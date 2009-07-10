Если Вам приснилось, что Вы готовите десерт, то в реальной жизни Вам предстоит провести вечер в приятной компании... ну а если Вы в реальной жизни приготовите этот нежнейший банановый десерт, то Вам предстоят минуты настоящего блаженства при поедании этого сладкого лакомства... ну и, конечно, благодарность Ваших любимых, которые вместе с Вами смогут отведать эту вкусняшку... очень быстро и просто готовить..
- 10 июля 2009, 14:23
- 41967
Банановый десерт "Сон на яву"
Ингредиенты для «Банановый десерт "Сон на яву"»:
- Банан — 2 шт
- Сахар — 1/2 стак.
- Яйцо куриное — 1 шт
- Ванилин (немного (на кончике ножа))
- Сметана (20% ) — 400 г
- Мука пшеничная / Мука — 1/2 стак.
- Клюква (для украшения)
- Шоколад молочный / Шоколад (для украшения)
Количество порций: 6
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
2701.2 ккал
|
белки
38.9 г
|
жиры
88.8 г
|
углеводы
440.8 г
|Порции
|ккал
450.2 ккал
|белки
6.5 г
|жиры
14.8 г
|углеводы
73.5 г
|100 г блюда
|ккал
225.1 ккал
|белки
3.2 г
|жиры
7.4 г
|углеводы
36.7 г
Рецепт «Банановый десерт "Сон на яву"»:
Выкладываем банановую массу в силиконовые формочки, слегка смоченные водой (если у Вас железные, стеклянные и т. д. формы, то надо смазать их маслом)
Силиконовую форму помещаем в формочку большего размера (или глубокий противень), наполненную водой и отправляем готовиться в разогретую до 200С духовку, минут на 30 (десерт готов, когда он пружинит, если к нему прикасаешься пальцем)
желательно, дать остыть десерту в формочках, но если времени нет, то можно сразу переворачивать, на большое блюдо..
Комментарии и отзывы
26 ноября irinagin07 #
26 ноября irinagin07 #
Натуральная сладость и куда полезнее.
26 ноября aprilnata #
26 ноября eta Lena #
26 ноября svetlahen #
26 ноября aprilnata #
8 декабря 2018 года lila piskaridze #
16 октября 2014 года Юля Надточий #
13 апреля 2013 года шенюня #
31 марта 2013 года irinka-veselaja #
15 марта 2013 года irinka-veselaja #
10 января 2013 года tatka292 #
15 июля 2012 года Yummy #
21 июня 2012 года Felisiya #
21 июня 2012 года Meotida # (автор рецепта)
13 мая 2012 года Шоркина Анжела #
22 декабря 2011 года akyllym #
5 октября 2010 года horo6aya #
5 октября 2010 года Meotida # (автор рецепта)
4 августа 2010 года katehom #
5 октября 2010 года Meotida # (автор рецепта)
18 апреля 2010 года ирина66 #
5 октября 2010 года Meotida # (автор рецепта)
27 января 2010 года tanu6kin21 #
27 января 2010 года Meotida # (автор рецепта)
4 октября 2010 года Galicia #
5 октября 2010 года Meotida # (автор рецепта)
14 января 2010 года dolphy #
27 января 2010 года Meotida # (автор рецепта)
23 декабря 2009 года Lora1 #
29 декабря 2009 года Meotida # (автор рецепта)
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