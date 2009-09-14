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Версия для печати Рецепты Десерты Торты Бисквитный торт
  • 14 сентября 2009, 9:28
  • 263280

Торт «Первый поцелуй»

Рецепт: Торт «Первый поцелуй»

Почему первый? Наверное, потому, что очень нежный. Два мягких коржа, а между ними нежнейший белковый корж-суфле. Воздушное и нежное лакомство. Торт из «заветной тетрадки» с советских времен. На конкурс «Школьная пора».

Категория: Десерты Торты Бисквитный торт

Ингредиенты для «Торт «Первый поцелуй»»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
5922.3 ккал 		белки
65 г 		жиры
317.6 г 		углеводы
702.9 г
100 г блюда
ккал
384.6 ккал		 белки
4.2 г		 жиры
20.6 г		 углеводы
45.6 г


Рецепт «Торт «Первый поцелуй»»:

150 г мягкого масла или маргарина растереть с 0,5 стакана сахара. Добавить два желтка (два белка отправить в холодильник), 0,5 чайной ложки соды, погашенной в уксусе и 2-2,5 стакана муки. Замесить мягкое тесто. Тесто разделить на две части – это будут два коржа. Форму смазать. Корж сформировать руками, разминая тесто по форме. Выпекать в духовке 180 градусов (средний огонь), в течение 15-20 минут, корж выпекается быстро.

Пока выпекается первый корж, делаем заварную часть крема: смешать 2 желтка, 0,5 стакана сахара, добавить 1 ст. ложку муки (без верха) и 200 г молока. Поставить на небольшой огонь, помешивая венчиком, довести до кипения. По опыту - доводится до кипения в течение пяти минут. Снять с огня, отставить, чтобы охлаждался.

Первый корж готов. Снимать аккуратно, подсунув лопатку. Форму обдать холодной водой, чтобы остудить, смазать, сформировать второй корж и в духовку. Пока выпекается второй корж, взбиваем миксером 4 белка и 1 стакан сахара минут пять, до пиков.

Второй корж готов. Форму охладить, застелить бумагой для выпечки и сформировать белковый корж. Выпекать в духовке 150 градусов (маленький огонь) 35-40 минут.

Пока выпекается, делаем крем: 200 г мягкого сливочного масла растереть с остывшей, заварной частью крема.

Готовый белковый корж, вытащить из формы и остудить в бумаге, чтобы сохранилась форма. У меня он стоит на подоконнике и охлаждается. Корж немного подсядет, это не страшно. Когда остынет, достаточно аккуратно потянуть за края бумаги и корж освободится.

На нижний корж нанести часть крема, сверху белковый корж, затем еще крем и верхний корж с кремом. Украсить. У меня орехи, тертый темный и белый шоколад.

Вот так он выглядит в разрезе. Нежный и вкусный. Лакомство для сладкоежек.

Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: На обед : На десерт На праздничный стол

Теги: десерт выпечка

Вкусы: сладкий

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Торт «Первый поцелуй»
Рецепт: Торт «Первый поцелуй»

Почему первый? Наверное, потому, что очень нежный. Два мягких коржа, а между ними нежнейший белковый корж-суфле. Воздушное и нежное лакомство. Торт из «заветной тетрадки» с советских времен. На конкурс «Школьная пора».

Ингредиенты для «Торт «Первый поцелуй»»:

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Фотографии «Торт «Первый поцелуй»» от приготовивших (4)

Комментарии и отзывы

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Спасибоооооо!
Скажите, а какой должен быть белковый корж? У меня он только снаружи схватывается, а внутри мокрый гоголь моголь, поэтому очень проблематично снять с пек. бумаги.
Я делала етот тортик ничего так! Мне понравилось. Читала что коржы сухие. Так я их перед тем как намазать кремом пропиталась сиропом и получилось даже ничего. Но у меня муж например не очень любитель писочных коржей так я на следующий раз делала их бисквитный. Получилось шикарно! Советую попробовать оба варианта! Что один что второй вкусно! А что бы не было приторно можно добавить фрукты либо в крем либо так прослаивать
Как вкусно !
Тортик получился великолепный! В крем добавила только 100гр масла, все остальное - по рецепту.Спасибо огромное за чудесный рецепт!!!
Торт домашним понравился, но почему-то был очень сильный привкус яйца.Как-то можно от него избавиться? И почему это происходит?
Решилась испечь этот торт(это мой первый торт). Что не понравилось: коржи. С огромным трудом удалось их вытащить из формы целыми(хотя форма силиконовая). Уменьшила количество масла в креме(почитав отзывы). В итоге крема оказалось мало(тонкие слои крема, с боков торт намазать крема вообще не хватило. Далее, собрала торт, все более менее вышло. При разрезании коржи поломались кусками. Есть с такими коржами невозможно нормально(ложкой он не ломается сразу). Короче в итоге на тарелке торт полностью развалился на составляющие. Сказать, что он для сладкоежек - ничего не сказать. Я вот сладкоежка, но торт мне показался приторным. Думаю, что делать я его больше не буду.
Огромное спасибо за рецепт! Пеку второй раз по просьбе сына, первый раз пекла два года назад, вкус запомнился, дети называют "рафаэлкой". Наслаждение к 8 марта!
Коржи получаются сухие и ломаются! Крем очень жирный!незнаю, больше печь его не буду! извините, но дифирамбы петь не буду!
Торт очень-очень вкусный! Всем понравился. Просто необыкновенный! спасибо за рецепт.
Спасибо за отзыв! Очень приятно!
Замечательный рецепт. Давно на него заглядывалась, вот вчера и решилась. Всем очень понравился. Очень быстро готовится, но одна проблемка - ОЧЕНЬ быстро съедается. Огромное спасибо за рецепт.
Очень рада, что все получилось и торт понравился! Спасибо за отзыв.
Тортик из моей юности! Маленькое отличие в моем рецепте: когда слои смазываются кремом, на крем тоже посыпаем ореховую крошку.
Я сегодня испекла торт на день пожилых людей для мамы. Но, к сожалению, у меня песочные коржи получились ОЧЕНЬ сухие При снятии с формы у меня коржи поломались. Я пропитала их сиропом, решив что хоть смягчу таким образом, но увы! Хотела выложить фотоотчёт, но у меня низкий рейтинг Вроде торты пеку периодически и нельзя сказать, что у меня "руки не из того места растут" В следующий раз попробую испечь, заменив песочные коржи на бисквитные. Вы меня простите, если что не так написала
Delau vse po rezeptu-pesochnie korji ochen tonkie-tak i doljno bit?
Да, высота песочного теста 1-1,5 см. Удачи!
Спасибо большое за рецепт! Очень вкусно. Понравилось и мне и мужу - готовила на годовщину. Но у меня не без приключений - суфле убежало, прилипло к верху духовки (пеку в электр. духовке), пришлось в срочном темпе кое-как отлеплять, допекать остатки в старой газовой духовке, и собирать на тортике из кусочков. Чуть перекосило его потом, но на вкусе это ничуть не отразилось. Интересно, как этого избежать впредь, потому что печь я его в будущем буду, и не раз! Еще раз спасибо!
Добрый день...подскажите пожалуйста а можно готовить на силиконовые форме...
Добрий день! Я все по рецепту робила,але тісто получилось дуже розсипчастим(може багато добавила розрихрителя).Що я зробила не так?
Скорее всего дело в муке. Добавьте только 2 стакана муки. Я написала 2-2,5 стакана - в зависимости от муки. У меня тоже каждый раз по разному коржи получаются (более рассыпчатые или менее, из-за муки). Удачи во всем!
Добрий день! Я все по рецепту робила,але тісто получилось дуже розсипчастим(може багато добавила розрихрителя).Що я зробила не так?
понравилось, вкусно. Спасибо
Спасибо! Очень рада.
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