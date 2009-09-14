Почему первый? Наверное, потому, что очень нежный. Два мягких коржа, а между ними нежнейший белковый корж-суфле. Воздушное и нежное лакомство. Торт из «заветной тетрадки» с советских времен. На конкурс «Школьная пора».
- 14 сентября 2009, 9:28
- 263280
Торт «Первый поцелуй»
Ингредиенты для «Торт «Первый поцелуй»»:
- Масло сливочное (150г-тесто, 200г-крем) — 350 г
- Яйцо куриное — 4 шт
- Сахар — 2 стак.
- Молоко — 200 мл
- Мука пшеничная / Мука — 2-2,5 стак.
- Сода — 0,5 ч. л.
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
5922.3 ккал
|
белки
65 г
|
жиры
317.6 г
|
углеводы
702.9 г
|100 г блюда
|ккал
384.6 ккал
|белки
4.2 г
|жиры
20.6 г
|углеводы
45.6 г
Рецепт «Торт «Первый поцелуй»»:
150 г мягкого масла или маргарина растереть с 0,5 стакана сахара. Добавить два желтка (два белка отправить в холодильник), 0,5 чайной ложки соды, погашенной в уксусе и 2-2,5 стакана муки. Замесить мягкое тесто. Тесто разделить на две части – это будут два коржа. Форму смазать. Корж сформировать руками, разминая тесто по форме. Выпекать в духовке 180 градусов (средний огонь), в течение 15-20 минут, корж выпекается быстро.
Пока выпекается первый корж, делаем заварную часть крема: смешать 2 желтка, 0,5 стакана сахара, добавить 1 ст. ложку муки (без верха) и 200 г молока. Поставить на небольшой огонь, помешивая венчиком, довести до кипения. По опыту - доводится до кипения в течение пяти минут. Снять с огня, отставить, чтобы охлаждался.
Первый корж готов. Снимать аккуратно, подсунув лопатку. Форму обдать холодной водой, чтобы остудить, смазать, сформировать второй корж и в духовку. Пока выпекается второй корж, взбиваем миксером 4 белка и 1 стакан сахара минут пять, до пиков.
Второй корж готов. Форму охладить, застелить бумагой для выпечки и сформировать белковый корж. Выпекать в духовке 150 градусов (маленький огонь) 35-40 минут.
Пока выпекается, делаем крем: 200 г мягкого сливочного масла растереть с остывшей, заварной частью крема.
Готовый белковый корж, вытащить из формы и остудить в бумаге, чтобы сохранилась форма. У меня он стоит на подоконнике и охлаждается. Корж немного подсядет, это не страшно. Когда остынет, достаточно аккуратно потянуть за края бумаги и корж освободится.
На нижний корж нанести часть крема, сверху белковый корж, затем еще крем и верхний корж с кремом. Украсить. У меня орехи, тертый темный и белый шоколад.
Комментарии и отзывы
2 июня ssnegireva44 #
10 декабря 2016 года vitaok #
27 ноября 2016 года kucer6300 #
29 августа 2016 года Аллочка-уралочка #
29 августа 2016 года lina0710 #
13 апреля 2016 года lady gorgor #
11 марта 2016 года Николь89 #
7 марта 2016 года olirprodmig #
15 декабря 2015 года Yulia-86 #
28 ноября 2015 года Ирина Александр #
28 ноября 2015 года logika # (автор рецепта)
13 ноября 2015 года alekca05 #
13 ноября 2015 года logika # (автор рецепта)
27 октября 2015 года Dahlia Noir #
1 октября 2015 года Laraklem #
26 августа 2015 года manyashka180978 #
1 сентября 2015 года logika # (автор рецепта)
10 июля 2015 года Festina #
16 апреля 2015 года maya03081991 #
14 апреля 2015 года maya03081991 #
27 марта 2015 года Надежда Сорокотяга #
31 марта 2015 года logika # (автор рецепта)
27 марта 2015 года Надежда Сорокотяга #
25 марта 2015 года Ольга Плужник #
31 марта 2015 года logika # (автор рецепта)
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