Вчера еще утром захотела на ужин приготовить свиные ребрышки. А днем увидела замечательную фразу: "КИВИ-РАСПРОДАЖА":-) Не берусь утверждать за всех женщин, но на большинство представительниц слабой половины человечества слово "распродажа" оказывает какое-то магическое воздействие. Я - не исключение. Не важно, что распродают, киви, так киви... главное - РАСПРОДАЖА!!! Это уже потом, спустя время, женщина может задуматься, а зачем ей ЭТО (то, что было приобретено на распродаже), но чаще всего радость от удачной покупки не заканчивается и раскаяние не наступает :-) На радостях я решила использовать киви при приготовлении ужина и сделала ребрышки с киви. Получилось безумно вкусно!!!
- 17 июня 2009, 19:43
- 91918
Свиные ребрышки в маринаде из киви
Ингредиенты для «Свиные ребрышки в маринаде из киви»:
- Ребра свиные — 1 кг
- Киви — 300 г
- Лук репчатый — 1 шт
- Чеснок — 2 зуб.
- Сахар (коричневый) — 2 ст. л.
- Горчица — 1 ст. л.
- Соль — 0,5 ч. л.
- Перец черный (по вкусу )
- Масло растительное — 3 ст. л.
- Соевый соус — 3 ст. л.
- Уксус — 1 ст. л.
- Перец красный жгучий (молотый ) — 1 ч. л.
Количество порций: 4
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4155.7 ккал
|
белки
162.3 г
|
жиры
337.6 г
|
углеводы
128.7 г
|Порции
|ккал
1038.9 ккал
|белки
40.6 г
|жиры
84.4 г
|углеводы
32.2 г
|100 г блюда
|ккал
259.7 ккал
|белки
10.1 г
|жиры
21.1 г
|углеводы
8 г
Рецепт «Свиные ребрышки в маринаде из киви»:
Добавить мелко рубленную луковицу, измельченный чеснок, горчицу, соль, черный и острый перец, растительное масло, соевый соус, винный уксус. Все перемешать.
Переложить ребра вместе с маринадом в жаропрочную форму и поставить в разогретую духовку. Запекать при средней температуре до готовности.
Сначала ребра тушатся в соусе-маринаде, после того, как он слегка выкипает, ребра начинают запекаться. При этом маринад превращается в глазурь. Получаются глазированные ребрышки.
Я люблю, когда ребрышки свободно отстают от косточки, поэтому готовлю их долго, но результат того стоит.
При подаче можно украсить дольками киви.
Приятного аппетита!
Комментарии и отзывы
19 февраля 2020 года maktub 24 #
5 января 2020 года angelolo #
19 июня 2019 года fialkaXY #
20 июня 2019 года wise1288 #
24 февраля 2019 года Любашка 77777 #
24 февраля 2019 года Nat W #
24 февраля 2019 года Любашка 77777 #
4 декабря 2018 года Masshulja #
22 декабря 2015 года Yullya #
6 декабря 2015 года chadaeva1986 #
28 сентября 2015 года леля д #
5 июля 2015 года RaIena #
https://www.povarenok.ru/photo/49021/
27 апреля 2015 года МышкаНАорушка #
21 ноября 2014 года panterkas #
2 июня 2014 года veronika1910 #
4 июня 2014 года Oksy # (автор рецепта)
8 марта 2013 года konservatorka #
Довольно необычный маринад, но киви вкус почти не чувствуется, преобладает горчичный вкус. Нам ПОНРАВИЛОСЬ!!!
БЛАГОДАРЮ!!!
9 марта 2013 года Oksy # (автор рецепта)
24 февраля 2019 года Любашка 77777 #
4 марта 2013 года большая печенюшка #
6 марта 2013 года Oksy # (автор рецепта)
1 марта 2013 года большая печенюшка #
3 марта 2013 года Oksy # (автор рецепта)
28 ноября 2012 года виталина333 #
28 ноября 2012 года Oksy # (автор рецепта)
4 сентября 2012 года Dimonich #
Ну и отвечая на свой собственный вопрос по поводу времени и температуры.
Если хотите ребрышки на косточке то 20 мин при 220 градусах, потом 40 мин при 160 градусах.
Если хотите что бы мясо снималось с кости, то я еще где то час при 160 держал.
28 ноября 2012 года Oksy # (автор рецепта)
24 августа 2012 года Dimonich #
28 ноября 2012 года Oksy # (автор рецепта)
Ориентироваться надо по своей духовке, я готовлю при температуре 180 примерно час двадцать - полтора часа.
26 декабря 2011 года DEKADAHC #
24 февраля 2019 года Любашка 77777 #
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