкими и воздушными. самое приятное что при их приготовлении не нужно стоять над ними и смотреть чтобы не сгорели, как если бы их жарить на сковороде некоторые ингредиенты правда заменила, т. к. их не было. в оригинале был ванильный экстракт и пекарский порошок.


Комментарии и отзывы

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Творога было 0,5 кг, убавлять не стала. В духовочке держала 35 минут и они перерумянились (наверное особенность духовки), кажется, если б меньше держала, не пропеклись бы. Осели, но не критично, может ягод было многовато. В след. раз без сделаю или с изюмом. Сахара 2 добавляла и все отлично + со сгущ. их ели. Спасибо за рецептик!
Спасибо за рецепт! Делала на манке и двойную порцию: вот сколько сырничков получилось!
Отличный рецепт! Спасибо, что поделились.
Замечательные сырники получились, вкусные, очень нам понравились! Спасибо огромное за чудесный рецепт!
Ларисочка, как нежно, аппетитно выглядят сырники! С удовольствием бы угостилась!
Светочка, спасибо огромное за внимание! Мне очень приятно! Угощайся, дорогая Светочка, на здоровье!
Вкусно очень! Спасибо огромное, Ларисочка!
Ответ для Dama-Lorik
Ларочка! Отличные сырники получились!
Юлечка, спасибо огромное! Мне очень приятно!
Ответ для Dama-Lorik
Лариса, прекрасные пышненькие сырники!!!
Лилечка, спасибо огромное за внимание! Мне очень приятно!
Ответ для Dama-Lorik
Ещё одна вкусняшечка, ооочень аппетитные сырники !!!
Галочка, спасибо огромное за внимание! Мне очень приятно!
Ответ для Dama-Lorik
Очень аппетитные сырнички,Ларочка! Отличное исполнение!
Оленька, спасибо огромное за внимание! Мне очень приятно!
Ответ для Dama-Lorik
Ларочка, очень вкусные сырники получились!!! Нежные, воздушные... очень аппетитные!!!
Светочка, спасибо огромное за внимание! Мне очень приятно!
Ответ для Dama-Lorik
Ларочка, очень вкусненько!
Жанночка, спасибо огромное за внимание и поддержку!
Ответ для Dama-Lorik
Прекрасные сырнички, Ларочка!!! Очень Вкусные!!!
Танечка, спасибо огромное! Мне очень приятно!
Быстро, просто, вкусно! Спасибо, непременно буду повторять.
Отличные сырники,очень вкусные,вместо ягоды у меня был изюм.Спасибо за рецепт!
Наталья! Великолепные сырники получились
Очень вкусные сырники! Отличный рецепт, делала и без ягод, и с вишней, и со смородиной, из жирного творога и из обезжиренного, получаются всегда очень вкусные и ароматные, съедаются со скоростью света!
Спасибо большое!!!
Вчера сделала-таки эти сырнички. У меня был пакетик замороженной красной смородины. Ее и добавила в качестве ягоды. Это придало пикантную кислинку. Муж к тому времени плотно поужинал, но примчался на запах и потребовал дегустации, за один раз слопав добрую половину выпечки. Утром на завтрак доел все остальное. Еле успела выхватить один сырник, чтобы хоть попробовать, что получилось. Очень вкусно! Еще раз спасибо за рецепт!
Получились прекрасные сырнички, не забитые мукой!!! Использовала зернистый творог, получились очень вкусные крупинки. Добавляла изюм. Спасибо за рецепт!
Лилечка! Какие шикарные сырнички!
А какие аппетитные и вкусные они!
Юленька, спасибо!!!
Ответ для Лилек3011
Лилечка, я всё бросаю и бегу к тебе...
Разве можно устоять против такой красоты...ммм...ням-ням
Олесенька, очень рада тебя угостить!!!
Ответ для Лилек3011
Лилечка, очень вкусно!!!
Жанночка, спасибо!!!
Ответ для Лилек3011
Лиляяя... какая красотища у тебя!!! И фото суперское!!! Браво!!!
Натусик, спасибо!!!
Ответ для Лилек3011
Шикарные сырнички, Лилечка!!! Ооочень Красивые!!!
Танечка, спасибо!!!
Ответ для Лилек3011
Лилечка, какие симпатичные сырнички! Очень аппетитные!
Линочка, благодарю за поддержку!!!
Ответ для Лилек3011
Лиля, какая красотища! Глядя на твою вкуснятину, хочется бежать на кухню и готовить...
Мариночка, спасибо!!! Обязательно приготовь
Ответ для Лилек3011
Лилечка, замечательные, очень аппетитные и вкусные сырники!
Ларисочка, спасибо огромное за внимание!!! Теперь ты тоже знаешь, какие они вкусные
Да, Лилечка, очень вкусные, даже не ожидала!
Замечательные сырники! Первый раз делала в духовке. Нежнейшие! Вкуснейшие! Огромное спасибо!
Спасибо вам за потрясающий рецепт! Всё прекрасно получилось, сырники очень вкусные, мягкие, нежные))) Самое главное - не жирные. Рецепт прижился у меня, теперь готовлю только так!
Единственное изменение - сахара добавляю меньше, примерно 2 ложки, и в моей электрической духовке сырники выпекаются за 20-25 минут при 180гр.
Спасибо за рецепт .я никогда не делала в духовке сырники,но моей сеиье очень понравились
Пеку такие сырники уже несколько лет. Вместо муки - 6 ложек манки (по совету из комментариев). Добавляю разную начинку в середину. Джем, варенье или прокрученую курагу с черносливом. Ложку теста - начинку - снова ложку теста. Вместо сахара - заменитель немного. Всегда получаются отлично. Это точно мой рецепт!
Отличный рецепт! Почти диетический (не считая сахара, но его можно заменить подсластителем для диабетиков). Спасибо за публикацию! Забрала в КК
Спасибо за рецепт! Как раз искала что-то менее калорийное. Скажите, а если взять только белки яиц и добавить отруби, не испорчу ли я все? Сижу на диете и считаю калории, а хочется себя чем-то побаловать.
Спасибо! Нам понравилось! Вкусно, и менее калорийные!
Прекрасно получилось Аппетитно выглядит.
Спасибо за вкусные сырники! В качестве ягоды добавляла ежевику, поэтому они у меня получились фиолетовыми)
Однозначно отличный рецепт,забираю к себе в список. Вместо ягод-изюм , сверху посыпалась сахарной пудрой.Спасибо большое за вкуснятину. Легко и просто!
Вкусно,но пеклись минут 50 при180 градусах. И внутри остались чуть сыроваты .Если можно уточнить муку в граммах или хотя бы какой консистенции тесто должно быть?
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