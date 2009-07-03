Поиск по ингредиентам
Версия для печати Рецепты Горячие блюда Запеканки Запеканка с грибами
  • 3 июля 2009, 13:33
  • 55823

Картофельная запеканка с грибами и брынзой

Рецепт: Картофельная запеканка с грибами и брынзой

Очень вкусная запеканка.

Категория: Горячие блюда Запеканки Запеканка с грибами

Ингредиенты для «Картофельная запеканка с грибами и брынзой»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
1243.4 ккал 		белки
100.9 г 		жиры
69.5 г 		углеводы
50.7 г
100 г блюда
ккал
149.8 ккал		 белки
12.2 г		 жиры
8.4 г		 углеводы
6.1 г


Рецепт «Картофельная запеканка с грибами и брынзой»:

Сварить картофель и размять в пюре с добавлением молока, сливочного масла и яиц. Посолить, поперчить.
Нарезать шампиньоны, пожарить с репчатым луком, посолить, поперчить.
Укроп мелко нарезать и разделить на две части.
Форму, в которой будете запекать, смазать растительным маслом (можно с добавлением натёртого 1 зубчика чеснока).
Выложить пюре, присыпать одной частью зелени, сверху натереть на крупной тёрке брынзу, присыпать второй частью укропа, кладём обжаренные грибы, натираем сыр, сверху сыра натираем замороженное сливочное масло.

Убираем форму в нагретую духовку до 180 гр. на 30 минут.
Всё! Приятного аппетита!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На второе На ужин : На горячее Неожиданные гости : На горячее

Теги: второе обед ужин

Вкусы: картофельный сырный грибной укропный

Читать комментарии и отзывы


BB-код для вставки:
BB-код используется на форумах
HTML-код для вставки:
HTML код используется в блогах, например LiveJournal
Как это будет выглядеть?
Картофельная запеканка с грибами и брынзой
Рецепт: Картофельная запеканка с грибами и брынзой

Очень вкусная запеканка.

Ингредиенты для «Картофельная запеканка с грибами и брынзой»:

Другие варианты рецепта

Показать все варианты рецепта (10)

Похожие рецепты

Показать больше рецептов

Попробуйте приготовить вместе

Фотографии «Картофельная запеканка с грибами и брынзой» от приготовивших (1)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3
Добрый день! Что за брынза, которую можно натереть на терке?
Картофельную запеканку с грибами готовил не раз. А вот ещё и с брынзой...
Очень хорошо получилось - вкусы друг друга не перебивали.
Укроп был сушеный, грибы маслята, после обжарки перебил в блендере. Ну, и, по привычке, сверху грибов ещё слой пюре.
Сыр 1/3 вмешал в пюре. Остальной только сверху, для корочки.. Всё остальное по рецепту.
Автору спасибо. Результатом доволен!
Есть можно конечно, но больше готовить не буду. На мой взгляд рецепт не продуманный, т. е. грибы, зелень, сыр слиплись и получились отдельно от пюре. На запеканку мало похоже, увы...
очень вкусно вышло! готовила с маслятами и без брынзы, ещё добавила сметаны побольше, вышло очень-очень вкусно!
Даже я, не сторонница добавок, взяла пустую тарелку и вновь пошла к протвиню
Противень!
Нам всем очень понравилось))) спасибо большое за рецепт
запеканка вышла полная жидкости, только у меня? что не так?
Вижу только две причины - у Вас были замороженные грибы, и Вы их положили не разморозив, и пюре взбивали в блендере, от этого онО тоже становится жидким..и всё, других причин быть не может..
ой спасибо огромное. очень благодарна ....обязательно напишу как получилось и в восторге ли гости остались ))))))
ой девочки просветите неуча, сколько штук яйц добавлять в запеканку ??? заранее спасибо большое, просто делаем воскресный обед и нужно удивить гостей иностранцев ))))))
яйца добавляются только в картофельное пюре! одно, максимум два яйца, они придают пышность пюре, и хорошо потолчите пюрешку, чтобы не было комочков. Вкусного Вам обеда!
И ещё совет, не вздубайте взбивать блендером, иначе получится жижа, только толкушкой! [x]13:07 21.04.11 Отредактировано создателем комментария[/x]
Венерчик,я опять твою запеканку готовить собралась!Ура!!!!!!!
УРА!!! Приятного аппетита!!!
Ой,спасибо!Стоит уже в духовочке!Краси-и-и-и-ивая,сил нет!Жду мужа с работы.Сейчас как натрескаемся на ночь глядя.Кошмарики!А что делать?Спасибо,Венерочка!ЗОЛОТО ТЫ!
вкусно
супер сегодня сделаю
Запеканки - это палочки-выручалочки, с удовольствием попробую!
очень интересный рецепт! забираю себе, будем кушать
АВТОРУ РЕЦЕПТА - Венерику!
Приготовила сегодня на ужин. Уже в процессе приготовления засомневалась - ну что может быть такого вкусного? По отдельности продукты ничего особенного не представляют! Но всё равно надо было закончить. Пришел муж и пока я кормила ребенка пошел ужинать, очень голодный был. Из кухни крикнул, что очень вкусно. Ну, думаю, из вежливости.Прихожу на кухню, а он уже третий подход к запеканочке делает!!! Сама попробовала - и правда вкусно!!!! СПА-СИ-БО. Вот только вкус брынзы я там не уловила, хотя нормальный был слой. Может можно и без неё?! И ещё ОГРОМНОЕ спасибо за корочку, вот оно оказывается что: на сыр ещё и масла потереть, а то сыр иногда затвердевает как корка.
Для меня существует один критерий о вкусности блюда - если мужчины едят с удовольствием, значит вкусно!!! А по поводу брынзы, может жирность была низкая....
Рада, что Вам понравилось
получилась вкусная и большая, будет ещё и на завтрак няма-няма!
ну, большая, это смотря на сколько человек зато, теперь не будете заморачиваться по поводу, что же съесть на завтрак?!
... и на обед тоже
однако... это что за запеканка-гигант получилась?
даже не знаю, я када увидела "кило картошки" сделала из всей, что дома было. Видать переборщила
Венерчик,а у меня твоя запеканка ОПЯТЬ на ужин!Сижу уже и дергаюсь вся в нетерпении! Как же я ее хочу!Полюбилась мне твоя чудесная запеканочка!Как полюбилась!Могу еще одно фото пришпандорить!
Давай!!! "Шпандорь" !!! Я только рада буду!!!
Венерочка. Ирка-Улитыч насоветовала, и я приготовила! вкуснотища! И мясо-нафиг!
Танюшкин, как я рад, как я рад!!! Как я рада, что и тебе понравилось!!! Спасибо за отчётик!
Венерочка,а я ведь приготовила твою замечательную запеканочку!Потом обязательно и фото прикреплю.Очень вкусно!Я и не сомневалась,что будет очень вкусно!Брынзы,правда,не оказалось в доме в таком количестве и я примерно половину недостающей дополнила моцареллой.Нам всем очень понравилось!Муж,который совершенно равнодушен к картошке,и всегда предпочитает ее заменять на какой-нибудь другой гарнир,ел добавку!Честно!Вкуснятина!Взяла твою запеканку на вооружение.Будем готовить не раз и не два!Спасибо тебе,Венерочка,большущее!
Ирочка, мне твои слова - как бальзам на душу Спасибо!!!!
Венерчик,фото вот только такое прикрепила!Документальное подтверждение,так сказать! Смотрю на свое фото и слюни начинают капать,честно!Ну и вкуснятина!!!!!Спасибо!
Ух, ты!! Очень аппетитное!!! Вот теперь на тебя глядя, тоже думаю повторить
Вкусненько!
Попробуем
Страницы: 1 2 3
Наверх

Оставить комментарий или отзыв о рецепте

Построим каркасный дом вашей мечты

Каркасный дом с 3 спальнями V063 "Альва"

Каркасный дом с 3 спальнями V063 "Альва"
Каркасный дом с мансардой и 4 спальнями V224 "Миннесота"

Каркасный дом с мансардой и 4 спальнями V224 "Миннесота"
Каркасный дом с мансардой, 3 спальнями и террасой V017 "Гастониа"

Каркасный дом с мансардой, 3 спальнями и террасой V017 "Гастониа"
Ещё 474 проекта

Рубрикатор рецептов

Первое блюдо

борщ ботвинья бульон гаспачо капустняк кулеш лагман мисо окрошка рассольник свекольник сладкие супы солянка суп уха харчо хаш шурпа щи из капусты

Основное блюдо

в горшочке гарнир грибные блюда жаркое запеканки из морепродуктов из фарша кальмар картофель картофельное пюре картошка картошка с мясом каша котлеты курица лапша макароны мясные блюда мясо начинка овощные блюда омлет паста перец фаршированный пюре рис рыба свинина семга шашлык

Закуски

бастурма буженина бургер бутерброды гренки жульен жюльен заливное икра овощная канапе кимчи лечо мидии морковь по-корейски пастрома паштет печеночный торт роллы салаты селедка суши сырные палочки сырные шарики террин фаршированные яйца фондю форшмак холодец хумус чипсы

Выпечка

блины брауни булочки ватрушки кекс коржики кулич лаваш лепешки манник оладьи опара пирог пирожки пицца пончики пряник пышки рогалики рулет слойка сухари сырник тарталетки тесто трубочки хлеб чебуреки шарлотка штрудель

Десерты

безе бисквит варенье вафли глазурь джем желе зефир карамель конфеты конфитюр крем мармелад мороженое мусс пасха печенье пирожное повидло помадка пудинг сгущенка сироп сладкие салаты суфле торт фруктовые салаты халва хворост чизкейк

Напитки

айран вино глинтвейн грог какао квас кефир кисель компот кофе ликер лимонад молочный коктейль морс мохито наливка напиток настойка простокваша пунш ром самогон сбитень сидр смузи соки чай шипучка шоколад

Другое

аджика баклажаны брокколи горчица гречка грибы заготовки закваска заправка для супа на зиму йогурт кабачки капуста колбаса кускус маринад маскарпоне мастика подливка приправа свекла соус сыр творог тещин язык тыква фасоль цветная капуста чечевица новогодние рецепты масленица шашлыки домашнее консервирование летние рецепты постные рецепты домашние напитки

Опрос
Как вы относитесь к прививке от Covid-19?


Уже 5640 ответов Ответить

Категории рецептов Назначения рецептов Национальные кухни Развернуть весь список
Поиск по сайту

Наши рассылки