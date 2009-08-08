Быстрая, но ОЧЕНЬ вкусная закуска и в горячем, и в холодном виде!!! Думаю, что многие со мной согласятся. Попробуйте!!!
- 8 августа 2009, 22:14
- 108559
Помидоры в сырном кляре
Ингредиенты для «Помидоры в сырном кляре»:
- Помидор (средние) — 3 шт
- Сыр твердый — 150 г
- Яйцо куриное — 2 шт
- Майонез (или сметана) — 2 ст. л.
- Мука пшеничная / Мука — 1-2 ст. л.
- Соль (по вкусу)
- Перец черный (по вкусу)
- Масло растительное (для жарки)
- Петрушка (веточки) — 2 шт
Время приготовления:
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
741.7 ккал
|
белки
50.4 г
|
жиры
39.8 г
|
углеводы
45.5 г
|100 г блюда
|ккал
107.5 ккал
|белки
7.3 г
|жиры
5.8 г
|углеводы
6.6 г
Рецепт «Помидоры в сырном кляре»:
-
Помидоры помыть, обдать кипятком, снять кожицу и нарезать кружочками.
-
Сыр натереть на мелкой терке.
-
Сделать кляр: к сыру добавить яйца, майонез, муку ( в оригинальном рецепте не было муки)
-
Посолить, поперчить по вкусу и перемешать. Консистенция дожна получиться густой.
-
Помидоры обмакнуть в кляр, выложить ложкой в сковороду, разогретую с растительным маслом.
-
Обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
Выложить на бумажное полотенце, дать стечь лишней жидкости.
-
При подаче украсить зеленью петрушки.
Приятного аппетита!!!
Комментарии и отзывы
17 минут назад karina130868 #
9 декабря 2022 года Vishnja #
2 октября 2019 года povarIrixa #
16 августа 2018 года Л-лька2805 #
Но мужу помидоры понравились, несмотря на то, что толком в кляре они и не были.
17 июля 2018 года svetlichn svetlana61 #
8 апреля 2016 года antonina gil53 #
20 февраля 2016 года Vishnja #
22 ноября 2015 года SweetCharry #
14 сентября 2015 года Alefniunia #
14 сентября 2015 года Юлия Б 1985 #
13 сентября 2015 года Юлия Б 1985 #
11 сентября 2015 года Сооолнышко #
10 сентября 2015 года Terrikona #
Фото помидорок в отчёте https://www.povarenok.ru/blog/show/44820/
13 августа 2015 года avtomir #
23 октября 2014 года МашунчикА #
11 октября 2014 года skarlitta #
28 августа 2014 года юля73 #
12 июня 2014 года Изобелла #
12 июня 2014 года Энталия #
3 октября 2013 года BuTya #
А так очень даже вкусно. И кляр вкусный, и помидор. А для мужчин вообще - прекрасная закуска и полезная к тому же!
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