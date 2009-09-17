Тесто "Утопленник" с сухими дрожжами

Рецепт откуда-то из инета. Тесто из разряда "всегда получается". Мое любимое, "повседневное", дрожжевое тесто, уже лет пять. "Утопленников" на сайте много, но с сухими дрожжами я не нашла. А поваренок Тамюшка хотела. И еще это страшная "мстя" Ире Улитыч за ее сырные пироги, из-за которых я теперь не влезаю в джинсы. Итак, Тамюшке и Улитыч посвящается...

Вот, собственно, то, что нам потребуется.

1. Подготовительные процедуры.

2. Легкая опарка.

3. Замес.

4. Утопление и спасение на водах.

5. Послесловие. Или послевкусие.





Попробуйте, это не сложно! Попробуйте, это не сложно!

Сразу хочу извиниться перед поварятами за то, что повторяю прописные истины. Но вдруг кто-то с тестом не дружит, и это первый опыт?Итак, приступим!Только вот вместо молока я взяла сыворотку. Вообще можно брать, что угодно: кефир, сметану с водой, просто воду. Только не меняйте объем жидкости. И в первый раз сделайте все же с молоком.Вытаскиваем из холодильника яйца и маргарин. Они должны быть комнатной температуры.Подогреваем молоко, растворяем в нем сахар и размешиваем дрожжи. Ставим эту смесь в теплое место минут на 10-15, чтобы вспенилась. Если ни теплого места, ни времени нет - плюем и замешиваем невспененной, все равно получится, но с опаркой все же лучше: подходит быстрее и пышнее будет.Вспенилось? Прекрасно! Переходим к замесу.(В нарушении всех канонов тестоводства, сначала жидкость, потом сыпучие! Не кидайте помидорами!)В подходящую для замеса емкость наливаем наше молоко с дрожжами и разболтанные яйца. Добавляем соль и натираем маргарин на крупной терке. Размешиваем все это дело. Затем туда же просеиваем муку. Просеивать обязательно! Сколько муки? Обычно килограмма хватает и на тесто, и на разделку, и на подсыпку. Когда в пакете с мукой останется примерно треть, начинаем вымешивать. Вымешиваем тщательно, сначала ложкой, затем рукой, постепенно подсыпая муку. Тесто должно быть упругим, но не плотным. В итоге, у вас остается примерно стакан муки. Теперь тщательно его, тесто, вымешиваем. Столько времени, сколько нужно, чтоб шесть раз прочитать православную молитву "Отче наш". Из теста формируем шар.В большую кастрюлю или ведро наливаем холодной-прехолодной воды. Опускаем туда наше тесто. Без марли, без пакетов, а-ля-натюрель, так сказать. Все, оно утонуло.У нас есть время заняться начинкой. Времени немного, минут 10-20. Зависит от того, как вымесили. Всплыло?Достаем его, промокаем полотенцем, слегка вымешиваем с чуточкой муки, оставшейся от замеса, и даем отдохнуть минут 10 под салфеткой. Все-таки у него стресс - чуть не утопло!Дальше все, как с обычным тестом: формуем пироги, пирожки, рулеты, плюшки, беляши, ватрушки, даем расстояться минут 15, печем или жарим. Из этого количества теста у меня получилось 50 пирожков. Разделывала на кусочки размером с грецкий орех. Ну вот и все. Времени сэкономилось прилично. Вкус замечательный. Тесто мелкопористое и однородное. Да, забыла! При выпечке здорово увеличивается в объеме. Так что оставьте ему "жизненного пространства".