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  • 8 июля 2009, 23:10
  • 38851

Закусочный торт из курицы с сыром

Рецепт: Закусочный торт из курицы с сыром

Хочу посвятить этот замечательный закусочный тортик сегодняшнему празднику... День Семьи, Любви и Верности.

Категория: Закуски Закусочные торты Мясные закусочные торты

Ингредиенты для «Закусочный торт из курицы с сыром»:

Время приготовления:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
8534 ккал		 белки
492 г		 жиры
73.1 г		 углеводы
1421.5 г
Порции
ккал
1422.3 ккал		 белки
82 г		 жиры
12.2 г		 углеводы
236.9 г
100 г блюда
ккал
163.5 ккал		 белки
9.4 г		 жиры
1.4 г		 углеводы
27.2 г


Рецепт «Закусочный торт из курицы с сыром»:

Филе и лук пропустить через мясорубку

Хлеб замочить в кефире

Размягчённый хлеб, тоже пропустить через мясорубку, добавить кефир и яйца

Добавить измельчённую зелень, соль, перец

Всё хорошенько перемешать.

Форму покрыть пекарской бумагой, и выложить туда1/3 часть начинки (мы будем печь три коржа)

Поставить в разогретую духовку до250С до золотистой корочки

У нас должны получиться 3 вот таких коржа (третьего коржа не видно, потому что он остывает в сторонке)

Готовый корж, смазываем сливочным, плавленным сыром

Выкладываем на него, порезанные кружочком огурцы маринованные

Выкладываем, второй слой коржа, только обмазанонго с двух сторон, плавленным сыром

Сверху второго коржа выкладываем яйца, нарезанные кружочками

Сверху выкладываем третий корж, тоже обмазаного с двух сторон (это для клейкости)

Украшаем яйцами и огурцами

Бока украсить желтками, натертыми на тёрке

Рекамендую, получаеться очень вкусно и сытно!

В разрезе

...

Приятного аппетита!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На обед : На закуску На праздничный стол На ужин : На закуску

Теги: закуска ужин обед торт

Вкусы: огуречный куриный сырный яичный

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Закусочный торт из курицы с сыром
Описание: Хочу посвятить этот замечательный закусочный тортик сегодняшнему празднику... День Семьи, Любви и Верности.


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Комментарии и отзывы

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Я подписана на кучу кулинарных сайтов, но наш Поваренок-ЛУЧШИЙ!!! Обожаю его!!!
а какой размер формы?
Спасибушки большое за вкусный и простой рецепт, делала мужу на день рожденье. Все гости были в восторге и рецепт попросили. Это я считаю лучшее подтверждение удачного блюда.
Спасибо за вкусный рецепт!
И правда, наверно, вкусный - попробуем! А то всё печеночные да печеночные....
Ещё одна разновидность тортика. Забираю.
вкусно
ой как клаасно! забираю!
попробую обязательно
Меня подруга угостила закусочным тортиком,с такими коржами.ЭТО ОЧЕНЬ ВКУСНО.Спасибо за полный и понятный рецепт.
Очень здорово!! Аж слюнки потекли!! Вы - МОЛОДЕЦ!!!!
Аппетитно очень!СПасибо
Красота какая... Необыкновенный тортик!
Красота какая... Необыкновенный тортик!
Здорово обожаю такие рецепты, вы умничка!!!!!!!!
Спасибо,большое!!!
Эльмирочка потрясающий тортик!!!!!!!!
Ленусик,спасибо большое!!!!!!
Как вкусно! Обожаю закусочные тортики!!!
Пасибки,я тоже!!!
О боже! Я просто в восторге! Эльмирочка лови 1000000+++++++++++++++
Юлечка,солнышко спасибо!!!!!
Торт очень оригинальный и, несомненно, вкусный! Только, скажите, у вас не появилось желание чем-нибудь его пропитать? Суховатым кажется
Вам только кажеться что он суховатый,на самом деле он очень даже мягкий,благодаря плавленому сыру,я же написала промазать его с двух сторон,и тортик получаеться очень нежным,я тоже была удивлена когда его сделала!
Замечательный рецептик!
Спасибо,Ирусик!
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