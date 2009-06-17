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  • 17 июня 2009, 19:43
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Свиные ребрышки в маринаде из киви

Рецепт: Свиные ребрышки в маринаде из киви

Вчера еще утром захотела на ужин приготовить свиные ребрышки. А днем увидела замечательную фразу: "КИВИ-РАСПРОДАЖА":-) Не берусь утверждать за всех женщин, но на большинство представительниц слабой половины человечества слово "распродажа" оказывает какое-то магическое воздействие. Я - не исключение. Не важно, что распродают, киви, так киви... главное - РАСПРОДАЖА!!! Это уже потом, спустя время, женщина может задуматься, а зачем ей ЭТО (то, что было приобретено на распродаже), но чаще всего радость от удачной покупки не заканчивается и раскаяние не наступает :-) На радостях я решила использовать киви при приготовлении ужина и сделала ребрышки с киви. Получилось безумно вкусно!!!

Категория: Горячие блюда Блюда из мяса Горячие блюда из свинины

Ингредиенты для «Свиные ребрышки в маринаде из киви»:

Количество порций: 4

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4155.7 ккал 		белки
162.3 г 		жиры
337.6 г 		углеводы
128.7 г
Порции
ккал
1038.9 ккал		 белки
40.6 г		 жиры
84.4 г		 углеводы
32.2 г
100 г блюда
ккал
259.7 ккал		 белки
10.1 г		 жиры
21.1 г		 углеводы
8 г



Рецепт «Свиные ребрышки в маринаде из киви»:

Киви очистить и размять в пюре.

Добавить мелко рубленную луковицу, измельченный чеснок, горчицу, соль, черный и острый перец, растительное масло, соевый соус, винный уксус. Все перемешать.

Ребра промыть и обсушить.

Погрузить в маринад ребра и оставить мариноваться минимум на 1 час, а лучше на несколько часов.

Переложить ребра вместе с маринадом в жаропрочную форму и поставить в разогретую духовку. Запекать при средней температуре до готовности.
Сначала ребра тушатся в соусе-маринаде, после того, как он слегка выкипает, ребра начинают запекаться. При этом маринад превращается в глазурь. Получаются глазированные ребрышки.

Я люблю, когда ребрышки свободно отстают от косточки, поэтому готовлю их долго, но результат того стоит.
При подаче можно украсить дольками киви.

Приятного аппетита!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На праздничный стол На ужин : На горячее

Теги: обед ужин второе

Вкусы: кисло-сладкий соленый пикантный

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Свиные ребрышки в маринаде из киви
Рецепт: Свиные ребрышки в маринаде из киви

Вчера еще утром захотела на ужин приготовить свиные ребрышки. А днем увидела замечательную фразу: "КИВИ-РАСПРОДАЖА":-) Не берусь утверждать за всех женщин, но на большинство представительниц слабой половины человечества слово "распродажа" оказывает какое-то магическое воздействие. Я - не исключение. Не важно, что распродают, киви, так киви... главное - РАСПРОДАЖА!!! Это уже потом, спустя время, женщина может задуматься, а зачем ей ЭТО (то, что было приобретено на распродаже), но чаще всего радость от удачной покупки не заканчивается и раскаяние не наступает :-) На радостях я решила использовать киви при приготовлении ужина и сделала ребрышки с киви. Получилось безумно вкусно!!!

Ингредиенты для «Свиные ребрышки в маринаде из киви»:

Комментарии и отзывы

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Вкусно! В меру остро (я люблю острые вкусы - мне всё мало, остальным - ), мягко, ароматно!!!
Восхитительный аромат и вкус, очень очень очень вкусно!!!! Большое вам спасибо за чудесный рецепт!
Очень вкусные рёбрышки! Спасибо за рецепт!
Наташа! Прекрасно приготовлено
Маринад шикарный!
Великолепный маринад, очень вкусные рёбрышки! Спасибо за рецепт
Отличный результат!
Ну очень вкусные получились ребрышками,а аромат который витал в процессе готовки,это вообще нечто. Спасибо огромное за рецепт.Муж ел и "мурчал" от восторга.
Спасибо!!! Муж оценил)))
Приготовила ребрышки, все получилось спасибо Вам за рецепт, только я на своё усмотрение внесла маленькое дополнение, в маринад добавила сок 1 апельсина, мой привередливый муж был доволен
Шикарный маринад, спасибо за рецепт))))
Спасибо. Вкусный маринад. Ребрышки получаются очень нежными. Я подержала их в духовке около 2 часов при 160 градусах. Косточки очень легко отходят от мяска.
https://www.povarenok.ru/photo/49021/
Рёбрышки просто шедевральные !!! А на гарнир сделала вот эту картошечку: https://www.povarenok.ru/recipes/show/89841/ Мужа из-за стола вытащить не могла. Мерси за такой потрясный рецептик
Спасибо. Сейчас приготовлю
Приготовила ребрышки по Вашему рецепту. СПАСИБО!!!
Довольно необычный маринад, но киви вкус почти не чувствуется, преобладает горчичный вкус. Нам ПОНРАВИЛОСЬ!!!
БЛАГОДАРЮ!!!
Получилось очень аппетитно! Рада, что Вам понравилось!
Ответ для konservatorka
Отличное исполнение рецепта!
СПАСИБО за ответ обязательно приготовлю.
На здоровье!
маринад очень интересный!!!!! у меня как раз 1,5 кг ребрышек завалялось незнала что с ними делать а тут такой шыкарный рецепт!! но есть пару вопросов. можно заменить винный уксус на бальзамический?? и еще лук и чеснок вовремя готовки гореть небудут?? какая горчица? заранее спасибо за ответ
Уксус-дело вкуса, можно заменить. Лук и чеснок не горят, потому что сначала ребра в маринаде тушатся, а потом поджариваются. Горчица обыкновенная, готовая, не в порошке.
А я сегодня делаю по вашему рецепту. Ребрышки еще в духовке, но такой запах обалденный на весь дом((( Слюнки текут. Я правда еще к ребрышкам картошки положила. Любит муж поджаристую картошечку. посмотрим что выйдет. Не могу дождаться. Очень хороший рецепт и продукты доступные.
Здорово! Надеюсь, результат порадует!
Не думал, что так ВКУСНО получится. Поэтому++++++++
Ну и отвечая на свой собственный вопрос по поводу времени и температуры.
Если хотите ребрышки на косточке то 20 мин при 220 градусах, потом 40 мин при 160 градусах.
Если хотите что бы мясо снималось с кости, то я еще где то час при 160 держал.
Большое спасибо за оценку! Уже увидела, что Вы без помощи справились с температурой сами!
А сколько по времени готовить при 185-190, а то пересушить не хочется.
Странно, только сейчас уведомление о комментарии пришло.
Ориентироваться надо по своей духовке, я готовлю при температуре 180 примерно час двадцать - полтора часа.
Интеренсый маринад и вкусное мясо.
Прекрасное, поджареное мясо!
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