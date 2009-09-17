Рецепт откуда-то из инета. Тесто из разряда "всегда получается". Мое любимое, "повседневное", дрожжевое тесто, уже лет пять. "Утопленников" на сайте много, но с сухими дрожжами я не нашла. А поваренок Тамюшка хотела. И еще это страшная "мстя" Ире Улитыч за ее сырные пироги, из-за которых я теперь не влезаю в джинсы. Итак, Тамюшке и Улитыч посвящается...
- 17 сентября 2009, 3:05
- 813922
Тесто "Утопленник" с сухими дрожжами
Ингредиенты для «Тесто "Утопленник" с сухими дрожжами»:
- Молоко — 0.5 л
- Дрожжи (саф 11г.) — 1 пач.
- Маргарин (или масло) — 150 г
- Соль (чайная ложка с верхом) — 1 ч. л.
- Сахар — 2 ст. л.
- Яйцо куриное — 2 шт
- Мука пшеничная / Мука — 1 кг
Пищевая и энергетическая ценность:
|Готового блюда
|
ккал
4824.7 ккал
|
белки
125.5 г
|
жиры
117.2 г
|
углеводы
829.2 г
|100 г блюда
|ккал
260.8 ккал
|белки
6.8 г
|жиры
6.3 г
|углеводы
44.8 г
Рецепт «Тесто "Утопленник" с сухими дрожжами»:
Итак, приступим!
Вспенилось? Прекрасно! Переходим к замесу.
В подходящую для замеса емкость наливаем наше молоко с дрожжами и разболтанные яйца. Добавляем соль и натираем маргарин на крупной терке. Размешиваем все это дело. Затем туда же просеиваем муку. Просеивать обязательно! Сколько муки? Обычно килограмма хватает и на тесто, и на разделку, и на подсыпку. Когда в пакете с мукой останется примерно треть, начинаем вымешивать. Вымешиваем тщательно, сначала ложкой, затем рукой, постепенно подсыпая муку. Тесто должно быть упругим, но не плотным. В итоге, у вас остается примерно стакан муки. Теперь тщательно его, тесто, вымешиваем. Столько времени, сколько нужно, чтоб шесть раз прочитать православную молитву "Отче наш". Из теста формируем шар.
У нас есть время заняться начинкой. Времени немного, минут 10-20. Зависит от того, как вымесили. Всплыло?
Достаем его, промокаем полотенцем, слегка вымешиваем с чуточкой муки, оставшейся от замеса, и даем отдохнуть минут 10 под салфеткой. Все-таки у него стресс - чуть не утопло!
Комментарии и отзывы
4 марта Влада Борисова #
2 марта Justred #
28 февраля forwarder #
27 февраля natasha77781 #
27 февраля alex130409 #
27 февраля t kozlovska 2014 #
29 октября 2022 года Ariyana #
Отступления- делала на сырых дрожжах ( неуверена в сухих), и, поскольку тесто, хоть и не липло к рукам при замесе, но при попытке собраться в колобок цеплялась за меня руками и ногами, поэтому утопила его в мешке.
Автору публикации ❤❤❤
18 июня 2022 года maiskiykot #
13 мая 2021 года Ракша3 #
25 марта 2021 года Полесянка #
24 мая 2020 года Olesya Kaverzina #
1 апреля 2020 года Демурия #
Спасибо
23 марта 2020 года tatk0507 #
11 января 2020 года tatk0507 #
30 апреля 2018 года lelika # (модератор)
Спасибо, дорогая!!
26 апреля 2018 года olyasik1 #
26 апреля 2018 года olyasik1 #
2 апреля 2018 года jeen20 #
Делается тесто очень быстро и просто, всплывало тесто минут 30. Тесто было нежное,легко работать с ним. Единственное,я поставила булочки подниматься минут на 40,думала что не поднимутся. Зря я так думала ) булочки поднялись очень хорошо. Получились очень пышными,нежными. Вкусными! Спасибо Вам большое за рецепт,буду использовать часто! Всем очень понравились!!!!!
30 октября 2017 года кепи #
тесто отличное!Булочки и порожки лёгкие,мягкие,соседи сразу разобрали ваш рецепт с благодарностью.От них отдельное спасибо!
П.С. Благодаря Поваренку я слыву Хозяюшкой с большой буквы.
13 мая 2017 года olechkus #
Оставить комментарий или отзыв о рецепте
Вы можете войти на сайт без регистрации и ввода пароля, воспользовавшись своей учетной записью на следующих сайтах: