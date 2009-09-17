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Версия для печати Рецепты Выпечка Тесто Дрожжевое тесто
  • 17 сентября 2009, 3:05
  • 813922

Тесто "Утопленник" с сухими дрожжами

Рецепт: Тесто Утопленник с сухими дрожжами

Рецепт откуда-то из инета. Тесто из разряда "всегда получается". Мое любимое, "повседневное", дрожжевое тесто, уже лет пять. "Утопленников" на сайте много, но с сухими дрожжами я не нашла. А поваренок Тамюшка хотела. И еще это страшная "мстя" Ире Улитыч за ее сырные пироги, из-за которых я теперь не влезаю в джинсы. Итак, Тамюшке и Улитыч посвящается...

Категория: Выпечка Тесто Дрожжевое тесто

Ингредиенты для «Тесто "Утопленник" с сухими дрожжами»:

Пищевая и энергетическая ценность:

Готового блюда
ккал
4824.7 ккал 		белки
125.5 г 		жиры
117.2 г 		углеводы
829.2 г
100 г блюда
ккал
260.8 ккал		 белки
6.8 г		 жиры
6.3 г		 углеводы
44.8 г


Рецепт «Тесто "Утопленник" с сухими дрожжами»:

Сразу хочу извиниться перед поварятами за то, что повторяю прописные истины. Но вдруг кто-то с тестом не дружит, и это первый опыт?

Итак, приступим!

Вот, собственно, то, что нам потребуется.
Только вот вместо молока я взяла сыворотку. Вообще можно брать, что угодно: кефир, сметану с водой, просто воду. Только не меняйте объем жидкости. И в первый раз сделайте все же с молоком.


1. Подготовительные процедуры.
Вытаскиваем из холодильника яйца и маргарин. Они должны быть комнатной температуры.

2. Легкая опарка.
Подогреваем молоко, растворяем в нем сахар и размешиваем дрожжи. Ставим эту смесь в теплое место минут на 10-15, чтобы вспенилась. Если ни теплого места, ни времени нет - плюем и замешиваем невспененной, все равно получится, но с опаркой все же лучше: подходит быстрее и пышнее будет.


Вспенилось? Прекрасно! Переходим к замесу.

3. Замес.
(В нарушении всех канонов тестоводства, сначала жидкость, потом сыпучие! Не кидайте помидорами!)

В подходящую для замеса емкость наливаем наше молоко с дрожжами и разболтанные яйца. Добавляем соль и натираем маргарин на крупной терке. Размешиваем все это дело. Затем туда же просеиваем муку. Просеивать обязательно! Сколько муки? Обычно килограмма хватает и на тесто, и на разделку, и на подсыпку. Когда в пакете с мукой останется примерно треть, начинаем вымешивать. Вымешиваем тщательно, сначала ложкой, затем рукой, постепенно подсыпая муку. Тесто должно быть упругим, но не плотным. В итоге, у вас остается примерно стакан муки. Теперь тщательно его, тесто, вымешиваем. Столько времени, сколько нужно, чтоб шесть раз прочитать православную молитву "Отче наш". Из теста формируем шар.


4. Утопление и спасение на водах.
В большую кастрюлю или ведро наливаем холодной-прехолодной воды. Опускаем туда наше тесто. Без марли, без пакетов, а-ля-натюрель, так сказать. Все, оно утонуло.


У нас есть время заняться начинкой. Времени немного, минут 10-20. Зависит от того, как вымесили. Всплыло?


Достаем его, промокаем полотенцем, слегка вымешиваем с чуточкой муки, оставшейся от замеса, и даем отдохнуть минут 10 под салфеткой. Все-таки у него стресс - чуть не утопло!


5. Послесловие. Или послевкусие.
Дальше все, как с обычным тестом: формуем пироги, пирожки, рулеты, плюшки, беляши, ватрушки, даем расстояться минут 15, печем или жарим. Из этого количества теста у меня получилось 50 пирожков. Разделывала на кусочки размером с грецкий орех. Ну вот и все. Времени сэкономилось прилично. Вкус замечательный. Тесто мелкопористое и однородное. Да, забыла! При выпечке здорово увеличивается в объеме. Так что оставьте ему "жизненного пространства".



Попробуйте, это не сложно!
Назначения, вкусы и тэги рецепта

Назначение: Для детей : На десерт / На полдник На обед : На десерт На полдник На ужин

Теги: закуска

Вкусы: нежный

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Тесто "Утопленник" с сухими дрожжами
Рецепт: Тесто Утопленник с сухими дрожжами

Рецепт откуда-то из инета. Тесто из разряда "всегда получается". Мое любимое, "повседневное", дрожжевое тесто, уже лет пять. "Утопленников" на сайте много, но с сухими дрожжами я не нашла. А поваренок Тамюшка хотела. И еще это страшная "мстя" Ире Улитыч за ее сырные пироги, из-за которых я теперь не влезаю в джинсы. Итак, Тамюшке и Улитыч посвящается...

Ингредиенты для «Тесто "Утопленник" с сухими дрожжами»:

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Комментарии и отзывы

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Вот и я сегодня испекла пирожки по Вашему рецепту. Больше всего времени пошло на моральную подготовку ))) Когда не один десяток лет печешь пирожки на дрожжевом тесте, то очень сложно принять такой наглый рецепт дрожжевого теста, где оно подходит за 20 минут! Ну знаете ли! Это не просто наглость, это супер наглость!!! Мало того, что оно всплывает! Подходит! Пушистое, лёгкое в обработке, да ещё и вкусное!!! Спасибо большое за рецепт, буду теперь делать так. Экономит время очень здОрово. Раньше читала про тесто- утопленники, но там надо было в каких-то холщовых мешочках утапливать, с этими мешочками возиться не хотелось - во-первых, его надо было бы найти, а потом ещё отстирывать А здесь без всего - просто взять и положить в воду. Рецепт меня покорил! Отдельное спасибо за изложение рецепта, чувство юмора и позитив!
Это просто фантастика, а не тесто. Вкусное, пышное, поднялось фантастически! Месилось легко. Первый раз в жизни испекла пироги и они получились! Делала на пол-порции с замороженной вишней и плюшки из остатков. 20 единиц продукции Муж сказал вкусно пеки еще.
С благодарностью за рецепт. Побольше бы на кулинарных сайтах таких "прописных истин". Просто , доступно , понятно. Ни одна хозяюшка не родилась сразу "половником с мишленовской звездой во лбу", начинающим поварятам - очень полезное и правильное пособие!
Отличное тесто, давно-давно, мастер(преподаватель) по кулинарии, давала рецепт теста один-в-один, только под названием "Русалочка".
Спасибо за рецепт утопленника именно с сухими дрожжами, к сожалению, у нас не всегда можно купить "мокрые дрожжи". И отдельное спасибо за ваш юмор и оптимизм
Вы так красиво описали весь процесс, что я решила приготовить это тесто уже хотя бы ради этого. И не пожалела!!!! Огромное спасибо за рецепт и за ваше прекрасное чувство юмора!
Честно скажу, я не очень верила в успех. Хоть я и дружу с дрожжевым тестом , но такой лихой эксперимент для меня в новинку. Но, блин! - оно всплыло!!! Я не поверила своим глазам, когда на поверхности воды, как поплавок, показалось утопленное тесто! Следующие сомнения были, когда я начала формировать пирожки из теста, которое замесила 20 минут назад... но они росли прямо на глазах. Все получилось просто по высшему разряду - тесто шикарное, мягкое, вкусное. Сплошной восторг.
Отступления- делала на сырых дрожжах ( неуверена в сухих), и, поскольку тесто, хоть и не липло к рукам при замесе, но при попытке собраться в колобок цеплялась за меня руками и ногами, поэтому утопила его в мешке.
Автору публикации ❤❤❤
Ну, ребята, теста получилось под 2 кило! Аффтар, сморщите рецепт вполовину. Я поздно прочитал выход - это на целую армию! Думаю, что пол-литра жидкости можно легко превратить в 300 грамм - больше уже некуда!
В первый раз в жизни получилось приготовить пирожки! Спасибо!
Спасибо за рецепт.Однозначно в копилку
Доброго дня суток!Простите за дурацкий вопрос(с тестом не дружу((().Кто,что делает с изделиями после выпечки?Надо ли чем смазывать,накрывать или еще чего делать???С этого теста еще не готовила,но у меня пирожками то же человека убить можно)))))
Нежно люблю это тесто! Выпечка всегда удачная из него и долго не черствеет.
Спасибо
Еще раз благодарю за рецепт! Решила добавить фото.
Спасибо огромное за рецепт теста!!! Всегда боялась дрожжевог теста. Много пробовала различных рецептов. А в ваше тесто просто влюбилась! Уже несколько раз пекла пирожки, плюшки и ватрушки.. Тесто замечательное! Пирожки и через несколько дней остаются мягонькими( всегда делаю двойную порцию). Не получается сделать фото, к сожалению. Теперь я частенько угощаю своих дрожжевой выпечкой и делаю это с превеликим удовольствием, потому что действительно с этим тестом работать легко и приятно. Благодарю за рецепт!
Юлечка, уже много лет готовлю по твоему рецепту, всегда отличный результат!!
Спасибо, дорогая!!
Плюшки с сахаром и пирожки с рыбой и рисом. С несладкой начинкой тесто мне больше понравилось.
Очень нехлопотное тесто. Всё получилось на отлично. Единственное, что вкус самого теста после выпечки без начинки нейтральный. Но для изделий с начинкой очень хорошо.
Сегодня совершенно случайно узнала,о интересном тесте и решила сразу найти. Пирожки пеку очень часто, а вот булочки у меня ни когда не получались.
Делается тесто очень быстро и просто, всплывало тесто минут 30. Тесто было нежное,легко работать с ним. Единственное,я поставила булочки подниматься минут на 40,думала что не поднимутся. Зря я так думала ) булочки поднялись очень хорошо. Получились очень пышными,нежными. Вкусными! Спасибо Вам большое за рецепт,буду использовать часто! Всем очень понравились!!!!!
Давно не писала комментарии,сегодня с большим удовольствием говорю Вам СПАСИБО!
тесто отличное!Булочки и порожки лёгкие,мягкие,соседи сразу разобрали ваш рецепт с благодарностью.От них отдельное спасибо!
П.С. Благодаря Поваренку я слыву Хозяюшкой с большой буквы.
Тесто чудесное! Правда всплывало долго, минут 30 точно... я уж начала думать, что не всплывет))) нажарила пирожков впервые в жизни с капустой Спасибо за рецепт!
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