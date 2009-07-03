Очень вкусная запеканка.
- 3 июля 2009, 13:33
- 55823
Картофельная запеканка с грибами и брынзой
Ингредиенты для «Картофельная запеканка с грибами и брынзой»:
- Укроп (большой пучок)
- Сыр твердый — 200 г
- Брынза — 300 г
- Лук репчатый — 2 шт
- Шампиньоны (свежие) — 0,5 кг
- Картофель (примерно 1 кг.)
- Масло сливочное (замороженное)
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
1243.4 ккал
|
белки
100.9 г
|
жиры
69.5 г
|
углеводы
50.7 г
|100 г блюда
|ккал
149.8 ккал
|белки
12.2 г
|жиры
8.4 г
|углеводы
6.1 г
Рецепт «Картофельная запеканка с грибами и брынзой»:
Сварить картофель и размять в пюре с добавлением молока, сливочного масла и яиц. Посолить, поперчить.
Нарезать шампиньоны, пожарить с репчатым луком, посолить, поперчить.
Укроп мелко нарезать и разделить на две части.
Форму, в которой будете запекать, смазать растительным маслом (можно с добавлением натёртого 1 зубчика чеснока).
Выложить пюре, присыпать одной частью зелени, сверху натереть на крупной тёрке брынзу, присыпать второй частью укропа, кладём обжаренные грибы, натираем сыр, сверху сыра натираем замороженное сливочное масло.
Комментарии и отзывы
27 марта krot 99 #
13 декабря 2021 года igorTr #
Очень хорошо получилось - вкусы друг друга не перебивали.
Укроп был сушеный, грибы маслята, после обжарки перебил в блендере. Ну, и, по привычке, сверху грибов ещё слой пюре.
Сыр 1/3 вмешал в пюре. Остальной только сверху, для корочки.. Всё остальное по рецепту.
Автору спасибо. Результатом доволен!
14 декабря 2015 года Elena Pas #
1 марта 2015 года Van_Gelmont #
5 февраля 2015 года Вита Кошель #
25 марта akiv lev #
5 февраля 2014 года Инна Делитант #
30 ноября 2012 года tiki #
2 декабря 2012 года Венерик # (автор рецепта)
21 апреля 2011 года Гелена1986 #
21 апреля 2011 года Гелена1986 #
21 апреля 2011 года Венерик # (автор рецепта)
И ещё совет, не вздубайте взбивать блендером, иначе получится жижа, только толкушкой! [x]13:07 21.04.11 Отредактировано создателем комментария[/x]
30 апреля 2010 года Улитыч #
30 апреля 2010 года Венерик # (автор рецепта)
30 апреля 2010 года Улитыч #
19 апреля 2010 года ирина66 #
2 февраля 2010 года midnightgirl #
30 января 2010 года tanu6kin21 #
1 декабря 2009 года наташа лучко #
14 ноября 2009 года Alexiya #
Приготовила сегодня на ужин. Уже в процессе приготовления засомневалась - ну что может быть такого вкусного? По отдельности продукты ничего особенного не представляют! Но всё равно надо было закончить. Пришел муж и пока я кормила ребенка пошел ужинать, очень голодный был. Из кухни крикнул, что очень вкусно. Ну, думаю, из вежливости.Прихожу на кухню, а он уже третий подход к запеканочке делает!!! Сама попробовала - и правда вкусно!!!! СПА-СИ-БО. Вот только вкус брынзы я там не уловила, хотя нормальный был слой. Может можно и без неё?! И ещё ОГРОМНОЕ спасибо за корочку, вот оно оказывается что: на сыр ещё и масла потереть, а то сыр иногда затвердевает как корка.
14 ноября 2009 года Венерик # (автор рецепта)
Рада, что Вам понравилось
6 ноября 2009 года Nataffa deleted #
7 ноября 2009 года Венерик # (автор рецепта)
7 ноября 2009 года Nataffa deleted #
7 ноября 2009 года Венерик # (автор рецепта)
7 ноября 2009 года Nataffa deleted #
3 ноября 2009 года Улитыч #
4 ноября 2009 года Венерик # (автор рецепта)
2 ноября 2009 года tat70 #
3 ноября 2009 года Венерик # (автор рецепта)
19 октября 2009 года Улитыч #
19 октября 2009 года Венерик # (автор рецепта)
22 октября 2009 года Улитыч #
22 октября 2009 года Венерик # (автор рецепта)
16 июля 2009 года Ellis-Ellis #
Попробуем
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