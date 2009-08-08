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Версия для печати Рецепты Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей
  • 8 августа 2009, 22:14
  • 108559

Помидоры в сырном кляре

Рецепт: Помидоры в сырном кляре

Быстрая, но ОЧЕНЬ вкусная закуска и в горячем, и в холодном виде!!! Думаю, что многие со мной согласятся. Попробуйте!!!

Категория: Горячие блюда Блюда из овощей, грибов, бобовых Горячие блюда из овощей

Ингредиенты для «Помидоры в сырном кляре»:

Время приготовления:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
741.7 ккал 		белки
50.4 г 		жиры
39.8 г 		углеводы
45.5 г
100 г блюда
ккал
107.5 ккал		 белки
7.3 г		 жиры
5.8 г		 углеводы
6.6 г


Рецепт «Помидоры в сырном кляре»:

  • Помидоры помыть, обдать кипятком, снять кожицу и нарезать кружочками.

  • Сыр натереть на мелкой терке.

  • Сделать кляр: к сыру добавить яйца, майонез, муку ( в оригинальном рецепте не было муки)

  • Посолить, поперчить по вкусу и перемешать. Консистенция дожна получиться густой.

  • Помидоры обмакнуть в кляр, выложить ложкой в сковороду, разогретую с растительным маслом.

  • Обжарить с двух сторон до золотистой корочки.
    Выложить на бумажное полотенце, дать стечь лишней жидкости.

  • При подаче украсить зеленью петрушки.
    Приятного аппетита!!!

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей На завтрак На обед : На закуску На ужин : На закуску Неожиданные гости : На закуску

Теги: закуска

Вкусы: сырный помидорный

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Помидоры в сырном кляре
Рецепт: Помидоры в сырном кляре

Быстрая, но ОЧЕНЬ вкусная закуска и в горячем, и в холодном виде!!! Думаю, что многие со мной согласятся. Попробуйте!!!

Ингредиенты для «Помидоры в сырном кляре»:

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Фотографии «Помидоры в сырном кляре» от приготовивших (5)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5 6
Очень вкусная и быстрая закуска! Кляр готовила со сметаной, из расчёта на одно яйцо, добавляла муку. Кляр на дольках держался хорошо, только на последнюю порцию пришлось добавить ложкой. В комментариях советовали предварительно дольки обмакнуть в муку, но этот совет прочитала только сейчас. Очень вкусно получилось, благодарю за рецепт и, конечно буду повторять!
Еще не готовила помидоры, но по принципу жарки в кляре баклажанов и кабачков, рекомендую, девушки, вам обмакнуть быстро в муке дольки помидоров))) Хотя бы будет к чему липнуть кляру)))
Кляр получился густой, но никак не хотел приставать к помидорам. Жаль, что перед приготовлением не прочитала предыдущие отзывы, так бы была готова к этой неприятности.
Но мужу помидоры понравились, несмотря на то, что толком в кляре они и не были.
Давно рецепт в кк хронился и помидор в избытке было. От себя в кляр добавила чеснок сушёный и укроп нарезала. Перед обмакиванием в кляр в муке обваляла кружочки помидор. Из плюсов: готовятся быстро и экономно, а минус в том что даже после бумажных полотенец масла было многовато.
Ириша, сейчас в отчёте у Аллы увидела эти аппетитные Помидорки и пришла за рецептом!
Спасибо за рецепт! Готовь легко и быстро. Очень понравилось!
Ирочка, принимай отчет. Я такие помидорки давно планировала приготовить. Наконец-то дошла очередь. Получилось очень вкусно, я немного чесночка добавила. Только обмакивать в кляр у меня не получилось, он абсолютно не приставал к помидорам. В итоге я выкладывала кляр на одну сторону, быстренько опускала на сковороду и сверху распределяла кляр. У меня майонез был густой и кляр , видимо поэтому получился не той консистенции, хотя муку не добавляля. Но вышло вкусно и нам и гостям понравилось.Спасибо за рецепт!
Очень-очень вкусно!!! Спасибо автору огромное!!!
Утащила в КК! Спасибочки!!!
Божественно вкусно. Но кляр действительно не хочет к помидоркам липнуть. Я его лопаточкой силиконовой размазывала по помидорке, и быстро кидала на сковородку, пока держится Спасибо за рецепт
Фото помидорок в отчёте https://www.povarenok.ru/blog/show/44820/
Очень вкусные помидорки! Ну и как уже писали-жарить их не удобно. Меня это не пугает. Спасибо большое за рецепт
Очень вкусно! Делала на ДР мужа. Помидорки просто улетели. Забираю в КК. Большое спасибо за рецепт.
Объедение. Обязательно буду готовить еще с поводом и без! Спасибо за такую идею
Только что поужинали помидорками в кляре, получилось вкусно супругу особенно понравились, вам спасибо
https://www.povarenok.ru/blog/show/35917/#com4128956
У меня с мукой кляр получился какой-то очень уж густой. Пришлось его накладывать на помидор. Без муки лучше...
А так очень даже вкусно. И кляр вкусный, и помидор. А для мужчин вообще - прекрасная закуска и полезная к тому же!
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