Торт «Первый поцелуй»

150 г мягкого масла или маргарина растереть с 0,5 стакана сахара. Добавить два желтка (два белка отправить в холодильник), 0,5 чайной ложки соды, погашенной в уксусе и 2-2,5 стакана муки. Замесить мягкое тесто. Тесто разделить на две части – это будут два коржа. Форму смазать. Корж сформировать руками, разминая тесто по форме. Выпекать в духовке 180 градусов (средний огонь), в течение 15-20 минут, корж выпекается быстро.