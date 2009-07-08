Хочу посвятить этот замечательный закусочный тортик сегодняшнему празднику... День Семьи, Любви и Верности.
- 8 июля 2009, 23:10
- 38851
Закусочный торт из курицы с сыром
Ингредиенты для «Закусочный торт из курицы с сыром»:
- Филе куриное (для коржей) — 1,5 кг
- Лук репчатый — 2 шт
- Хлеб (черствый) — 4 шт
- Кефир — 1,5 стак.
- Яйцо куриное (сырое-2 шт., отварное-5шт.) — 2 шт
- Зелень
- Соль
- Перец черный
- Огурец — 5 шт
- Сыр плавленый (сливочный) — 250 г
Время приготовления:
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|ккал
8534 ккал
|белки
492 г
|жиры
73.1 г
|углеводы
1421.5 г
|Порции
|ккал
1422.3 ккал
|белки
82 г
|жиры
12.2 г
|углеводы
236.9 г
|100 г блюда
|ккал
163.5 ккал
|белки
9.4 г
|жиры
1.4 г
|углеводы
27.2 г
Рецепт «Закусочный торт из курицы с сыром»:
У нас должны получиться 3 вот таких коржа (третьего коржа не видно, потому что он остывает в сторонке)
Комментарии и отзывы
вчера в 11:31 irina13132121 #
вчера в 8:58 Андрей Силантьев #
25 сентября 2015 года taska94 #
31 октября 2014 года Алиска79 #
6 октября 2014 года veronika1910 #
1 июля 2011 года Odru #
3 сентября 2010 года kseniya-v #
19 апреля 2010 года ирина66 #
4 апреля 2010 года Тато Йа #
попробую обязательно
24 ноября 2009 года Косой #
25 октября 2009 года Оля-ля-ля #
22 октября 2009 года anoli77 #
27 августа 2009 года IraIva #
27 августа 2009 года IraIva #
22 июля 2009 года марьяна006 #
15 августа 2009 года ELMIRA-5 # (автор рецепта)
14 июля 2009 года Очарование #
17 июля 2009 года ELMIRA-5 # (автор рецепта)
13 июля 2009 года Aisylu #
17 июля 2009 года ELMIRA-5 # (автор рецепта)
13 июля 2009 года crybell #
17 июля 2009 года ELMIRA-5 # (автор рецепта)
12 июля 2009 года Liiki #
17 июля 2009 года ELMIRA-5 # (автор рецепта)
11 июля 2009 года руська #
17 июля 2009 года ELMIRA-5 # (автор рецепта)
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