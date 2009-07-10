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  • 10 июля 2009, 14:23
  • 41967

Банановый десерт "Сон на яву"

Рецепт: Банановый десерт Сон на яву

Если Вам приснилось, что Вы готовите десерт, то в реальной жизни Вам предстоит провести вечер в приятной компании... ну а если Вы в реальной жизни приготовите этот нежнейший банановый десерт, то Вам предстоят минуты настоящего блаженства при поедании этого сладкого лакомства... ну и, конечно, благодарность Ваших любимых, которые вместе с Вами смогут отведать эту вкусняшку... очень быстро и просто готовить..

Категория: Десерты Другие десерты Муссы

Ингредиенты для «Банановый десерт "Сон на яву"»:

Количество порций: 6

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
2701.2 ккал 		белки
38.9 г 		жиры
88.8 г 		углеводы
440.8 г
Порции
ккал
450.2 ккал		 белки
6.5 г		 жиры
14.8 г		 углеводы
73.5 г
100 г блюда
ккал
225.1 ккал		 белки
3.2 г		 жиры
7.4 г		 углеводы
36.7 г

Рецепт «Банановый десерт "Сон на яву"»:

Бананы с сахаром и ванилином измельчаем блендером

Добавляем в банановое пюре сметану и яйцо, хорошенько перемешиваем

Теперь высыпаем муку, тщательно размешиваем (можно миксером или блендером)

Выкладываем банановую массу в силиконовые формочки, слегка смоченные водой (если у Вас железные, стеклянные и т. д. формы, то надо смазать их маслом)

Силиконовую форму помещаем в формочку большего размера (или глубокий противень), наполненную водой и отправляем готовиться в разогретую до 200С духовку, минут на 30 (десерт готов, когда он пружинит, если к нему прикасаешься пальцем)
желательно, дать остыть десерту в формочках, но если времени нет, то можно сразу переворачивать, на большое блюдо..

Украшать тертым шоколадом с клюковкой и...

приятнейшего Вам аппетита!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт На обед : На десерт На полдник На праздничный стол На ужин : На десерт

Теги: десерт

Вкусы: сладкий банановый нежный

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Банановый десерт "Сон на яву"
Рецепт: Банановый десерт Сон на яву

Если Вам приснилось, что Вы готовите десерт, то в реальной жизни Вам предстоит провести вечер в приятной компании... ну а если Вы в реальной жизни приготовите этот нежнейший банановый десерт, то Вам предстоят минуты настоящего блаженства при поедании этого сладкого лакомства... ну и, конечно, благодарность Ваших любимых, которые вместе с Вами смогут отведать эту вкусняшку... очень быстро и просто готовить..

Ингредиенты для «Банановый десерт "Сон на яву"»:

Комментарии и отзывы

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Сметану заменяю на йогурт,3% или 1,8. Мне так больше нравится и воздушного в тесте, выпечке замечательная. Особенно хлеб нравится на йогурт или творожной йогурте
Зачем сахар, если есть бананы?? Если мало сладости от бананов, то можно ещё добавить кокосовой муки.
Натуральная сладость и куда полезнее.
На каком ЯВУ сон??
Да тоже глаз резануло. На каком таком ЯВУ?
Ну написал человек раздельно, а не слитно - что ж теперь... Зато десерт шикарный.
На каком ЯВУ сон??
Если честно вообще не понравилось.
приготовила.честно говоря, ничего особенного.в готовом виде получилась вязкая масса ,а хотелось бы чего то воздушного.ребятенок тоже не в восторге.но это на наш вкус,извините.
Я готовила уже 3 раза. Моя семья в восторге! Спасибо за хороший рецепт!
Сегодня готовила этот десетик... Супер! И мои дети оценили Спасибо, за прекрасный рецепт! Я выпекала в железных формах (на 12 шт), все прекрасно!
Очень воодушевил Ваш десерт,но прошу уточнения))Никогда не делала ничего на водяной бане в духовке,расскажите:какая глубина у ёмкости с водой должна быть?Заранее спасибо!
Хочу отметить, что действительно вкусно получилось! Я добавила еще немного грецких дробленых орешков. Теперь знаю, как буду утилизировать переспелые бананы в будущем. Спасибо за рецепт!
Добрый день. Подскажите пожалуйста, а можно ли заменить сметану Сливками? не могу найти у нас хорошей сметаны
добрый день!.. честно должна сказать, что не пробовала со сливками.. все-таки они имеют не такую густоту и плотность, как сметана..
Добрый день. Ваш рецепт меня сразил, уже строю планы, как буду его готовить. И как только после этого держать фигуру?
Спасибо за рецепт! Мне и мужу очень понравилось . Беру на заметку
спасибо за рецепт! быстро и вкусно!
спасибо большое...за похвалу и чудесную фотографию...очень рада, что вам понравилось
Очень аппетитно! Беру в КК)
на здоровье..буду рада, если понравится
вкусно
спасибо большое...за добрые слова
спасибо
очень вкусно!за один раз ушол весь!)
очень рада, что Вам понравилось
вкусная штука! я делала без шоколада и пр. украшений, но шоколад туда прямо просится.
спасибо...я просто шоклад обожаю и муж без него жить не может...да и ребенка он приучил...так что у нас десерты без шоколада большаааая редкость
вот один вопросик,формочки силикон до краёв заполнять? или как на маффины.Не выпозет,если до краёв
я до краев наполняла...не выползет
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